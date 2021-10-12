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Саакашвили сидит в одиночке. Он сам так решил, - тюремщики

Саакашвили сидит в одиночке. Он сам так решил, - тюремщики

Пенитенциарная служба Грузии опровергает распространенную в местных СМИ информацию, что бывший президент Михеил Саакашвили якобы специально был помещен в одноместную камеру по решению администрации руставской тюрьмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с сокамерником, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией, поэтому он на основании своего желания был помещен в одноместную тюремную камеру", - говорится в сообщении службы.

В сообщении называются "ложью" обвинения, что соратники Саакашвили якобы не могут встретиться с ним в тюремной камере.

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"Это обвинение ложь, что подтверждают ежедневные визиты к нему. Что касается личного врача Саакашвили, он несколько раз в статусе постороннего лица посетил его в камере, поэтому для очередного посещения он должен обратиться в пенитенциарную службу со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с Саакашвили", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+13
Чтоб не было свидетелей того как он на самом деле голодает.))
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12.10.2021 19:07
+11
уверен, что, судя по ржачке и резонансу, таки оставит твоего пана там, где ему точно место....
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12.10.2021 19:33
+10
Вот это тюрьма! Заключенный сам выбирает себе камеру.
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12.10.2021 19:07
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Чтоб не было свидетелей того как он на самом деле голодает.))
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12.10.2021 19:07 Ответить
Та в одиночці не треба ні з ким медом ділиться!
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12.10.2021 19:19 Ответить
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12.10.2021 20:09 Ответить
чтобы тылы обезопасить..) еще свежи в памяти делишки тюремщиков в Рустави в бытность его презом...
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12.10.2021 19:30 Ответить
Ну сам решил, значит сам. Это не границу в Украине с пафосом прорывать и по крышам бегать.
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12.10.2021 19:07 Ответить
Вот это тюрьма! Заключенный сам выбирает себе камеру.
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12.10.2021 19:07 Ответить
Реформированная.
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12.10.2021 19:46 Ответить
Где то горько заплакал Малюська.
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12.10.2021 20:11 Ответить
Так может он решить и уйти?
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12.10.2021 19:07 Ответить
Да какая блин разница, как сидит грузинский преступник в Грузии?
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12.10.2021 19:08 Ответить
Пусть посидит... и желательно лет пятнадцать-двадцать!
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12.10.2021 19:09 Ответить
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12.10.2021 19:10 Ответить
Дивно, не хоче бути поряд з іншими грузинами?
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12.10.2021 19:16 Ответить
Бо "відмудохають"!!!
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12.10.2021 19:20 Ответить
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12.10.2021 19:19 Ответить
Боїться щоб шкіряний поїзд в темний тунель не загнали.
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12.10.2021 19:20 Ответить
Он сам вообще решил посидеть в тюрьме, такой экстремальный и неординарный человек, вопрос только зачем и почему?
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12.10.2021 19:22 Ответить
Чтобы приобрести тюремный опыт и авторитет.
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12.10.2021 19:25 Ответить
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12.10.2021 19:24 Ответить
Респект пану Саакашвили! Уверен, Украина не оставит вас в беде!
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12.10.2021 19:30 Ответить
уверен, что, судя по ржачке и резонансу, таки оставит твоего пана там, где ему точно место....
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12.10.2021 19:33 Ответить
ещё как оставит...
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12.10.2021 20:02 Ответить
самое главное, что нужно знать о Михо
это то, что у кацапов от него - рвутся пердаки
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12.10.2021 19:38 Ответить
Та ні фіга. Сходи на ЯП- там його обожнюють.
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12.10.2021 19:56 Ответить
Не только у цапов, но и некоторых особо кучерявых в Украине тоже.
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12.10.2021 21:11 Ответить
Грузики лягли под кацаПсин, а Михо, как репей, мешает наслаждаться!
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12.10.2021 19:53 Ответить
Якщо відверто, то якось "пофіг" на цього гризлюка.
Один позитивний момент, це те що в нього і бариги - один господар. Так що і баригу .......... та і клоуна - очікує така ж участь.
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12.10.2021 19:55 Ответить
Смицький, не гальмуй. Твої господарі кацапи Саакашвілі дуже навіть *******.
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12.10.2021 19:57 Ответить
Не хочет с простыми людьми сидеть, гордый сильно.
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12.10.2021 20:28 Ответить
чтобы не видели как он мед жрет
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12.10.2021 20:30 Ответить
ему(карлсону) малыш(ясько)варенье носит...
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12.10.2021 20:35 Ответить
вертухаи никогда не брешут.
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12.10.2021 20:36 Ответить
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном... Вот и Пушкин вспомнился.
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12.10.2021 21:58 Ответить
 
 