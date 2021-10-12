Саакашвили сидит в одиночке. Он сам так решил, - тюремщики

Пенитенциарная служба Грузии опровергает распространенную в местных СМИ информацию, что бывший президент Михеил Саакашвили якобы специально был помещен в одноместную камеру по решению администрации руставской тюрьмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с сокамерником, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией, поэтому он на основании своего желания был помещен в одноместную тюремную камеру", - говорится в сообщении службы.

В сообщении называются "ложью" обвинения, что соратники Саакашвили якобы не могут встретиться с ним в тюремной камере.

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"Это обвинение ложь, что подтверждают ежедневные визиты к нему. Что касается личного врача Саакашвили, он несколько раз в статусе постороннего лица посетил его в камере, поэтому для очередного посещения он должен обратиться в пенитенциарную службу со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с Саакашвили", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.