Саакашвили сидит в одиночке. Он сам так решил, - тюремщики
Пенитенциарная служба Грузии опровергает распространенную в местных СМИ информацию, что бывший президент Михеил Саакашвили якобы специально был помещен в одноместную камеру по решению администрации руставской тюрьмы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с сокамерником, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией, поэтому он на основании своего желания был помещен в одноместную тюремную камеру", - говорится в сообщении службы.
В сообщении называются "ложью" обвинения, что соратники Саакашвили якобы не могут встретиться с ним в тюремной камере.
"Это обвинение ложь, что подтверждают ежедневные визиты к нему. Что касается личного врача Саакашвили, он несколько раз в статусе постороннего лица посетил его в камере, поэтому для очередного посещения он должен обратиться в пенитенциарную службу со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с Саакашвили", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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это то, что у кацапов от него - рвутся пердаки
Один позитивний момент, це те що в нього і бариги - один господар. Так що і баригу .......... та і клоуна - очікує така ж участь.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
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