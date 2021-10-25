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Новини
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Один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат

Один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат

Лікування експрезиденту Грузії можуть забезпечити тільки в багатопрофільній клініці, вважає захисник Саакашвілі.

Про це заявив журналістам адвокат Міхеіла Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Грузия".

"Вчора вночі один із життєвих показників в аналізах Міхеіла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідни втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації та висновку, що зараз третій президент входить у таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я. Відповідно, в порядку денному постане негайне надання медичної допомоги", - сказав Садзаглішвілі.

Адвокат наполягає, що голодуючого 25-й день Саакашвілі не можна лікувати в тюремній лікарні, тому що там немає необхідної інфраструктури.

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"Консиліум у своєму висновку сказав, що лікування Міхеіла Саакашвілі має продовжитися в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування. Після цього ми побачили оцінку Народного захисника, представники якого перевірили 18-ту установу і зробили висновок, який не заперечує і Мін'юст, що в 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію", - зазначив Садзаглішвілі.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+37
Количество кокаина в крови.
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25.10.2021 18:57 Відповісти
+33
Совість на нулі ?
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25.10.2021 18:55 Відповісти
+16
"Один из жизненных показателей..."Не стоИт? Ясько в трауре.))
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25.10.2021 18:59 Відповісти
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Совість на нулі ?
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25.10.2021 18:55 Відповісти
Количество кокаина в крови.
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25.10.2021 18:57 Відповісти
Один из жизненных показателей Саакашвили плести интриги как баба.
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25.10.2021 19:03 Відповісти
+/-,где-то = как у зе...
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25.10.2021 19:03 Відповісти
У ЗЕ пока Дерьмак от Лаврухи регулярно восполняет, после чего утром зарядка детокс.
А вот в поездках иногда такой режим не получается, отчего плющит гидранта непадецки.
С соответствующих видео ржёт весь мир, и только зебилы считают его наивеличайшим.
Зебилы, если у вас нет возможности достать хороший продукт и делать детокс- не нюхайте.
И не ходите больше на выборы- один раз ваших тупых голосов уже нам всем хватило.
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25.10.2021 19:48 Відповісти
хочет попасть в частную клинику и слинять, и не говорите что я вас не предупреждал
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25.10.2021 18:55 Відповісти
Грузинские власти должны быть заинтересованы в том чтобы он слинял
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25.10.2021 19:09 Відповісти
В " Шаріте" "-як Йуля
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25.10.2021 19:41 Відповісти
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25.10.2021 18:56 Відповісти
зачем повторяться? сожительница уже доложила..
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25.10.2021 18:56 Відповісти
сожительница? и шо у него упало?
оно у него раньше-то хоть стояло, спросите у нее?
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25.10.2021 21:40 Відповісти
Пусть эта гнида друг Ющенко сидит
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25.10.2021 18:56 Відповісти
Саакашвілівці,скидайтеся на заставу "лІдера" !
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25.10.2021 18:57 Відповісти
Недоедание галстуков , однако вызвала острую умственную недостаточность .
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25.10.2021 18:57 Відповісти
Брюхо
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25.10.2021 18:57 Відповісти
пох.
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25.10.2021 18:58 Відповісти
Может хватит уже трындеть, Сенцов голодал 140 дней, а этот Карлсон попивая чай с медом на 25 день уже помирает.
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25.10.2021 18:59 Відповісти
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25.10.2021 18:59 Відповісти
"Один из жизненных показателей..."Не стоИт? Ясько в трауре.))
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25.10.2021 18:59 Відповісти
точняк)
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25.10.2021 19:01 Відповісти
Либидо?
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25.10.2021 19:00 Відповісти
хочет сбежать как из автобуса сбу, несколько подготовленных человек прикрываясь толпой выкрадут его, в толпе же стрелять не будут
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25.10.2021 19:01 Відповісти
Полшестого?
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25.10.2021 19:02 Відповісти
Нафига голодающему нужна компьютерная томография мозга, ему нужна клизма побольше ну или шланг через рот.
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25.10.2021 19:02 Відповісти
И шо то таки за показатель? Конкретизируйте? Эрекция?
А кормить могут и принудительно. Два кацо наденут на него рубашку с длинными рукавами и будут держать, а третий кацо шланг в ротяку ему воткнёт и через воронку бульончика нальёт.
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25.10.2021 19:02 Відповісти
Во, с другим бы уже давно так сделали а с этим носятся, консилиумы собирают.
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25.10.2021 19:08 Відповісти
принудительное кормление в ЕС считается пытками - членства не видать лет 50
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25.10.2021 20:04 Відповісти
А как в ЕС, изнасилование в анус черенком швабры подследственного в СИЗО не считается пытками? Нет? А вот в Грузии при Михо это практиковалось. И шо же вы тогда молчали как рыба об лёд?
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25.10.2021 20:08 Відповісти
я там не был не знаю. В случае с Михо я занимаю нейтральную позицию просто из-за недостатка достоверной информации.
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25.10.2021 20:13 Відповісти
А какие источники вы считаете достоверными? Приговор реформированного суда Грузии подойдёт?
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25.10.2021 20:17 Відповісти
информация серьезных западных бизнес медия - Блумберг, Форбс, Волл Стрит Джорнал
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25.10.2021 20:26 Відповісти
Ну в этих изданиях про черенок навряд ли писали, но в архиве стоит и порыться. Да, может там найдёте про трупы с камнями в анусах в придорожных канавах. Тоже при Михуили там практиковали. С неугодными.
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25.10.2021 21:14 Відповісти
Когда уже поминать будем?
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25.10.2021 19:06 Відповісти
Скорость речетатива ?
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25.10.2021 19:08 Відповісти
ломка почалась?
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25.10.2021 19:09 Відповісти
чого він взагалі голодує? за кого? проти кого? шапіто продовжується
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25.10.2021 19:15 Відповісти
Батарейка сіла, не може літати, чи що?)
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25.10.2021 19:16 Відповісти
ужас!.. отсутствие кокаина в крови Михуила упало до исторического минимума..
на Колумбийской наркоБирже паника.. драгдилеры сбрасывают акции и закладки..
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25.10.2021 19:16 Відповісти
Насиров, Савченко, Тимошенко, ой Боже, шо с ними в тюрьме творилось, мама дорогая )))) Теперь, это чудо ))))
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25.10.2021 19:16 Відповісти
Теперь, это чудо! Да уж ****** -це "чудо чудное; диво дивное"
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25.10.2021 19:45 Відповісти
видать запор с голодухи то....
токсикоз....
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25.10.2021 19:19 Відповісти
Эрекция языка что ли пропала....
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25.10.2021 19:19 Відповісти
Эрекция?
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25.10.2021 19:20 Відповісти
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25.10.2021 19:26 Відповісти
Заклинило таки пропелер, без варення та цукерок...
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25.10.2021 19:49 Відповісти
Баригометр поламався?
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25.10.2021 19:54 Відповісти
Цирк переехал в Грузию. Жаль, что наши клоуны в трейлер с молочкой не влезли! Надеюсь, ясько не за наш счёт возле своего педофила там ошивается?! Шо там у нее? Отгулы или за свой счёт?! Лизка, бросай деда -наркомана психического!) Вертайся в зраду зельоную! Мы фсьо простим.
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25.10.2021 20:05 Відповісти
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25.10.2021 20:56 Відповісти
Дайте ему банку варенья.

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25.10.2021 20:05 Відповісти
Мозговая деятельность?

Они ошиблись - там изначально мозга не было!
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25.10.2021 20:08 Відповісти
да кому он нафиг нужен
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25.10.2021 20:25 Відповісти
Ломка?
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25.10.2021 20:55 Відповісти
Нічого йому не буде. Не голодує він.
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25.10.2021 21:07 Відповісти
А потому что нехрен менять привычную диету.
На фото он перешел с галстуков на очки
Вот его и плющит от непривычной еды.
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25.10.2021 21:44 Відповісти
ни стьіда не совести у Срраакашвили как не бьіло так и нет. тьі же сам падла баррьіжная Сраакашвили поперся в Грузию. и голодуешь тьі чего ? какие твои требования - осужденньій СРААКАШВИЛИ ??? Тебе еще срок добавят за лжесвидетельствование что тебя "похитили".
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25.10.2021 22:46 Відповісти
показатель содержания мозга?? так он и без него проживет
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25.10.2021 22:55 Відповісти
кацапы, подкацапники и подбарыжные боты ликуют.
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26.10.2021 02:35 Відповісти
Його роль в нападі РФ на Грузію ще буде колись розслідувана.
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26.10.2021 06:45 Відповісти
уже расследована. Он защищал Грузию от осетинских сепаратистов и кацапского вторжения.
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26.10.2021 07:36 Відповісти
 
 