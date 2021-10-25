Один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат
Лікування експрезиденту Грузії можуть забезпечити тільки в багатопрофільній клініці, вважає захисник Саакашвілі.
Про це заявив журналістам адвокат Міхеіла Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Грузия".
"Вчора вночі один із життєвих показників в аналізах Міхеіла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідни втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації та висновку, що зараз третій президент входить у таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я. Відповідно, в порядку денному постане негайне надання медичної допомоги", - сказав Садзаглішвілі.
Адвокат наполягає, що голодуючого 25-й день Саакашвілі не можна лікувати в тюремній лікарні, тому що там немає необхідної інфраструктури.
"Консиліум у своєму висновку сказав, що лікування Міхеіла Саакашвілі має продовжитися в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування. Після цього ми побачили оцінку Народного захисника, представники якого перевірили 18-ту установу і зробили висновок, який не заперечує і Мін'юст, що в 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію", - зазначив Садзаглішвілі.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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зарядкадетокс.
А вот в поездках иногда такой режим не получается, отчего плющит гидранта непадецки.
С соответствующих видео ржёт весь мир, и только зебилы считают его наивеличайшим.
Зебилы, если у вас нет возможности достать хороший продукт и делать детокс- не нюхайте.
И не ходите больше на выборы- один раз ваших тупых голосов уже нам всем хватило.
оно у него раньше-то хоть стояло, спросите у нее?
А кормить могут и принудительно. Два кацо наденут на него рубашку с длинными рукавами и будут держать, а третий кацо шланг в ротяку ему воткнёт и через воронку бульончика нальёт.
на Колумбийской наркоБирже паника.. драгдилеры сбрасывают акции и закладки..
токсикоз....
Они ошиблись - там изначально мозга не было!
На фото он перешел с галстуков на очки
Вот его и плющит от непривычной еды.