Один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат

Лікування експрезиденту Грузії можуть забезпечити тільки в багатопрофільній клініці, вважає захисник Саакашвілі.

Про це заявив журналістам адвокат Міхеіла Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Грузия".

"Вчора вночі один із життєвих показників в аналізах Міхеіла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідни втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації та висновку, що зараз третій президент входить у таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я. Відповідно, в порядку денному постане негайне надання медичної допомоги", - сказав Садзаглішвілі.

Адвокат наполягає, що голодуючого 25-й день Саакашвілі не можна лікувати в тюремній лікарні, тому що там немає необхідної інфраструктури.

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"Консиліум у своєму висновку сказав, що лікування Міхеіла Саакашвілі має продовжитися в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування. Після цього ми побачили оцінку Народного захисника, представники якого перевірили 18-ту установу і зробили висновок, який не заперечує і Мін'юст, що в 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію", - зазначив Садзаглішвілі.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.