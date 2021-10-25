Один из жизненных показателей Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

Лечение экс-президенту Грузии могут обеспечить только в многопрофильной клинике, считает защитник Саакашвили.

Об этом заявил журналистам адвокат Михеила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи", - сказал Садзаглишвили.

Адвокат настаивает, что голодающего 25-й день Саакашвили нельзя лечить в тюремной больнице, потому что там нет необходимой инфраструктуры.

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"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", - отметил Садзаглишвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.