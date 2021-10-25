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Один из жизненных показателей Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

Один из жизненных показателей Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

Лечение экс-президенту Грузии могут обеспечить только в многопрофильной клинике, считает защитник Саакашвили.

Об этом заявил журналистам адвокат Михеила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи", - сказал Садзаглишвили.

Адвокат настаивает, что голодающего 25-й день Саакашвили нельзя лечить в тюремной больнице, потому что там нет необходимой инфраструктуры.

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"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", - отметил Садзаглишвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+37
Количество кокаина в крови.
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25.10.2021 18:57 Ответить
+33
Совість на нулі ?
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25.10.2021 18:55 Ответить
+16
"Один из жизненных показателей..."Не стоИт? Ясько в трауре.))
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25.10.2021 18:59 Ответить
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Совість на нулі ?
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25.10.2021 18:55 Ответить
Количество кокаина в крови.
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25.10.2021 18:57 Ответить
Один из жизненных показателей Саакашвили плести интриги как баба.
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25.10.2021 19:03 Ответить
+/-,где-то = как у зе...
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25.10.2021 19:03 Ответить
У ЗЕ пока Дерьмак от Лаврухи регулярно восполняет, после чего утром зарядка детокс.
А вот в поездках иногда такой режим не получается, отчего плющит гидранта непадецки.
С соответствующих видео ржёт весь мир, и только зебилы считают его наивеличайшим.
Зебилы, если у вас нет возможности достать хороший продукт и делать детокс- не нюхайте.
И не ходите больше на выборы- один раз ваших тупых голосов уже нам всем хватило.
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25.10.2021 19:48 Ответить
хочет попасть в частную клинику и слинять, и не говорите что я вас не предупреждал
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25.10.2021 18:55 Ответить
Грузинские власти должны быть заинтересованы в том чтобы он слинял
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25.10.2021 19:09 Ответить
В " Шаріте" "-як Йуля
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25.10.2021 19:41 Ответить
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25.10.2021 18:56 Ответить
зачем повторяться? сожительница уже доложила..
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25.10.2021 18:56 Ответить
сожительница? и шо у него упало?
оно у него раньше-то хоть стояло, спросите у нее?
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25.10.2021 21:40 Ответить
Пусть эта гнида друг Ющенко сидит
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25.10.2021 18:56 Ответить
Саакашвілівці,скидайтеся на заставу "лІдера" !
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25.10.2021 18:57 Ответить
Недоедание галстуков , однако вызвала острую умственную недостаточность .
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25.10.2021 18:57 Ответить
Брюхо
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25.10.2021 18:57 Ответить
пох.
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25.10.2021 18:58 Ответить
Может хватит уже трындеть, Сенцов голодал 140 дней, а этот Карлсон попивая чай с медом на 25 день уже помирает.
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25.10.2021 18:59 Ответить
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25.10.2021 18:59 Ответить
"Один из жизненных показателей..."Не стоИт? Ясько в трауре.))
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25.10.2021 18:59 Ответить
точняк)
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25.10.2021 19:01 Ответить
Либидо?
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25.10.2021 19:00 Ответить
хочет сбежать как из автобуса сбу, несколько подготовленных человек прикрываясь толпой выкрадут его, в толпе же стрелять не будут
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25.10.2021 19:01 Ответить
Полшестого?
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25.10.2021 19:02 Ответить
Нафига голодающему нужна компьютерная томография мозга, ему нужна клизма побольше ну или шланг через рот.
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25.10.2021 19:02 Ответить
И шо то таки за показатель? Конкретизируйте? Эрекция?
А кормить могут и принудительно. Два кацо наденут на него рубашку с длинными рукавами и будут держать, а третий кацо шланг в ротяку ему воткнёт и через воронку бульончика нальёт.
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25.10.2021 19:02 Ответить
Во, с другим бы уже давно так сделали а с этим носятся, консилиумы собирают.
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25.10.2021 19:08 Ответить
принудительное кормление в ЕС считается пытками - членства не видать лет 50
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25.10.2021 20:04 Ответить
А как в ЕС, изнасилование в анус черенком швабры подследственного в СИЗО не считается пытками? Нет? А вот в Грузии при Михо это практиковалось. И шо же вы тогда молчали как рыба об лёд?
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25.10.2021 20:08 Ответить
я там не был не знаю. В случае с Михо я занимаю нейтральную позицию просто из-за недостатка достоверной информации.
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25.10.2021 20:13 Ответить
А какие источники вы считаете достоверными? Приговор реформированного суда Грузии подойдёт?
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25.10.2021 20:17 Ответить
информация серьезных западных бизнес медия - Блумберг, Форбс, Волл Стрит Джорнал
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25.10.2021 20:26 Ответить
Ну в этих изданиях про черенок навряд ли писали, но в архиве стоит и порыться. Да, может там найдёте про трупы с камнями в анусах в придорожных канавах. Тоже при Михуили там практиковали. С неугодными.
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25.10.2021 21:14 Ответить
Когда уже поминать будем?
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25.10.2021 19:06 Ответить
Скорость речетатива ?
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25.10.2021 19:08 Ответить
ломка почалась?
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25.10.2021 19:09 Ответить
чого він взагалі голодує? за кого? проти кого? шапіто продовжується
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25.10.2021 19:15 Ответить
Батарейка сіла, не може літати, чи що?)
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25.10.2021 19:16 Ответить
ужас!.. отсутствие кокаина в крови Михуила упало до исторического минимума..
на Колумбийской наркоБирже паника.. драгдилеры сбрасывают акции и закладки..
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25.10.2021 19:16 Ответить
Насиров, Савченко, Тимошенко, ой Боже, шо с ними в тюрьме творилось, мама дорогая )))) Теперь, это чудо ))))
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25.10.2021 19:16 Ответить
Теперь, это чудо! Да уж ****** -це "чудо чудное; диво дивное"
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25.10.2021 19:45 Ответить
видать запор с голодухи то....
токсикоз....
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25.10.2021 19:19 Ответить
Эрекция языка что ли пропала....
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25.10.2021 19:19 Ответить
Эрекция?
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25.10.2021 19:20 Ответить
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25.10.2021 19:26 Ответить
Заклинило таки пропелер, без варення та цукерок...
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25.10.2021 19:49 Ответить
Баригометр поламався?
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25.10.2021 19:54 Ответить
Цирк переехал в Грузию. Жаль, что наши клоуны в трейлер с молочкой не влезли! Надеюсь, ясько не за наш счёт возле своего педофила там ошивается?! Шо там у нее? Отгулы или за свой счёт?! Лизка, бросай деда -наркомана психического!) Вертайся в зраду зельоную! Мы фсьо простим.
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25.10.2021 20:05 Ответить
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25.10.2021 20:56 Ответить
Дайте ему банку варенья.

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25.10.2021 20:05 Ответить
Мозговая деятельность?

Они ошиблись - там изначально мозга не было!
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25.10.2021 20:08 Ответить
да кому он нафиг нужен
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25.10.2021 20:25 Ответить
Ломка?
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25.10.2021 20:55 Ответить
Нічого йому не буде. Не голодує він.
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25.10.2021 21:07 Ответить
А потому что нехрен менять привычную диету.
На фото он перешел с галстуков на очки
Вот его и плющит от непривычной еды.
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25.10.2021 21:44 Ответить
ни стьіда не совести у Срраакашвили как не бьіло так и нет. тьі же сам падла баррьіжная Сраакашвили поперся в Грузию. и голодуешь тьі чего ? какие твои требования - осужденньій СРААКАШВИЛИ ??? Тебе еще срок добавят за лжесвидетельствование что тебя "похитили".
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25.10.2021 22:46 Ответить
показатель содержания мозга?? так он и без него проживет
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25.10.2021 22:55 Ответить
кацапы, подкацапники и подбарыжные боты ликуют.
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26.10.2021 02:35 Ответить
Його роль в нападі РФ на Грузію ще буде колись розслідувана.
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26.10.2021 06:45 Ответить
уже расследована. Он защищал Грузию от осетинских сепаратистов и кацапского вторжения.
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26.10.2021 07:36 Ответить
 
 