Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями, - адвокат
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився здавати аналізи та приймати лікування.
Про це його адвокат Дмитро Садзаглішвілі заявив після зустрічі із Саакашвілі у руставській в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
"Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуто, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту - відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо", - сказав адвокат.
"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест - відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", - додав Садзаглішвілі.
Він додав, що Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
никогдатакогонебылоивотопять.
так что, пышные похороны борца за президентство в двух странах отменяются?((
Клизму мне, клизму - визжит сегодня.
Совсев не джигит. Так, козёл. Горный.
Михо сдулся - бо кушать и жить хочется...
В высоковольтных проводах
Его обугленная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
Та дождался когда наркота из организма выйдет и анализы очистятся. А то бы еще опозорился.