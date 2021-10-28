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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями, - адвокат

Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями, - адвокат

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився здавати аналізи та приймати лікування.

Про це його адвокат Дмитро Садзаглішвілі заявив після зустрічі із Саакашвілі у руставській в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуто, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту - відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо", - сказав адвокат.

"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест - відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", - додав Садзаглішвілі. 

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Він додав, що Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+14
;а как дышал как дышал;...
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28.10.2021 21:14 Відповісти
+14
Свобода или смерть - повизгивал вчера.
Клизму мне, клизму - визжит сегодня.
Совсев не джигит. Так, козёл. Горный.
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28.10.2021 21:49 Відповісти
+11
Чтоб не біло, как в том анекдоте: "Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу".
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28.10.2021 21:59 Відповісти
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Баріга на врачах.
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28.10.2021 21:11 Відповісти
тысмотринадоже
никогдатакогонебылоивотопять.
так что, пышные похороны борца за президентство в двух странах отменяются?((
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28.10.2021 21:11 Відповісти
банка варенья творит чудеса...!
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28.10.2021 21:37 Відповісти
да,жить то хочется...
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28.10.2021 21:13 Відповісти
;а как дышал как дышал;...
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28.10.2021 21:14 Відповісти
Свобода или смерть - повизгивал вчера.
Клизму мне, клизму - визжит сегодня.
Совсев не джигит. Так, козёл. Горный.
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28.10.2021 21:49 Відповісти
ясно.. лечится будет у врачей - а сотрудничать с властями...все ясно-понятно..
Михо сдулся - бо кушать и жить хочется...
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28.10.2021 21:17 Відповісти
Так сначала нужно сдать анализы. А как известно, саміе точные анализы в медлаборатории на "Олимпийском".
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28.10.2021 21:21 Відповісти
А кто сомневался? Понты перед Ясько закончились, пора жрать галстук.
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28.10.2021 21:17 Відповісти
Так я ж казав що він не самовбивця! Їсти і жити то хочеться.
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28.10.2021 21:17 Відповісти
на ваших екранах - "Прыжок с крыши 2"
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28.10.2021 21:20 Відповісти
finita la commedia...
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28.10.2021 21:20 Відповісти
Даже лень читать о приключениях Михо....То со скандалом пробивался в Украину....Теперь в цистерне с дерьмом тайно выехал на Грузию.... Посажен в клетку. Голодает, чтобы быть избранным президентом....Хотя, является гражданином Украины и госчиновником.... Дурдом? Сюжет для боливудского сериала "Михо и Ясько"....
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28.10.2021 21:22 Відповісти
Сиквел индийского "Зита и Гита"- "Мих и Ясь"!!!!
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28.10.2021 23:47 Відповісти
Он как политик умер, когда по крышам начал бегать, героя уже не выйдет.
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28.10.2021 21:22 Відповісти
Як політик він навіть не народжувався! Так був "смотрящим" від свого кегебешного дядька Алазанії...
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28.10.2021 22:29 Відповісти
як політик він нагадує тепер Бабюлю: хоч одним нігтиком зачепитися десь за владу і утриматись наплаву.
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29.10.2021 11:06 Відповісти
Всё сдулся голодающий с поволжья
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28.10.2021 21:25 Відповісти
теперь плавно переходим к хинкально винной терапии
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28.10.2021 21:29 Відповісти
как
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28.10.2021 21:32 Відповісти
Представь как себя зекрыса поведет -вот это будет вселенский гундосый вой))))
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28.10.2021 22:40 Відповісти
из оперативной съемки мвд грузии

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28.10.2021 21:32 Відповісти
Ну чё,Лизка,а ты боялась.Готовь борщ и хачапури и стартуй на длительное свидание.Теперь то уж лет через восемь свидитесь.
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28.10.2021 21:40 Відповісти
Чтоб не біло, как в том анекдоте: "Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу".
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28.10.2021 21:59 Відповісти
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29.10.2021 01:12 Відповісти
Не пошли на шантаж и вот, сдулся миша, быстро сдулся.
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28.10.2021 21:45 Відповісти
А як Лізу до Міші в тюрму на перерпіхон пустять ? Вони ж не розписані
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28.10.2021 21:53 Відповісти
Ну вот и кончилась кинушка про войнушку. Теперь в третий сорт. А завтра неликвид.
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28.10.2021 22:14 Відповісти
Цирк продолжается.
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28.10.2021 22:16 Відповісти
михо политик крученый, он еще баночку с мочей на шницель обменяет.
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28.10.2021 22:21 Відповісти
Міхо не політик. Він грузинський Сівохо...
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28.10.2021 22:31 Відповісти
Я думаю все. Цырк закончился. Клиент созрел. Михо понял Никто его выпускать не собирается. Никто его ни в какую частную клинику переводить не будет .
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28.10.2021 22:46 Відповісти
пi@уй
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28.10.2021 22:49 Відповісти
Недолго мучился Мишутка
В высоковольтных проводах
Его обугленная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
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28.10.2021 23:50 Відповісти
кацапня ликует.
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29.10.2021 08:15 Відповісти
"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал адвокат.

Та дождался когда наркота из организма выйдет и анализы очистятся. А то бы еще опозорился.
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29.10.2021 09:56 Відповісти
 
 