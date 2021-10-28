Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями, - адвокат

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився здавати аналізи та приймати лікування.

Про це його адвокат Дмитро Садзаглішвілі заявив після зустрічі із Саакашвілі у руставській в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуто, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту - відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо", - сказав адвокат.

"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест - відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", - додав Садзаглішвілі.

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Він додав, що Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.