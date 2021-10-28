Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился сдавать анализы и принимать лечение.

Об этом его адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал адвокат.

"Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.", - добавил Садзаглишвили.

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Он добавил, что Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.