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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился сдавать анализы и принимать лечение.

Об этом его адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал адвокат.

"Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.", - добавил Садзаглишвили.

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Он добавил, что Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+14
;а как дышал как дышал;...
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28.10.2021 21:14 Ответить
+14
Свобода или смерть - повизгивал вчера.
Клизму мне, клизму - визжит сегодня.
Совсев не джигит. Так, козёл. Горный.
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28.10.2021 21:49 Ответить
+11
Чтоб не біло, как в том анекдоте: "Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу".
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28.10.2021 21:59 Ответить
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Баріга на врачах.
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28.10.2021 21:11 Ответить
тысмотринадоже
никогдатакогонебылоивотопять.
так что, пышные похороны борца за президентство в двух странах отменяются?((
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28.10.2021 21:11 Ответить
банка варенья творит чудеса...!
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28.10.2021 21:37 Ответить
да,жить то хочется...
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28.10.2021 21:13 Ответить
;а как дышал как дышал;...
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28.10.2021 21:14 Ответить
Свобода или смерть - повизгивал вчера.
Клизму мне, клизму - визжит сегодня.
Совсев не джигит. Так, козёл. Горный.
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28.10.2021 21:49 Ответить
ясно.. лечится будет у врачей - а сотрудничать с властями...все ясно-понятно..
Михо сдулся - бо кушать и жить хочется...
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28.10.2021 21:17 Ответить
Так сначала нужно сдать анализы. А как известно, саміе точные анализы в медлаборатории на "Олимпийском".
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28.10.2021 21:21 Ответить
А кто сомневался? Понты перед Ясько закончились, пора жрать галстук.
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28.10.2021 21:17 Ответить
Так я ж казав що він не самовбивця! Їсти і жити то хочеться.
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28.10.2021 21:17 Ответить
на ваших екранах - "Прыжок с крыши 2"
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28.10.2021 21:20 Ответить
finita la commedia...
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28.10.2021 21:20 Ответить
Даже лень читать о приключениях Михо....То со скандалом пробивался в Украину....Теперь в цистерне с дерьмом тайно выехал на Грузию.... Посажен в клетку. Голодает, чтобы быть избранным президентом....Хотя, является гражданином Украины и госчиновником.... Дурдом? Сюжет для боливудского сериала "Михо и Ясько"....
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28.10.2021 21:22 Ответить
Сиквел индийского "Зита и Гита"- "Мих и Ясь"!!!!
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28.10.2021 23:47 Ответить
Он как политик умер, когда по крышам начал бегать, героя уже не выйдет.
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28.10.2021 21:22 Ответить
Як політик він навіть не народжувався! Так був "смотрящим" від свого кегебешного дядька Алазанії...
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28.10.2021 22:29 Ответить
як політик він нагадує тепер Бабюлю: хоч одним нігтиком зачепитися десь за владу і утриматись наплаву.
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29.10.2021 11:06 Ответить
Всё сдулся голодающий с поволжья
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28.10.2021 21:25 Ответить
теперь плавно переходим к хинкально винной терапии
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28.10.2021 21:29 Ответить
как
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28.10.2021 21:32 Ответить
Представь как себя зекрыса поведет -вот это будет вселенский гундосый вой))))
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28.10.2021 22:40 Ответить
из оперативной съемки мвд грузии

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28.10.2021 21:32 Ответить
Ну чё,Лизка,а ты боялась.Готовь борщ и хачапури и стартуй на длительное свидание.Теперь то уж лет через восемь свидитесь.
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28.10.2021 21:40 Ответить
Чтоб не біло, как в том анекдоте: "Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу".
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28.10.2021 21:59 Ответить
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29.10.2021 01:12 Ответить
Не пошли на шантаж и вот, сдулся миша, быстро сдулся.
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28.10.2021 21:45 Ответить
А як Лізу до Міші в тюрму на перерпіхон пустять ? Вони ж не розписані
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28.10.2021 21:53 Ответить
Ну вот и кончилась кинушка про войнушку. Теперь в третий сорт. А завтра неликвид.
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28.10.2021 22:14 Ответить
Цирк продолжается.
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28.10.2021 22:16 Ответить
михо политик крученый, он еще баночку с мочей на шницель обменяет.
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28.10.2021 22:21 Ответить
Міхо не політик. Він грузинський Сівохо...
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28.10.2021 22:31 Ответить
Я думаю все. Цырк закончился. Клиент созрел. Михо понял Никто его выпускать не собирается. Никто его ни в какую частную клинику переводить не будет .
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28.10.2021 22:46 Ответить
пi@уй
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28.10.2021 22:49 Ответить
Недолго мучился Мишутка
В высоковольтных проводах
Его обугленная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
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28.10.2021 23:50 Ответить
кацапня ликует.
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29.10.2021 08:15 Ответить
"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал адвокат.

Та дождался когда наркота из организма выйдет и анализы очистятся. А то бы еще опозорился.
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29.10.2021 09:56 Ответить
 
 