Саакашвілі вирішив відмовитися від консиліуму лікарів, - адвокат Гелхаурі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці, перериває співпрацю з консиліумом лікарів, повідомляє його адвокат Георгій Гелхаурі.
"Від сьогодні я не прийму ліки, що полегшують голодування, і не здаватиму аналізи", - йдеться в посланні Саакашвілі, переданому в п'ятницю через його адвоката, зраджує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Експрезидент написав, що влада не врахувала головну рекомендацію консиліуму - перевести його на госпіталізацію до міської клініки.
Сам адвокат не зміг пояснити журналістам, чому Саакашвілі змінив своє рішення щодо співпраці з консиліумом лікарів, оскільки 28 жовтня увечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати з консиліумом.
Колишній президент закликав своїх прихильників взяти участь у другому турі місцевих виборів, призначених на 30 жовтня.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоро Миша откажется от голодовки, т.к. перспективы от нее нет.
Есть герой в мире сказочном
Он смешной и загадочный.
Как по крышам или через границы бегать, то "живее всех живых", а как закрыли, то "смертельно болен"...