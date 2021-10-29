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Новини
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Саакашвілі вирішив відмовитися від консиліуму лікарів, - адвокат Гелхаурі

Саакашвілі вирішив відмовитися від консиліуму лікарів, - адвокат Гелхаурі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці, перериває співпрацю з консиліумом лікарів, повідомляє його адвокат Георгій Гелхаурі.

"Від сьогодні я не прийму ліки, що полегшують голодування, і не здаватиму аналізи", - йдеться в посланні Саакашвілі, переданому в п'ятницю через його адвоката, зраджує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Експрезидент написав, що влада не врахувала головну рекомендацію консиліуму - перевести його на госпіталізацію до міської клініки.

Сам адвокат не зміг пояснити журналістам, чому Саакашвілі змінив своє рішення щодо співпраці з консиліумом лікарів, оскільки 28 жовтня увечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати з консиліумом.

Колишній президент закликав своїх прихильників взяти участь у другому турі місцевих виборів, призначених на 30 жовтня.

Також читайте: Звільнення та передача Саакашвілі Україні неможливі, - Гарібашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) лікарі (1290) лікування (607)


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Топ коментарі
+14
у нас 700 погибших в день от Ковид - нахер упал єтот грузинский наркоша
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29.10.2021 12:17 Відповісти
+12
там достатньо нарколога.
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29.10.2021 12:14 Відповісти
+12
А не слишком ли много внимания к Саакашвили, уже почти месяц по несколько статей каждый день.
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29.10.2021 12:23 Відповісти
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там достатньо нарколога.
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29.10.2021 12:14 Відповісти
точняк, боится что диагноз торчка всплывет наружу
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Вони його, недай бог, на дієту посадять! Фошисти!!!!
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29.10.2021 13:26 Відповісти
Шо такое? Сегодня хинкали в тюремной столовой подают?
Скоро Миша откажется от голодовки, т.к. перспективы от нее нет.
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29.10.2021 12:17 Відповісти
у нас 700 погибших в день от Ковид - нахер упал єтот грузинский наркоша
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29.10.2021 12:17 Відповісти
А не слишком ли много внимания к Саакашвили, уже почти месяц по несколько статей каждый день.
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29.10.2021 12:23 Відповісти
Відмовився так відмовився, характер видно такий жіночий, сім пятниць на один тиждень, для чого ці примхи нам.
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29.10.2021 12:24 Відповісти
Так консилиум врачей - это тебе не карманный врач, который расскажет все что угодно.
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29.10.2021 13:32 Відповісти
Карлсон продовжує чудити.

Есть герой в мире сказочном
Он смешной и загадочный.
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29.10.2021 12:25 Відповісти
До речі, цю мелодію совки поцупили і Бітлів.
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29.10.2021 12:35 Відповісти
КРИСТИ .Желтая река.
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29.10.2021 12:44 Відповісти
Ця пісня є в одному з їхніх альбомів.
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29.10.2021 13:04 Відповісти
Немає жодного сумніву,що совдеп вкрав мелодію.
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29.10.2021 13:18 Відповісти
Михо, тримайся!
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29.10.2021 12:28 Відповісти
За шо?
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29.10.2021 12:37 Відповісти
За титьки Ясько. Впрочем за прыщики держаться затруднительно.
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29.10.2021 13:02 Відповісти
Богуцкой щас вот прям обидно стало.
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29.10.2021 13:04 Відповісти
Cūra tē ipsum  - «исцели себя сам»....
Как по крышам или через границы бегать, то "живее всех живых", а как закрыли, то "смертельно болен"...
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29.10.2021 12:36 Відповісти
бл он сам определиться никак не может что ему надо
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29.10.2021 12:40 Відповісти
Ясно,надеялся ,что его из больницы выкрадут ,а тут бац!и не все идиотами оказались,как Миха считал до этого...
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29.10.2021 12:42 Відповісти
что-то сожительница ясько притихла...
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29.10.2021 12:43 Відповісти
Притихла там, а нехилая зарплата за наш счёт капает.
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29.10.2021 13:02 Відповісти
Эх, Мишка, ну где твоя сберкнижка? Нехер выпендриваться перед молодой депутататшей. Сиди в Киеве на крыше ОП, гоняй голубей хером, ни за что не отвечай, получай огромную зарплату, а теперь жопа. Не будет Украина объявлять Грузии войну ради накуренного Карлсона. Озабоченность ЗЕшобла уже выразила и все. Ты нужен был в войне с Порохом, надежды не оправдал, как лоха зебилы отправили в Грузию. Теперь сиди, через полгода о тебе забудут все. Особенно зеленный Вова.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
Это ж политик. Практически то же самое, что поп-звезда. Если не выпендриваться, то забудут и отодвинут от корыта.
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29.10.2021 13:05 Відповісти
Правильно, Мишико! Лечись чачей. А врачи в деревянный пирожок залечат.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
цирк
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29.10.2021 14:02 Відповісти
 
 