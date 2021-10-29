Саакашвілі вирішив відмовитися від консиліуму лікарів, - адвокат Гелхаурі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці, перериває співпрацю з консиліумом лікарів, повідомляє його адвокат Георгій Гелхаурі.

"Від сьогодні я не прийму ліки, що полегшують голодування, і не здаватиму аналізи", - йдеться в посланні Саакашвілі, переданому в п'ятницю через його адвоката, зраджує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Експрезидент написав, що влада не врахувала головну рекомендацію консиліуму - перевести його на госпіталізацію до міської клініки.

Сам адвокат не зміг пояснити журналістам, чому Саакашвілі змінив своє рішення щодо співпраці з консиліумом лікарів, оскільки 28 жовтня увечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати з консиліумом.

Колишній президент закликав своїх прихильників взяти участь у другому турі місцевих виборів, призначених на 30 жовтня.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.