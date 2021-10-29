Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей, - адвокат Гелхаури

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, сообщает его адвокат Георгий Гелхаури.

"С сегодняшнего дня я не приму облегчающие голодовку лекарства и не буду сдавать анализы", - говорится в послании Саакашвили, переданном в пятницу через его адвоката, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Экс-президент написал, что власти не учли главную рекомендацию консилиума - перевести его на госпитализацию в городскую клинику.

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Сам адвокат не смог объяснить журналистам, почему Саакашвили изменил свое решение по сотрудничеству с консилиумом врачей, так как 28 октября вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом.

Бывший президент также призвал своих сторонников принять участие во втором туре местных выборов, назначенных на 30 октября.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.