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Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей, - адвокат Гелхаури

Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей, - адвокат Гелхаури

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, сообщает его адвокат Георгий Гелхаури.

"С сегодняшнего дня я не приму облегчающие голодовку лекарства и не буду сдавать анализы", - говорится в послании Саакашвили, переданном в пятницу через его адвоката, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Экс-президент написал, что власти не учли главную рекомендацию консилиума - перевести его на госпитализацию в городскую клинику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Сам адвокат не смог объяснить журналистам, почему Саакашвили изменил свое решение по сотрудничеству с консилиумом врачей, так как 28 октября вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом.

Бывший президент также призвал своих сторонников принять участие во втором туре местных выборов, назначенных на 30 октября.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) врачи (1518) лечение (922)


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Топ комментарии
+14
у нас 700 погибших в день от Ковид - нахер упал єтот грузинский наркоша
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29.10.2021 12:17 Ответить
+12
там достатньо нарколога.
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29.10.2021 12:14 Ответить
+12
А не слишком ли много внимания к Саакашвили, уже почти месяц по несколько статей каждый день.
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29.10.2021 12:23 Ответить
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там достатньо нарколога.
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29.10.2021 12:14 Ответить
точняк, боится что диагноз торчка всплывет наружу
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29.10.2021 12:52 Ответить
Вони його, недай бог, на дієту посадять! Фошисти!!!!
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29.10.2021 13:26 Ответить
Шо такое? Сегодня хинкали в тюремной столовой подают?
Скоро Миша откажется от голодовки, т.к. перспективы от нее нет.
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29.10.2021 12:17 Ответить
у нас 700 погибших в день от Ковид - нахер упал єтот грузинский наркоша
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29.10.2021 12:17 Ответить
А не слишком ли много внимания к Саакашвили, уже почти месяц по несколько статей каждый день.
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29.10.2021 12:23 Ответить
Відмовився так відмовився, характер видно такий жіночий, сім пятниць на один тиждень, для чого ці примхи нам.
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29.10.2021 12:24 Ответить
Так консилиум врачей - это тебе не карманный врач, который расскажет все что угодно.
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29.10.2021 13:32 Ответить
Карлсон продовжує чудити.

Есть герой в мире сказочном
Он смешной и загадочный.
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29.10.2021 12:25 Ответить
До речі, цю мелодію совки поцупили і Бітлів.
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29.10.2021 12:35 Ответить
КРИСТИ .Желтая река.
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29.10.2021 12:44 Ответить
Ця пісня є в одному з їхніх альбомів.
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29.10.2021 13:04 Ответить
Немає жодного сумніву,що совдеп вкрав мелодію.
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29.10.2021 13:18 Ответить
Михо, тримайся!
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29.10.2021 12:28 Ответить
За шо?
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29.10.2021 12:37 Ответить
За титьки Ясько. Впрочем за прыщики держаться затруднительно.
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29.10.2021 13:02 Ответить
Богуцкой щас вот прям обидно стало.
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29.10.2021 13:04 Ответить
Cūra tē ipsum  - «исцели себя сам»....
Как по крышам или через границы бегать, то "живее всех живых", а как закрыли, то "смертельно болен"...
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29.10.2021 12:36 Ответить
бл он сам определиться никак не может что ему надо
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29.10.2021 12:40 Ответить
Ясно,надеялся ,что его из больницы выкрадут ,а тут бац!и не все идиотами оказались,как Миха считал до этого...
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29.10.2021 12:42 Ответить
что-то сожительница ясько притихла...
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29.10.2021 12:43 Ответить
Притихла там, а нехилая зарплата за наш счёт капает.
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29.10.2021 13:02 Ответить
Эх, Мишка, ну где твоя сберкнижка? Нехер выпендриваться перед молодой депутататшей. Сиди в Киеве на крыше ОП, гоняй голубей хером, ни за что не отвечай, получай огромную зарплату, а теперь жопа. Не будет Украина объявлять Грузии войну ради накуренного Карлсона. Озабоченность ЗЕшобла уже выразила и все. Ты нужен был в войне с Порохом, надежды не оправдал, как лоха зебилы отправили в Грузию. Теперь сиди, через полгода о тебе забудут все. Особенно зеленный Вова.
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29.10.2021 13:03 Ответить
Это ж политик. Практически то же самое, что поп-звезда. Если не выпендриваться, то забудут и отодвинут от корыта.
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29.10.2021 13:05 Ответить
Правильно, Мишико! Лечись чачей. А врачи в деревянный пирожок залечат.
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29.10.2021 13:03 Ответить
цирк
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29.10.2021 14:02 Ответить
 
 