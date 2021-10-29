Звільнення та передача Саакашвілі Україні неможливі, - Гарібашвілі

Дострокове звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі або його передача Україні неможливі.

Про це заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, обидва ці варіанти розвитку подій означали б, що влада Грузії "не поважає законів країни".

"Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку", - сказав Гарібашвілі в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді".

Він також розповів, що Саакашвілі не переводять на лікування до приватної клініки, щоб уникнути сутичок його прихильників із поліцією. За словами прем'єра, у приватній клініці "немає жодних умов безпеки".

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"Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях", - пояснив Гарібашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.