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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Звільнення та передача Саакашвілі Україні неможливі, - Гарібашвілі

Звільнення та передача Саакашвілі Україні неможливі, - Гарібашвілі

Дострокове звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі або його передача Україні неможливі.

Про це заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, обидва ці варіанти розвитку подій означали б, що влада Грузії "не поважає законів країни".

"Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку", - сказав Гарібашвілі в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді".

Він також розповів, що Саакашвілі не переводять на лікування до приватної клініки, щоб уникнути сутичок його прихильників із поліцією. За словами прем'єра, у приватній клініці "немає жодних умов безпеки".

Також читайте: Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями, - адвокат

"Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях", - пояснив Гарібашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (437) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+21
Нафіга тут цей баламут? Нехай сидить і не рипається. Мрія ідіота здійснилась.
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29.10.2021 09:52 Відповісти
+14
Не печальте Ясько,изверги ))
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29.10.2021 09:52 Відповісти
+11
Отдаст пуйлу пол Украины,как сделал в Грузии?никому не впал ваш Миша ,даже зекрысе,который его и заманил в грузинскую тюрьму .
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29.10.2021 10:24 Відповісти
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Нафіга тут цей баламут? Нехай сидить і не рипається. Мрія ідіота здійснилась.
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29.10.2021 09:52 Відповісти
Пора уже стране узнать " Зеленский и Ермак - Барыги!".......
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29.10.2021 09:54 Відповісти
Саакашвілі помре Героєм і переможцем, а чиновники які його вбили стануть злочинцями. Україна має тиснути на Грузію всіма засобами, щоб Саакашвілі звільнили з тюрми. Потрібно блокувати паромне сполучення з Грузією поки не звільнять Саакашвілі.
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29.10.2021 10:14 Відповісти
ВНИМАНИЕ! Вопрос к знатокам: Зачем?
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29.10.2021 10:16 Відповісти
Щоб врятувати життя Саакашвілі, а він в свою чергу врятує Україну під час наступу путіна.
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29.10.2021 10:19 Відповісти
Отдаст пуйлу пол Украины,как сделал в Грузии?никому не впал ваш Миша ,даже зекрысе,который его и заманил в грузинскую тюрьму .
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Вот это теория...А почему до сих пор Саака Украину не спас? То что он на зар.плате сидел и его никто не видел, понятно конечно же?
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29.10.2021 10:34 Відповісти
ага) Уже больше года "спасает" с зарплатой полмиллиона
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29.10.2021 11:46 Відповісти
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29.10.2021 11:21 Відповісти
Пять копеек..Пять копеек -это и есть твоя цена.И не прикрывайся,вражья морда,украинским языком,-ми всі знаємо нушу рідну мову.
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18.03.2022 17:43 Відповісти
Шо це ти накарябало тут про нушу мову, нульовка?
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18.03.2022 17:56 Відповісти
Не печальте Ясько,изверги ))
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29.10.2021 09:52 Відповісти
зэбилы запилят римейк "Звезды пленительного счастья" от квартала-95
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29.10.2021 09:59 Відповісти
А чому тільки Ясько, пані Дівуля в печалі, та і Ваня Садовий із Толяном Непрохідним сумують.
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Из Госдепа прикажут. и как миленькие исполнит...!
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29.10.2021 09:54 Відповісти
какой госдеп, сейчас Грузией управляют местные Януковичи и ОПЗЖ.
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29.10.2021 09:56 Відповісти
Если будет хорошо себя вести, сможет расчитывать на свидание с женой!
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29.10.2021 09:54 Відповісти
С голландской. Она уже новую сковородку купила.
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29.10.2021 09:59 Відповісти
Чугунную!!!
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29.10.2021 10:23 Відповісти
У нас что, некому шашлыки в Гидропарке жарить?
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29.10.2021 09:56 Відповісти
При чём тут Гидропарк?
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29.10.2021 09:57 Відповісти
Там основные шашлычники. Больше Карлсон ни на что негодится.
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29.10.2021 10:00 Відповісти
Сравни Батуми с совковыми городками на Азове. Батуми сейчас от Малибу не отличить, его отсроил Саакашвили, а вот ты что сделал?На что способен?Конец чесать на диване.
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29.10.2021 10:50 Відповісти
прорабом був чи штукатуром? Бо не уявляю як йому пузо не заважало?
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29.10.2021 12:35 Відповісти
Уявіть собі, кнезе Володимир також будував.
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29.10.2021 12:43 Відповісти
ой ні, за той період пишуть: "побудовано (закладено буд-во чи ініційовано..) за часів князювання... "
А не так як у вас:"отстроил..." Та нічого порівнювати президента Саакашвілі того часу із цим "конченим істериком", обрид вже давно та опустився...
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29.10.2021 12:56 Відповісти
Брешеш, ось шо пишуть:

По возвращении в Киев князь Владимир построил Десятинную церковь

святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна
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29.10.2021 14:18 Відповісти
не читай кацапською, козликом станеш...
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29.10.2021 14:27 Відповісти
болван, русский язык не кацапский так же как мордовский не русский.
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29.10.2021 15:36 Відповісти
дебілятко тупеньке, але ж лікуєшся?
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30.10.2021 01:52 Відповісти
дебил не дебил, а свою сотню в день имею.
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30.10.2021 20:33 Відповісти
Ну ********* всей стране уже один Аразмундия продает....его бы тоже куда нибудь отправить. И Наема вдогонку......
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29.10.2021 09:58 Відповісти
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29.10.2021 09:57 Відповісти
Як тільки із Грузії попруть нинішніх парашних фальсифікаторів виборів, так все зміниться.
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29.10.2021 09:57 Відповісти
як тільки з України попруть нинішніх зелених фальсифікаторів, то Саака й тут сяде)
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29.10.2021 11:44 Відповісти
Якщо не просто попруть, а ще й після цього оберуть українську владу, то не сяде, а ще й займе високий пост.
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05.11.2021 17:25 Відповісти
Так он сам чигирями в Грузию добирался, что б весь мир увидел, какого в тюрьму садят. Зачем человеку мешать ?
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29.10.2021 09:59 Відповісти
От і класно. Нехай попариться. Ліза знайде собі молодшого.
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29.10.2021 10:00 Відповісти
хороший тост!.. выпьем за это))
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29.10.2021 10:01 Відповісти
Попал Михуил. Наскакался по крышам
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29.10.2021 10:03 Відповісти
Грузия,-Большое СПАСИБО!!!
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29.10.2021 10:05 Відповісти
Прям как путин с песковым про Украинский Крым!!!!

Исключены вы - твари из списка людей!!!!!
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29.10.2021 10:07 Відповісти
Я являюсь противником саакашвили но в данной ситуации у меня вопрос к грузинской власти - они уважают международные законы, ведь саакашвили на данный момент гражданин Украины, а так получается что закон Грузии выше международного права!!! Грузия после прихода к власти нынешних руководителей очень напоминает нашу зеленую слизь - официально против кацапии а за спиной дрейфуют в тихую под крыло мацквы!!!!!
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29.10.2021 10:07 Відповісти
А какое у него гражданство? Он уже сам не вспомнит
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29.10.2021 10:21 Відповісти
Объясняю. Не являюсь противником Саакашвили, но в данном случае, получение им украинского гражданства очень спорно, но это ладно. Главное, если он гражданин другой страны, то какого хрена он поперся устраивать революцию/переворот? Представим. Медведчук получил гражданство Грузии, а потом приперся в Украину мутить воду. Тронуть нельзя так как он иностранец?
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29.10.2021 10:22 Відповісти
Как это спорно получение гражданства Украины, ведь тогда получается что главбрехун пэця который инициировал это - нарушил закон Украины? Сааккашвили уже что, призвал народ грузии к востанию и не надо его сравнивать с мертветчуком у которого настоящий а не липовый рейтинг где-то 0,5% и за плечом которого пару сотен идиотов. А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!! И закон международный никто не отменял!!!!!!
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29.10.2021 10:32 Відповісти


А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!!

Допустим. Но тогда нужно или крестик снять или рубашку одеть. Или он гражданин Грузии, патриот своей страны, лидер оппозиции или гражданин Украины, который полез во внутренние дела другого государства.
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29.10.2021 10:43 Відповісти
Его партия и он как ее лидер официально зарегистрированы ЦИКом, где же здесь нарушения??!
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29.10.2021 10:48 Відповісти
То есть для долбанутых и незаконный переход границы не преступление...
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29.10.2021 10:27 Відповісти
допрыгался карлсон
мне интересно, его развел кто то пообещав "все будет зашибись" или он сам додумался?
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29.10.2021 10:09 Відповісти
Вам неможливо, а нам і не потрібно. То потрібно "зеленим", щоб лив бруд на Порошенко.
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29.10.2021 10:13 Відповісти
Петюнчики просто задыхаются от лая...а если серьёзно, то если Украина не вытащит своего гражданина, то грош ей цена, чего и добиваются порохоботы....
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29.10.2021 10:15 Відповісти
а с какого агрегата страна должна вытаскивать преступника? он совершил преступление в другой стране - пусть сидит
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29.10.2021 10:16 Відповісти
Карлсон - гражданин Укранины? С какой радости?
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29.10.2021 10:23 Відповісти
..по паспорту
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29.10.2021 10:25 Відповісти
отриманого обманом, справедливо позбавленого, а потім на коньюктурі поверненого
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29.10.2021 10:33 Відповісти
Бъют по морде , а не паспорту , не знали 😡
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29.10.2021 11:02 Відповісти
А с какого мы должны вызволять злостного нарушителя границ,который пер ,с украинским гражданством,устраивать переворот в дружественном нам государстве,зесрань?
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29.10.2021 10:30 Відповісти
Грузини не можуть навіть якби і хотіли передать "Карлсона" - хоча-б для "відсидки" в українській тюрмі! Просто у них ще не закінчене розслідування чотирьох справ стосовно "великого реформатора" А поки закінчать слідство - може в Ростові на кількох жителів побільшає а їх наступникам "Міхо" "нахрєн не потрібен" буде?
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29.10.2021 12:23 Відповісти
для початку, варто позбавити Міхуіла, громадянства України, оскільки ним, подано завідома неправдиву інформацію.., а потім вже бардак на кордоні і т.д.
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29.10.2021 12:31 Відповісти
кацапы, подкацапники и подбарыжная ботва ненавидит Саакашвили хором.
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29.10.2021 10:20 Відповісти
так , как и Порошенко...самый главный "патриёт" Украины...они работают на Х..а разваливая страну, что не может радовать РФ...
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29.10.2021 10:23 Відповісти
Да мы и так знаем,что кацапстан Пороху никогда не радовался -мог бы и не строчить
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29.10.2021 10:32 Відповісти
так Порошенко и работает на кацапстан...разваливая Украину и ваша бригада тут на сайте сопутствует этому...скушай рошенку и успокойся.))))
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29.10.2021 11:06 Відповісти
Что ты несёшь , бол5зненный ?

Порошенко - это историческая личность , а не холуй кремля , запомни это !
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29.10.2021 11:09 Відповісти
холуй...еще и сотрудник КГБ
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29.10.2021 11:10 Відповісти
За вранье придётся отвечать , рано или поздно - это не столь важно !
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29.10.2021 11:14 Відповісти
когда докажут, что агент КГБ...вам капец))) а там не долго осталось, пару бумажек))
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29.10.2021 11:21 Відповісти
Так про твою зекрысу уже доказанно,что оно агент пуйла -само призналось два раза по ТВ в госизмене)а своими бумажками зескот может только себе дупу наконец вытереть
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29.10.2021 11:30 Відповісти
Лікуйся , недолуге !
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29.10.2021 11:34 Відповісти
то школота, судячи з наваяного.
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29.10.2021 11:55 Відповісти
Он ещё и в Украине должен отсидеть за то что нелегально выехал из страны. так что сначала пускай там свой срок отсидит, а потом может ехать на суд в Украину.
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29.10.2021 10:36 Відповісти
Вне зависимости от виновности или невиновности Саакашвили, он является гражданином Украины. Украина обязана добиваться его экстрадиции. Если украинский суд считает Саакашвили виновным, он должен сидеть. Но в Украине.
Неважно, что из себя Мишико представляет для кого бы то ни было. Он - гражданин Украины. И страна обязана о нём заботиться. Иначе ценность этого гражданства - НОЛЬ.
Забота конечно же включает в себя посадку на Родине, если на территории Украины существует приговор в отношении гражданина.
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29.10.2021 10:45 Відповісти
Шановний. Саакашвілі затримали правоохоронні органи Грузії по рішенню їх суда за злочини, які він скоїв на території Грузії. Що не так? Україна може надавати йому адвокатську чи ще якусь там правову допомогу, якщо є для цього привід. Грузинський суд, під санкціями якого він перебуває, має винести вирок, а вже після цього Україна може попросити згідно міжнародних законів, видати нам для відбування покарання в нашій тюрмі. Десь так. Так, що Міхаелу сидіти обов'язково прийдеться. Він думав, що всі його злочиничи зійдуть на нівець, як в Україні? Носилися з ним як з писаною торбою, використовуючи, як каломет в бік опозиції, а вийшло що він злочинець і корупіонер.
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29.10.2021 11:05 Відповісти
Абстрагируйтесь от решения суда Грузии.

Ещё раз. Миша - гражданин Украины. Понимаете?

Украина ОБЯЗАНА его требовать обратно. Понимаете?

Это УКРАИНСКИЙ гражданин.
А вот когда его доставят в Украину, можно его хоть на пожизненное сажать. Но делать это надо на территории Украины. Потому что он - Украинский гражданин.
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29.10.2021 11:32 Відповісти
это порошенковские боты...они его в президенты хотят просунуть, забыли как он при Азирове украинскую экономику поднимал....на свой карман))
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29.10.2021 11:41 Відповісти
шкода, що вас, школоту, знову перевели на дистанційку...
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29.10.2021 11:54 Відповісти
вимагати можна, але вимоги будуть безпідставними, якщо в Грузії є ще справи на нього, які знаходяться в процесі слідства чи навіть в судовому розгляді. А таки там є такі справи. Він має вироки лише по двом рішенням суду, по чотирьом справам йому ще належить щось доводити грузинському суду.
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29.10.2021 11:53 Відповісти
ЧТО ТЕБЕ, ПОРОШЕНКОВСКОМУ БОТУ, КОНКРЕТНО ПЛОХОГО СДЕЛАЛ МИХО?...ну хозяину твоему понятно...а тебе конкретно ЧТО?...
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29.10.2021 12:06 Відповісти
1. Лишилось у Саакашвілі громадянство Грузії? Якщо так, то ніяких питань взагалі не повинно виникати. Якщо ні, то як мінімум незаконний перетин кордону.
2. Здається, екстрадиція можлива лише після рішення суду (тут не впевнений)
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29.10.2021 12:11 Відповісти
Ти громадянин там де тебе зловили. У Міші був гарний кокс, але його вистачило тільки для незаконного перетину кордону в ріднесеньку Грузію.
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29.10.2021 11:23 Відповісти
За совершённые преступления , любой человек обязан понести наказание или доказать обратное !
У Михуила есть выбор , вот пусть действует !
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29.10.2021 11:06 Відповісти
Неможливо? І дякувати богові....
Він нам і даром не потрібен...
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29.10.2021 11:11 Відповісти
Украина вздохнула с облегчением
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29.10.2021 11:31 Відповісти
От жалко пацана(с)
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29.10.2021 11:48 Відповісти
Звичайно жалко і це все недопрацювання Тодяна Непрохідного, Ванька Садового і Дівулі, які його заносили в Україну через кордон на руках. При Порошенко він випєндрювався і літав по дахах без пропєллєра, а при зелених білодага так втікав, що заліз у контейнер з молочкою. А потрібно було на руках, або з пропеллєром. Так що Мішка, прийдеться сидіти.
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29.10.2021 13:00 Відповісти
И на хрена нам нужен этот БЛА,,,БЛА,,,,БЛА,, непонятно о чём вечно блеющий баран Саакашвили!!?? Без Саакашвили, Медведчука и каналов Медведчука, Стало так тихо и спокойно на всех каналах Украинского ТВ! Ёщё бы этого недобитого жидяру Рабиновича куда-то спрятать и было бы вообще великолепно!!.......Какой на хрен гражданин Украины, .этот дебил Саакашвили!! Купил гражданство , как и все кавказцы,. и не кавказцы, сейчас проживающие в Украине!!!! В мининтеграции и в иностранных консульствах, в 2000-2002 годах , за 500-1000 долларов можно было купить украинское гражданство за один день, точно так как и гражданство любого другого государства , кроме США. максимум за два-три часа!! Конвеер работал безотказно и безнаказанно!! Наверное рабатает так и до сих пор!!
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29.10.2021 13:46 Відповісти
Не нужен Украине этот тупица и балабол Саакашвили!!пусть гниёт с в соей рефрмированной Грузии, с которой он так кичился на всех экранах ТВ Украины!! А мы посмотим со стороны . как работоает его рефрмированная демократическая Грузии!... Болтать не мешки таскать , Михо!!
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29.10.2021 14:04 Відповісти
 
 