Звільнення та передача Саакашвілі Україні неможливі, - Гарібашвілі
Дострокове звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі або його передача Україні неможливі.
Про це заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, обидва ці варіанти розвитку подій означали б, що влада Грузії "не поважає законів країни".
"Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку", - сказав Гарібашвілі в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді".
Він також розповів, що Саакашвілі не переводять на лікування до приватної клініки, щоб уникнути сутичок його прихильників із поліцією. За словами прем'єра, у приватній клініці "немає жодних умов безпеки".
"Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях", - пояснив Гарібашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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А не так як у вас:"отстроил..." Та нічого порівнювати президента Саакашвілі того часу із цим "конченим істериком", обрид вже давно та опустився...
По возвращении в Киев князь Владимир построил Десятинную церковь
святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна
Исключены вы - твари из списка людей!!!!!
А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!!
Допустим. Но тогда нужно или крестик снять или рубашку одеть. Или он гражданин Грузии, патриот своей страны, лидер оппозиции или гражданин Украины, который полез во внутренние дела другого государства.
мне интересно, его развел кто то пообещав "все будет зашибись" или он сам додумался?
Порошенко - это историческая личность , а не холуй кремля , запомни это !
Неважно, что из себя Мишико представляет для кого бы то ни было. Он - гражданин Украины. И страна обязана о нём заботиться. Иначе ценность этого гражданства - НОЛЬ.
Забота конечно же включает в себя посадку на Родине, если на территории Украины существует приговор в отношении гражданина.
Ещё раз. Миша - гражданин Украины. Понимаете?
Украина ОБЯЗАНА его требовать обратно. Понимаете?
Это УКРАИНСКИЙ гражданин.
А вот когда его доставят в Украину, можно его хоть на пожизненное сажать. Но делать это надо на территории Украины. Потому что он - Украинский гражданин.
2. Здається, екстрадиція можлива лише після рішення суду (тут не впевнений)
У Михуила есть выбор , вот пусть действует !
Він нам і даром не потрібен...