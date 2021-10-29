Освобождение и передача Саакашвили Украине исключены, - Гарибашвили
Досрочное освобождение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили или его передача Украине исключены.
Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, оба этих варианта развития событий означали бы, что власти Грузии "не уважают законов страны".
"Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".
Он также рассказал, что Саакашвили не переводят на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией. По словам премьера, в частной клинике "нет никаких условий безопасности".
"Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", - пояснил Гарибашвили.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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А не так як у вас:"отстроил..." Та нічого порівнювати президента Саакашвілі того часу із цим "конченим істериком", обрид вже давно та опустився...
По возвращении в Киев князь Владимир построил Десятинную церковь
святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна
Исключены вы - твари из списка людей!!!!!
А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!!
Допустим. Но тогда нужно или крестик снять или рубашку одеть. Или он гражданин Грузии, патриот своей страны, лидер оппозиции или гражданин Украины, который полез во внутренние дела другого государства.
мне интересно, его развел кто то пообещав "все будет зашибись" или он сам додумался?
Порошенко - это историческая личность , а не холуй кремля , запомни это !
Неважно, что из себя Мишико представляет для кого бы то ни было. Он - гражданин Украины. И страна обязана о нём заботиться. Иначе ценность этого гражданства - НОЛЬ.
Забота конечно же включает в себя посадку на Родине, если на территории Украины существует приговор в отношении гражданина.
Ещё раз. Миша - гражданин Украины. Понимаете?
Украина ОБЯЗАНА его требовать обратно. Понимаете?
Это УКРАИНСКИЙ гражданин.
А вот когда его доставят в Украину, можно его хоть на пожизненное сажать. Но делать это надо на территории Украины. Потому что он - Украинский гражданин.
2. Здається, екстрадиція можлива лише після рішення суду (тут не впевнений)
У Михуила есть выбор , вот пусть действует !
Він нам і даром не потрібен...