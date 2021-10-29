Освобождение и передача Саакашвили Украине исключены, - Гарибашвили

Досрочное освобождение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили или его передача Украине исключены.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, оба этих варианта развития событий означали бы, что власти Грузии "не уважают законов страны".

"Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Он также рассказал, что Саакашвили не переводят на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией. По словам премьера, в частной клинике "нет никаких условий безопасности".

"Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", - пояснил Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.