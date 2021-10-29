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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Освобождение и передача Саакашвили Украине исключены, - Гарибашвили

Освобождение и передача Саакашвили Украине исключены, - Гарибашвили

Досрочное освобождение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили или его передача Украине исключены.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, оба этих варианта развития событий означали бы, что власти Грузии "не уважают законов страны".

"Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Он также рассказал, что Саакашвили не переводят на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией. По словам премьера, в частной клинике "нет никаких условий безопасности".

"Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", - пояснил Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) экстрадиция (568) Гарибашвили Ираклий (31)


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Топ комментарии
+21
Нафіга тут цей баламут? Нехай сидить і не рипається. Мрія ідіота здійснилась.
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29.10.2021 09:52 Ответить
+14
Не печальте Ясько,изверги ))
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29.10.2021 09:52 Ответить
+11
Отдаст пуйлу пол Украины,как сделал в Грузии?никому не впал ваш Миша ,даже зекрысе,который его и заманил в грузинскую тюрьму .
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29.10.2021 10:24 Ответить
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Нафіга тут цей баламут? Нехай сидить і не рипається. Мрія ідіота здійснилась.
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29.10.2021 09:52 Ответить
Пора уже стране узнать " Зеленский и Ермак - Барыги!".......
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29.10.2021 09:54 Ответить
Саакашвілі помре Героєм і переможцем, а чиновники які його вбили стануть злочинцями. Україна має тиснути на Грузію всіма засобами, щоб Саакашвілі звільнили з тюрми. Потрібно блокувати паромне сполучення з Грузією поки не звільнять Саакашвілі.
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29.10.2021 10:14 Ответить
ВНИМАНИЕ! Вопрос к знатокам: Зачем?
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29.10.2021 10:16 Ответить
Щоб врятувати життя Саакашвілі, а він в свою чергу врятує Україну під час наступу путіна.
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29.10.2021 10:19 Ответить
Отдаст пуйлу пол Украины,как сделал в Грузии?никому не впал ваш Миша ,даже зекрысе,который его и заманил в грузинскую тюрьму .
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29.10.2021 10:24 Ответить
Вот это теория...А почему до сих пор Саака Украину не спас? То что он на зар.плате сидел и его никто не видел, понятно конечно же?
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29.10.2021 10:34 Ответить
ага) Уже больше года "спасает" с зарплатой полмиллиона
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29.10.2021 11:46 Ответить
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29.10.2021 11:21 Ответить
Пять копеек..Пять копеек -это и есть твоя цена.И не прикрывайся,вражья морда,украинским языком,-ми всі знаємо нушу рідну мову.
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18.03.2022 17:43 Ответить
Шо це ти накарябало тут про нушу мову, нульовка?
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18.03.2022 17:56 Ответить
Не печальте Ясько,изверги ))
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29.10.2021 09:52 Ответить
зэбилы запилят римейк "Звезды пленительного счастья" от квартала-95
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29.10.2021 09:59 Ответить
А чому тільки Ясько, пані Дівуля в печалі, та і Ваня Садовий із Толяном Непрохідним сумують.
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29.10.2021 12:52 Ответить
Из Госдепа прикажут. и как миленькие исполнит...!
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29.10.2021 09:54 Ответить
какой госдеп, сейчас Грузией управляют местные Януковичи и ОПЗЖ.
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29.10.2021 09:56 Ответить
Если будет хорошо себя вести, сможет расчитывать на свидание с женой!
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29.10.2021 09:54 Ответить
С голландской. Она уже новую сковородку купила.
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29.10.2021 09:59 Ответить
Чугунную!!!
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29.10.2021 10:23 Ответить
У нас что, некому шашлыки в Гидропарке жарить?
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29.10.2021 09:56 Ответить
При чём тут Гидропарк?
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29.10.2021 09:57 Ответить
Там основные шашлычники. Больше Карлсон ни на что негодится.
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29.10.2021 10:00 Ответить
Сравни Батуми с совковыми городками на Азове. Батуми сейчас от Малибу не отличить, его отсроил Саакашвили, а вот ты что сделал?На что способен?Конец чесать на диване.
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29.10.2021 10:50 Ответить
прорабом був чи штукатуром? Бо не уявляю як йому пузо не заважало?
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29.10.2021 12:35 Ответить
Уявіть собі, кнезе Володимир також будував.
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29.10.2021 12:43 Ответить
ой ні, за той період пишуть: "побудовано (закладено буд-во чи ініційовано..) за часів князювання... "
А не так як у вас:"отстроил..." Та нічого порівнювати президента Саакашвілі того часу із цим "конченим істериком", обрид вже давно та опустився...
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29.10.2021 12:56 Ответить
Брешеш, ось шо пишуть:

По возвращении в Киев князь Владимир построил Десятинную церковь

святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна
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29.10.2021 14:18 Ответить
не читай кацапською, козликом станеш...
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29.10.2021 14:27 Ответить
болван, русский язык не кацапский так же как мордовский не русский.
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29.10.2021 15:36 Ответить
дебілятко тупеньке, але ж лікуєшся?
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30.10.2021 01:52 Ответить
дебил не дебил, а свою сотню в день имею.
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30.10.2021 20:33 Ответить
Ну ********* всей стране уже один Аразмундия продает....его бы тоже куда нибудь отправить. И Наема вдогонку......
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29.10.2021 09:58 Ответить
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29.10.2021 09:57 Ответить
Як тільки із Грузії попруть нинішніх парашних фальсифікаторів виборів, так все зміниться.
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29.10.2021 09:57 Ответить
як тільки з України попруть нинішніх зелених фальсифікаторів, то Саака й тут сяде)
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29.10.2021 11:44 Ответить
Якщо не просто попруть, а ще й після цього оберуть українську владу, то не сяде, а ще й займе високий пост.
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05.11.2021 17:25 Ответить
Так он сам чигирями в Грузию добирался, что б весь мир увидел, какого в тюрьму садят. Зачем человеку мешать ?
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29.10.2021 09:59 Ответить
От і класно. Нехай попариться. Ліза знайде собі молодшого.
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29.10.2021 10:00 Ответить
хороший тост!.. выпьем за это))
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29.10.2021 10:01 Ответить
Попал Михуил. Наскакался по крышам
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29.10.2021 10:03 Ответить
Грузия,-Большое СПАСИБО!!!
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29.10.2021 10:05 Ответить
Прям как путин с песковым про Украинский Крым!!!!

Исключены вы - твари из списка людей!!!!!
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29.10.2021 10:07 Ответить
Я являюсь противником саакашвили но в данной ситуации у меня вопрос к грузинской власти - они уважают международные законы, ведь саакашвили на данный момент гражданин Украины, а так получается что закон Грузии выше международного права!!! Грузия после прихода к власти нынешних руководителей очень напоминает нашу зеленую слизь - официально против кацапии а за спиной дрейфуют в тихую под крыло мацквы!!!!!
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29.10.2021 10:07 Ответить
А какое у него гражданство? Он уже сам не вспомнит
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29.10.2021 10:21 Ответить
Объясняю. Не являюсь противником Саакашвили, но в данном случае, получение им украинского гражданства очень спорно, но это ладно. Главное, если он гражданин другой страны, то какого хрена он поперся устраивать революцию/переворот? Представим. Медведчук получил гражданство Грузии, а потом приперся в Украину мутить воду. Тронуть нельзя так как он иностранец?
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29.10.2021 10:22 Ответить
Как это спорно получение гражданства Украины, ведь тогда получается что главбрехун пэця который инициировал это - нарушил закон Украины? Сааккашвили уже что, призвал народ грузии к востанию и не надо его сравнивать с мертветчуком у которого настоящий а не липовый рейтинг где-то 0,5% и за плечом которого пару сотен идиотов. А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!! И закон международный никто не отменял!!!!!!
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29.10.2021 10:32 Ответить


А за саакашвили вторая сила страны, почти пол Грузии!!!!!

Допустим. Но тогда нужно или крестик снять или рубашку одеть. Или он гражданин Грузии, патриот своей страны, лидер оппозиции или гражданин Украины, который полез во внутренние дела другого государства.
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29.10.2021 10:43 Ответить
Его партия и он как ее лидер официально зарегистрированы ЦИКом, где же здесь нарушения??!
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29.10.2021 10:48 Ответить
То есть для долбанутых и незаконный переход границы не преступление...
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29.10.2021 10:27 Ответить
допрыгался карлсон
мне интересно, его развел кто то пообещав "все будет зашибись" или он сам додумался?
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29.10.2021 10:09 Ответить
Вам неможливо, а нам і не потрібно. То потрібно "зеленим", щоб лив бруд на Порошенко.
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29.10.2021 10:13 Ответить
Петюнчики просто задыхаются от лая...а если серьёзно, то если Украина не вытащит своего гражданина, то грош ей цена, чего и добиваются порохоботы....
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29.10.2021 10:15 Ответить
а с какого агрегата страна должна вытаскивать преступника? он совершил преступление в другой стране - пусть сидит
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29.10.2021 10:16 Ответить
Карлсон - гражданин Укранины? С какой радости?
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29.10.2021 10:23 Ответить
..по паспорту
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29.10.2021 10:25 Ответить
отриманого обманом, справедливо позбавленого, а потім на коньюктурі поверненого
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29.10.2021 10:33 Ответить
Бъют по морде , а не паспорту , не знали 😡
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29.10.2021 11:02 Ответить
А с какого мы должны вызволять злостного нарушителя границ,который пер ,с украинским гражданством,устраивать переворот в дружественном нам государстве,зесрань?
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29.10.2021 10:30 Ответить
Грузини не можуть навіть якби і хотіли передать "Карлсона" - хоча-б для "відсидки" в українській тюрмі! Просто у них ще не закінчене розслідування чотирьох справ стосовно "великого реформатора" А поки закінчать слідство - може в Ростові на кількох жителів побільшає а їх наступникам "Міхо" "нахрєн не потрібен" буде?
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29.10.2021 12:23 Ответить
для початку, варто позбавити Міхуіла, громадянства України, оскільки ним, подано завідома неправдиву інформацію.., а потім вже бардак на кордоні і т.д.
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29.10.2021 12:31 Ответить
кацапы, подкацапники и подбарыжная ботва ненавидит Саакашвили хором.
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29.10.2021 10:20 Ответить
так , как и Порошенко...самый главный "патриёт" Украины...они работают на Х..а разваливая страну, что не может радовать РФ...
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29.10.2021 10:23 Ответить
Да мы и так знаем,что кацапстан Пороху никогда не радовался -мог бы и не строчить
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29.10.2021 10:32 Ответить
так Порошенко и работает на кацапстан...разваливая Украину и ваша бригада тут на сайте сопутствует этому...скушай рошенку и успокойся.))))
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29.10.2021 11:06 Ответить
Что ты несёшь , бол5зненный ?

Порошенко - это историческая личность , а не холуй кремля , запомни это !
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29.10.2021 11:09 Ответить
холуй...еще и сотрудник КГБ
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29.10.2021 11:10 Ответить
За вранье придётся отвечать , рано или поздно - это не столь важно !
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29.10.2021 11:14 Ответить
когда докажут, что агент КГБ...вам капец))) а там не долго осталось, пару бумажек))
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29.10.2021 11:21 Ответить
Так про твою зекрысу уже доказанно,что оно агент пуйла -само призналось два раза по ТВ в госизмене)а своими бумажками зескот может только себе дупу наконец вытереть
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29.10.2021 11:30 Ответить
Лікуйся , недолуге !
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29.10.2021 11:34 Ответить
то школота, судячи з наваяного.
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29.10.2021 11:55 Ответить
Он ещё и в Украине должен отсидеть за то что нелегально выехал из страны. так что сначала пускай там свой срок отсидит, а потом может ехать на суд в Украину.
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29.10.2021 10:36 Ответить
Вне зависимости от виновности или невиновности Саакашвили, он является гражданином Украины. Украина обязана добиваться его экстрадиции. Если украинский суд считает Саакашвили виновным, он должен сидеть. Но в Украине.
Неважно, что из себя Мишико представляет для кого бы то ни было. Он - гражданин Украины. И страна обязана о нём заботиться. Иначе ценность этого гражданства - НОЛЬ.
Забота конечно же включает в себя посадку на Родине, если на территории Украины существует приговор в отношении гражданина.
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29.10.2021 10:45 Ответить
Шановний. Саакашвілі затримали правоохоронні органи Грузії по рішенню їх суда за злочини, які він скоїв на території Грузії. Що не так? Україна може надавати йому адвокатську чи ще якусь там правову допомогу, якщо є для цього привід. Грузинський суд, під санкціями якого він перебуває, має винести вирок, а вже після цього Україна може попросити згідно міжнародних законів, видати нам для відбування покарання в нашій тюрмі. Десь так. Так, що Міхаелу сидіти обов'язково прийдеться. Він думав, що всі його злочиничи зійдуть на нівець, як в Україні? Носилися з ним як з писаною торбою, використовуючи, як каломет в бік опозиції, а вийшло що він злочинець і корупіонер.
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29.10.2021 11:05 Ответить
Абстрагируйтесь от решения суда Грузии.

Ещё раз. Миша - гражданин Украины. Понимаете?

Украина ОБЯЗАНА его требовать обратно. Понимаете?

Это УКРАИНСКИЙ гражданин.
А вот когда его доставят в Украину, можно его хоть на пожизненное сажать. Но делать это надо на территории Украины. Потому что он - Украинский гражданин.
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29.10.2021 11:32 Ответить
это порошенковские боты...они его в президенты хотят просунуть, забыли как он при Азирове украинскую экономику поднимал....на свой карман))
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29.10.2021 11:41 Ответить
шкода, що вас, школоту, знову перевели на дистанційку...
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29.10.2021 11:54 Ответить
вимагати можна, але вимоги будуть безпідставними, якщо в Грузії є ще справи на нього, які знаходяться в процесі слідства чи навіть в судовому розгляді. А таки там є такі справи. Він має вироки лише по двом рішенням суду, по чотирьом справам йому ще належить щось доводити грузинському суду.
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29.10.2021 11:53 Ответить
ЧТО ТЕБЕ, ПОРОШЕНКОВСКОМУ БОТУ, КОНКРЕТНО ПЛОХОГО СДЕЛАЛ МИХО?...ну хозяину твоему понятно...а тебе конкретно ЧТО?...
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29.10.2021 12:06 Ответить
1. Лишилось у Саакашвілі громадянство Грузії? Якщо так, то ніяких питань взагалі не повинно виникати. Якщо ні, то як мінімум незаконний перетин кордону.
2. Здається, екстрадиція можлива лише після рішення суду (тут не впевнений)
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29.10.2021 12:11 Ответить
Ти громадянин там де тебе зловили. У Міші був гарний кокс, але його вистачило тільки для незаконного перетину кордону в ріднесеньку Грузію.
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29.10.2021 11:23 Ответить
За совершённые преступления , любой человек обязан понести наказание или доказать обратное !
У Михуила есть выбор , вот пусть действует !
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29.10.2021 11:06 Ответить
Неможливо? І дякувати богові....
Він нам і даром не потрібен...
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29.10.2021 11:11 Ответить
Украина вздохнула с облегчением
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29.10.2021 11:31 Ответить
От жалко пацана(с)
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29.10.2021 11:48 Ответить
Звичайно жалко і це все недопрацювання Тодяна Непрохідного, Ванька Садового і Дівулі, які його заносили в Україну через кордон на руках. При Порошенко він випєндрювався і літав по дахах без пропєллєра, а при зелених білодага так втікав, що заліз у контейнер з молочкою. А потрібно було на руках, або з пропеллєром. Так що Мішка, прийдеться сидіти.
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29.10.2021 13:00 Ответить
И на хрена нам нужен этот БЛА,,,БЛА,,,,БЛА,, непонятно о чём вечно блеющий баран Саакашвили!!?? Без Саакашвили, Медведчука и каналов Медведчука, Стало так тихо и спокойно на всех каналах Украинского ТВ! Ёщё бы этого недобитого жидяру Рабиновича куда-то спрятать и было бы вообще великолепно!!.......Какой на хрен гражданин Украины, .этот дебил Саакашвили!! Купил гражданство , как и все кавказцы,. и не кавказцы, сейчас проживающие в Украине!!!! В мининтеграции и в иностранных консульствах, в 2000-2002 годах , за 500-1000 долларов можно было купить украинское гражданство за один день, точно так как и гражданство любого другого государства , кроме США. максимум за два-три часа!! Конвеер работал безотказно и безнаказанно!! Наверное рабатает так и до сих пор!!
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29.10.2021 13:46 Ответить
Не нужен Украине этот тупица и балабол Саакашвили!!пусть гниёт с в соей рефрмированной Грузии, с которой он так кичился на всех экранах ТВ Украины!! А мы посмотим со стороны . как работоает его рефрмированная демократическая Грузии!... Болтать не мешки таскать , Михо!!
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29.10.2021 14:04 Ответить
 
 