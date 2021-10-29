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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Зловмисники планували не дати вивезти Саакашвілі до лікарні, - влада Грузії

Зловмисники планували не дати вивезти Саакашвілі до лікарні, - влада Грузії

Служба безпеки Грузії розслідує змову з метою повалення влади.

Про це повідомила Служба безпеки Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На підставі здобутих слідством даних встановлено, що фігуранти справи планували різні деструктивні дії. Зокрема, у разі погіршення здоров'я ув'язненого Міхеіла Саакашвілі, під час його етапування до тюремної лікарні деякі групи готувалися перешкоджати цьому, блокувавши різними засобами під'їзди до тюремної лікарні", - сказано в заяві СДБ.

У документі наголошується, що такі деструктивні дії можуть відбутися й у разі етапування Саакашвілі та інших медичних закладів.

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"Примітно, що фігуранти цієї справи відмовилися з'явитися на допит у СДБ як свідки, тому їх допитають у суді", - наголошується в заяві.

Також повідомляється, що слідство у цій справі йде за статтею 315, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+7
Хорошо что теперь этот клоун на арене там...а не тут...
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29.10.2021 18:49 Відповісти
+7
как прикольно читать новости про Сракашвили и понимать что нам это все теперь до лампочки
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29.10.2021 19:02 Відповісти
+5
в любом случае мисько сбитый лёдчик...шо там,шо тут..
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29.10.2021 18:37 Відповісти
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Так было скучно в Украине и теперь так весело в Грузии. Тупа лукас Михо, красава
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29.10.2021 18:37 Відповісти
Хорошо что теперь этот клоун на арене там...а не тут...
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29.10.2021 18:49 Відповісти
Тут и своих 🤢🤡🐲🎪больше ,чем достаточно
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29.10.2021 21:14 Відповісти
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29.10.2021 18:37 Відповісти
в любом случае мисько сбитый лёдчик...шо там,шо тут..
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29.10.2021 18:37 Відповісти
Он уплыл ,но обещал вернуться ...По крайней мере Садовому...
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29.10.2021 18:45 Відповісти
гады давно ванговали..
https://youtu.be/e5woTFz75g4
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29.10.2021 18:49 Відповісти
В мене ще в школі в 1990 році була касета Гадюкіних...Ностальгія...
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29.10.2021 18:56 Відповісти
Міхо прямо якийсь "Че Гевара", правда таємно поїхав не в Болівію, а в Грузію, революцію робити, і закінчили обидва схоже.
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29.10.2021 18:56 Відповісти
А от Чебурашка приплив до СРСР в ящику з апельсинами (якщо не помиляюся).
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29.10.2021 18:58 Відповісти
как прикольно читать новости про Сракашвили и понимать что нам это все теперь до лампочки
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29.10.2021 19:02 Відповісти
Это очень хорошо, что "зловмисників" раскусили и пресекли!
Но Вы ещё вокруг тюрьмы пошарьте, а вдруг они подкоп сделают и он опять к нам в Украину вернётся? Тьфу-тьфу-тьфу...
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29.10.2021 23:07 Відповісти
 
 