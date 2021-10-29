Зловмисники планували не дати вивезти Саакашвілі до лікарні, - влада Грузії

Служба безпеки Грузії розслідує змову з метою повалення влади.

Про це повідомила Служба безпеки Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На підставі здобутих слідством даних встановлено, що фігуранти справи планували різні деструктивні дії. Зокрема, у разі погіршення здоров'я ув'язненого Міхеіла Саакашвілі, під час його етапування до тюремної лікарні деякі групи готувалися перешкоджати цьому, блокувавши різними засобами під'їзди до тюремної лікарні", - сказано в заяві СДБ.

У документі наголошується, що такі деструктивні дії можуть відбутися й у разі етапування Саакашвілі та інших медичних закладів.

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"Примітно, що фігуранти цієї справи відмовилися з'явитися на допит у СДБ як свідки, тому їх допитають у суді", - наголошується в заяві.

Також повідомляється, що слідство у цій справі йде за статтею 315, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.