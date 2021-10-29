Зловмисники планували не дати вивезти Саакашвілі до лікарні, - влада Грузії
Служба безпеки Грузії розслідує змову з метою повалення влади.
Про це повідомила Служба безпеки Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На підставі здобутих слідством даних встановлено, що фігуранти справи планували різні деструктивні дії. Зокрема, у разі погіршення здоров'я ув'язненого Міхеіла Саакашвілі, під час його етапування до тюремної лікарні деякі групи готувалися перешкоджати цьому, блокувавши різними засобами під'їзди до тюремної лікарні", - сказано в заяві СДБ.
У документі наголошується, що такі деструктивні дії можуть відбутися й у разі етапування Саакашвілі та інших медичних закладів.
"Примітно, що фігуранти цієї справи відмовилися з'явитися на допит у СДБ як свідки, тому їх допитають у суді", - наголошується в заяві.
Також повідомляється, що слідство у цій справі йде за статтею 315, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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Но Вы ещё вокруг тюрьмы пошарьте, а вдруг они подкоп сделают и он опять к нам в Украину вернётся? Тьфу-тьфу-тьфу...