Злоумышленники планировали не дать вывезти Саакашвили в больницу, - власти Грузии

Служба безопасности Грузии расследует заговор с целью свержения власти.

Об этом сообщила Служба безопасности Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На основании добытых следствием данных установлено, что фигуранты дела планировали различные деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения здоровья заключенного Михаила Саакашвили, при его этапировании в тюремную больницу некоторые группы готовились препятствовать этому, блокировав различными средствами подъезды к тюремной больнице", - говорится в заявлении СГБ.

В документе отмечается, что подобные деструктивные действия могут произойти и в случае этапирования Саакашвили и в другие медицинские заведения.

"Примечательно, что фигуранты этого дела отказались явиться на допрос в СГБ в качестве свидетелей, поэтому они будут допрошены в суде", - отмечается в заявлении.

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В нем также сообщается, что следствие по данному делу идет по статье 315, которая предполагает лишение свободы от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.