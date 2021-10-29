Злоумышленники планировали не дать вывезти Саакашвили в больницу, - власти Грузии
Служба безопасности Грузии расследует заговор с целью свержения власти.
Об этом сообщила Служба безопасности Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На основании добытых следствием данных установлено, что фигуранты дела планировали различные деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения здоровья заключенного Михаила Саакашвили, при его этапировании в тюремную больницу некоторые группы готовились препятствовать этому, блокировав различными средствами подъезды к тюремной больнице", - говорится в заявлении СГБ.
В документе отмечается, что подобные деструктивные действия могут произойти и в случае этапирования Саакашвили и в другие медицинские заведения.
"Примечательно, что фигуранты этого дела отказались явиться на допрос в СГБ в качестве свидетелей, поэтому они будут допрошены в суде", - отмечается в заявлении.
В нем также сообщается, что следствие по данному делу идет по статье 315, которая предполагает лишение свободы от 5 до 8 лет тюремного заключения.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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Но Вы ещё вокруг тюрьмы пошарьте, а вдруг они подкоп сделают и он опять к нам в Украину вернётся? Тьфу-тьфу-тьфу...