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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Злоумышленники планировали не дать вывезти Саакашвили в больницу, - власти Грузии

Злоумышленники планировали не дать вывезти Саакашвили в больницу, - власти Грузии

Служба безопасности Грузии расследует заговор с целью свержения власти.

Об этом сообщила Служба безопасности Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На основании добытых следствием данных установлено, что фигуранты дела планировали различные деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения здоровья заключенного Михаила Саакашвили, при его этапировании в тюремную больницу некоторые группы готовились препятствовать этому, блокировав различными средствами подъезды к тюремной больнице", - говорится в заявлении СГБ.

В документе отмечается, что подобные деструктивные действия могут произойти и в случае этапирования Саакашвили и в другие медицинские заведения.

"Примечательно, что фигуранты этого дела отказались явиться на допрос в СГБ в качестве свидетелей, поэтому они будут допрошены в суде", - отмечается в заявлении.

Читайте: Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей, - адвокат Гелхаури

В нем также сообщается, что следствие по данному делу идет по статье 315, которая предполагает лишение свободы от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+7
Хорошо что теперь этот клоун на арене там...а не тут...
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29.10.2021 18:49 Ответить
+7
как прикольно читать новости про Сракашвили и понимать что нам это все теперь до лампочки
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29.10.2021 19:02 Ответить
+5
в любом случае мисько сбитый лёдчик...шо там,шо тут..
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29.10.2021 18:37 Ответить
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Так было скучно в Украине и теперь так весело в Грузии. Тупа лукас Михо, красава
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29.10.2021 18:37 Ответить
Хорошо что теперь этот клоун на арене там...а не тут...
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29.10.2021 18:49 Ответить
Тут и своих 🤢🤡🐲🎪больше ,чем достаточно
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29.10.2021 21:14 Ответить
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29.10.2021 18:37 Ответить
в любом случае мисько сбитый лёдчик...шо там,шо тут..
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29.10.2021 18:37 Ответить
Он уплыл ,но обещал вернуться ...По крайней мере Садовому...
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29.10.2021 18:45 Ответить
гады давно ванговали..
https://youtu.be/e5woTFz75g4
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29.10.2021 18:49 Ответить
В мене ще в школі в 1990 році була касета Гадюкіних...Ностальгія...
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29.10.2021 18:56 Ответить
Міхо прямо якийсь "Че Гевара", правда таємно поїхав не в Болівію, а в Грузію, революцію робити, і закінчили обидва схоже.
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29.10.2021 18:56 Ответить
А от Чебурашка приплив до СРСР в ящику з апельсинами (якщо не помиляюся).
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29.10.2021 18:58 Ответить
как прикольно читать новости про Сракашвили и понимать что нам это все теперь до лампочки
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29.10.2021 19:02 Ответить
Это очень хорошо, что "зловмисників" раскусили и пресекли!
Но Вы ещё вокруг тюрьмы пошарьте, а вдруг они подкоп сделают и он опять к нам в Украину вернётся? Тьфу-тьфу-тьфу...
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29.10.2021 23:07 Ответить
 
 