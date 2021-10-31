УКР
Чотири роки тому вбили Аміну Окуєву

Чотири роки тому російські найманці вбили учасницю АТО Аміну Окуєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Читайте також: Осмаєв закликав Зеленського взяти під особистий контроль справи щодо резонансних убивств: Я не здивований, що відбуваються замахи вже на помічника президента - із судами у нас біда

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Свідка у справі, критика Рамзана Кадирова з Чечні Мамахана Умарова вбили в липні 2020 року в Австрії, де він проживав. У серпні 2021 року за це вбивство до довічного ув'язнення засудили чеченця Саралі А.

Читайте також: Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство Умарова - свідка у справі Аміни Окуєвої

Помним

31.10.2021 07:18 Відповісти
Организатора убийства под домашний арест. Ето судья с прокурором сняли штаны и всем вам сраку показали, а потом показали на чем они вертели Украину. Все что нужно знать о нашей власти и наших законах.
31.10.2021 02:10 Відповісти
воно справу з ПАКУШЄНІЄМ на хранітєля офшоров Шефіра не розкрило, а тут же не фейк, а справжнє вбивство... РУКИ НЕ ДОХОДЯТЬ? ТОМУ ЩО ЗІ СР-КИ ЧИ ТОМУ ЩО НЕ ХОЧУТЬ? КАДИРОВ для нього знакове ім"я
31.10.2021 01:28 Відповісти
Убийца, которого ЗЕ обмерял на ихтамнетов, рассказывал что к той же шобле заказчиков принадлежал и Аваковский фсб-шник Малюта-Боцман-Коротких
31.10.2021 02:19 Відповісти
З усіх аваківських залишився у владі Гантоша - чому б його не запитати про Коротких?
31.10.2021 03:07 Відповісти
Неужто ворюг Чеботаря и Парфенюка уволили?
Проверил - сидят, потоки направляют.
31.10.2021 07:25 Відповісти
Редькин из Дагестана и он давно на свободе. В Украине нет судов.
31.10.2021 08:55 Відповісти
Чета я ничего не понял:
-для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина - то есть организатора так и не наказали, он не убит, он не сидит? Власть защищает организатора убийства - фактически убийцу чужими руками? Или власть в теме и является основным заказчиком убийства?
31.10.2021 08:55 Відповісти
31.10.2021 09:23 Відповісти
Спочивай з миром, Аміна! Жінка герой!!!
31.10.2021 09:33 Відповісти
Маю надію, що в Одесі колись таки назвуть, одну з вулиць, її ім'ям.
31.10.2021 09:39 Відповісти
RIP
31.10.2021 09:39 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
31.10.2021 09:49 Відповісти
Здесь без сомнения рука этой чеченской МРАЗИ Кадырова. Тупое животное которое курируют спецы из ФСБ, как можно лучше вписывается во все ТРУПНЫЕ операции кремлёвского ублюдка.
31.10.2021 10:32 Відповісти
і всим насрати на дівчіну - Патріота України що сявочці-бубочкі що пеці
31.10.2021 12:09 Відповісти
 
 