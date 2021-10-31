Чотири роки тому вбили Аміну Окуєву
Чотири роки тому російські найманці вбили учасницю АТО Аміну Окуєву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.
Свідка у справі, критика Рамзана Кадирова з Чечні Мамахана Умарова вбили в липні 2020 року в Австрії, де він проживав. У серпні 2021 року за це вбивство до довічного ув'язнення засудили чеченця Саралі А.
Проверил - сидят, потоки направляют.
-для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина - то есть организатора так и не наказали, он не убит, он не сидит? Власть защищает организатора убийства - фактически убийцу чужими руками? Или власть в теме и является основным заказчиком убийства?