Четыре года назад убили Амину Окуеву

Четыре года назад российские наемники убили участницу АТО Амину Окуеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осмаев призвал Зеленского взять под личный контроль дела по резонансным убийствам: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента - с судами у нас беда

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Свидетеля по делу, критика Рамзана Кадырова из Чечни Мамихана Умарова убили в июле 2020 года в Австрии, где он проживал. В августе 2021 года за это убийство к пожизненному заключению приговорили чеченца Сарали А.

Также читайте: Мосийчук предполагает, что у Кадырова есть компромат на Зеленского, поэтому дело о покушении на экс-нардепа "слили"

+34
Помним

31.10.2021 07:18 Ответить
+31
Организатора убийства под домашний арест. Ето судья с прокурором сняли штаны и всем вам сраку показали, а потом показали на чем они вертели Украину. Все что нужно знать о нашей власти и наших законах.
31.10.2021 02:10 Ответить
+13
воно справу з ПАКУШЄНІЄМ на хранітєля офшоров Шефіра не розкрило, а тут же не фейк, а справжнє вбивство... РУКИ НЕ ДОХОДЯТЬ? ТОМУ ЩО ЗІ СР-КИ ЧИ ТОМУ ЩО НЕ ХОЧУТЬ? КАДИРОВ для нього знакове ім"я
31.10.2021 01:28 Ответить
Убийца, которого ЗЕ обмерял на ихтамнетов, рассказывал что к той же шобле заказчиков принадлежал и Аваковский фсб-шник Малюта-Боцман-Коротких
31.10.2021 02:19 Ответить
З усіх аваківських залишився у владі Гантоша - чому б його не запитати про Коротких?
31.10.2021 03:07 Ответить
Неужто ворюг Чеботаря и Парфенюка уволили?
Проверил - сидят, потоки направляют.
31.10.2021 07:25 Ответить
Редькин из Дагестана и он давно на свободе. В Украине нет судов.
31.10.2021 08:55 Ответить
Чета я ничего не понял:
-для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина - то есть организатора так и не наказали, он не убит, он не сидит? Власть защищает организатора убийства - фактически убийцу чужими руками? Или власть в теме и является основным заказчиком убийства?
31.10.2021 08:55 Ответить
31.10.2021 09:23 Ответить
Спочивай з миром, Аміна! Жінка герой!!!
31.10.2021 09:33 Ответить
Маю надію, що в Одесі колись таки назвуть, одну з вулиць, її ім'ям.
31.10.2021 09:39 Ответить
RIP
31.10.2021 09:39 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
31.10.2021 09:49 Ответить
Здесь без сомнения рука этой чеченской МРАЗИ Кадырова. Тупое животное которое курируют спецы из ФСБ, как можно лучше вписывается во все ТРУПНЫЕ операции кремлёвского ублюдка.
31.10.2021 10:32 Ответить
і всим насрати на дівчіну - Патріота України що сявочці-бубочкі що пеці
31.10.2021 12:09 Ответить
 
 