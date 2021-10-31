Четыре года назад убили Амину Окуеву
Четыре года назад российские наемники убили участницу АТО Амину Окуеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.
Свидетеля по делу, критика Рамзана Кадырова из Чечни Мамихана Умарова убили в июле 2020 года в Австрии, где он проживал. В августе 2021 года за это убийство к пожизненному заключению приговорили чеченца Сарали А.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проверил - сидят, потоки направляют.
-для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина - то есть организатора так и не наказали, он не убит, он не сидит? Власть защищает организатора убийства - фактически убийцу чужими руками? Или власть в теме и является основным заказчиком убийства?