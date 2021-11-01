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Розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили маневри російської техніки у бік українського кордону

Розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили маневри російської техніки у бік українського кордону

Аналітики розслідувального співтовариства Conflict Intelligence Team зафіксували пересування російських військ і техніки до регіонів на кордоні з Україною.

Про це повідомив експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Він зазначив, що є "неприємні свідчення", що російська військова техніка рухається в район Курська, а також Воронезької та Ростовської областей. Водночас, за його словами, ці дії не такі масштабні та цілеспрямовані, як були навесні 2021 року.

"Справді є досить неприємні свідчення в Ростовській області, на півдні Воронезької області, є відомості про те, що техніка рухається в напрямку Курська. При тому, що переміщення тієї ж 41-ї загальновійськової армії в район Єльні Смоленської області навряд чи можна вважати частиною таких приготувань, тим більше, що він перебуває досить далеко, і це переміщення фіксується ще з вересня місяця", - зазначив аналітик.

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При цьому, за його словами, такі рухи можна пояснити посиленням будь-яких місцевих частин і поставками нової техніки.

"Ми не можемо однозначно вказувати, що це якісь планові речі, що це не пов'язано із тиском на Україну. Тому ми продовжуємо моніторинг, і найближчими тижнями картина буде набагато яснішою", - додав Михайлов.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомив, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Автор: 

кордон (4838) розслідування (2281) росія (66461)


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Топ коментарі
+13
В Путина просто бабло появилось, газ дорогой, нефть дорогая... почему бы не повоевать.
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01.11.2021 23:10 Відповісти
+11
Скільки вже можна бідних "Слуг" лякати, бронювання чартеру не безкоштовне!!
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01.11.2021 23:04 Відповісти
+10
Ну давайте Зебіли, заводьте свою пісню "сідітє тіхо, а то путін нападьот" і фото Гройсмана.
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01.11.2021 23:03 Відповісти
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Хто ж їх мокшанських свинособак ховати буде??!
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01.11.2021 22:57 Відповісти
а зебобики опять пуйло публично в опу поцеловали... мол пуйло пушистый, ниче не двинает к границам
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01.11.2021 22:58 Відповісти
Це який вже раз? Не обридло?
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01.11.2021 22:58 Відповісти
зауважте, при Пороху таких движняків не було !

сидів пуйло під шконкою тихесенько
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01.11.2021 23:24 Відповісти
Янелох підписав формулу Штанмайєра і ***** вимагає його виконувати свої обіцянки. Тому і кошмарить найвеличнішого який думає що все якось розсосеться.
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01.11.2021 23:35 Відповісти
так а чего тогда наш генштаб рассказывает что нет ничего такого?
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01.11.2021 22:58 Відповісти
Генштаб готовится, это МО рассказывает сказки.
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01.11.2021 23:16 Відповісти
А наші навіть нічого не знають про це.

Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
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01.11.2021 22:59 Відповісти
, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
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01.11.2021 23:01 Відповісти
Ну давайте Зебіли, заводьте свою пісню "сідітє тіхо, а то путін нападьот" і фото Гройсмана.
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01.11.2021 23:03 Відповісти
нє-нє європейці без газу сидіти не будуть заради якоїсь України, це вже видно давно
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01.11.2021 23:05 Відповісти
Ну так кто сумнівалися в дрезденской многоходовочке, уже булгары «трубу сломали
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01.11.2021 23:14 Відповісти
Скільки вже можна бідних "Слуг" лякати, бронювання чартеру не безкоштовне!!
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01.11.2021 23:04 Відповісти
«Батраки» Работают только когда нет противостояния в лицеавиации и помех....
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01.11.2021 23:15 Відповісти
а Джавелины ?

когда нет сушилки для кальсонов на бурятских танках ?
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01.11.2021 23:22 Відповісти
по ходу завтра рашка либо нападет, либо развалится
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01.11.2021 23:05 Відповісти
а против хода?
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02.11.2021 00:42 Відповісти
зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.
===========================
Так это те две тысячи шахтеров что в Якутии в шахтах ипашили...Наверное танки откапывали.Теперь в ОРДЛО возвращаются.Не пешком же топать ?
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01.11.2021 23:05 Відповісти
А тем временем, Зеленский ставит "супер специалистов" (на самом деле нулячих в этих вопросах людей).

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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01.11.2021 23:07 Відповісти
В Путина просто бабло появилось, газ дорогой, нефть дорогая... почему бы не повоевать.
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01.11.2021 23:10 Відповісти
при таких ценах на углеводороды ни Гейропа, ни Пиндосия даже на крякнут в защиту Украины
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01.11.2021 23:20 Відповісти
Ох нихера ж себе "искперд"
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01.11.2021 23:10 Відповісти
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01.11.2021 23:32 Відповісти
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02.11.2021 07:53 Відповісти
Ну так ещё летом 2015 было понятно, что на полномасштабную войну Россия пойдёт не раньше окончания строительства и запуска СП-2. Чтобы обеспечить свою экономику баблом и иметь солидный запас ЗВР. Так было и летом 2008 года, перед войной против Грузии.
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02.11.2021 01:32 Відповісти
РФ давно уже стянула войска к границам Украины начиная 2014 г. и посей день стягивают дополнительную новую технику, новые базы в Брянске, Ростове, Ворониже , направление Чернигов, Сумы, Харьков...., донбасс! Танковые большие колоны и остальной металлолом РФ остановят только высокоточные ракеты и дивизионы ОТРК Гром-2(Сапсан) плюс нужно новое ПВО. Думайте Зе.
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02.11.2021 01:38 Відповісти
ще декілька років таких цін на газ і жижу, то продовження нападу на Україну і розширення ракової пухлини людства під назвою рашистська ********* гарантовано!!
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02.11.2021 06:14 Відповісти
странно как то.....( а я читаю в эти дни, что запад пишет вот как и сейчас что рос.войска с техникой движутся в сторону Украины.... а наша разведка заявляет что все подобные новости в инете в сети ФЭЙК.....(( не верьте мол...ладно боты там бы писали ...а так ..хрен его знает когда прочитанному верить? и боты и фэйки .и заявления и статьи печатают от всех кто им сообщит новость, так что я обсуждаю ту новость когда её прочитаю на разных сайтах, а не так как смотрю другие многие..лижбы что обговаривать...((
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02.11.2021 07:03 Відповісти
 
 