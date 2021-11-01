Розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили маневри російської техніки у бік українського кордону
Аналітики розслідувального співтовариства Conflict Intelligence Team зафіксували пересування російських військ і техніки до регіонів на кордоні з Україною.
Про це повідомив експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
Він зазначив, що є "неприємні свідчення", що російська військова техніка рухається в район Курська, а також Воронезької та Ростовської областей. Водночас, за його словами, ці дії не такі масштабні та цілеспрямовані, як були навесні 2021 року.
"Справді є досить неприємні свідчення в Ростовській області, на півдні Воронезької області, є відомості про те, що техніка рухається в напрямку Курська. При тому, що переміщення тієї ж 41-ї загальновійськової армії в район Єльні Смоленської області навряд чи можна вважати частиною таких приготувань, тим більше, що він перебуває досить далеко, і це переміщення фіксується ще з вересня місяця", - зазначив аналітик.
При цьому, за його словами, такі рухи можна пояснити посиленням будь-яких місцевих частин і поставками нової техніки.
"Ми не можемо однозначно вказувати, що це якісь планові речі, що це не пов'язано із тиском на Україну. Тому ми продовжуємо моніторинг, і найближчими тижнями картина буде набагато яснішою", - додав Михайлов.
Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомив, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.
Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.
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сидів пуйло під шконкою тихесенько
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.
Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
когда нет сушилки для кальсонов на бурятских танках ?
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Так это те две тысячи шахтеров что в Якутии в шахтах ипашили...Наверное танки откапывали.Теперь в ОРДЛО возвращаются.Не пешком же топать ?
Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.
Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.