Розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили маневри російської техніки у бік українського кордону

Аналітики розслідувального співтовариства Conflict Intelligence Team зафіксували пересування російських військ і техніки до регіонів на кордоні з Україною.

Про це повідомив експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Він зазначив, що є "неприємні свідчення", що російська військова техніка рухається в район Курська, а також Воронезької та Ростовської областей. Водночас, за його словами, ці дії не такі масштабні та цілеспрямовані, як були навесні 2021 року.

"Справді є досить неприємні свідчення в Ростовській області, на півдні Воронезької області, є відомості про те, що техніка рухається в напрямку Курська. При тому, що переміщення тієї ж 41-ї загальновійськової армії в район Єльні Смоленської області навряд чи можна вважати частиною таких приготувань, тим більше, що він перебуває досить далеко, і це переміщення фіксується ще з вересня місяця", - зазначив аналітик.

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При цьому, за його словами, такі рухи можна пояснити посиленням будь-яких місцевих частин і поставками нової техніки.

"Ми не можемо однозначно вказувати, що це якісь планові речі, що це не пов'язано із тиском на Україну. Тому ми продовжуємо моніторинг, і найближчими тижнями картина буде набагато яснішою", - додав Михайлов.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомив, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.