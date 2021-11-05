Харківський міськвиборчком відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером

Раніше "ОПОРА" вимагала, щоб Ігоря Терехова не визнавали переможцем виборів, а голоси на 10 дільницях перерахували через фальсифікації.

Харківська міська територіальна виборча комісія частково задовольнила скарги, подані координатором Громадянської мережі "Опора" Миколою Зінченком у зв'язку з розбіжностями, виявленими на 10 дільницях в результаті звірки протоколів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Взяти до уваги факти наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ'янської районних територіальних виборчих комісій... про підсумки голосування на позачергових виборах Харківського міського голови... та відомостями, що містяться у доданих до скарг документах під назвою "копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчих дільницях"... У задоволенні решти вимог відмовити", - йдеться у постанові міськвиборчкому.

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Зінченко подав до міськвиборчкому дві скарги, в яких послався на зафіксовані спостерігачами "Опори" факти фальсифікації протоколу підрахунку голосів на користь секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова на одній виборчій дільниці у Основ'янському районі та 9 дільницях у Новобаварському районі. Він просив взяти до уваги наявність розбіжностей у протоколах підрахунку голосів на виборчих дільницях і зобов’язати Основ’янську та Новобаварську районні територіальні комісії провести повторний підрахунок голосів на цих дільницях.

Крім того, Зінченко просив міськвиборчком визнати рішення про визнання Терехова міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати його.

У коментарі журналістам Зінченко повідомив, що не виключає оскарження ухвали міськвиборчкому в суді.

"Завтра наші юристи отримають текст рішення на руки, проаналізують його і після цього ми вирішимо, чи оскаржуватимемо його в суді. Крім того, ми вже готуємо позови з вимогою повторного підрахунку голосів на тих дільницях, де наші спостерігачі виявили фальсифікації", - сказав він.

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.