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Харківський міськвиборчком відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером

Харківський міськвиборчком відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером

Раніше "ОПОРА" вимагала, щоб Ігоря Терехова не визнавали переможцем виборів, а голоси на 10 дільницях перерахували через фальсифікації.

Харківська міська територіальна виборча комісія частково задовольнила скарги, подані координатором Громадянської мережі "Опора" Миколою Зінченком у зв'язку з розбіжностями, виявленими на 10 дільницях в результаті звірки протоколів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Взяти до уваги факти наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ'янської районних територіальних виборчих комісій... про підсумки голосування на позачергових виборах Харківського міського голови... та відомостями, що містяться у доданих до скарг документах під назвою "копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчих дільницях"... У задоволенні решти вимог відмовити", - йдеться у постанові міськвиборчкому.

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Зінченко подав до міськвиборчкому дві скарги, в яких послався на зафіксовані спостерігачами "Опори" факти фальсифікації протоколу підрахунку голосів на користь секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова на одній виборчій дільниці у Основ'янському районі та 9 дільницях у Новобаварському районі. Він просив взяти до уваги наявність розбіжностей у протоколах підрахунку голосів на виборчих дільницях і зобов’язати Основ’янську та Новобаварську районні територіальні комісії провести повторний підрахунок голосів на цих дільницях.

Крім того, Зінченко просив міськвиборчком визнати рішення про визнання Терехова міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати його.

У коментарі журналістам Зінченко повідомив, що не виключає оскарження ухвали міськвиборчкому в суді.

"Завтра наші юристи отримають текст рішення на руки, проаналізують його і після цього ми вирішимо, чи оскаржуватимемо його в суді. Крім того, ми вже готуємо позови з вимогою повторного підрахунку голосів на тих дільницях, де наші спостерігачі виявили фальсифікації", - сказав він.

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.

Автор: 

вибори (6726) мер (510) Харків (5750)


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Топ коментарі
+4
Змова влади та Гепо-послідовників на виборах мера Харкова показує, як будуть відбуватися наступні вибори Президента та Верховної ради. Всі заперечення щодо фальсифікацій не будуть прийматися до уваги.
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04.11.2021 21:52 Відповісти
+2
Ну что же. Традиции не меняются... Но на каждого мэра Харькова уже есть персональный киллер....
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04.11.2021 21:49 Відповісти
+1
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить.
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04.11.2021 21:58 Відповісти
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смена спонсора провалилась...
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04.11.2021 21:46 Відповісти
Ну что же. Традиции не меняются... Но на каждого мэра Харькова уже есть персональный киллер....
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04.11.2021 21:49 Відповісти
переименовать бы этот городишко в Какашкин что ли...
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04.11.2021 21:51 Відповісти
Змова влади та Гепо-послідовників на виборах мера Харкова показує, як будуть відбуватися наступні вибори Президента та Верховної ради. Всі заперечення щодо фальсифікацій не будуть прийматися до уваги.
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04.11.2021 21:52 Відповісти
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04.11.2021 21:58 Відповісти
Вата вату спалить не разрешила. Кто бы сомневался?
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04.11.2021 21:52 Відповісти


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04.11.2021 22:00 Відповісти


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04.11.2021 22:01 Відповісти
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить.
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04.11.2021 21:58 Відповісти
Гєпа п*дар, був їм і таким залишитися у пам яті багатьох харків ян
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04.11.2021 22:53 Відповісти
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04.11.2021 22:05 Відповісти
храброє сєрдцє приквел
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04.11.2021 22:07 Відповісти
трохи до шрeка нe дoмалювали
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04.11.2021 23:13 Відповісти
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04.11.2021 22:09 Відповісти
Ну и правильно.
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04.11.2021 22:39 Відповісти
Ще одна курва адольфовська тєрєхов жива, але життя робить круті повороти ...
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04.11.2021 22:52 Відповісти
Жителі Харківа не протестують же, значить тільки справа часу сісти Терехову в крісло мера.
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05.11.2021 07:10 Відповісти
А чого дивуватись, в Вінниці так обирали Гройсмана, потім Моргунова. Поки ці бидлоти не будуть висіти на стовпах, порядку не буде.
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05.11.2021 07:14 Відповісти
Бо текст вимоги був по-дебільному написаний
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05.11.2021 10:35 Відповісти
 
 