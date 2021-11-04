Харьковский горизбирком отказался отменять решение о признании Терехова мэром

Ранее "ОПОРА" требовала, чтобы Игоря Терехова не признавали победителем выборов, а голоса на 10 участках пересчитали из-за фальсификаций.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети "Опора" Николаем Зинченко в связи с расхождениями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принять во внимание факты наличия расхождений между протоколами Новобаварской и Основянской районных территориальных избирательных комиссий... об итогах голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы... и сведениями, которые содержатся в приложенных к жалобам документах под названием "копия протокола участковой избирательной комиссии про подсчет голосов на избирательных участках"... В удовлетворении остальной части требований отказать", - говорится в постановлении горизбиркома.

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Зинченко подал в горизбирком две жалобы, в которых сослался на зафиксированные наблюдателями "Опоры" факты фальсификации протокола подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на одном избирательном участке в Основянском районе и 9 участках в Новобаварском районе. Он просил принять во внимание наличие расхождений в протоколах подсчета голосов на избирательных участках и обязать Основянскую и Новобаварскую районные территориальные комиссии провести повторный подсчет голосов на этих участках.

Кроме того, Зинченко просил горизбирком признать решение о признании Терехова городским головой не отвечающим требованиям законодательства и отменить его.

В комментарии журналистам Зинченко сообщил, что не исключает обжалования постановления горизбиркома в суде.

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"Завтра наши юристы получат текст решения на руки, проанализируют его и после этого мы решим, будем ли обжаловать его в суде. Кроме того, мы уже готовим иски с требованием повторного подсчета голосов на тех участках, где наши наблюдатели выявили фальсификации", - сказал он.

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.