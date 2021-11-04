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Харьковский горизбирком отказался отменять решение о признании Терехова мэром

Харьковский горизбирком отказался отменять решение о признании Терехова мэром

Ранее "ОПОРА" требовала, чтобы Игоря Терехова не признавали победителем выборов, а голоса на 10 участках пересчитали из-за фальсификаций.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети "Опора" Николаем Зинченко в связи с расхождениями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принять во внимание факты наличия расхождений между протоколами Новобаварской и Основянской районных территориальных избирательных комиссий... об итогах голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы... и сведениями, которые содержатся в приложенных к жалобам документах под названием "копия протокола участковой избирательной комиссии про подсчет голосов на избирательных участках"... В удовлетворении остальной части требований отказать", - говорится в постановлении горизбиркома.

Читайте: Добкин подал 65 исков о пересчете голосов на выборах мэра Харькова

Зинченко подал в горизбирком две жалобы, в которых сослался на зафиксированные наблюдателями "Опоры" факты фальсификации протокола подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на одном избирательном участке в Основянском районе и 9 участках в Новобаварском районе. Он просил принять во внимание наличие расхождений в протоколах подсчета голосов на избирательных участках и обязать Основянскую и Новобаварскую районные территориальные комиссии провести повторный подсчет голосов на этих участках.

Кроме того, Зинченко просил горизбирком признать решение о признании Терехова городским головой не отвечающим требованиям законодательства и отменить его.

В комментарии журналистам Зинченко сообщил, что не исключает обжалования постановления горизбиркома в суде.

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"Завтра наши юристы получат текст решения на руки, проанализируют его и после этого мы решим, будем ли обжаловать его в суде. Кроме того, мы уже готовим иски с требованием повторного подсчета голосов на тех участках, где наши наблюдатели выявили фальсификации", - сказал он.

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.

Автор: 

выборы (24764) мэр (1652) Харьков (7626)


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Топ комментарии
+4
Змова влади та Гепо-послідовників на виборах мера Харкова показує, як будуть відбуватися наступні вибори Президента та Верховної ради. Всі заперечення щодо фальсифікацій не будуть прийматися до уваги.
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04.11.2021 21:52 Ответить
+2
Ну что же. Традиции не меняются... Но на каждого мэра Харькова уже есть персональный киллер....
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04.11.2021 21:49 Ответить
+1
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить.
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04.11.2021 21:58 Ответить
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смена спонсора провалилась...
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04.11.2021 21:46 Ответить
Ну что же. Традиции не меняются... Но на каждого мэра Харькова уже есть персональный киллер....
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04.11.2021 21:49 Ответить
переименовать бы этот городишко в Какашкин что ли...
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04.11.2021 21:51 Ответить
Змова влади та Гепо-послідовників на виборах мера Харкова показує, як будуть відбуватися наступні вибори Президента та Верховної ради. Всі заперечення щодо фальсифікацій не будуть прийматися до уваги.
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04.11.2021 21:52 Ответить
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04.11.2021 21:58 Ответить
Вата вату спалить не разрешила. Кто бы сомневался?
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04.11.2021 21:52 Ответить


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04.11.2021 22:00 Ответить


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04.11.2021 22:01 Ответить
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить.
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04.11.2021 21:58 Ответить
Гєпа п*дар, був їм і таким залишитися у пам яті багатьох харків ян
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04.11.2021 22:53 Ответить
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04.11.2021 22:05 Ответить
храброє сєрдцє приквел
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04.11.2021 22:07 Ответить
трохи до шрeка нe дoмалювали
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04.11.2021 23:13 Ответить
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04.11.2021 22:09 Ответить
Ну и правильно.
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04.11.2021 22:39 Ответить
Ще одна курва адольфовська тєрєхов жива, але життя робить круті повороти ...
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04.11.2021 22:52 Ответить
Жителі Харківа не протестують же, значить тільки справа часу сісти Терехову в крісло мера.
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05.11.2021 07:10 Ответить
А чого дивуватись, в Вінниці так обирали Гройсмана, потім Моргунова. Поки ці бидлоти не будуть висіти на стовпах, порядку не буде.
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05.11.2021 07:14 Ответить
Бо текст вимоги був по-дебільному написаний
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05.11.2021 10:35 Ответить
 
 