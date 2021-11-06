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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі планує державний переворот, - Служба державної безпеки Грузії

Саакашвілі планує державний переворот, - Служба державної безпеки Грузії

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані безлади на мітингу прихильників Саакашвілі 6 листопада. Згідно з даними силовиків, експрезидент планує організувати в країні переворот.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинський Перший канал.

Учасники акцій протестів у Грузії на підтримку експрезидента Міхеїла Саакашвілі, нібито, планують блокування будівель державних установ. Організацією заколоту, нібито, з в’язниці керує Саакашвілі, заявив у суботу представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, планує засуджений Міхеїл Саакашвілі, який дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, котрі відвідують його у виправній колонії. Служба державної безпеки відповідно до законодавства вживає заходів задля запобігання злочину. Злочинці будуть притягнуті до суворої відповідальності за законом", – сказав Мгеладзе.

5 листопада голова опозиційного Об’єднаного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників до дій, оскільки "життєві показники колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі погіршуються". Зокрема, він закликав прихильників відвідати суботній мітинг біля в'язниці N12 міста Руставі.

Також читайте: У Саакашвілі проблеми з оком і з вухом, - лікар

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Саакашвілі Міхеіл (2155) заколот (36)


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Топ коментарі
+6
Прямо як при Януковощі: " Майдановці планують державний переворот".
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06.11.2021 11:52
+6
Ульянов делал гос переворот с бронивичка.
А Саакашвили будет делать переворот из РЕАНИМОБИЛЯ?!!
Вам самим не смешно?
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06.11.2021 11:54
+5
Брехня! Він же голодує і по словам його адвоката має проблеми з комунікацією і навіть адвоката не впізнає. Хіба що заворот кишок може ще трапитися.
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06.11.2021 11:51
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"Назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом"

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06.11.2021 11:50 Відповісти
Прямо як при Януковощі: " Майдановці планують державний переворот".
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06.11.2021 11:52 Відповісти
Головне щоб Саакашвілі не помер до того як нарід його звільнить.
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06.11.2021 17:11 Відповісти
Ну да, шесть лет плюс четыре это долго.
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07.11.2021 10:27 Відповісти
Перевернуть его на живот нужно!
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06.11.2021 13:50 Відповісти
Прямо все стены в камере изрисовал своими планами захвата...
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06.11.2021 14:23 Відповісти
Брехня! Він же голодує і по словам його адвоката має проблеми з комунікацією і навіть адвоката не впізнає. Хіба що заворот кишок може ще трапитися.
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06.11.2021 11:51 Відповісти
та то для ясько отмазка...чтоб отлипла - а то обиженная жена не носит передачки ! ))) приходится голодать )))
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06.11.2021 12:55 Відповісти
проблемы он имеет с канализацией, а не с коммуникацией...

читайте между строк...
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06.11.2021 14:24 Відповісти
На возику? Як йуля.
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06.11.2021 11:51 Відповісти
Тинявся Міхо в свій час по Європі. От і підібрав безхозний возик біля клініки Шаріте.
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06.11.2021 11:53 Відповісти
Ульянов делал гос переворот с бронивичка.
А Саакашвили будет делать переворот из РЕАНИМОБИЛЯ?!!
Вам самим не смешно?
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06.11.2021 11:54 Відповісти
Хтось там і на бульдозерові виступав.
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06.11.2021 12:04 Відповісти
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06.11.2021 12:39 Відповісти
а когось і на руках таскали... біле пальто замацали...
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06.11.2021 12:57 Відповісти
маємо нагоду такими бульдозерами зачистити таких як ти падла зелена . бульдозер - як символ очищення влади від зеленого ідіотизму.
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06.11.2021 13:04 Відповісти
а хтось і в Горловке перед сепарами виступав
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06.11.2021 13:05 Відповісти
Моргало ему уже выкололи с оторванным ухом? Поторопитесь,зомби на подходе...
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06.11.2021 11:55 Відповісти
та ні, він не може, бо глухий на одне вухо, сліпий на одне око і інколи забувае хто він де він і взагалі до чого.
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06.11.2021 11:55 Відповісти
Я трошки не вгадала: написала про провокацію, аби доставили будь-яким чином в цивільну лікарню, а звідти - в українське посольство.

Але те, що грузинські служби відстежують всі його рухи і слова - само собою. Вже знають, на що воно здатне і що від нього нічого доброго чекати не слід.
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06.11.2021 12:14 Відповісти
Надеюсь у него все получится, а то проросийская власть скоро сдаст всю Грузию рашке
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06.11.2021 12:18 Відповісти
Переворотчик з пропеллером у сраці.
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06.11.2021 12:23 Відповісти
Организацией мятежа якобы из тюрьмы руководит Саакашвили /Саакашвили и Рабинович.Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».
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06.11.2021 12:45 Відповісти
Саакашвили планирует государственный переворот/ Саакашвили , Рабинович и Берлускони. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили.16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018
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06.11.2021 12:47 Відповісти
Руссиш швайны скупили Грузию, вот и весь пириварот
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06.11.2021 12:55 Відповісти
Саакашвили и Коломойский/ Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Не любят Саакашвили Рабинович с Коломойским. С заявой Зеленский: Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину Зеленский погорячился.
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06.11.2021 13:05 Відповісти
Саакашвили может умереть в тюрьме , грузинский народ попьітается его спасти , какой переворот ? Для грузинских властей , получается , и Майдан - госпереворот , чем они отличаются от Януковича ?
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06.11.2021 13:25 Відповісти
то Міхо родичів не впізнає, то планує переворот... що з Міхо?
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06.11.2021 13:48 Відповісти
....смешные, ну ладно думают так, но не все же мысли надо озвучивать
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06.11.2021 13:59 Відповісти
ну всё, мишаня сядет надолго, и как теперь охфис прастых ришений будет без него, ахахах, и где эти простые решения, хоть ктото их видел или слышал о них?
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06.11.2021 14:25 Відповісти
о ком звонят бутылки или об ком рыдает швабра ?
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06.11.2021 15:36 Відповісти
Оно, жирное и с пропеллером, конечно считается гражданином Украины. А поэтому суд Грузии должен подойти к нему со всей строгостью и осудить гражданина Украины, нелегально въехавшего в их страну с целью влияния в выборы и государственного переворота.

Не жди его мама,
Паскудного сына.
Твой сын залетел
Лет на двадцать
А может и навсегда.
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06.11.2021 16:32 Відповісти
+ Грузія має подати вимогу на виявлення та показове посадження українських погранців - які випустили його з України (чи тих - хто дав їм таку команду) !!!

Чи в Україні границя таки така дірява ?
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06.11.2021 18:03 Відповісти
Ну так депортируйте Михо в Украину!И вопрос с переворотом закроется сам по себе.Глупо держать его в тюрьме и создавать себе проблемы,если только вы их сами не хотите умышленно создать
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06.11.2021 18:25 Відповісти
да какой переворот? кому он нужен? кто был в грузии и общался с местными тот поймет
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06.11.2021 19:22 Відповісти
Не будет там ничего. Михо здулся как пузырь. Ещё пару месяцев и мы про него забудем. И на цензоре о нём не вспомнят
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06.11.2021 22:31 Відповісти
"Агєнт парагвайскай развєдкі, гатовіл пакушеніє на таваріщя із крімьля".
Грузинські і наші підхуjловники такі тупі.
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08.11.2021 10:30 Відповісти
 
 