Саакашвілі планує державний переворот, - Служба державної безпеки Грузії

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані безлади на мітингу прихильників Саакашвілі 6 листопада. Згідно з даними силовиків, експрезидент планує організувати в країні переворот.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинський Перший канал.

Учасники акцій протестів у Грузії на підтримку експрезидента Міхеїла Саакашвілі, нібито, планують блокування будівель державних установ. Організацією заколоту, нібито, з в’язниці керує Саакашвілі, заявив у суботу представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, планує засуджений Міхеїл Саакашвілі, який дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, котрі відвідують його у виправній колонії. Служба державної безпеки відповідно до законодавства вживає заходів задля запобігання злочину. Злочинці будуть притягнуті до суворої відповідальності за законом", – сказав Мгеладзе.

5 листопада голова опозиційного Об’єднаного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників до дій, оскільки "життєві показники колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі погіршуються". Зокрема, він закликав прихильників відвідати суботній мітинг біля в'язниці N12 міста Руставі.

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Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.