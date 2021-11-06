Саакашвили планирует государственный переворот, - Служба государственной безопасности Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Саакашвили 6 ноября. Согласно данным силовиков, екс-президент планирует организовать в стране переворот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинский Первый канал.

Участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михеила Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений. Организацией мятежа якобы из тюрьмы руководит Саакашвили, заявил в субботу представитель СГБ Грузии Бачо Мгеладзе.

"Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили, который дает директивы лидерам различных оппозиционных партий посредством людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении. Служба государственной безопасности в соответствии с законом примет меры по предупреждению и пресечению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - сказал Мгеладзе.

5 ноября глава оппозиционного Объединенного национального движения Ника Мелия призвал сторонников к действиям, поскольку "жизненные показатели бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшаются". В частности, он призвал сторонников посетить субботний митинг возле тюрьмы №12 города Рустави.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.