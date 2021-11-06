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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили планирует государственный переворот, - Служба государственной безопасности Грузии

Саакашвили планирует государственный переворот, - Служба государственной безопасности Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Саакашвили 6 ноября. Согласно данным силовиков, екс-президент планирует организовать в стране переворот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинский Первый канал.

Участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михеила Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений. Организацией мятежа якобы из тюрьмы руководит Саакашвили, заявил в субботу представитель СГБ Грузии Бачо Мгеладзе.

"Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили, который дает директивы лидерам различных оппозиционных партий посредством людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении. Служба государственной безопасности в соответствии с законом примет меры по предупреждению и пресечению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - сказал Мгеладзе.

5 ноября глава оппозиционного Объединенного национального движения Ника Мелия призвал сторонников к действиям, поскольку "жизненные показатели бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшаются". В частности, он призвал сторонников посетить субботний митинг возле тюрьмы №12 города Рустави.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Саакашвили (3307) мятеж (28)


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Топ комментарии
+6
Прямо як при Януковощі: " Майдановці планують державний переворот".
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06.11.2021 11:52
+6
Ульянов делал гос переворот с бронивичка.
А Саакашвили будет делать переворот из РЕАНИМОБИЛЯ?!!
Вам самим не смешно?
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06.11.2021 11:54
+5
Брехня! Він же голодує і по словам його адвоката має проблеми з комунікацією і навіть адвоката не впізнає. Хіба що заворот кишок може ще трапитися.
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06.11.2021 11:51
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"Назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом"

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06.11.2021 11:50 Ответить
Прямо як при Януковощі: " Майдановці планують державний переворот".
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06.11.2021 11:52 Ответить
Головне щоб Саакашвілі не помер до того як нарід його звільнить.
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06.11.2021 17:11 Ответить
Ну да, шесть лет плюс четыре это долго.
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07.11.2021 10:27 Ответить
Перевернуть его на живот нужно!
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06.11.2021 13:50 Ответить
Прямо все стены в камере изрисовал своими планами захвата...
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06.11.2021 14:23 Ответить
Брехня! Він же голодує і по словам його адвоката має проблеми з комунікацією і навіть адвоката не впізнає. Хіба що заворот кишок може ще трапитися.
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06.11.2021 11:51 Ответить
та то для ясько отмазка...чтоб отлипла - а то обиженная жена не носит передачки ! ))) приходится голодать )))
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06.11.2021 12:55 Ответить
проблемы он имеет с канализацией, а не с коммуникацией...

читайте между строк...
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06.11.2021 14:24 Ответить
На возику? Як йуля.
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06.11.2021 11:51 Ответить
Тинявся Міхо в свій час по Європі. От і підібрав безхозний возик біля клініки Шаріте.
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06.11.2021 11:53 Ответить
Ульянов делал гос переворот с бронивичка.
А Саакашвили будет делать переворот из РЕАНИМОБИЛЯ?!!
Вам самим не смешно?
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06.11.2021 11:54 Ответить
Хтось там і на бульдозерові виступав.
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06.11.2021 12:04 Ответить
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06.11.2021 12:39 Ответить
а когось і на руках таскали... біле пальто замацали...
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06.11.2021 12:57 Ответить
маємо нагоду такими бульдозерами зачистити таких як ти падла зелена . бульдозер - як символ очищення влади від зеленого ідіотизму.
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06.11.2021 13:04 Ответить
а хтось і в Горловке перед сепарами виступав
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06.11.2021 13:05 Ответить
Моргало ему уже выкололи с оторванным ухом? Поторопитесь,зомби на подходе...
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06.11.2021 11:55 Ответить
та ні, він не може, бо глухий на одне вухо, сліпий на одне око і інколи забувае хто він де він і взагалі до чого.
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06.11.2021 11:55 Ответить
Я трошки не вгадала: написала про провокацію, аби доставили будь-яким чином в цивільну лікарню, а звідти - в українське посольство.

Але те, що грузинські служби відстежують всі його рухи і слова - само собою. Вже знають, на що воно здатне і що від нього нічого доброго чекати не слід.
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06.11.2021 12:14 Ответить
Надеюсь у него все получится, а то проросийская власть скоро сдаст всю Грузию рашке
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06.11.2021 12:18 Ответить
Переворотчик з пропеллером у сраці.
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06.11.2021 12:23 Ответить
Организацией мятежа якобы из тюрьмы руководит Саакашвили /Саакашвили и Рабинович.Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».
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06.11.2021 12:45 Ответить
Саакашвили планирует государственный переворот/ Саакашвили , Рабинович и Берлускони. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили.16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018
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06.11.2021 12:47 Ответить
Руссиш швайны скупили Грузию, вот и весь пириварот
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06.11.2021 12:55 Ответить
Саакашвили и Коломойский/ Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Не любят Саакашвили Рабинович с Коломойским. С заявой Зеленский: Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину Зеленский погорячился.
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06.11.2021 13:05 Ответить
Саакашвили может умереть в тюрьме , грузинский народ попьітается его спасти , какой переворот ? Для грузинских властей , получается , и Майдан - госпереворот , чем они отличаются от Януковича ?
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06.11.2021 13:25 Ответить
то Міхо родичів не впізнає, то планує переворот... що з Міхо?
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06.11.2021 13:48 Ответить
....смешные, ну ладно думают так, но не все же мысли надо озвучивать
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06.11.2021 13:59 Ответить
ну всё, мишаня сядет надолго, и как теперь охфис прастых ришений будет без него, ахахах, и где эти простые решения, хоть ктото их видел или слышал о них?
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06.11.2021 14:25 Ответить
о ком звонят бутылки или об ком рыдает швабра ?
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06.11.2021 15:36 Ответить
Оно, жирное и с пропеллером, конечно считается гражданином Украины. А поэтому суд Грузии должен подойти к нему со всей строгостью и осудить гражданина Украины, нелегально въехавшего в их страну с целью влияния в выборы и государственного переворота.

Не жди его мама,
Паскудного сына.
Твой сын залетел
Лет на двадцать
А может и навсегда.
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06.11.2021 16:32 Ответить
+ Грузія має подати вимогу на виявлення та показове посадження українських погранців - які випустили його з України (чи тих - хто дав їм таку команду) !!!

Чи в Україні границя таки така дірява ?
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06.11.2021 18:03 Ответить
Ну так депортируйте Михо в Украину!И вопрос с переворотом закроется сам по себе.Глупо держать его в тюрьме и создавать себе проблемы,если только вы их сами не хотите умышленно создать
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06.11.2021 18:25 Ответить
да какой переворот? кому он нужен? кто был в грузии и общался с местными тот поймет
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06.11.2021 19:22 Ответить
Не будет там ничего. Михо здулся как пузырь. Ещё пару месяцев и мы про него забудем. И на цензоре о нём не вспомнят
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06.11.2021 22:31 Ответить
"Агєнт парагвайскай развєдкі, гатовіл пакушеніє на таваріщя із крімьля".
Грузинські і наші підхуjловники такі тупі.
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08.11.2021 10:30 Ответить
 
 