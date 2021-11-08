Нинішня влада Грузії не є партнером України: вони не дуже великі фанати вступу до НАТО та Євросоюзу, - Деканоідзе

Міхеіл Саакашвілі не хотів жодним чином діяти наперекір інтересам України, коли перетинав державний кордон. Іншого варіанту потрапити до Грузії у нього не було.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Вона відмітила, що Україна - це її друга Батьківщина

"Я не уявляю долю Грузії без України. Але ви всі – особливо мої українські друзі, дорогі громадяни України – повинні розуміти, що нинішня влада Грузії – не є партнером України. Громадяни Грузії – це одне, а влада Грузії – інше. Ми всі пам'ятаємо, як вони діяли після 2014 року. Ми, команда Міхеіла, приїхали до України, робили реформи. А вони навіть відкликали посла в Україні. І взагалі нинішня влада в Грузії – не дуже великий фанат вступу Грузії до НАТО та Євросоюзу. Особливо - проросійський Бідзіна Іванішвілі. Тому я хотіла б передати вашим друзям в Україні, що грузинська влада – це не та влада, яка переймається спільним майбутнім України та Грузії. Це не прозахідний уряд, а режим, головне завдання якого – зберегти владу для Іванішвілі. І дуже важливо, щоб Грузія звільнилася від цього режиму і Україна з Грузією йшли разом, як це було раніше", - акцентувала Деканоідзе.

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Також вона засвідчила, що Саакашвілі не хотів "діяти якось наперекір інтересам України": "Ні в якому разі! Найголовніше, що важливо розуміти: грузинська влада в Грузію його не впустила б. Вони розуміли всі ризики. А він діяв так, щоб опинитись на території Грузії. Для нього це було дуже важливим".

Разом з тим вона висловила сподівання на те, що українскька влад буде сприяти переведенню Саакашвілі до цивільної клініки: "Такий підхід від української влади був би для нас важливим".

"Найголовніше зараз – щоб Мішу перевели до цивільної медичної служби. Це дуже важливо. Оскільки навіть позавчора, коли я його бачила, він казав мені, що має проблеми з серцем. Ви знаєте, що це часто буває під час голодування – коли немає електролітів, калію. (Саакашвілі. - Ред.) дуже блідий, сильно схуд, адже він втратив близько 20 кг. Ослаблий, але поводиться дуже мужньо. Ми з ним багато розмовляли; Міша налаштований дуже позитивно", - додала Деканоідзе.

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Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.