УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11632 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
5 007 52

Нинішня влада Грузії не є партнером України: вони не дуже великі фанати вступу до НАТО та Євросоюзу, - Деканоідзе

Нинішня влада Грузії не є партнером України: вони не дуже великі фанати вступу до НАТО та Євросоюзу, - Деканоідзе

Міхеіл Саакашвілі не хотів жодним чином діяти наперекір інтересам України, коли перетинав державний кордон. Іншого варіанту потрапити до Грузії у нього не було.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Вона відмітила, що Україна - це її друга Батьківщина

"Я не уявляю долю Грузії без України. Але ви всі – особливо мої українські друзі, дорогі громадяни України – повинні розуміти, що нинішня влада Грузії – не є партнером України. Громадяни Грузії – це одне, а влада Грузії – інше. Ми всі пам'ятаємо, як вони діяли після 2014 року. Ми, команда Міхеіла, приїхали до України, робили реформи. А вони навіть відкликали посла в Україні. І взагалі нинішня влада в Грузії – не дуже великий фанат вступу Грузії до НАТО та Євросоюзу. Особливо - проросійський Бідзіна Іванішвілі. Тому я хотіла б передати вашим друзям в Україні, що грузинська влада – це не та влада, яка переймається спільним майбутнім України та Грузії. Це не прозахідний уряд, а режим, головне завдання якого – зберегти владу для Іванішвілі. І дуже важливо, щоб Грузія звільнилася від цього режиму і Україна з Грузією йшли разом, як це було раніше", - акцентувала Деканоідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі не погоджується на депортацію в Україну, - Деканоідзе

Також вона засвідчила, що Саакашвілі не хотів "діяти якось наперекір інтересам України": "Ні в якому разі! Найголовніше, що важливо розуміти: грузинська влада в Грузію його не впустила б. Вони розуміли всі ризики. А він діяв так, щоб опинитись на території Грузії. Для нього це було дуже важливим". 

Разом з тим вона висловила сподівання на те, що українскька влад буде сприяти переведенню Саакашвілі до цивільної клініки: "Такий підхід від української влади був би для нас важливим".

"Найголовніше зараз – щоб Мішу перевели до цивільної медичної служби. Це дуже важливо. Оскільки навіть позавчора, коли я його бачила, він казав мені, що має проблеми з серцем. Ви знаєте, що це часто буває під час голодування – коли немає електролітів, калію. (Саакашвілі. - Ред.) дуже блідий, сильно схуд, адже він втратив близько 20 кг. Ослаблий, але поводиться дуже мужньо. Ми з ним багато розмовляли; Міша налаштований дуже позитивно", - додала Деканоідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум: "Ситуація на цей час критична"

Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

кордон (4750) Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) Деканоідзе Хатія (226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Президент Грузии сейчас - близкая соратница Саака во время его президентства - министр иностранных дел. Она же бывший дипломат Франции и посол Франции при НАТО.
показати весь коментар
08.11.2021 12:32
+10
Это совсем другое.

Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
показати весь коментар
08.11.2021 12:38
+9
Тада. И все это льется только потому, что Саакка вполне заслуженно сел в тюрьму.
показати весь коментар
08.11.2021 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони вже мріють про совок , чи пуйлу ще треба трохі "піднажати"?
показати весь коментар
08.11.2021 12:29 Відповісти
Така щаслива що взяла без черги. Фантастика!
показати весь коментар
08.11.2021 12:43 Відповісти
Рассея, мать.... !

виННо-водочный правильно пишется

в совецкой армии русские нацменов мучили:
"Ты чево рускаго не знаэшь ?"
показати весь коментар
08.11.2021 13:22 Відповісти
ЗЕбанутые, внимание !!! Бубочка начал всем идиотам, проголосовавшим за него, выдавать пайки. Баба, шо на фото, уже получила свой пайок. Бегом в рай, сель, гор и прочие советы и занимайте очередь. Вот и свершилось то, шо найвелычнишый кукарекал из каждого утюга, вот он, конец вашей бедности, зебанутые !
показати весь коментар
08.11.2021 12:44 Відповісти
Так і у нас громадяни України(не нарід) - одне, а влада - інше, і також невеликий фанат вступу в НАТО.
показати весь коментар
08.11.2021 12:31 Відповісти
Тада. И все это льется только потому, что Саакка вполне заслуженно сел в тюрьму.
показати весь коментар
08.11.2021 12:31 Відповісти
Президент Грузии сейчас - близкая соратница Саака во время его президентства - министр иностранных дел. Она же бывший дипломат Франции и посол Франции при НАТО.
показати весь коментар
08.11.2021 12:32 Відповісти
Это совсем другое.

Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
показати весь коментар
08.11.2021 12:38 Відповісти
Я об этом и говорю. Борцун за "независимость"

показати весь коментар
08.11.2021 12:43 Відповісти
Вообще-то, это не показатель. Никого не защищаю и не оправдываю.
Так можно сказать, что Тимошенко была близкой соратницей Ющенко.
Хотя она изгадила всю его каденцию.
показати весь коментар
08.11.2021 12:40 Відповісти
Зурабишвили, Саломе Левановна

С 1974 года работала в системе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД Франции .

В 1974-1977 годах была третьим секретарём французского посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , в 1977-1980 годах - вторым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН .

С 1980 по 1984 год работала сотрудником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата внешнеполитического ведомства.

С 1984 по 1988 год была первым секретарём посольства Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .

С 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чаде .

В 1992 году была назначена первым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 НАТО , в 1993 году - заместителем французского постоянного представителя в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейском Союзе .

С 1996 года была техническим советником кабинета министерства, а с 1997 года - инспектором МИД Франции.

С 1998 по 2001 год работала в управлении МИДа по вопросам стратегии, безопасности и разоружения.

В 2001 году была назначена руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta24-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] .

В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тедо Джапаридзе . Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жаком Шираком , заявив после этого, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta26-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta25-8 [8] .

Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.
показати весь коментар
08.11.2021 12:47 Відповісти
Интересно , ее КГБ завербовало еще в МИД Франции ?
показати весь коментар
08.11.2021 12:50 Відповісти
Т.е. заданием КГБ было заставить Рашу вывести все военные базы из Грузии, чего она добилась на посту главы МИД?
показати весь коментар
08.11.2021 13:46 Відповісти
Она бьіла под президентом и вьіполняла его указания. А теперь она сама президент , в ФСБ ордена получили за нее. Имхо
показати весь коментар
08.11.2021 14:52 Відповісти
Она была министром иностранных дел в парламентской республике. И не Саак был ее руководителем., а Бендукидзе и Бурджанадзе. Поэтому просто не нужно ля-ля.
показати весь коментар
08.11.2021 15:00 Відповісти
Все стратегические вопросьі решал Саакашвили. Кстати , Бурджанадзе давно заняла промосковскую позицию , тоже не без вербовки , имхо
показати весь коментар
08.11.2021 15:09 Відповісти
Вы знаете значение термина парламентская республика? Все вопросы решал Каха Бендукидзе. Которого делегировал парламент. Саак был флагом. Он мог и может только разрушать, строить у него нет мозгов.
показати весь коментар
08.11.2021 15:15 Відповісти
Ну что она несет? Давай домой, досвиданья. Да, и не забудь🐷 Михо сухарей купить, бедный Карлсон голодает...
показати весь коментар
08.11.2021 12:39 Відповісти
Хатия - одна из тех, благодаря кому Саакашвили оказался в тюрьме.
Она рассказывала нам в прямом эфире, что ВСЯ Грузия ждёт его возвращения.
Эти "друзья" надеялись использовать Михо в роли детонатора.
Не вышло.
Теперь нас пытаются втянуть в свои разборки.
показати весь коментар
08.11.2021 12:44 Відповісти
Нинішня влада Сакартвелло, така ж ватна, як і наш монозброд.
показати весь коментар
08.11.2021 12:45 Відповісти
Заберите у михи и его команды кокаин. А то такую чушь несут
показати весь коментар
08.11.2021 12:45 Відповісти
Бред политика. Власть приходит и уходит, а желания грузинского народа вряд ли изменится после нападения параши.
показати весь коментар
08.11.2021 12:46 Відповісти
Це взагалі то справи Грузії і її громадян,що вони там хочуть чи не хочуть.У нас своїх проблем вистачає.І не треба вважати українців за дурнів,розповідаючи про бідного "реформатора",що попер в Грузію від великої ностальгії за країною.Коли ******* свою країну,то не відмовляються від громадянства.Владу любить волоцюга Мішико,гарно погулять,пожерти,поверещати з трибун,і на тому все.
Це вже не перший раз,коли оте політичне перекотиполе створює проблеми для України.І не треба тут нам опусів про "спасітє,памагітє".Нехай народ і суд Грузії розбитаються з тим лантухом лайна,не впутуйте в це Україну
показати весь коментар
08.11.2021 12:48 Відповісти
Грузинская версия домохозяйки.

показати весь коментар
08.11.2021 12:49 Відповісти
Все правильно сказала Деканоидзе , грузинская власть сейчас под Кремлем и пока маскируется, чтобьі народ не снес , как Януковича-лигитивного.
показати весь коментар
08.11.2021 12:52 Відповісти
І хто тобі повірить адже тут всім відомо, що ти курва на платні.))) якій ви все-таки тупорилі там в свої конторі!)))
показати весь коментар
08.11.2021 13:00 Відповісти
Так а в Украине тоже пророссийская влада, а точнее уже режим, так что какая разница, ахаха
показати весь коментар
08.11.2021 12:56 Відповісти
Так саме тому нинішня влада Грузії і є партнером нинішньої влади України, бо і одні, і інші не є фанатами ідеї вступу у ЄС і НАТО. Арахамія неодноразово про це заявляв. І не лише Арахамія (до речі, колишній громадянин Грузії)
показати весь коментар
08.11.2021 13:02 Відповісти
Михеил Саакашвили не хотел никоим образом действовать наперекор интересам Украины, когда пересекал государственную границу. Другого варианта попасть в Грузию у него не было.

КОМУ ты юзать по ушам решила? ЗеДолб...ам? Им прокатит. Им можно даже в глаза нассать.
А на перекор интересам Украины, твой козёл с рылом хомяка, действовал бродя по Киеву с Серлещем, Хорьковым, пуштуном и прочей платной камарильей журнашлюх и политпроституток, ещё в 2018-2019 годах, ставя пустые палатки в парке и завывая "барИга барИга".
показати весь коментар
08.11.2021 13:05 Відповісти
Які вони всі жалюгідні, всі ці "табакі".
показати весь коментар
08.11.2021 13:06 Відповісти
грузинская власть не живет фантазиями
показати весь коментар
08.11.2021 13:06 Відповісти
кто нибудь дайте ей селедки. очьень важьно.
показати весь коментар
08.11.2021 13:07 Відповісти
Открою секрет для Хатии, - нынешняя украинская власть, - тоже...
показати весь коментар
08.11.2021 13:19 Відповісти
Ця гастарбайтерша втекла з України з "заробленими" "важкою працею" 4 млн. баксів які офіційно зафіксували і її багажі в Борисполі. Гроші кінчились і "любові до України" відразу виросла... Всі політичні гастарбайтери з Грузії нічого крім витрат, корупції та імітації реформ Україні не принесли. Це чужі шкідники яким дозволили пакостити щоб ними прикрити ще більше паскудство своїх...
показати весь коментар
08.11.2021 13:20 Відповісти
то была мыролюбная реформа мусарни - очьень важьно.
показати весь коментар
08.11.2021 13:26 Відповісти
Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз. Врёт или не врёт Деканоидзе, помнят или не помнят в Грузии 08.08.08., Путин друг или враг для президента и премьера Грузии, -не известно.
показати весь коментар
08.11.2021 13:25 Відповісти
я был о ней лучшего мнения...
превратилась в Подоляка.
показати весь коментар
08.11.2021 13:25 Відповісти
В Грузии сейчас проходят учения НАТО, а эта дура мелет чушь.
показати весь коментар
08.11.2021 13:36 Відповісти
Учения НАТО проходят и в Венгрии, только ето не отменяет того что сегодняшняя венгерская власть работает на *****.
показати весь коментар
08.11.2021 14:12 Відповісти
Зате тут Косоворотка фанат НАТО.
показати весь коментар
08.11.2021 13:48 Відповісти
Ну так зачем же грузинский народ голосует за такую власть?
Всё равно остаюсь при своем мнении, что Саакашвили подставил Украину. Какая бы власть сейчас не была в Грузии, она избрана народом и какими бы не были устремления этой власти (в ЕС и НАТО), наживать себе врага воюющей Украине смысла нет. Разбирайтесь там сами со своими Иванишавили и Саакашвили. А нас в эти разборки не втягивайте. Михо знал, на что идёт. Пусть сидит и не втягивает Украину в эту историю.
показати весь коментар
08.11.2021 13:50 Відповісти
А зачем наш нарид голосовал за ЗЕ?
показати весь коментар
08.11.2021 14:03 Відповісти
Что значит зачем? Чтоб изменить страну и сделать деолигархизацию. Всё просто.
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
А зєля - фанат, чи єрмачок фанат? Більш антиукраїнської шобли важко знайти ... Ну крім опзж...
показати весь коментар
08.11.2021 13:52 Відповісти
Нынешняя власть грузии- такая же как и наша ЗЕленая власть: на словах они за нато и эс

, а на самом деле:
- Проплачены рашкой и олигархами;

- грузинские "регионалы" которые вернулись к власти после их Майдана;
- бывшие люстр рованные менты и коррупционеры, с которыми нынешняя Грузия бы не была такой передовой
показати весь коментар
08.11.2021 14:02 Відповісти
Не совсем понятно, в чем отличие грузинских властей от украинских.
показати весь коментар
08.11.2021 14:09 Відповісти
Разница в том что грузинская власть сейчас скорее нейтральная по отношению к России. При Саакашвили Грузия была открытым врагом. А Зеленский сделал больше антироссийских шагов (возможно просто от страха что его загнобют в интернете, такой дебильный повод, но это современная Украина), чем балабол Порошенко за пять лет.
показати весь коментар
09.11.2021 01:16 Відповісти
Даже если предположить, что зеленский сделал больше антироссийских шагов(это ерунда, но допустим на секунду) то это совсем не означает, что эти шаги - проукраинские. Недостаточно делать что-либо антироссийское, нужно чтобы то, что делается было проукраинским. А вот тут завал тотальный.
показати весь коментар
09.11.2021 06:27 Відповісти
У хатькі гроші скінчилися, ті, шо вона в Україні разом з миськом намутила...
показати весь коментар
08.11.2021 14:37 Відповісти
що там казати про владу в Грузії, коли в самій Україні влада не є партнером України, а, скоріш зрадником її інтересів...
показати весь коментар
08.11.2021 15:40 Відповісти
а на манеже все те же))) прям как у нас.
показати весь коментар
08.11.2021 19:31 Відповісти
 
 