Нинішня влада Грузії не є партнером України: вони не дуже великі фанати вступу до НАТО та Євросоюзу, - Деканоідзе
Міхеіл Саакашвілі не хотів жодним чином діяти наперекір інтересам України, коли перетинав державний кордон. Іншого варіанту потрапити до Грузії у нього не було.
Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.
Вона відмітила, що Україна - це її друга Батьківщина
"Я не уявляю долю Грузії без України. Але ви всі – особливо мої українські друзі, дорогі громадяни України – повинні розуміти, що нинішня влада Грузії – не є партнером України. Громадяни Грузії – це одне, а влада Грузії – інше. Ми всі пам'ятаємо, як вони діяли після 2014 року. Ми, команда Міхеіла, приїхали до України, робили реформи. А вони навіть відкликали посла в Україні. І взагалі нинішня влада в Грузії – не дуже великий фанат вступу Грузії до НАТО та Євросоюзу. Особливо - проросійський Бідзіна Іванішвілі. Тому я хотіла б передати вашим друзям в Україні, що грузинська влада – це не та влада, яка переймається спільним майбутнім України та Грузії. Це не прозахідний уряд, а режим, головне завдання якого – зберегти владу для Іванішвілі. І дуже важливо, щоб Грузія звільнилася від цього режиму і Україна з Грузією йшли разом, як це було раніше", - акцентувала Деканоідзе.
Також вона засвідчила, що Саакашвілі не хотів "діяти якось наперекір інтересам України": "Ні в якому разі! Найголовніше, що важливо розуміти: грузинська влада в Грузію його не впустила б. Вони розуміли всі ризики. А він діяв так, щоб опинитись на території Грузії. Для нього це було дуже важливим".
Разом з тим вона висловила сподівання на те, що українскька влад буде сприяти переведенню Саакашвілі до цивільної клініки: "Такий підхід від української влади був би для нас важливим".
"Найголовніше зараз – щоб Мішу перевели до цивільної медичної служби. Це дуже важливо. Оскільки навіть позавчора, коли я його бачила, він казав мені, що має проблеми з серцем. Ви знаєте, що це часто буває під час голодування – коли немає електролітів, калію. (Саакашвілі. - Ред.) дуже блідий, сильно схуд, адже він втратив близько 20 кг. Ослаблий, але поводиться дуже мужньо. Ми з ним багато розмовляли; Міша налаштований дуже позитивно", - додала Деканоідзе.
Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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виННо-водочный правильно пишется
в совецкой армии русские нацменов мучили:
"Ты чево рускаго не знаэшь ?"
Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
Так можно сказать, что Тимошенко была близкой соратницей Ющенко.
Хотя она изгадила всю его каденцию.
С 1974 года работала в системе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД Франции .
В 1974-1977 годах была третьим секретарём французского посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , в 1977-1980 годах - вторым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН .
С 1980 по 1984 год работала сотрудником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата внешнеполитического ведомства.
С 1984 по 1988 год была первым секретарём посольства Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
С 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чаде .
В 1992 году была назначена первым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 НАТО , в 1993 году - заместителем французского постоянного представителя в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейском Союзе .
С 1996 года была техническим советником кабинета министерства, а с 1997 года - инспектором МИД Франции.
С 1998 по 2001 год работала в управлении МИДа по вопросам стратегии, безопасности и разоружения.
В 2001 году была назначена руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta24-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] .
В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.
В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тедо Джапаридзе . Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жаком Шираком , заявив после этого, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta26-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta25-8 [8] .
Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.
Она рассказывала нам в прямом эфире, что ВСЯ Грузия ждёт его возвращения.
Эти "друзья" надеялись использовать Михо в роли детонатора.
Не вышло.
Теперь нас пытаются втянуть в свои разборки.
Це вже не перший раз,коли оте політичне перекотиполе створює проблеми для України.І не треба тут нам опусів про "спасітє,памагітє".Нехай народ і суд Грузії розбитаються з тим лантухом лайна,не впутуйте в це Україну
КОМУ ты юзать по ушам решила? ЗеДолб...ам? Им прокатит. Им можно даже в глаза нассать.
А на перекор интересам Украины, твой козёл с рылом хомяка, действовал бродя по Киеву с Серлещем, Хорьковым, пуштуном и прочей платной камарильей журнашлюх и политпроституток, ещё в 2018-2019 годах, ставя пустые палатки в парке и завывая "барИга барИга".
превратилась в Подоляка.
Всё равно остаюсь при своем мнении, что Саакашвили подставил Украину. Какая бы власть сейчас не была в Грузии, она избрана народом и какими бы не были устремления этой власти (в ЕС и НАТО), наживать себе врага воюющей Украине смысла нет. Разбирайтесь там сами со своими Иванишавили и Саакашвили. А нас в эти разборки не втягивайте. Михо знал, на что идёт. Пусть сидит и не втягивает Украину в эту историю.
, а на самом деле:
- Проплачены рашкой и олигархами;
- грузинские "регионалы" которые вернулись к власти после их Майдана;
- бывшие люстр рованные менты и коррупционеры, с которыми нынешняя Грузия бы не была такой передовой