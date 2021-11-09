У МЗС стан Саакашвілі обговорили з послом Грузії
9 листопада заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.
Про це повідомили в МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Співрозмовники приділили особливу увагу ситуації з громадянином України Міхеїлом Саакашвілі. Посол Грузії, зокрема, детально поінформував про обставини його переведення до пенітенціарного медичного закладу в Глдані", – сказано в повідомленні.
Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для України.
"Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною", – додали в МЗС.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
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