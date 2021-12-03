Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua", про це Ляшко сказав в кулуарах парламенту.

Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Також міністр повідомив, що вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому.

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