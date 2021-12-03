Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через дев'ять місяців після повної вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua", про це Ляшко сказав в кулуарах парламенту.
Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.
"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.
А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.
Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.
Також міністр повідомив, що вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Виготовлено за традиційною перевіреною технологією, температура зберігання+2-+8С.
І дуже сумнівно щоб хтось дотримувався вимог стосовно їхньої температури зберігання.
мРНК - генное оружие если кто еще не понял и последствий от него не знает никто !!!.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84976.html
Вакцина от коронавируса производства компании Moderna всё чаще становится причиной тяжелых заболеваний, вызванных побочными эффектами. Согласно официальным данным Swissmedic, препарат уже нанес непоправимый вред здоровью почти 1,3 тыс. привитых швейцарцев.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech отстает ненамного.
С начала кампании вакцинации от коронавируса в Швейцарии зарегистрировано 2.161 тяжелый побочный эффект от тестовой вакцины. Об этом свидетельствуют последние официальные данные Swissmedic от 3 сентября 2021 года.
Количество тяжелых побочных эффектов вакцинации за 8 месяцев подскочило в 114 раз!
Swissmedic в 2019 году (последние достоверные данные, опубликованные ведомством) зафиксировал «19 тяжелых побочных эффектов вакцинации» и «77 важных с медицинской точки зрения побочных эффектов».
Как указали в конце заметки её авторы, Swissmedic имеет договор о сотрудничестве с Фондом Мелинды и Билла Гейтс. Это крайне важное замечание, ибо теперь можно быть уверенными, что статистика Swissmedic по последствиям от вакцинации никак не может быть завышена!
сколько накрутили на этой сфере шлюшко и ко - можно представить..
да
Верить ему? - х.з.
Ляшко - запрещал парки?
да
верить ему?
.....
....
А с виду вроде и не очень - ο
Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів. (c)
І якщо бустерний укольчик на буде зроблено через 7 місяців після 2-го, то аусвайс анульовується.
наявність антитіл-вона і у безсимптомно перехворівших,і у вакцинованих однакова.
У більшості пацієнтів з COVID-19 вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG починали вироблятися через декілька днів після інфікування.
Антитіла класу A (IgA) - з'являються в перший тиждень після появи симптомів;
Антитіла класу M (IgM) - свідчать про недавнє інфікування та можуть розглядатись як ознака гострої фази інфекції;
Антитіла класу G (IgG) - обумовлюють віддалену відповідь організму, тобто те, що ми називаємо «імунітетом», вони зберігаються від 2 до 4 місяців і їх кількість залежить від того, як тяжко людина перехворіла.