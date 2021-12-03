УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10514 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я
3 204 49
вакцина (3528) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua", про це Ляшко сказав в кулуарах парламенту.

Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Також міністр повідомив, що вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому.

Також читайте: Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - Мінздоров'я

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
показати весь коментар
03.12.2021 14:06
+8
хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
показати весь коментар
03.12.2021 14:49
+4
Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
показати весь коментар
03.12.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне щоб була можливість вколотись "Короноваком", а не змушували колоти яку-небудь піндоську гидоту.
показати весь коментар
03.12.2021 13:57 Відповісти
Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
показати весь коментар
03.12.2021 14:02 Відповісти
А чому б ні?
Виготовлено за традиційною перевіреною технологією, температура зберігання+2-+8С.
показати весь коментар
03.12.2021 14:05 Відповісти
ахахахаха..
показати весь коментар
03.12.2021 14:08 Відповісти
Может, потому, что западные вакцины уже ввели сотням миллионов человек, и сколько-нибудь масштабных проблем с побочками не отмечено? И при этом Pfizer и Моderna намного эффективнее защищают от ковида?
показати весь коментар
03.12.2021 14:18 Відповісти
Сколь-нибудь заметного эффекта тоже кагбе не особо отмечено
показати весь коментар
03.12.2021 14:22 Відповісти
А хто порівнював їхню ефективність?
І дуже сумнівно щоб хтось дотримувався вимог стосовно їхньої температури зберігання.
показати весь коментар
03.12.2021 14:27 Відповісти
наразі маю зауважити, що ви поки що не маєте достатніх даних для твердження щодо існування чи ні " маштабных проблем с побочками". Це я зауважую, так би мовити, для чистоти експерименту.
показати весь коментар
03.12.2021 14:31 Відповісти
Настоящая вакцина делается минимум три года, и тестируется 5-10 лет. Они штампуют мРНК, смоделированную на компьютере за три дня и вуаля - подставляйте оппу !!!.
мРНК - генное оружие если кто еще не понял и последствий от него не знает никто !!!.
показати весь коментар
03.12.2021 15:00 Відповісти
Китайской вакцины ввели уже 2,5 миллиарда доз только в одном Китае
показати весь коментар
03.12.2021 15:11 Відповісти
Сообщения о предполагаемых побочных эффектах вакцинации против Covid-19 в Швейцарии
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84976.html
Вакцина от коронавируса производства компании Moderna всё чаще становится причиной тяжелых заболеваний, вызванных побочными эффектами. Согласно официальным данным Swissmedic, препарат уже нанес непоправимый вред здоровью почти 1,3 тыс. привитых швейцарцев.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech отстает ненамного.
С начала кампании вакцинации от коронавируса в Швейцарии зарегистрировано 2.161 тяжелый побочный эффект от тестовой вакцины. Об этом свидетельствуют последние официальные данные Swissmedic от 3 сентября 2021 года.
Количество тяжелых побочных эффектов вакцинации за 8 месяцев подскочило в 114 раз!
Swissmedic в 2019 году (последние достоверные данные, опубликованные ведомством) зафиксировал «19 тяжелых побочных эффектов вакцинации» и «77 важных с медицинской точки зрения побочных эффектов».
Как указали в конце заметки её авторы, Swissmedic имеет договор о сотрудничестве с Фондом Мелинды и Билла Гейтс. Это крайне важное замечание, ибо теперь можно быть уверенными, что статистика Swissmedic по последствиям от вакцинации никак не может быть завышена!
показати весь коментар
03.12.2021 18:21 Відповісти
Вы видели фото Гейтса на пляже? Он НИКОГДА не фоткается без рубашки! А знаете почему? На груди у него знак 666 !
показати весь коментар
04.12.2021 12:06 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 14:27 Відповісти
Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
показати весь коментар
03.12.2021 14:06 Відповісти
на эту аферу, из бюджета ежедневно выделятся миллионы, не зря синагога засекретила информацию по поставке шмурдяка..
сколько накрутили на этой сфере шлюшко и ко - можно представить..
показати весь коментар
03.12.2021 14:10 Відповісти
Від грипу дуже рідко хто помирає, а від ковіду 2,3 зі 100 помирають, тому вона і безкоштовна.
показати весь коментар
03.12.2021 14:31 Відповісти
По данным ВОЗ ежегодно из-за употребления табака умирают более 5 млн человек - это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. По данным доклада, выпущенного сегодня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. в результате вредного употребления алкоголя умерло более 3 миллионов человек. Это означает, что каждый двадцатый случай смерти был связан с алкоголем. Более трех четвертей этих случаев смерти произошли среди мужчин. В целом, более 5% глобального бремени болезней вызвано вредным употреблением алкоголя. Не смешите меня своим КОВИДом и количеством смертей.
показати весь коментар
03.12.2021 14:36 Відповісти
Все що ви вище перечислили це добровольці, а ковід це хвороба.
показати весь коментар
03.12.2021 14:40 Відповісти
..
показати весь коментар
04.12.2021 11:56 Відповісти
как Зеля - обсерал?
да
Верить ему? - х.з.
Ляшко - запрещал парки?
да
верить ему?
.....
....
показати весь коментар
03.12.2021 14:06 Відповісти
Наскільки відомо, то в Германії, Польші і інших країнах - вводять бустерну дозу через 6 місяців, а не через 9, як говорить Ляшко. У Европі через 9 місяців після 2- х доз буде не дійсний Сертифікат, якщо не має бустерної дози. Ляшко повністю завалив в Україні вакцинацію, особливо людей похилого віку, а тепер йому неохідно думати про бустер, бо чиновників не пустять в Европу.
показати весь коментар
03.12.2021 14:15 Відповісти
В Британии, поговаривают, планируют на 3 месяца переходить - омикрон всётаке ужастный!
А с виду вроде и не очень - ο
показати весь коментар
03.12.2021 14:21 Відповісти
Вангую, що за прикладом США визначення "повної вакцинації" шлюшко теж змінить з "отримали дві дози" на "отримали усі дози з урахуванням бустерних".
показати весь коментар
03.12.2021 14:17 Відповісти
Європейська комісія офіційно запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу для іноземців. Зокрема, пропонується скоротити термін дії сертифіката вакцинації від COVID-19 з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібна бустерна доза.
Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів. (c)
показати весь коментар
03.12.2021 14:17 Відповісти
В тебя нужно колоть бустерную дозу. Каждый день.
показати весь коментар
03.12.2021 14:18 Відповісти
ляшко каждый день путается в версиях, то будет бустер, то 50, то 70% населения должно быть, то через 9 мес.... В голове каша у человека
показати весь коментар
03.12.2021 14:19 Відповісти
Шо пишут в конторе, то и озвучивает... Откуда у него что-то в голове?
показати весь коментар
03.12.2021 14:30 Відповісти
йому і його ляльководам головне, щоб каша буда у головах пересічних.
показати весь коментар
03.12.2021 14:28 Відповісти
а если переболел?!
показати весь коментар
03.12.2021 14:29 Відповісти
ага. 146 раз.
показати весь коментар
03.12.2021 14:54 Відповісти
шоб наверняка...
показати весь коментар
03.12.2021 14:54 Відповісти
Час клонів настав...)
показати весь коментар
03.12.2021 14:35 Відповісти
хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
показати весь коментар
03.12.2021 14:49 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 15:01 Відповісти
ТЫ ВЕСЁЛЫЙ ИДИОТ. "Далее вакцина от столбняка вводится каждые 10 лет для всего взрослого населения."
показати весь коментар
04.12.2021 12:09 Відповісти
Сім п'ятниць на тиждень, сам не знає, що коли і як говорив.
показати весь коментар
03.12.2021 15:16 Відповісти
Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши
показати весь коментар
03.12.2021 15:38 Відповісти
А почему нет бустерного министра здравоохранения ?
показати весь коментар
03.12.2021 16:16 Відповісти
Хочу вакцинироваться, но нечем. Модерна-в лидерах по побочкам и смертности, астра-зенека не отстает от модерны, тромбозы обеспечены, пфайзер, там вообще темный лес и полное сокрытие данных, короновак, так эфективность 50 на 50, но ее мочат фармацевтические гиганты... Хочу такую вакцину, которой ширнули Зеленского и Ляшка! Полный отрыв в астрал на пол года минимум!
показати весь коментар
03.12.2021 19:21 Відповісти
У Франції - 5.
І якщо бустерний укольчик на буде зроблено через 7 місяців після 2-го, то аусвайс анульовується.
показати весь коментар
03.12.2021 20:28 Відповісти
*не
показати весь коментар
03.12.2021 20:28 Відповісти
Этот "специалист" в курсе, что короновирусы часто вызывают антителозависимое усиление инфекции, легкие сгорают за считанные дни и наличие антител в крови играет роль троянского коня. АНТИТЕЛА НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ЦИРКУЛИРОВАТЬ В КРОВИ!!! С каждой бустерной дозой риск смертности становится все выше и выше!
показати весь коментар
04.12.2021 09:12 Відповісти
особливо тупим.

наявність антитіл-вона і у безсимптомно перехворівших,і у вакцинованих однакова.

У більшості пацієнтів з COVID-19 вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG починали вироблятися через декілька днів після інфікування.

Антитіла класу A (IgA) - з'являються в перший тиждень після появи симптомів;
Антитіла класу M (IgM) - свідчать про недавнє інфікування та можуть розглядатись як ознака гострої фази інфекції;
Антитіла класу G (IgG) - обумовлюють віддалену відповідь організму, тобто те, що ми називаємо «імунітетом», вони зберігаються від 2 до 4 місяців і їх кількість залежить від того, як тяжко людина перехворіла.
показати весь коментар
04.12.2021 11:54 Відповісти
Только у переболевших антитела, сделав свое дело, выводятся из организма, но клетки памяти помнят контакт с вирусом и запустят процесс выработки в любой момент. У особей же с искуственной стимуляцией выработки антител, эта непереваренная биомасса, с прикрепленными фрагментами непонятно чего, слабо выводится из организма,а учитывая токсический состав "вакцин", все это накапливается в организме и дает куммулятивный эффект с каждой новой дозой.
показати весь коментар
04.12.2021 12:12 Відповісти
и так будет каждые 9 месяцев ещё долго... пока антиваксы все повымирают, вакцинированные будут колоться
показати весь коментар
04.12.2021 19:08 Відповісти
 
 