Kyiv Post відновить роботу з 8 грудня, - СЕО
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Англомовна газета Kyiv Post з 8 грудня відновлює щоденне висвітлення новин. Вона виходитиме в інтернеті.
Про це повідомив ї генеральний директор Люк Шеньє (Luc Chénier) у листі, поширеному у вівторок, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Kyiv Post відновить щоденне висвітлення новин в інтернеті з 8 грудня. Ми зібрали команду захоплених та досвідчених журналістів, які поділяють цінності Kyiv Post та відданість якісній журналістиці, яка надаватиме вичерпні новини, ідеї, думки та розваги. Починаючи з середи, 8 грудня, ми продовжимо нашу місію із забезпечення міжнародної та внутрішньої аудиторії важливим висвітленням українських справ і залишатимемось маяком демократії та об'єктивності", - йдеться в листі. У ньому також нагадується, що Kyiv Post прийняв стратегічне рішення видалити свій платний доступ і зробити весь контент безкоштовним онлайн для максимально широкої міжнародної аудиторії.
Гендиректор також додав, що протягом 2022-2023 років планується включити кілька нових послуг Kyiv Post різними мовами, зокрема французькою, арабською, українською, німецькою та російською.
Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.
Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.
В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post.
Звільнена команда Kyiv Post створила нове медіа The Kyiv Independent.
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