Вже друга облрада закликає президента і парламент перейменувати Росію на Московію
Рівненська та Львівська облради вимагають у президента та Верховної Ради відновити історичну справедливість і змінити офіційну назви держави "Російська Федерація" на "Московія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення депутатів Львівської та Рівненської облрад.
Депутати Рівненської обласної ради 17 грудня звернулися до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість та на всіх рівнях (державному, дипломатичному, офіційно-діловому та ін.) замість назви "Російська Федерація" чи "Росія" використовувати історичну назву - Московія, а громадян цієї держави називати москвинами.
Як було зазначено у зверненні, можливе твердження, що назва "Московія" може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland - Федеративна республіка Німеччина. При цьому найбільш поширеною міжнародною назвою цієї держави є "Германія" та її мовні форми.
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"Відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток української держави", - переконані депутати.
Сьогодні аналогічне звернення ухвалили депутати Львівської облради:
"Ми звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"", - йдеться у зверненні.
На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".
Депутати підкріпили свою ініціативу екскурсом в історію. 300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором.
На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.
У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі:
- змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські;
- вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною;
- розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни.
У світовій історії багато фактів перейменування назв країн, зазначено в зверненні.
Наприклад, сучасна Туреччина утворилася після розпаду Османської імперії. 29 жовтня 1923 року проголосили Турецьку республіку.
У 1946 році Трансйорданія здобула незалежність від Британії, а під час арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років окупувала Західний берег річки Йордан, включно із Східним Єрусалимом. Після цього країна була самоперейменована у королівство Йорданія.
Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України, вважають депутати.
Як зазначалося раніше, Львівські депутати вже намагалися перейменувати країну-окупанта, але під час сесії лише 26 депутатів проголосували "за"
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Такое название передаёт и имя правителя, и суть страны !
Одне діло співати "Батько наш - Бандера, Україна - мати", і зовсім інше діло тверезо дивитися на життя.
Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани... Ніякий Бандера не вернеться з того світу аби допомогти чи захистити.
Їм ***** взагалі, як ви їх будете називати.
УПА не вернется. ВСУ вместо них.
Чем вы недовольны??
це все вже було пройдено: "у вагоні директорія, під вагоном територія"
поки на початку хх століття наші формували та розформовували штаби, чварилися, та саджали один одного по тюрьмах, іхніє використовували китайців, анархістів та бидло для того щоб розповсюджувати свій вплив.
І псевдо державні органи були тоді - згадайте про таваріща артьома, і псевдо республіки по тиму дкр, і зрада заходу, все це вже було пройдено, а от уроків з цього ніяких немає.
Можемо і в підарасів їх перейменувати - не проблема. Але зараз це доволі дивно, коли на такі низькопріорітетні задачі гається дорогоцінний час.
Порівння УПА та ЗСУ не корректне, одні були не регулярами, а інші регуляри.
Пісеньками про Бандеру ми навряд чи деморалізуємо їх строкачів.
имя прилагательное - чей? - руский? да...
выводы?)
а що тут смiшного? московiя та москалi. це давно вже вiдомо.
НА - это круто
Может лучше чем-то полезным заняться вместо "набрать в рот гавна и плеваться".
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны."
Вони без України ніщо
Змінюємо:
"Хотят ли москали войны
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли москали, хотят ли москали,
Хотят ли москали войны."
Еще одна аналогия для справки. В 1918 г. был создан современный Азербайджан на землях севернее реки Аракс, которые исторически назывались Арран и Ширван. Цель - дальнейшие территориальные претензии на иранскую историческую провинцию Азербайджан. Проект создан пантуркистами, в 1920 году перешел в руки московитов а через 100 лет ими же обратно переуступлен османам.
Но это ошибка т.к. и.Грозный устроил в Новгороде геноцид и заселил его московитянами. Из словян в россии разве что потомки бывших украинцев- военных. Но украинец для них это слишком гордо звучит
https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg Rom Tur
https://www.youtube.com/watch?v=yU54x55AJUg&lc=Ugxnn3qI9Akmt6HnLvR4AaABAg 1 год назад
Хотят ли русские войны? Не спрашивай у тишины, Не спрашивай у тех солдат, В мемориалах, что лежат. Спроси у цинковых гробов, В которых молодых сынов С земель соседских привозили Старухам, чтоб те слезы лили. Спроси у бравых тех ребят, В Кремле которые сидят, К погонам звезды пришивая, Дубиной «мирною» махая. Спроси у патриотов с бритыми главами, Как «мирно» темными ночами, Они «мочили» молдаван и греков, Кавказцев разных и узбеков. Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны? У пражской ты спроси весны: Хотят ли русские войны? Спроси у венгров, как когда-то На танках русские солдаты, По Будапешту рассекали, Угорцев к миру «приучали». Тебе ответит старый финн, Проживший много - до седин, Как «мирно» русские войска Рвались сквозь зиму и снега. Есть что сказать и белорусу коренному, Тому, чьи предки из литвин, Какою жуткою ценою Им мир и братство подарил москвин. Когда Суворова орда Палила села, города… Спроси, спроси у Карпат, Там непокорные лежат. Спроси, что Украине братской, Заверенной в любви славянской, Из цепких рук большого брата, Зачем защит искать у НАТО? Спроси всех западных славян, Как миру их учил Иван… Миролюбив солдат Иван Бомбил Кабул, Афганистан. В их кишлаки и города Не мир пришел - пришла беда. Спроси у вдов, детей Чечни, Хотят ли русские войны? Кто такой русский «миротворец», Тебе ответит всякий горец. Грузин, улыбчивый всегда, Сквозь слезы просто промолчит. От миролюбия соседа Сейчас его земля горит. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы Найдется ль хоть один сосед, Который твердо скажет,- «НЕТ!»?