Вже друга облрада закликає президента і парламент перейменувати Росію на Московію

Рівненська та Львівська облради вимагають у президента та Верховної Ради відновити історичну справедливість і змінити офіційну назви держави "Російська Федерація" на "Московія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення депутатів Львівської та Рівненської облрад.

Депутати Рівненської обласної ради 17 грудня звернулися до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість та на всіх рівнях (державному, дипломатичному, офіційно-діловому та ін.) замість назви "Російська Федерація" чи "Росія" використовувати історичну назву - Московія, а громадян цієї держави називати москвинами.

Як було зазначено у зверненні, можливе твердження, що назва "Московія" може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland - Федеративна республіка Німеччина. При цьому найбільш поширеною міжнародною назвою цієї держави є "Германія" та її мовні форми.

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"Відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток української держави", - переконані депутати.

Сьогодні аналогічне звернення ухвалили депутати Львівської облради:

"Ми звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"", - йдеться у зверненні.

На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".

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Депутати підкріпили свою ініціативу екскурсом в історію. 300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором.

На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.

У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі:

- змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські;

- вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною;

- розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни.

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У світовій історії багато фактів перейменування назв країн, зазначено в зверненні.

Наприклад, сучасна Туреччина утворилася після розпаду Османської імперії. 29 жовтня 1923 року проголосили Турецьку республіку.

У 1946 році Трансйорданія здобула незалежність від Британії, а під час арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років окупувала Західний берег річки Йордан, включно із Східним Єрусалимом. Після цього країна була самоперейменована у королівство Йорданія.

Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України, вважають депутати.

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Як зазначалося раніше, Львівські депутати вже намагалися перейменувати країну-окупанта, але під час сесії лише 26 депутатів проголосували "за"