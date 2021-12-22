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Вже друга облрада закликає президента і парламент перейменувати Росію на Московію

Вже друга облрада закликає президента і парламент перейменувати Росію на Московію

Рівненська та Львівська облради вимагають у президента та Верховної Ради відновити історичну справедливість і змінити офіційну назви держави "Російська Федерація" на "Московія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення депутатів Львівської та Рівненської облрад.

Депутати Рівненської обласної ради 17 грудня звернулися до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість та на всіх рівнях (державному, дипломатичному, офіційно-діловому та ін.) замість назви "Російська Федерація" чи "Росія" використовувати історичну назву - Московія, а громадян цієї держави називати москвинами.

Як було зазначено у зверненні, можливе твердження, що назва "Московія" може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland - Федеративна республіка Німеччина. При цьому найбільш поширеною міжнародною назвою цієї держави є "Германія" та її мовні форми.

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"Відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток української держави", - переконані депутати.

Сьогодні аналогічне звернення ухвалили депутати Львівської облради:

"Ми звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"", - йдеться у зверненні.

На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".

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Депутати підкріпили свою ініціативу екскурсом в історію. 300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором.

На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.

У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі:

- змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські;

- вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною;

- розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни.

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У світовій історії багато фактів перейменування назв країн, зазначено в зверненні.

Наприклад, сучасна Туреччина утворилася після розпаду Османської імперії. 29 жовтня 1923 року проголосили Турецьку республіку.

У 1946 році Трансйорданія здобула незалежність від Британії, а під час арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років окупувала Західний берег річки Йордан, включно із Східним Єрусалимом. Після цього країна була самоперейменована у королівство Йорданія.

Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України, вважають депутати.

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Як зазначалося раніше, Львівські депутати вже намагалися перейменувати країну-окупанта,  але під час сесії лише 26 депутатів проголосували "за"

депутат (1773) Зеленський Володимир (23754) історія (1071) Львів (3069) облрада (283) звернення (603) Рівне (573)


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Топ коментарі
+64
Наша русофобія недостатня 🙂
Підтримую 👍
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22.12.2021 16:45
+45
Тільки Московія ! Україна-це Русь !
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22.12.2021 16:47
+32
В нас немає президента. Є наркоман, алкаш ,зрадник і говоряча дурниці голова у руках Коломойського
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22.12.2021 16:48
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Разве записать в конституцию. Это бред, называть может каждый, как захочет, но переименовать, в этих областях одни дебилы. До такого додуматься. взять и переименовать, это что, носки поменять? Просто слов нету.
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22.12.2021 17:48 Відповісти
И Черноморск станет вольным городом(с). Пикейные жилеты
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22.12.2021 18:41 Відповісти
Кацап, іді дамой. Здєсь водкі нєт
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22.12.2021 17:52 Відповісти
Так найдите. может мозги вправите. Попросите президента и парламент, таких, как вы, отправить на Луну, детвора х................. . Они будут переименовывать страны, вот так, взяли и переименовали, весь мир в восторге.
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22.12.2021 18:22 Відповісти
Забавно подобное читать из кацапского дурдома,ей богу.))
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22.12.2021 18:24 Відповісти
Я не пойму, кто из дурдома, взять и переименовать чужую страну, может и Европу переименуем, НАТО, Зимбабве, да мы все можем. Боже, какое убожество.
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22.12.2021 18:41 Відповісти
Зачем тебе что-то понимать?. В твоих функциях это не прописано.
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22.12.2021 20:59 Відповісти
Ты не поймешь. Не старайся.. Понимать и Думать - то не твое! Ты только приказы выполнять можешь
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23.12.2021 21:34 Відповісти
Ми прямі нащадки гордих жителів стародавньої слов'янської Київської Русі ... у нас ******* назва слов'яни -українці. Ну а личакові татаро - угро-фіни ... москалі - кацапи які тільки в 18 столітті придумали собі зі стелі нову назву якихось нібито "росіян - великоросів", але вони і близько навіть не пахнуть слов'янами - русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (росіян). І що, ну знайшли лише кілька відсотків по всій личаковій паРаші слов'ян, але вони все з історичним українським, білоруським, польським корінням ... А все інше руцькое це замасковані під росіян угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, і воно тільки по паспорту російське .. Ось так козломорді монголоїдні личакові москалі в 18 столітті підступно споганили Святу Русь і її народ українців -славян русичів ..
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22.12.2021 17:42 Відповісти
Референдум!
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22.12.2021 17:46 Відповісти
исторически более правильные названия этой территории Кацапстан, Козляндия либо Соссия.
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22.12.2021 17:47 Відповісти
Зная любовь кацапов к культу личности РФ переименовать в "Ху$лостан" !
Такое название передаёт и имя правителя, и суть страны !
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22.12.2021 17:49 Відповісти
Московія - так повинна називатись ця територія з Мацквою у центрі, це історично правдиво
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22.12.2021 17:49 Відповісти
У розквіті стародавньої Римської імперії було тридцять шість підвладних Великому Риму колоній -провінцій. Ці римські провінції знаходилися як в Європі: Іспанська, Македонська, Британська, Німецька, Фракийськая .. і ін. Так і в Азії і в Африці: Аравійська, Сирійська, Мавританська, Єгипетська, Нумідійського ... і ін. І тепер ******* території всіх цих колишніх римських провінцій вони не є Великим Римом і їх жителі римлянами. Так чому ж тоді тубільні провінції - колонії древньої слов'янської Київської Русі повинні бути Руссю? Так давня слов'янська держава Русь завоювала і приєднала під свою владу великі тубільні території, населені дикими фінно-угорськими, тюркськими, балтськими племенами ... і іншими не слов'янськими народами не русичами. А в стародавніх літописах тільки Київське держава називалася Русью. У цьому сенсі під «Руссю» чітко вказувалася територія тільки Київської, Переяславської, Чернігово-Сіверської, галицька та Волинської земель; саме тільки в такому значенні був термін «Русь» аж до - 15 століття і він вживався, у всіх справжніх давніх рукописних джерелах. А значить тубільна провінція - колонія Київської Русі Залісся - Моксель де проживали тільки одні татаро-угро-фінські племена, вона не могла і не може називатися Руссю, а її народність москалів росіянами так як вони зовсім не слов'яни - русичі. А русичі це давні предки ******** українців. Незважаючи на це не слов'янська московія -орда за велінням припадочного татарина петра - 1 в 18 столітті чомусь стала маніакально злочинно називати сама себе Росією, Руссю ... не маючи до з неї взагалі ніякого відношення.
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22.12.2021 17:53 Відповісти
Врядли конеч но за позитив +
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22.12.2021 17:54 Відповісти
Начать надо переименование с отлова чинуш -колядников во Львове,Ровно,Луцке ,да и в других регионах тоже.Колядник на коляднике сидит и колядником погоняет.Даже у Кличка.
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22.12.2021 17:57 Відповісти
nado ix peremonovat ne moskovijej a kacapstanom i gerb ix ne kurica s dvumia golovami,a koziol
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22.12.2021 17:57 Відповісти
замість закликів до тотальної роздачі зброї, заклики про "перейменування"?
Одне діло співати "Батько наш - Бандера, Україна - мати", і зовсім інше діло тверезо дивитися на життя.
Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани... Ніякий Бандера не вернеться з того світу аби допомогти чи захистити.
Їм ***** взагалі, як ви їх будете називати.
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22.12.2021 17:57 Відповісти
Бандера не вернется. Небесная сотня вместо него.
УПА не вернется. ВСУ вместо них.
Чем вы недовольны??
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22.12.2021 20:56 Відповісти
ірраціональністю
це все вже було пройдено: "у вагоні директорія, під вагоном територія"
поки на початку хх століття наші формували та розформовували штаби, чварилися, та саджали один одного по тюрьмах, іхніє використовували китайців, анархістів та бидло для того щоб розповсюджувати свій вплив.
І псевдо державні органи були тоді - згадайте про таваріща артьома, і псевдо республіки по тиму дкр, і зрада заходу, все це вже було пройдено, а от уроків з цього ніяких немає.
Можемо і в підарасів їх перейменувати - не проблема. Але зараз це доволі дивно, коли на такі низькопріорітетні задачі гається дорогоцінний час.
Порівння УПА та ЗСУ не корректне, одні були не регулярами, а інші регуляри.
Пісеньками про Бандеру ми навряд чи деморалізуємо їх строкачів.
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22.12.2021 21:07 Відповісти
что не так сделала Львовская и Ровен. облрады?? что могли на своем уровне - внесли предложение. Молодцы.
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22.12.2021 21:27 Відповісти
Вы че там с потолка плохо отштукаткуренного берете эти названия. Не было никогда никакой московии, была Моква, Мокша. Поэтому и название лингвистически правильное либо Моквандия или...Мокшандия. Не ну хотите, как бы в тему...можно Моквостан или Мокшостан.
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22.12.2021 18:00 Відповісти
Прочитал коменты. Хочется отметить:1) не нужно опускаться и позорить свой народ- по поводу жидов 2)Московия, московиты - нельзя не согласиться 3) Русь была одна- просто Русь, все остальные ,,руси,,выдумал Соловьев в 19 веке( что есть чушь) 4) современный русский язык стоило бы переименовать в летописный язык Руси- древний письменный украинский язык- в ,,Правде,,Ярослава Мудрого1040г - 80 % современных так называемых , русских слов, это же касается ,, Повести временных лет,,, Кодекса Русьско- Литовского княжества,Конституции Пилипа Орлика....Современный русский - наш украинский летописный. Государственный язык Украины более древний - долетописный язык общения наш национальный. У России и русских нет даже языка. Нет ничего , как и нет национальности - русский , есть нация русский состоящая из сотни национальностей и племён , огромного числа ассимилированных украинцев....
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22.12.2021 18:00 Відповісти
имя существительное - кто? что? - руский? неа
имя прилагательное - чей? - руский? да...
выводы?)
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22.12.2021 18:22 Відповісти
Уже пора на территории Украины отменить действие указа московского царя Петра І о переименовании Московии на Россию так, как эта страна потеряла территорию в честь которой её якоби и переименовывали.
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22.12.2021 18:07 Відповісти
Это был бы прекрасный троллинг на российское " НА" Украине.. При этом автоматически жители Московии будут называться московитами... Но конечно это так.. больше для смеха...
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22.12.2021 18:15 Відповісти
Да , пусть кацапы громко посмеются своими пуканами ...
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22.12.2021 18:26 Відповісти
При этом автоматически жители Московии будут называться московитами... Но конечно это так.. больше для смеха...

а що тут смiшного? московiя та москалi. це давно вже вiдомо.
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22.12.2021 21:35 Відповісти
Пусть еще спасибо скажут за московию , что не лаптеногая свинособакская казламордия , на что они на самом деле заслужили . ..
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22.12.2021 18:22 Відповісти
польські ЗМІ вже давно називають рф - Московією. це добрий приклад щоб називати агресора його своїм спражнім імям. . .
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22.12.2021 18:23 Відповісти
хорошая инициатива! я за! еще нужно добавить в правописание, что при упоминании московии, правильным будет не "в" московии, а "на московии")))))))))))))))
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22.12.2021 18:30 Відповісти


НА - это круто
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22.12.2021 23:28 Відповісти
Ещё одна головная боль ЗЕли.
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22.12.2021 18:39 Відповісти
100% поддерживаю !!! Но исторически более правильно переименовать Рашку в Улус Золотой Орды (сокращенно УЗО) такое название будет абсолютно соответствовать их историческому происхождению и их маниакальному желанию присваивать то, чего им никогда не принадлежало - земли соседей и их историю...
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22.12.2021 18:43 Відповісти
Тоже правильно, но не политкорректно. Если их признать Улусом, то и Крым автоматом отходит к ним.
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22.12.2021 22:14 Відповісти
Ніхто не пам'ятає, що років 5-ть тому, Рада офіційно перейменувала населені пункти Криму. В основному повертали татарські назви, але були нові, наприклад Севастополь назвали Бандерівськ. Рішення направили в якесь агентство з картографії, але зміни діяли день або два, і все повернули назад. Причина в тому, що нові назви не бачив GPRS, не читав гугл, та інше типу документи ніхто б переробляти не стали б.
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22.12.2021 18:50 Відповісти
Та хоть в "Жопландию" - что это изменит?
Может лучше чем-то полезным заняться вместо "набрать в рот гавна и плеваться".
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22.12.2021 18:52 Відповісти
Чому Московія , а не згідно з світовою термінологією - Раша
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22.12.2021 19:09 Відповісти
Русофобії забагацько не буває.
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22.12.2021 20:16 Відповісти
А ПУТИНА ПРИВСЕЛЮДНО ТРАХНУТЬ В ЖОПУ КАК ОН ЭТОГО И ЗАСЛУЖИВАЕТ И ХОЧЕТ !)
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22.12.2021 20:45 Відповісти
"Евгений Евтушенко.

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны."

Вони без України ніщо

Змінюємо:

"Хотят ли москали войны
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли москали, хотят ли москали,
Хотят ли москали войны."
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22.12.2021 21:54 Відповісти
Хорошая инициатива.
Еще одна аналогия для справки. В 1918 г. был создан современный Азербайджан на землях севернее реки Аракс, которые исторически назывались Арран и Ширван. Цель - дальнейшие территориальные претензии на иранскую историческую провинцию Азербайджан. Проект создан пантуркистами, в 1920 году перешел в руки московитов а через 100 лет ими же обратно переуступлен османам.
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22.12.2021 22:08 Відповісти
Балты называют их "крива" - со времен племен Кривичей и по сегодня.
Но это ошибка т.к. и.Грозный устроил в Новгороде геноцид и заселил его московитянами. Из словян в россии разве что потомки бывших украинцев- военных. Но украинец для них это слишком гордо звучит
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22.12.2021 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg

https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg Rom Tur
https://www.youtube.com/watch?v=yU54x55AJUg&lc=Ugxnn3qI9Akmt6HnLvR4AaABAg 1 год назад

Хотят ли русские войны? Не спрашивай у тишины, Не спрашивай у тех солдат, В мемориалах, что лежат. Спроси у цинковых гробов, В которых молодых сынов С земель соседских привозили Старухам, чтоб те слезы лили. Спроси у бравых тех ребят, В Кремле которые сидят, К погонам звезды пришивая, Дубиной «мирною» махая. Спроси у патриотов с бритыми главами, Как «мирно» темными ночами, Они «мочили» молдаван и греков, Кавказцев разных и узбеков. Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны? У пражской ты спроси весны: Хотят ли русские войны? Спроси у венгров, как когда-то На танках русские солдаты, По Будапешту рассекали, Угорцев к миру «приучали». Тебе ответит старый финн, Проживший много - до седин, Как «мирно» русские войска Рвались сквозь зиму и снега. Есть что сказать и белорусу коренному, Тому, чьи предки из литвин, Какою жуткою ценою Им мир и братство подарил москвин. Когда Суворова орда Палила села, города… Спроси, спроси у Карпат, Там непокорные лежат. Спроси, что Украине братской, Заверенной в любви славянской, Из цепких рук большого брата, Зачем защит искать у НАТО? Спроси всех западных славян, Как миру их учил Иван… Миролюбив солдат Иван Бомбил Кабул, Афганистан. В их кишлаки и города Не мир пришел - пришла беда. Спроси у вдов, детей Чечни, Хотят ли русские войны? Кто такой русский «миротворец», Тебе ответит всякий горец. Грузин, улыбчивый всегда, Сквозь слезы просто промолчит. От миролюбия соседа Сейчас его земля горит. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы Найдется ль хоть один сосед, Который твердо скажет,- «НЕТ!»?
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22.12.2021 22:27 Відповісти
Городской совет Улан-Уде просит переименовать Украину в Шумерию-Кварталию!
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22.12.2021 23:14 Відповісти
Хорошая идея, московию от злости разорвёт 😀😀
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22.12.2021 23:27 Відповісти
Під римую.
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23.12.2021 00:23 Відповісти
Зачем два раза вставать? Сразу, надо переименовать в мокшанские дикие болота.
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23.12.2021 01:18 Відповісти
Ми їх породили, ми їх і називаємо.
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23.12.2021 12:11 Відповісти
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ - СЛАВІМО ЙОГО!
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24.12.2021 21:59 Відповісти
да не Ровенский, а Рівенський, мати вашу вйоб
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25.12.2021 14:23 Відповісти
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