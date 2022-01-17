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Новини
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Німеччина залучить своїх фахівців для розслідування кібератаки на Україну, - Бербок

Німеччина залучить своїх фахівців для розслідування кібератаки на Україну, - Бербок

Німеччина відправить в Україну своїх фахівців із безпеки технологій для участі у розслідуванні кібератаки на Україну.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Кібератака (на Україну - ред.), яка сталася днями є центральною темою не тільки зараз, але й в майбутньому. Ми запропонували направити експерта із безпеки технологій для підтримки та для розслідування з німецької сторони, щоб на місці підтримати кібербезпеку України", - розповіла Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Німеччина (7379) кіберзлочин (810) розслідування (2272) хакер (1352) кібербезпека (1166) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+2
Насмешили) давайте еще поддельников Германии - Московию попросим расследоваеие провести.
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17.01.2022 15:13
+1
А хіба іхня історія не вимагає протидіяти методам їхньої ж геблсовоім методи війни?
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17.01.2022 14:20
+1
На коментах лаптями засмерділо, ну як завжди.
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17.01.2022 15:12
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тупая шлюха..

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Киев: Глава МИД Украины Кулеба вновь просит поставки оборонительного вооружения: «Исключительно для защиты нашей суверенной территории». Немецкий FM
https://twitter.com/ABaerbock @ABaerbock
снова отклоняет запрос: «Ограничительная политика экспорта оружия основана на нашей истории»

Kyiv: Ukrainian FM Kuleba again asks for the delivery of defensive weapons: "Exclusively to defend our sovereign territory." German FM
https://twitter.com/ABaerbock @ABaerbock
again rejects the request: "The restrictive arms export policy is based on our history"
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17.01.2022 14:07 Відповісти
А хіба іхня історія не вимагає протидіяти методам їхньої ж геблсовоім методи війни?
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17.01.2022 14:20 Відповісти
Та шо там расследовать ,кацапских лап дело ,срочно новые санкции вводите ...
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17.01.2022 14:08 Відповісти
И то верно. Зачем Германии указывать на причину последствий этих кибератак: коррупция всего о вся в Украине? Ведь надо своих специалистов обучать в "диких полях Украины".
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17.01.2022 14:16 Відповісти
Знаем мы этих специалистов.. Fon der Petroff und gerr Bashiroff.
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17.01.2022 14:55 Відповісти
На коментах лаптями засмерділо, ну як завжди.
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17.01.2022 15:12 Відповісти
Насмешили) давайте еще поддельников Германии - Московию попросим расследоваеие провести.
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17.01.2022 15:13 Відповісти
Спецслубы ФРГ -Югославию развалили и войну устроили...Чьот мне не хочется таких спецов...
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17.01.2022 17:16 Відповісти
Ще вірус який занесуть, німцям нема довіри.
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17.01.2022 18:06 Відповісти
 
 