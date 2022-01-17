Німеччина залучить своїх фахівців для розслідування кібератаки на Україну, - Бербок

Німеччина відправить в Україну своїх фахівців із безпеки технологій для участі у розслідуванні кібератаки на Україну.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Кібератака (на Україну - ред.), яка сталася днями є центральною темою не тільки зараз, але й в майбутньому. Ми запропонували направити експерта із безпеки технологій для підтримки та для розслідування з німецької сторони, щоб на місці підтримати кібербезпеку України", - розповіла Бербок.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.