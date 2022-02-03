Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП і цим "плюнув в обличчя українцям та американцям".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Шабунін підкреслив: "Сьогодні Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП: ОПешна частина комісії зірвала кворум (16 місяців триває цей цирк).



Двоє ОПешних членів комісії (Гуджал і Бусол) заявили, що не будуть відвідувати засідання комісії до рішення апеляції (щодо знесення конкурсу ОАСКом).



Зеленський знову плюнув під ноги американцям. Це при тому, що Блінкену довелося нагадувати Зеленському про його обіцянку Байдену.



До речі, сьогодні прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. З 22 січня Штати відправили в Україну вже 600 тонн амуніції.



А ще Зеленський плюнув в обличчя українцям. Плюнув і розмазав поверх того, що вже було від Трухіна і ко.



За минулої влади така ганьба для України була неможливою. У цій історії Зеленский веде себе значно гірше попереднього президента.



Ви добре знаєте, що я не є фанатом Порошенка. Проте він, хоч і петляв до останнього, проте зупинявся, коли це починало загрожувати країні.



Зеленському начхати, що на Західну підтримку, що на свої обіцянки виборцям. Фу, як же гидко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021 року, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.