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Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін

Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП і цим "плюнув в обличчя українцям та американцям".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Шабунін підкреслив: "Сьогодні Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП: ОПешна частина комісії зірвала кворум (16 місяців триває цей цирк).

Двоє ОПешних членів комісії (Гуджал і Бусол) заявили, що не будуть відвідувати засідання комісії до рішення апеляції (щодо знесення конкурсу ОАСКом).

Зеленський знову плюнув під ноги американцям. Це при тому, що Блінкену довелося нагадувати Зеленському про його обіцянку Байдену.

До речі, сьогодні прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. З 22 січня Штати відправили в Україну вже 600 тонн амуніції.

А ще Зеленський плюнув в обличчя українцям. Плюнув і розмазав поверх того, що вже було від Трухіна і ко.

За минулої влади така ганьба для України була неможливою. У цій історії Зеленский веде себе значно гірше попереднього президента.

Ви добре знаєте, що я не є фанатом Порошенка. Проте він, хоч і петляв до останнього, проте зупинявся, коли це починало загрожувати країні.

Зеленському начхати, що на Західну підтримку, що на свої обіцянки виборцям. Фу, як же гидко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021 року, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Автор: 

конкурс (1295) Шабунін Віталій (538) САП (2239)


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Топ коментарі
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03.02.2022 19:39 Відповісти
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03.02.2022 19:29 Відповісти
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03.02.2022 19:32 Відповісти
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03.02.2022 19:29 Відповісти
Незалежний керівник САП-це початок кінця епохи Бєні і його викидня ЗЕ.
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03.02.2022 19:38 Відповісти
Очевидный факт...
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03.02.2022 19:41 Відповісти
та хер там. Незалежним, в країні з монархічною владою, може бути тільки голозадий пенс, бо від нього дійсно нічого не залежить. А тут знайдуть важелі за три дні, - наїдуть на родича чи банально куплять.
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03.02.2022 19:45 Відповісти
Только идиоты могут принимать слова быдлоквартальщика за чистую монету. Пора уже признавать свои ошибки...
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03.02.2022 20:01 Відповісти
Требуй ИМПИЧМЕНТ ИЛИ ТРИБУНАЛ ! Сколько можно констатировать ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ зеИУДЫ -************
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03.02.2022 20:09 Відповісти
Віка, не нервуй так. Потерпи ще два з хвостиком роки, і можливо п"ятий стане сьомим. А може й ні.
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03.02.2022 23:02 Відповісти
Да срал Беня на всех с высокой горки. Он будет управлять своей куклой как ему выгодно.
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03.02.2022 19:31 Відповісти
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03.02.2022 19:39 Відповісти
главное и тут у дебилоида Порошенко виноват. ****, - шабунька не поумнеет никогда.
Просто зеркало зебилизма
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03.02.2022 19:40 Відповісти
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03.02.2022 19:46 Відповісти
Тобі нагадати як п'ятий Антикорсуд створював? Як з того лахав весь світ починаючи від венеціанки, закінчуючи МВФ?
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03.02.2022 20:24 Відповісти
ану нагадай? А головне нагадай - нахіба Петі було "саботувати" той суд, який йому абсолютно нічим не загрожував? Нажаль у вас з шабунькою альтернативна реальність зі зрадойобських методичок циклу "Петро диявол во плоті", тісно замістила реальність.
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03.02.2022 20:30 Відповісти
Ти б краще за своєю реальністю слідкував - менше б висерів строчив. Всі тут жили і новини читати вміли також за часів п'ятого
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03.02.2022 20:48 Відповісти
моя реальність, в якій ваш бубочька був брехливим, лицемірним, злодійкуватим шматком натурального добрива, не змінилась за три роки. Це ви з шабунькою "прозріли"
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03.02.2022 20:54 Відповісти
Він такий мій, як і твій. Якби твій Петро не був мудаком, то б і бубочки світ не побачив.
На, їж і пропий щось для пам'яті.

ЄС виступив із критикою щодо подання Президентом законопроекту про Антикорупційний суд, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Джерело:

Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Джерело:
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03.02.2022 21:01 Відповісти
а тепер нагадай, сам собі: антикорсуд штат набрали в січні 2019року, але сам суд запрацював (був готовий приймати справи до розгляду) влітку 2020-го А чого? А тому що створили новий суд, і потрібен був час для того, щоб запровадити чисто організаційні моменти.
Натомість ідею Пороха та коаліції БПП+НФ про створення окремої палати АКС в складі Верховного суду (що надало би можливість антикорсуду одразу ввімкнутися в роботу) шабуністи з допомогою посольства США, Єврокомісії -заблокували. В результаті - затримка початку роботи суду - аж на два роки! Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду! Виокремити його з ВС (якщо була б така необхідність) можна було би згодом!

Ну, і що? Порох, як президент тоді (бо це в повноваженнях президента, по Конституції) по-новому подав до ВР проект закону. Але те, що Порошенко ніби був проти створення АКС - цілковита брехня!
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03.02.2022 21:37 Відповісти
"Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду!"
Принципова різниця була в створенні незалежного антикорупційного органу, а не палати "чесного і прозорого" ВС. Як добре (насправді ні) працює зараз "реформований" ВС, окрема тема. Порошенко був проти створення саме незалежного, а не створення в принципі. Дуже хотів призначати туди суддів. Все ж написано. І в проекті, і у критиці партнерів. Читайте.
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03.02.2022 21:48 Відповісти
незалежність будь-якого суду визначається зовсім іншими критеріями, ніж ваших подлякових методичках. І ця незалежність ніколи не може бути здобута одномоментно: доведено досвідом сусідніх країн вздовж західного кордону.

ЗІ цікаво, що жОПа вважає залежним Верховнимй Суд... Від кого залежним? І чому? Тому що ВС вже аж сім раз визнав, що твій адепт ЄрЗе порушив чинне законодавство?
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03.02.2022 21:56 Відповісти
Слухай, будеш мені закидати це лайно про подоляка - отримаєш тотожну відповідь. Або спілкуєшся аргументовано і адекватно, або йдеш нахєр. Доступно?
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03.02.2022 22:05 Відповісти
яке з тобою, брехлом - "аргументовано"??
Вас, подлякових, на каштанах вішати треба, поки зима, і вони голі
390хни, падлюка брехлива
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03.02.2022 22:21 Відповісти
Ой як бамбануло. Другу космічну вже набрав?
Тобі посилання дали на статті, думку світових лідерів, експертів, а ти далі сидиш дрочиш на свого кумира. Шкода тебе.
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03.02.2022 22:32 Відповісти
да 3,14 дора они все - и зеля и шабунин и серлещ. цепніе собаки своего незакрітого гештальта
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03.02.2022 22:09 Відповісти
ага, плюнул...жопой
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03.02.2022 19:31 Відповісти
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03.02.2022 19:32 Відповісти
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03.02.2022 19:32 Відповісти
Голобородько уже расстреливает Зеленского из айкосиков. Они между собой очень много времени проводят в бесполезных спорах о деревьях и дорогах в надежде найти философскую истину: что же из них было первым в этом смешном и зеленом мире.
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03.02.2022 19:54 Відповісти
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03.02.2022 19:57 Відповісти
он сказал, что не будет никаких армейских друзей - и он не соврал
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03.02.2022 22:10 Відповісти
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03.02.2022 21:47 Відповісти
однако) жесткая картинка, но так отражает)
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03.02.2022 22:12 Відповісти
А ведь Нелох Оманский фигурирует в деле Канцлерского суда штата Делавер против Бени. И его руснявый дружечек Ванек Баканов тоже. Не поэтому ли зеленая шобла аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб максимально испортить отношения с США?
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03.02.2022 19:33 Відповісти
Шабуня витерся від плювка, згадав своє "хуже_не_будет" і проварнякав "
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03.02.2022 19:33 Відповісти
Та ні! Американцям по*уй. Він українцям плюнув 😬
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03.02.2022 19:34 Відповісти
я ніколи не міг навіть подумати, що можу так ненавидіти людину, людей....
я дуже люблю тварин. з повагою ставлюся до оточення.
в той же час, маю страшне баження.
це не по хрестиянски, але нічого зробити з собою не можу.
а бажання,
щоб він здох, його оточення повиздихало.
і бажано щоб здихали довго і в муках.
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03.02.2022 19:34 Відповісти
он намекает что украинцы у ног американцев?
Приехали
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03.02.2022 19:35 Відповісти
К кому-то скоро прийдет эта штучка...


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03.02.2022 19:35 Відповісти
причем конкретная, а не та, что с валасами
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03.02.2022 22:13 Відповісти
І все одно, *бане підр*до не обійшло стороною Пороха.
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03.02.2022 19:36 Відповісти
Йохана Шмаркля саме цім системно й займається. Єрмак, Демченко, Татаров, та інші, ганебна, хамська криворогульська поведінка із країнами партнерами - все це робиться всупереч побажанням українців та країн союзників.
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03.02.2022 19:37 Відповісти
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03.02.2022 19:53 Відповісти
Но это соответсвует интересам русского народа. Народа богоносца
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03.02.2022 19:57 Відповісти
Вони всі вороги.
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03.02.2022 20:36 Відповісти
Зепутин. Ну-ну.
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03.02.2022 19:44 Відповісти
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03.02.2022 19:45 Відповісти
а почему не наоборот? Хозяин важнее народа, понимаю.
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03.02.2022 19:49 Відповісти
"Вы хорошо знаете, что я не являюсь фанатом Порошенко. Однако он, хоть и петлял до последнего, останавливался, когда это начинало угрожать стране."

Я знаю одно: все прихлебатели зеленой власти - проститутки. И пусть большее горе будет проституткам мужского пола.
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03.02.2022 19:49 Відповісти
дело не в проститутках. дело в конкретных ворах: Татарове, Тищенке, Портнове, Коломойском, Ахметове, которые дерибанят страну под зеленый шумок.
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03.02.2022 20:51 Відповісти
Ну так а кто как не проститутки доставляют удовольствие своим клиентам? Причем за бабло.
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03.02.2022 20:57 Відповісти
и шо, шабабуинин, ты им за это сделаешь? снова за них топить и голосовать будешь?
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03.02.2022 19:50 Відповісти
Из всего происходящего вытекает очень важная информация:
судя потому, что преЗедент демонстративно кидает США (читай - весь цивилизованный мир), он своё будущее видит только на РФ !
Агент "нелох" спалился в чистую !
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03.02.2022 19:55 Відповісти
Шабунін, ну от ти призначив би собі слідчого, який тебе і посаде в тюрму?
Чи почне на твої вказівки крутити дулі тобі під саму пику?
Подумай добре перед тим як звинувачувати Бубочку.
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03.02.2022 19:57 Відповісти
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03.02.2022 19:58 Відповісти
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03.02.2022 19:59 Відповісти
А где делись все зеленые свиньи,ау?🤣🤣🤣
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03.02.2022 20:00 Відповісти
тільки один
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03.02.2022 21:46 Відповісти
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03.02.2022 20:02 Відповісти
Віталику, Ви помилилися. То Порошенко заблокував. А блаЗЄнський тут ні до чого.
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03.02.2022 20:03 Відповісти
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03.02.2022 20:04 Відповісти
Клоуны, пора в Ростов!
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03.02.2022 20:07 Відповісти
**** брехлива цей карлік
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03.02.2022 20:18 Відповісти
а це не той шабунін який кричав про торгівлю на крові?
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03.02.2022 20:19 Відповісти
він
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03.02.2022 22:18 Відповісти
Та забутьте про всяких голів,міністрів та всякий верховенствующий збрід.адже короля королем робить свита а не посада.
Даже ангел попадаючи в пекло має стати або чортом або його зварять в котлі його-же підопічні.
Якщо щось змінювати то треба міняти всіх до єдиного та одночасно.
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03.02.2022 20:19 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие?
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03.02.2022 20:26 Відповісти
Це називаєтся боротьба з олігархами ? Все робится що б втратити довіру союзників на догоду своім олігархам і монополізувати всю судову і правоохорону систему ОП.
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03.02.2022 20:21 Відповісти
Та із українсько-мокшансько-злодійською владою вже у світі ніхто і не рахується.Все що іноземні держави для нас роблять вони роблять для українського народу а не для влади та не завдячуючи нашій владі.
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03.02.2022 20:39 Відповісти
Шабунин -заеженная пластинка.Шипит,скрипит,матюгается,ничего понять невозможно .
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03.02.2022 20:45 Відповісти
Могу на пальцах обьяснить: зеля покрывает воров каломойшу и татарова.
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03.02.2022 20:49 Відповісти
А что здесь обяснять,ведь выше Вами перечислены и являются работодателями ЗЕ.Сам ЗЕ и рад бы уйти в отставку но он еще не исчерпал все надежды работодателей и они его,по крайней мере живым,не отпустят.
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03.02.2022 21:12 Відповісти
А почему Вы умалкиваете о 53% избирателей которые проигнорировали выборы и допустили чтоб из 47% явившихся 72% проголосовали за ЗЕ?А ведь решающие то голоса пролежали на диванах.
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03.02.2022 21:16 Відповісти
Цікаво,кого Ви маєте на увазі під словом ,,віші,,?Можливо вони ваші.
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03.02.2022 22:02 Відповісти
Все что говорит Шабунин надо удалять не читая. Это агент секты грантоедов, которые в жизни нигде не работали кроме посольств
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03.02.2022 20:54 Відповісти
А що з цього приводу кажуть американці? Чи Шабунін як завжди *******?
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03.02.2022 21:04 Відповісти
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03.02.2022 21:15 Відповісти
Это конечно позор, но судя по тому, что цивилизованный мир ещё не отвернулся от Украины, это персональный позор зеленой команды.
Запад научился отделять мух от котлет
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03.02.2022 21:55 Відповісти
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03.02.2022 22:52 Відповісти
Те шо зєлєбобік таки сяде - і дуже надовго, вже навіть не викликає сумнівів. А головні його падєльніки: дєрмак і татаров здадуть його з усіма потрохами "при першому шухєрі"! Оця дєбільна ОПерація під кодовою назвою "спасті рядавого татарова" його таки втопить! Рано чи пізно(чим раніше - тим краще)🤬
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04.02.2022 01:20 Відповісти
 
 