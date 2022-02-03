Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП і цим "плюнув в обличчя українцям та американцям".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Шабунін підкреслив: "Сьогодні Зеленський знову заблокував призначення переможця конкурсу на керівника САП: ОПешна частина комісії зірвала кворум (16 місяців триває цей цирк).
Двоє ОПешних членів комісії (Гуджал і Бусол) заявили, що не будуть відвідувати засідання комісії до рішення апеляції (щодо знесення конкурсу ОАСКом).
Зеленський знову плюнув під ноги американцям. Це при тому, що Блінкену довелося нагадувати Зеленському про його обіцянку Байдену.
До речі, сьогодні прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. З 22 січня Штати відправили в Україну вже 600 тонн амуніції.
А ще Зеленський плюнув в обличчя українцям. Плюнув і розмазав поверх того, що вже було від Трухіна і ко.
За минулої влади така ганьба для України була неможливою. У цій історії Зеленский веде себе значно гірше попереднього президента.
Ви добре знаєте, що я не є фанатом Порошенка. Проте він, хоч і петляв до останнього, проте зупинявся, коли це починало загрожувати країні.
Зеленському начхати, що на Західну підтримку, що на свої обіцянки виборцям. Фу, як же гидко".
Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021 року, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.
Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
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Просто зеркало зебилизма
На, їж і пропий щось для пам'яті.
ЄС виступив із критикою щодо подання Президентом законопроекту про Антикорупційний суд, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Джерело:
Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Джерело:
Натомість ідею Пороха та коаліції БПП+НФ про створення окремої палати АКС в складі Верховного суду (що надало би можливість антикорсуду одразу ввімкнутися в роботу) шабуністи з допомогою посольства США, Єврокомісії -заблокували. В результаті - затримка початку роботи суду - аж на два роки! Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду! Виокремити його з ВС (якщо була б така необхідність) можна було би згодом!
Ну, і що? Порох, як президент тоді (бо це в повноваженнях президента, по Конституції) по-новому подав до ВР проект закону. Але те, що Порошенко ніби був проти створення АКС - цілковита брехня!
Принципова різниця була в створенні незалежного антикорупційного органу, а не палати "чесного і прозорого" ВС. Як добре (насправді ні) працює зараз "реформований" ВС, окрема тема. Порошенко був проти створення саме незалежного, а не створення в принципі. Дуже хотів призначати туди суддів. Все ж написано. І в проекті, і у критиці партнерів. Читайте.
ЗІ цікаво, що жОПа вважає залежним Верховнимй Суд... Від кого залежним? І чому? Тому що ВС вже аж сім раз визнав, що твій адепт ЄрЗе порушив чинне законодавство?
Вас, подлякових, на каштанах вішати треба, поки зима, і вони голі
390хни, падлюка брехлива
Тобі посилання дали на статті, думку світових лідерів, експертів, а ти далі сидиш дрочиш на свого кумира. Шкода тебе.
я дуже люблю тварин. з повагою ставлюся до оточення.
в той же час, маю страшне баження.
це не по хрестиянски, але нічого зробити з собою не можу.
а бажання,
щоб він здох, його оточення повиздихало.
і бажано щоб здихали довго і в муках.
Приехали
Я знаю одно: все прихлебатели зеленой власти - проститутки. И пусть большее горе будет проституткам мужского пола.
судя потому, что преЗедент демонстративно кидает США (читай - весь цивилизованный мир), он своё будущее видит только на РФ !
Агент "нелох" спалился в чистую !
Чи почне на твої вказівки крутити дулі тобі під саму пику?
Подумай добре перед тим як звинувачувати Бубочку.
Даже ангел попадаючи в пекло має стати або чортом або його зварять в котлі його-же підопічні.
Якщо щось змінювати то треба міняти всіх до єдиного та одночасно.
Запад научился отделять мух от котлет