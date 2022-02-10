Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило смертельне ДТП на Харківщині, - DCH
За кермом автомобіля, номерні знаки якого було виявлено на місці ДТП на автодорозі Київ - Харків-Довжанський, був не президент групи DCH Олександр Ярославський.
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.
Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В цей час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП.
Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кортеж проїхав повз збиту людину!
А більше нічого і не треба знати про Ярослвського.
Добавлю все-таки: мент.
Наїхав на перешкоду, не розпізнав, вранці побачив що нема номера, пішов в поліцію, нівчом невинуват...
Джерело:
Чувак збив людину і навіть цього не помітив?
Хто сидів ща кермом, про то ми ніколи не дізнаємося.
А от то, що кортеж не зупинився (жодна машина!), то вже дуже цікава справа!
Это ж так трудно запомнить "0018" !?
Поехал в Англию лечить голову !
Вот аналогичный случай. Миллионер Диминский сбил насмерть человека и тут же, как и Ярославский, на своем самолете улетел правда не в Лондон, а в Швейцарию.
Это единственное, что их в подобных ситуациях различает.
Если напряжешь память, то вспомнишь одного миллионера, который по дорогам Украины ездит в среднем 200 км\час. Штрафы ментам раздает направо и налево.
Для него главное - скорость.
[Forwarded from Погляд Приходька]
ШТОШ...
В ніч на 10.02.2022, на трасі Чугуїв-Березневий Харківської області було насмерть збито чоловіка.
Згодом було заявлено, що на місці трагедії було знайдено номери від автівки, яка належить до кортежу мільярдера Олександра Ярославського.
Ніби як за кермом був водій, а сам Ярославський взагалі не знає чиї то номери, бо за цим не слідкує.
Тепер розповім те, про що мені відомо з власних джерел:
Водій на момент аварії знаходився не за кермом, а у Дергачах, що знаходяться так само у Харківській області, але до місця аварії, АВТІВКОЮ 1,49!
А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншій автівці «кола намотував» неподалік, чекаючи на водія. Він БУВ там, про що свідчать дані пеленґаціі.
А от зараз - Ярославський вже у Лондоні, куди він, ніби як, вилетів на зустріч із родиною...
Як мені це нагадує аналогічну трагедію з іншим олігархом - Петром Димінським, де так само водій взяв усе на себе, а сам Петро Петрович поспіхом вилетів до Швейцарії...
Ще одне цікаве співпадіння в тому, що Димінський на момент аварії володів ФК «Карпати», а Ярославський володіє ФК «Металіст», який з наступного сезону має повернутися у найвищий футбольний дивізіон - Прем'єр-лігу.
А в камерах батарейки сіли? Мля , як заїбав піздьош про мусорську реформу. Ви сцукі дочекайтесь судів ім. Лінча, коли будуть судить і мусорню і злочинців.
Одна большая ложь тянет за собой десяток других неправд. По-другому не бывает! Впрочем, наша быдлоэлита этого не знает. Они думают, что все можно купить.