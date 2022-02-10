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Новини ДТП
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Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило смертельне ДТП на Харківщині, - DCH

Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило смертельне ДТП на Харківщині, - DCH

За кермом автомобіля, номерні знаки якого було виявлено на місці ДТП на автодорозі Київ - Харків-Довжанський, був не президент групи DCH Олександр Ярославський.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.

Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В цей час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП.

Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.

Читайте: Поліція викликатиме бізнесмена Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині, - МВС

Автор: 

ДТП (4501) Ярославський Олександр (275) DCH (12)


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Топ коментарі
+34
Валите все на человека в красной рубахе, ему уже все равно терять нечего 😁
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10.02.2022 17:33 Відповісти
+25
Ярославський в цей час був уже у лісі
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10.02.2022 17:35 Відповісти
+22
історія крутіша трухінської.
Наїхав на перешкоду, не розпізнав, вранці побачив що нема номера, пішов в поліцію, нівчом невинуват...
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10.02.2022 17:34 Відповісти
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То мабуть автопілот-збив та втік...
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10.02.2022 17:32 Відповісти
Пох, був він там, чи ні.
Кортеж проїхав повз збиту людину!

А більше нічого і не треба знати про Ярослвського.
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10.02.2022 18:30 Відповісти
А більше нічого і не треба знати про Ярослвського.
Добавлю все-таки: мент.
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10.02.2022 20:04 Відповісти
А що? Свого часу іншого олігарха Петра Димінського теж за кермом "не було", коли своїм авто у складі кортеж людину насмерть збив. Тепер його і в Україні нема. Рівно від тої аварії. Димінський - колишній власник львівських "Карпат", які після втечі власника за кордон пішли по одному місцю. Боюсь я чомусь за відновлений "Металіст". 😊
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10.02.2022 19:09 Відповісти
Валите все на человека в красной рубахе, ему уже все равно терять нечего 😁
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10.02.2022 17:33 Відповісти
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10.02.2022 17:53 Відповісти
Интересно сколько Ярославский отстегнул водиле за такие признания???
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10.02.2022 19:51 Відповісти
Так ми вже звикли, що у нас машини самі давлять пішоходів.
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10.02.2022 17:33 Відповісти
історія крутіша трухінської.
Наїхав на перешкоду, не розпізнав, вранці побачив що нема номера, пішов в поліцію, нівчом невинуват...
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10.02.2022 17:34 Відповісти
Все як по сценарію - "йшов, упав, прийшов до тями, гіпс."
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10.02.2022 18:18 Відповісти
Ярославський в цей час був уже у лісі
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10.02.2022 17:35 Відповісти
тихонечко в лес и спать....
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10.02.2022 18:16 Відповісти
"Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту."

Джерело:

Чувак збив людину і навіть цього не помітив?
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10.02.2022 17:35 Відповісти
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10.02.2022 17:55 Відповісти
такое же сцыкло как и дыминский или как там его...
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10.02.2022 17:35 Відповісти
Ушатать человека и поехать дольше типа не понял в чем дело,а вы точно уверены,что водилой не был сбежавший в Англию Ярик?
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10.02.2022 17:35 Відповісти
більш цікаво за кого вважають тих кому подібне задвигають.
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10.02.2022 17:37 Відповісти
За зебаранів, які і привели їх до влади.
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10.02.2022 19:25 Відповісти
візьме, після того як на карту впаде обумовлена сума. Якраз до ранку і впала.
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10.02.2022 17:43 Відповісти
Хороший допрос все вскроет,плюс подбросить патрон при обыске и шестерка под страхом десятилетней отсидки и конфискации быстро сдаст босса-убийцу.
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10.02.2022 17:43 Відповісти
Ты серьезно? Там уже адвокаты работают и такого не позволят. А если какие-то следаки решат "подбросить", то их так разорвут, что сами заедут в казенный дом.
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10.02.2022 18:07 Відповісти
Все зависит от мотивации,будет желание у прокуроров и следователей выявить истинные обстоятельства все легко организуют,возьмут взятку со стороны ярика - виновных не будет.
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10.02.2022 18:11 Відповісти
К этому охраннику вряд ли кто то прикоснется. И еще не факт ,что покойный был во время наезда жив. Теоретически мог спать пьяный . Мог быть сбит другой машиной ,мог умереть от сердечного приступа и упасть посреди дороги ,и мог быть сбит кортежем Ярославского . Мог кто то убить и положить. Версий может быть много. Просто у нас отношение к богатым людям у всех отрицательное. Люди в Украине очень завистливы ,продажны и трусливы. Склочны и ленивы. Без привычки думать и трезво оценивать ситуацию ,на жаль.
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10.02.2022 18:09 Відповісти
Кортежи не сбивают,сбивают конкретные автомобили с конкретными водителями,автомобиль,кстати,уже должен быть на экспертизе,дело явно мутят и пытаются отмазать виновного,кто он,простой лох или влиятельная мразь с кучей денег,сложный вопрос,да?
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10.02.2022 18:15 Відповісти
У вас есть сведения ,что автомобиль не был на экспертизе? Или выдели кто сидел за рулем и рядом? Тогда вы обязаны явиться в полицию и дать сведения , Если вы не зная точно и обвиняете ,то это клевета и так же подсудное дело.
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10.02.2022 18:22 Відповісти
У нас нет сведений про экспертизу автомобиля,значит логично предполагать,что её,экспертизу,ещё не проводили и не собираются этого делать,так же легко предположить,что при иных фигурантах дтп автомобиль был бы уже изъят для следственных действий,что опять нас приводит к логическому выводу - виновного пытаются отмазать от ответственности.
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10.02.2022 18:31 Відповісти
Думаю ,что такая экспертиза за час не проводиться и то что нет сведений ,может говорить ,что нет заключений ,а это не предполагает ,что экспертиза не проводиться или не проводилась.
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10.02.2022 18:33 Відповісти
Ещё раз для хитрозадого,нет сведений про проведение экспертизы,не заключения по её итогам,а самого процесса,что означает - экспертиза не проводится и даже не назначена,не пытайтесь тут хитрить.
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10.02.2022 18:44 Відповісти
Людина з'явилася сама, обож автомобіль з кортежу був!
Хто сидів ща кермом, про то ми ніколи не дізнаємося.
А от то, що кортеж не зупинився (жодна машина!), то вже дуже цікава справа!
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10.02.2022 18:34 Відповісти
Конечно нет! Все ленивые и дураки, одни вы умные. Не агрессивные, тупые беспредельщики, воры и убийцы а именно трудолюбие золушки украинские миллионеры. Странно, похоже что ваше мышление остановилось н а 90-х. Когда не было интернета и журналистких расследований. В то время ваша версия может имела бы право на жизнь. Но даже в этом случае. Уважаемый мы в 21 веке все таки. Вам не кажется, что уже какой-то эту аварию расследовать то можно. Или вы все верите что окружающие вас люди сейчас живут в 90-х?) 30 лет назад конечно можно было все замыливать, но сейчас все труднее и труднее... Цифровизация однако, как сказал господин Блинкен, в Дии))
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10.02.2022 18:28 Відповісти
Я такой же простой человек ,как и вы. Но огульно ,не видя и не зная обвинять не привык. А то что народ Украины ,мягко говоря не в себе ,показали последние выборы.
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10.02.2022 18:31 Відповісти
Думаю ,что не был ,в мерзкую погоду ,с тремя машинами ,с таким количеством охранников ,нормальный человек сидел бы на заднем сиденье. Хотя теоретически возможно.
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10.02.2022 18:00 Відповісти
Сидел на задсиденье?значит он дал приказ бежать с места преступления,это соучастие и подстрекательство,несколько лет отсидки не избежать
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10.02.2022 18:07 Відповісти
Он говорит ,что он спал дома. Не имею фактов ему не верить.
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10.02.2022 18:11 Відповісти
Так ты определись с линией защиты,то сиденье автомобиля,то кровать дома,если он не виновен,то почему так дёргается и нервничает,это же очевидно,правильный допрос окружения и охраны все легко выявит.
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10.02.2022 18:21 Відповісти
Я обычный человек ,который прочитал новость ,как и вы. Я ни кого не обвиняю и не защищаю. Я не знаю ехал ли он или нет за рулем. Или как говорит спал дома. Мне он по барабану вообще. Я лишь в отличии от вас человек думающий . И считаю ,что если сбил ,то должен отвечать ,если нет ,то ответит водитель. Еще может быть куча версий.
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10.02.2022 18:28 Відповісти
Если вы были свидетелем ,то обязаны явиться в полицию, и дать показания.
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10.02.2022 18:16 Відповісти
Разумеется капитан очевидность.
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10.02.2022 18:22 Відповісти
А если бы номер не отвалился...то никто бы никуда не пришел...
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10.02.2022 17:37 Відповісти
просто адвокат будет доказывать шо наезд был уже на сбитого, лежащего на дороге.
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10.02.2022 17:44 Відповісти
Дякую! Дуже дякую! Ви зняли такий тягар з плеч українського наріту цим повідомленням! Трухін-не був за кермом ; Ярославський теж! Можна продовжувати спокійно жити далі! Автівки з водіями привидами-фантомами-просто фата моргана!
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10.02.2022 17:37 Відповісти
Был кто то в красном.
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10.02.2022 17:40 Відповісти
Якби не номер, хєр би повідомили "добровільно". Про "перешкоду" взагалі смішно. Це знущання з правосуддя!
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10.02.2022 17:40 Відповісти
Не, ну если "пресс-служба Ярославского" так говорит, тогда точно его за рулем не было.
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10.02.2022 17:44 Відповісти
маршрут по камерам вже провірили?
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10.02.2022 17:44 Відповісти
Забагато уваги юдею, мацковські мракобісні православи образяться Чому не про ампіратора полужидка пуломана
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10.02.2022 17:48 Відповісти
По ходу Ярик признался, что он конченный дебил - он даже не знает примажоренные номера своих машин !
Это ж так трудно запомнить "0018" !?
Поехал в Англию лечить голову !
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10.02.2022 17:49 Відповісти
А на фіга людині стільки машин? Піська мала, або розуму нема - треба компенсувати кількістю рухомого і нерухомого майна? А вони дійсно унтерменші
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10.02.2022 17:55 Відповісти
Потому что Коломойский браток.
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10.02.2022 17:59 Відповісти
Посмотришь, как Беня его в этой ситуации расчехлит.....
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10.02.2022 18:03 Відповісти
О, я имел ввиду Ярославского. Описался.
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10.02.2022 18:09 Відповісти
Як він розрулить, це його полові проблеми. Якби, сталось з простим українців, вже би сидів на"цугундері", щоб не впливав на слідство Наша мусарня "справедлива" - хто більше дасть, той і правий. Правова українська держава , четвертий десяток будуємо, а кацапи і "євреи" на голову серуть і грабують.
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10.02.2022 18:18 Відповісти
Как будто украинцы чем-то лучше. И я не понимаю при чем здесь плохая полиция. Полиция пока ничего не делала. Это не в её защиту, просто не люблю эти переводы стрелок.
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10.02.2022 18:21 Відповісти
Українці в своїй державі і вони повинні, ще ходити на цирлах перед юдеями, які при "батьки" Кучми" напіздили грошей? Їх разом з Даниловичом під слідство. Бо за "5 копієк" забрали усе, а зараз мудрують за права людини.
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10.02.2022 18:28 Відповісти
А он ничего не мудрит, там просто нечем. Он откровенно говорит, что тратит по 5 млн в месяц. Надо только немного почитать интернет и сразу становится понятно чьи деньги тратит Ярославский - если очень коротко, то наши с вами. Своего у неюичего никогда не было. Он ничего никогда не производил, только воровал. Вот например. Думаю всем тут коментирующим будет приятно узнать что жюсогласно журналистких расследований Украинский Сибирский банк, а простонародье Укрсиббанк, был открыт на деньги скювпованные у нас кгбистами, думаю речь идёт об лопнувшем цертробанке СССР. Далее Ярославский использовал глупых граждан Украины и их паспорта для втюхивания им как бы кредитов, создавая мыльные пузыри для выкачивания денег из бюджета и карманов украинцев, а потом тех из них кто был должникам его банка он успешно ещё и выкидывал на улицу попользовавшись ими и их документами. Далее продав это дерьмо французам и опасаясь их праведного гнева за кидалово он начал новую аферу с родственниками семьёй Кучмы под названием Дельта Банк. Конец истории Дельты все знают. Вопрос - какого мы должны были оплачивать его банкротный банк с сотнями миллионов убытков, который по закону должен был быть признан банкротом? Тоже не ясно. Но господин Ярославский и его менеджмент в банке и до сей поры сюпродолжают аферы с этим банком. логично снова нанося ущерб гражданам Украины. Вот группа Аис в курсе как можно быть лохами на кредитах Ярославского и все потерять даже то что не должен вообще.))
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10.02.2022 18:43 Відповісти
На куя мені ці деталі, на куя нам МВС? Куї смоктати таким ярославським?
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10.02.2022 18:52 Відповісти
Винен, капайте! До чого цей прес-кіздьош? Забалакати тему? Кашерна тема хитрозроблених?
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10.02.2022 17:51 Відповісти
Ну, це вже всім відмазками відмазка!!!
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10.02.2022 17:52 Відповісти
Димінський теж за кермом не був, а чкурнув. Ярославський таке саме чудо.
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10.02.2022 17:52 Відповісти
11 в списке форб по украине, канешна не было
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10.02.2022 17:54 Відповісти
Вполне может быть и не было. Ничего доказать нельзя.
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10.02.2022 17:56 Відповісти
Это любимая отмазка? Я не я и хата не моя. Вообще не надо быть пинкертоном чтоб всех допросить и установить виновного. Это конечно если следствие этого захочет, Анн как всегда. Хорошо что есть в чем его можно обвинить с уверенностью 99%). А если не виновен чего чухнул, знал же чт будут допрашиват. Не в ментах дело, если бы не было улик сидел бы спокойно в своём родном болоте, тьфу, поместье. А так явно есть то чего ни не могут пока контролировать. Возможно это свидетели проишествия. Так что будет как с Монастырский в результате с скорее всего. А то как-то со старта попёрли странности и разные версии проишедшего. Что свидетельствует о том что пытаются, что-то скрыть и это 100 процентов. Но самое интересное быюцдет при общении с журналистами, учитывая что Ярославский особо фантазией не отличается, особенно если правда про номера)
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10.02.2022 18:11 Відповісти
Обычная нехватка инфы порождает теории.
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10.02.2022 18:18 Відповісти
Терпила уже пришел с повинной...сколько ему забашляли за отсидку мы вряд ли узнаем...
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10.02.2022 18:03 Відповісти
Ага, і тому Ярославський негайно втік. До речі, вже нові дані є, що саме Ярославський, скоріше за все, був за кермом. Тепер будуть шукати втікача. Євреїв взагалі шукати дуже легко, одразу запит до Їзраїлю. Звідти якщо і видадуть злочинця, то хіба що в США, і то як виняток. Ось тому подвійного громадянства і не повинно бути, і саме тому євреї так його прагнуть.
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10.02.2022 18:07 Відповісти
Может у него поездка была в Лондон. Кто же знает на самом деле. Я не обеляю Ярославского, но у нас нет доказательств. Всё что у нас есть - кто-то из его машин сбил человека насмерть.
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10.02.2022 18:10 Відповісти
Та ми ж такі наївні, віримо, що в Лондон треба негайно, якщо точно відомо, що за два-три дні, як все з'ясують, викличуть на допит. Це ж не "шлюха народу", часи змінились, олігархів будуть "доїти", тож можуть і за дупу злегка взяти.
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10.02.2022 18:13 Відповісти
Так за что его на допыт?
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10.02.2022 18:17 Відповісти
Вы прямо такой бесхитростный комментатор, страх. Знаете в чем проблема харьковчан - отсутвие воображения. Поэтому многие вещи доказывать просто. Не понимаю, чего из Москвы, которую так любит Ярославский ему не дали психологического коуча? Видно патроны решили что это клинический случай... Никакие коучи не помогут. Надо только послушать что он говорит, все становится ясно. Интересно, украинский Форбс всех преступников собрал на своих страницах или ещё нет. Можно по нему изучать истории преступного мира Украины.
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10.02.2022 18:17 Відповісти
Я не вижу смысла винить кого-то на основании догадок. Был бы у нас хотя бы свидетель, который видел Ярославского или еще что-то. Косвенные доказательства ничего не доказывают.
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10.02.2022 18:19 Відповісти
Хм, чувак ваапщета миллионер. С какой радости ему самому баранку крутить? ИМХО за рулём реально был водила. Тем более если там был целый кортеж.
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10.02.2022 18:19 Відповісти
И да, никаких симпатий к Ярославскому у меня нет, если его вдруг случайно посадят (что вообще за гранью фантастики), то я расстраиваться не буду. Но блин давайте же рассуждать трезво.
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10.02.2022 18:20 Відповісти
Так и рассуждай трезво.
Вот аналогичный случай. Миллионер Диминский сбил насмерть человека и тут же, как и Ярославский, на своем самолете улетел правда не в Лондон, а в Швейцарию.
Это единственное, что их в подобных ситуациях различает.
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10.02.2022 18:42 Відповісти
Если это так, то они - реальные дебилы...
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10.02.2022 19:04 Відповісти
Не знаешь ты наших миллионеров. Они что, не люди?
Если напряжешь память, то вспомнишь одного миллионера, который по дорогам Украины ездит в среднем 200 км\час. Штрафы ментам раздает направо и налево.
Для него главное - скорость.
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10.02.2022 18:37 Відповісти
Те миллионеры, которых я знал, всех возили шофёры... и они были гораздо мельче Ярославского...
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10.02.2022 18:40 Відповісти
Значит, ты мало знаешь.
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10.02.2022 18:43 Відповісти
"Многия знания умножают печаль" (С)
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10.02.2022 19:02 Відповісти
Березовый сок, [10.02.2022 17:50]
[Forwarded from Погляд Приходька]
ШТОШ...

В ніч на 10.02.2022, на трасі Чугуїв-Березневий Харківської області було насмерть збито чоловіка.

Згодом було заявлено, що на місці трагедії було знайдено номери від автівки, яка належить до кортежу мільярдера Олександра Ярославського.

Ніби як за кермом був водій, а сам Ярославський взагалі не знає чиї то номери, бо за цим не слідкує.

Тепер розповім те, про що мені відомо з власних джерел:

Водій на момент аварії знаходився не за кермом, а у Дергачах, що знаходяться так само у Харківській області, але до місця аварії, АВТІВКОЮ 1,49!

А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншій автівці «кола намотував» неподалік, чекаючи на водія. Він БУВ там, про що свідчать дані пеленґаціі.

А от зараз - Ярославський вже у Лондоні, куди він, ніби як, вилетів на зустріч із родиною...

Як мені це нагадує аналогічну трагедію з іншим олігархом - Петром Димінським, де так само водій взяв усе на себе, а сам Петро Петрович поспіхом вилетів до Швейцарії...

Ще одне цікаве співпадіння в тому, що Димінський на момент аварії володів ФК «Карпати», а Ярославський володіє ФК «Металіст», який з наступного сезону має повернутися у найвищий футбольний дивізіон - Прем'єр-лігу.
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10.02.2022 18:23 Відповісти
За залишення місця дтп покарання повинно бути в трьохкратному розміру від того що вимагає кримінальний кодекс.
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10.02.2022 18:29 Відповісти
І гарантований тюремний строк, навіть якщо з'являться підстави до умовного покарання. Втеча винуватця з міста ДТП - це вже окремий злочин сам по собі.
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10.02.2022 18:40 Відповісти
Знаємо. знаємо. Людина в червоному була за кермом.
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10.02.2022 18:42 Відповісти
А що поліціанти сліпі кошенята? Ладно вони можливо ідіоти, але в них в значках камери.
А в камерах батарейки сіли? Мля , як заїбав піздьош про мусорську реформу. Ви сцукі дочекайтесь судів ім. Лінча, коли будуть судить і мусорню і злочинців.
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10.02.2022 18:57 Відповісти
Ещё один ≪водитель≫ стал богаче .
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10.02.2022 19:18 Відповісти
Пля,ещё один.
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10.02.2022 19:40 Відповісти
Толстосумы бегут из Украины
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10.02.2022 20:47 Відповісти
Як не надзвичайна подія чи ДТП - завжди вискакує жид, як чорт з табакерки.
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10.02.2022 22:26 Відповісти
Ложь!

Одна большая ложь тянет за собой десяток других неправд. По-другому не бывает! Впрочем, наша быдлоэлита этого не знает. Они думают, что все можно купить.
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11.02.2022 00:06 Відповісти
 
 