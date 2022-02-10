Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило смертельне ДТП на Харківщині, - DCH

За кермом автомобіля, номерні знаки якого було виявлено на місці ДТП на автодорозі Київ - Харків-Довжанський, був не президент групи DCH Олександр Ярославський.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.

Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В цей час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП.

Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.

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