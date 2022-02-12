У Харкові був підтверджений провал створення тероборони, - Кривонос
Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос розкритикував процес створення територіальної оборони в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Провал створення територіальноі оборони Украіни був підтверджений вчора у Харкові. Надмірна централізація процесу привела до того , що цивільна компонента ТРО замість керівної ролі в процесі безпеки громад і краіни в цілому за бажанням військово-політичного керівництва оцінюється# як слух’яний олов‘яний солдатик.
Але так воно не гратиме ніколи . Не можно розглядати систему ТРО як гегемонію військових . В суспільстві тебе будуть сприймати коли ти поводишся з людьми як з собою рівними.
Моя позиція була і буде : територіальна оборона потрібна для підтримання безпеки , родин,сіл, селищ громад , міст, районів , областей, Украіни", - підкреслив він.
Кривонос продовжив: "Розповіді про можливий сепаратизм керівників на містах лише підкреслює неспроможність центральної влади до контролю за сітуацією в областях Украіни.
Прийнятий закон " Про основи національного супротиву" був і залишається сирим і недосконалим. І подавався він не для, а всупереч правильним речам, які підтверджені на практиці в інших країнах і наш досвід 2014 -15 років . Пан Машовець , заступник Андрія Єрмака приклав максимум зусиль аби Законопрект 4504 не пройшов, а його хворі ідеі були подані в прийнятому законі , те що ми маємо зараз.
А нічого не маємо. Ні територіальноі оборони, ні руху опору. Я більш ніж призначені керівникі знаю реальний стан на місцях по питаннях створеня ТРО і РО . І головне , немає розуміння і підтримки на місцях з боку керівників регіонів різного рівня. Оркестр є , але дирижера музиканти не сприймають, сумніваються в його професійності".
Він продовжив: "Проблема полягає в тому що керують ті хто немає ні досвіду, ні відповідної освіти , не кажучи по іх уклонізм в 2014 році. Неучі породжують неучів. А зараз все будемо переробляти, якщо встигнемо , або дозволить зробити наш ворог з п'ятою колоною.
А могли вже мати результат. А поки результат такий , що король голий, а його свита каже йому інше через Power Point. Хотілось би почути від Президента кого він там рахує професіоналами в створенні ТРО, за якими критеріями?
Співчуваю Головнокомандувачу генерал - лейтенанту Залужному який отримав в керівництво процес який не він створював і не він підбирав команду. Готовий йому допомагати в зміцненні безпеки краіни, але йому це не дозволяють".
"На Банковій бояться самостісійності мерів та громад, але без іх підтримки ТРО не стане системою безпеки державного рівня, а залишиться звичайними Силами ТРО у складі Збройних Сил, як компонента постачання військовозобовязаних на покриття втрат. І ще одна проблема яку ігнорує влада, це добровольчі формування територіальних громад. Мотивоване, озброєне населення. Те кого боїться наша влада, і армія РФ.
Не треба боятися власних громадян, процеси треба очолювати. Хочу нагадати що чотири речі є рушійною силою процесу створення системи територіальноі оборони краіни. Політична воля (а не хотєлка ), час, люди і гроші. Що ми маємо?", - резюмував Кривонос.
Будь ласка, зачекайте...
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и дай мне ссылку на февралькие минские,где есть слова про капитуляцию .
я понимаю,что вяличие глаза застит...но оно тебе еще и мозг выело.ну,или мамка забыла тебя таким органом обдарить
- в международном праве - способ прекращения военных действий в виде полного и окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты равенства с победителем. При К., как правило, вся военная http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/16018 техника и военное имущество переходят к победителю, а личный состав вооруженных сил переходит в http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11169 положение военнопленных победителя. К. формально не прекращает состояния войны между воюющими сторонами.
розробника та організатора тероборони.
А ХТО СКАЖЕ, ЧОМУ?????
а тому що спеціальність клована, говорити та показувати одне
а насправді це зовсім друге.
хто вірить кловану.
не лайкайте.
главное, чтобы украинцы не жалели орков!
Только сам!
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер перед загрозою нападу Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
Все як він каже, на жаль так і є
но пришло тупое, вороватое, трусливое и зрадлывое чмо---и выгнало Кривоноса, а вместо его Закона , моносброд принял фигню от дерьмака----ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, зебилы??????
Странная конфигурация......!!?