У Харкові був підтверджений провал створення тероборони, - Кривонос

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос розкритикував процес створення територіальної оборони в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Провал створення територіальноі оборони Украіни був підтверджений вчора у Харкові. Надмірна централізація процесу привела до того , що цивільна компонента ТРО замість керівної ролі в процесі безпеки громад і краіни в цілому за бажанням військово-політичного керівництва оцінюється# як слух’яний олов‘яний солдатик.

Але так воно не гратиме ніколи . Не можно розглядати систему ТРО як гегемонію військових . В суспільстві тебе будуть сприймати коли ти поводишся з людьми як з собою рівними.

Моя позиція була і буде : територіальна оборона потрібна для підтримання безпеки , родин,сіл, селищ громад , міст, районів , областей, Украіни", - підкреслив він.

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Кривонос продовжив: "Розповіді про можливий сепаратизм керівників на містах лише підкреслює неспроможність центральної влади до контролю за сітуацією в областях Украіни.

Прийнятий закон " Про основи національного супротиву" був і залишається сирим і недосконалим. І подавався він не для, а всупереч правильним речам, які підтверджені на практиці в інших країнах і наш досвід 2014 -15 років . Пан Машовець , заступник Андрія Єрмака приклав максимум зусиль аби Законопрект 4504 не пройшов, а його хворі ідеі були подані в прийнятому законі , те що ми маємо зараз.

А нічого не маємо. Ні територіальноі оборони, ні руху опору. Я більш ніж призначені керівникі знаю реальний стан на місцях по питаннях створеня ТРО і РО . І головне , немає розуміння і підтримки на місцях з боку керівників регіонів різного рівня. Оркестр є , але дирижера музиканти не сприймають, сумніваються в його професійності".

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Він продовжив: "Проблема полягає в тому що керують ті хто немає ні досвіду, ні відповідної освіти , не кажучи по іх уклонізм в 2014 році. Неучі породжують неучів. А зараз все будемо переробляти, якщо встигнемо , або дозволить зробити наш ворог з п'ятою колоною.

А могли вже мати результат. А поки результат такий , що король голий, а його свита каже йому інше через Power Point. Хотілось би почути від Президента кого він там рахує професіоналами в створенні ТРО, за якими критеріями?

Співчуваю Головнокомандувачу генерал - лейтенанту Залужному який отримав в керівництво процес який не він створював і не він підбирав команду. Готовий йому допомагати в зміцненні безпеки краіни, але йому це не дозволяють".

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"На Банковій бояться самостісійності мерів та громад, але без іх підтримки ТРО не стане системою безпеки державного рівня, а залишиться звичайними Силами ТРО у складі Збройних Сил, як компонента постачання військовозобовязаних на покриття втрат. І ще одна проблема яку ігнорує влада, це добровольчі формування територіальних громад. Мотивоване, озброєне населення. Те кого боїться наша влада, і армія РФ.

Не треба боятися власних громадян, процеси треба очолювати. Хочу нагадати що чотири речі є рушійною силою процесу створення системи територіальноі оборони краіни. Політична воля (а не хотєлка ), час, люди і гроші. Що ми маємо?", - резюмував Кривонос.

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