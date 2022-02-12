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У Харкові був підтверджений провал створення тероборони, - Кривонос

У Харкові був підтверджений провал створення тероборони, - Кривонос

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос розкритикував процес створення територіальної оборони в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

"Провал створення територіальноі оборони Украіни був підтверджений вчора у Харкові. Надмірна централізація процесу привела до того , що цивільна компонента ТРО замість керівної ролі в процесі безпеки громад і краіни в цілому за бажанням військово-політичного керівництва оцінюється# як слух’яний олов‘яний солдатик.

Але так воно не гратиме ніколи . Не можно розглядати систему ТРО як гегемонію військових . В суспільстві тебе будуть сприймати коли ти поводишся з людьми як з собою рівними.

Моя позиція була і буде : територіальна оборона потрібна для підтримання безпеки , родин,сіл, селищ громад , міст, районів , областей, Украіни", - підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові вишколи резервістів та сил тероборони почнуться з березня, - Залужний. ВIДЕО

Кривонос продовжив: "Розповіді про можливий сепаратизм керівників на містах лише підкреслює неспроможність центральної влади до контролю за сітуацією в областях Украіни.

Прийнятий закон " Про основи національного супротиву" був і залишається сирим і недосконалим. І подавався він не для, а всупереч правильним речам, які підтверджені на практиці в інших країнах і наш досвід 2014 -15 років . Пан Машовець , заступник Андрія Єрмака приклав максимум зусиль аби Законопрект 4504 не пройшов, а його хворі ідеі були подані в прийнятому законі , те що ми маємо зараз.

А нічого не маємо. Ні територіальноі оборони, ні руху опору. Я більш ніж призначені керівникі знаю реальний стан на місцях по питаннях створеня ТРО і РО . І головне , немає розуміння і підтримки на місцях з боку керівників регіонів різного рівня. Оркестр є , але дирижера музиканти не сприймають, сумніваються в його професійності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов

Він продовжив: "Проблема полягає в тому що керують ті хто немає ні досвіду, ні відповідної освіти , не кажучи по іх уклонізм в 2014 році. Неучі породжують неучів. А зараз все будемо переробляти, якщо встигнемо , або дозволить зробити наш ворог з п'ятою колоною.

А могли вже мати результат. А поки результат такий , що король голий, а його свита каже йому інше через Power Point. Хотілось би почути від Президента кого він там рахує професіоналами в створенні ТРО, за якими критеріями?

Співчуваю Головнокомандувачу генерал - лейтенанту Залужному який отримав в керівництво процес який не він створював і не він підбирав команду. Готовий йому допомагати в зміцненні безпеки краіни, але йому це не дозволяють".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн достатньо мотивованих громадян

"На Банковій бояться самостісійності мерів та громад, але без іх підтримки ТРО не стане системою безпеки державного рівня, а залишиться звичайними Силами ТРО у складі Збройних Сил, як компонента постачання військовозобовязаних на покриття втрат. І ще одна проблема яку ігнорує влада, це добровольчі формування територіальних громад. Мотивоване, озброєне населення. Те кого боїться наша влада, і армія РФ.

Не треба боятися власних громадян, процеси треба очолювати. Хочу нагадати що чотири речі є рушійною силою процесу створення системи територіальноі оборони краіни. Політична воля (а не хотєлка ), час, люди і гроші. Що ми маємо?", - резюмував Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив головам деяких ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Автор: 

Кривонос Сергій (81) тероборона (383)


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Топ коментарі
+69
С учётом избранного зедолбнями в 2019 году фигляра на роль Верховнейшего из верховнийших Главно из Говнокоманандующих, членограя, труса, вора, лжеца и просто подонка, этого и следовало ожидать.
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12.02.2022 18:15
+48
Какой он актёр? Да вы чего с утра кушали то? Актёр это тот кто УЧИЛСЯ в театральном или в цирковом и имеет соответствующий диплом. А это мелкое чмо из подворотни, которое с детства развлекало дворовую братву, что бы не получить саечку или пендаля с лещом. И НЕ БОЛЕЕ,
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12.02.2022 18:34
+32
Поставте Кривоноса хай цим питанням займається, а такий спец сидить без роботи.
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12.02.2022 18:17
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Я не чув від Машовця українсьої і цим вже достатньо сказано.
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12.02.2022 18:25 Відповісти
Ситуація виглядає так: коли почнеться, у трупака (вибачаюсь, свого чи ворожого) забираємо зброю (вона йому вже не потрібна) і намагаємось хоча б одного ворога вбити. Ото і буте тероборона.
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12.02.2022 18:28 Відповісти
А чего Порох Кривоноса не выносит в первые ряды? -- чисто, я не в полном курсе, ваших внутренних патриотических интриг...
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12.02.2022 18:28 Відповісти
А чого ти ''лічиш'' нас-українців язиком окупанта з Німеччини?
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12.02.2022 18:33 Відповісти
Коли твої рідні німецькі керівники заоронили продавати Україні оборонну зброю і не дають дозвіл прибалтам надавати нам зброю німецького виробництва?!
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12.02.2022 18:36 Відповісти
Организатор теробороны - мэр Славянска пророссийский коллаборант Лях. Что может быть еще чудеснее?!
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12.02.2022 18:32 Відповісти
Керувати процесом має тільки армія і центральні структури, під контролем СБУ і контррозвідки!! А служити в армії мають не по місцю проживання, а екстериторіально. Солдати зі Сходу і Півдня- на Заході і в Центрі, і навпаки...?! Крим тому приклад!
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12.02.2022 22:03 Відповісти
ага, нехай щастить із центральним контролем. успіхи є вже? чи ще почекати?
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13.02.2022 00:21 Відповісти
стьопа, бінокль купив, хйлу загладати в очко?
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12.02.2022 18:48 Відповісти
кацапа,ты бы хоть календарь за 2014 взял,и посмотрел,когда госдура расейская разрешила ***** использовать армию,когда началось вторжение и когда порох стал президентом...
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12.02.2022 18:51 Відповісти
вступают в должность после инаугурации, которая состоялась 7 июня 2014 года.
и дай мне ссылку на февралькие минские,где есть слова про капитуляцию .
я понимаю,что вяличие глаза застит...но оно тебе еще и мозг выело.ну,или мамка забыла тебя таким органом обдарить
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12.02.2022 19:08 Відповісти
Cмажені буряти -відмінні на вигляд!
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12.02.2022 19:26 Відповісти
Навіть Кобзон був рад.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
не изрекай.чего не знаешь,недоучка

- в международном праве - способ прекращения военных действий в виде полного и окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты равенства с победителем. При К., как правило, вся военная http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/16018 техника и военное имущество переходят к победителю, а личный состав вооруженных сил переходит в http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11169 положение военнопленных победителя. К. формально не прекращает состояния войны между воюющими сторонами.
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12.02.2022 19:28 Відповісти
Дух мінських - з душком...Але зараз не на часі розбиратися,- тому тхне провокацією...
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12.02.2022 19:28 Відповісти
А оно там рядышком, не отрывается
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12.02.2022 18:52 Відповісти
Які б там не виникли проблеми з дилетантським підходом до формування загонів тероборони, вважаю що більшість сил самооборони міст і містечок будуть складати добровольчі формування. Сподіваюсь командування ЗСУ знайде спосіб координації спільних зусиль регулярних та добровільчих формувань по завданням захисту населенних пунктів і важливих об'єктів( шоб не було хаосу і бардаку - коли можна запросто попасти під "дружній вогонь") від спроб їх захоплення рашистами.
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12.02.2022 18:41 Відповісти
когда жареный петух клюнет-все образуется силами добровольцев и волонтеров...
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12.02.2022 18:48 Відповісти
зелене підріло відсторонило Кривоноса
розробника та організатора тероборони.
А ХТО СКАЖЕ, ЧОМУ?????
а тому що спеціальність клована, говорити та показувати одне
а насправді це зовсім друге.
хто вірить кловану.
не лайкайте.
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12.02.2022 18:50 Відповісти
"...розробника та організатора тероборони" - Та невже? І коли ж це почалося?
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12.02.2022 20:08 Відповісти
Кривонос в РНБО взагалі нічим крім критиканства не займався... Великий спец по дачі інтерв"ю....
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13.02.2022 11:13 Відповісти
Зачем этот фигурный пистёж? Есть опыт и желание? Есть правильное видение ситуации и понимание нужд обороны? Так прямо и скажи: Хочу возглавить ТРО Харькова или вообще всей Украины! Щас никто не откажет, зелёным крысам не до противлений, они вещички пакуют.
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12.02.2022 18:53 Відповісти
Згоден...і не тільки зелені -там райдуга професійних патріотів...
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12.02.2022 19:30 Відповісти
Усрались держиморды...
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12.02.2022 18:56 Відповісти
Респект Генералу!!! Все от первого до последнего слова - истинная правда! В своих лучших традициях "зелёная власть" превратила тероборону и национальное сопротивление в профанацию и имитацию имитации! Более того, в восточных и южных областях в структуре (штатной) ТРО огромный процент потенциальных колаборантов, приспособленцев и просто конкретных предателей. Не говорю обо всех, нормальные люди тоже есть. Но увы, зная вопрос, могу утверждать, что в случае большой войны в указанных регионах на ТРО (государственное, т.е. от зеленского) не стоит рассчитывать.
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12.02.2022 18:57 Відповісти
А от кого можно ожидать нормальную ТО?
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13.02.2022 07:35 Відповісти
Но я абсолютно уверен, что те украинцы, которые действительно хотят свободы, будут биться и без формальных организаций от нынешней мафиозной верхушки.
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12.02.2022 19:03 Відповісти
Вочевидь так. Ще вони можуть поступово в будь який час вступати у вже створений такий підрозділ, науку бою й навички також можна довчити поступово за бажанням.
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12.02.2022 19:48 Відповісти
Вспоминая комедь оперетку под названием *Гражданская оборона*, когда старые отставники капитаны по дембелю после 8-месячных курсов стали младшими лЭйтенантами и по дембелю дали капитана из-за пенсии, и с партбилетом конечно, сидели полу-бухие в подвалах с плакатами про атомную бомбу---и сегодня говорить о тер-обороне? Это сложная многомесячная работа, готовить подобное. Связь первым делом и рации только, генераторы, вентиляция, первичная медицина, контроль за оружием, и конечно жёсткая дисциплина и много чего иного. Этого и близко не могло быть в Харькове. где последние 20 лет правили уголовники, мошенники и гос-преступники и банальные прокацапленные твари, и просто комуняки, ненавидевшие на подсознательном уровне всё украинское! Тому пример днями в который раз был опять залит памятный знак УПА.
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12.02.2022 19:03 Відповісти
народ Украины будет сопротивляться, это то, чего не ожидает щибздик кабаев..
главное, чтобы украинцы не жалели орков!
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12.02.2022 19:07 Відповісти
когда я прочитал исторические книги про бой под Крутами, появились сомнения, кинули ребят молодых и ни кто на подмогу не прибыл. История повторяется?
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12.02.2022 19:44 Відповісти
По себе ни суди, товарищ Жуков
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12.02.2022 20:52 Відповісти
кто бы говорил, газ из трубы, только из зада. Поменяй ник, физдец полный
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13.02.2022 00:33 Відповісти
хотя чего там судить, тогда молодежь по факту кинули, а остальные исчезли
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13.02.2022 00:36 Відповісти
Не "слух'яний", а слухняний, не "на містах", а "на місцях".
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12.02.2022 19:10 Відповісти
Теперь каждый решает за себя, будет он сопротивляться или нет. И как он будет взаимодействовать с соседями и горожанами. И, боюсь, для Зеленского это будет неприятный сюрприз. Тероборона не будет опираться на власть.

Только сам!
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12.02.2022 19:17 Відповісти
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер перед загрозою нападу Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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12.02.2022 19:17 Відповісти
Ще у 2014-2015 для мене рОськи з родичів, друзів, однокласників, просто знайомих як зникли. Не знаю, де вони зараз, що роблять - байдуже та хай і не попадають на очі.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
Професіонали зе-дурнику не протрібні.
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12.02.2022 19:24 Відповісти
Централизация это святое! А то мало ли что, патриотически настроенные граждане с автоматами попрут против членограя и его шайки😁
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12.02.2022 19:28 Відповісти
Олігархи не дозволять...
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12.02.2022 19:35 Відповісти
що саме? вони не наші володарі й ми не їхні підвладні, то хто їх питатиме?
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12.02.2022 20:04 Відповісти
Не володарі а доять вони нас та державу через ціни на газ, єлектрику ,а не ми їх.....
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12.02.2022 21:01 Відповісти
Кто из них? Неужели тот который на лугандоне все свое майно проср@л и сбежал оттуда😁😁
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12.02.2022 20:36 Відповісти
У власти сейчас совок,ты начальник я дурак - я начальник ты дурак,и рабское почитание начальника.
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12.02.2022 19:35 Відповісти
Згоден з паном Сергійєм Кривонос.
Все як він каже, на жаль так і є
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12.02.2022 19:38 Відповісти
Ну що харків'яни, готові прийняти та сприйняти...

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12.02.2022 19:39 Відповісти
Готові! За собою хоч пару окупантів заберу. Більше здоров'я не зможе дати. Старий й хворий.
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12.02.2022 19:47 Відповісти
Дякую брате, ми разом.
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12.02.2022 19:52 Відповісти
ЭТА ПРИКОЛЬНЕЙ !)
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13.02.2022 00:55 Відповісти
Зеленский считающий себя продвинутым челом, на деле видит управление типично по старому по советски, как безусловное подчинение руководителю. В наше время руководитель должен объединять людей на выполнение главной задачи, а не подчинять их своей команде, своему капризу и настроению.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
Терробороной нужно просто плотно заниматься, что б она была. Профинансировать, обеспечить руководящими документами, зданиями, техникой, людьми и прочим. За что сейчас и взялись, насколько я понял.
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12.02.2022 20:01 Відповісти
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12.02.2022 20:03 Відповісти
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12.02.2022 20:07 Відповісти
Да, при Порохе Кривонос в СНБО был, готовил Закон о теробороне,
но пришло тупое, вороватое, трусливое и зрадлывое чмо---и выгнало Кривоноса, а вместо его Закона , моносброд принял фигню от дерьмака----ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, зебилы??????
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12.02.2022 20:14 Відповісти
Кривонос міг бути причетним до розробки закону про тероборону лише з 12.03.2019, але виписану в проекті закону про ТрО коцепцію почали втілювати в життя ще в 2018. Це було спершу створення експериментальної 119 бригади ТрО, а потім, створення командування ТрО, в тому ж 2018 році, в складі Сухопутних військ ЗС України. Перебування Кривоноса на посаді першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗС України не передбачало можливості в розробці ні проекту закону, ні його концепції.
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12.02.2022 21:16 Відповісти
То 2 барыжных сабутылника - сабатажника с мардвой чипковым из нии ваарушениев.
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13.02.2022 01:24 Відповісти
в Одессе ТРО - вообще нет......
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12.02.2022 20:19 Відповісти
Иными словами некоторые кренделя хотят сделать свои бандформирования никому не подчиняющиеся и при первой возможности поднять триколор.Поэтому так упорно проваливают создание теробороны.
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12.02.2022 20:34 Відповісти
Мы узнали грустпую правду, и шо дальше, и кто верит, шо акробат способен создать тероборону, где он полный профан и саботажник. Надежда только на с ену головнокомандувача. Ярош - президеет Украины!
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12.02.2022 21:18 Відповісти
Шесть лет толкли воду в ступе,а теперь винь - да полож! Много знать и ничего не делать 5 с лишним лет -преступление!Защитнички1
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12.02.2022 21:54 Відповісти
КОГДА ВЫ СЦУКИ НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО !!!???
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13.02.2022 00:33 Відповісти
Кривоноса обошли в приглашении участвовать и руководить...нашлись другие профессональные кадры.да.не всё гладко,но при "эксах" Кривоноса и Порошенко вообще ничего такого не предпринималось.Украина ещё никогда не имела дела с таким агрессором как россия и с таким количеством внутренних коллаборационистов,засевших в местных властях.такие тоже тихонько сидели в донецкой и луганской областях до прихода врагаЮа только потом проявили себя.так обстоит дело не только с Харьковщиной.опасность коллаборационизма и недобитков "русской весны" есть в Одессе.Херсоне,Николаеве..И тут очень важно не проморгать момент этих вражьих "ждунов" и в меру сил предупреждать заменой кадров.И.да.любая тероборона должна взаимодействовать с ВСУ и иметь с ней командованиеЯ,а не с "местными элитами" из разношёрстных политических клубков.как предлагает Кривонос..
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13.02.2022 03:29 Відповісти
Ну не знаю, я смотрю они до сих пор бегают с макетами.....как клоуны с квартала. У них что, вообще снайперов не будет??? Вы же списываете СВД! Пусть хоть с ними бегают. А РПГ шников, что тоже не будет? Что у всех будут Мухи??
Странная конфигурация......!!?
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13.02.2022 08:29 Відповісти
Сокири видадуть !
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13.02.2022 08:56 Відповісти
Кривонос міг би бути у нас міністром оборони.
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13.02.2022 08:55 Відповісти
Украинцы всегда думают ,, задним умом , по доброте и наивности- их жестоко ,, парят ,, и имеют. Все что русское и российское должно было исчезнуть навсегда из Украины ( вместе с не согласными ) лет 15 назад. Еду на работу и нахожусь в состоянии которое не могу обьяснить - не справедливость, возмущение, недоумение , удивление, шок - слушая поFM ,, Русское радио , Украина,, Представляю себе в Москве ,, Героям Слава , Россия,,??????? Из за столетий геноцида украинцев 40 млн , хотя , по данным учёных должно было бы быть 100млн. Свинособак в Украине 15 % - они хотят как и раньше , что бы нас не было вообще - а мы им ,, Русское радио,, Какое нахер радио- ни одного слова нигде по русски - все кого не устраивает , на Родину ,- депортация и уголовная (лет10) ответственностью не уважение к языку. Не нужно бояться зверолюдей - они понимают только палку. Лучше умереть за свободу - чем иметь дело с вырожденцами. ,, Ошейник раба- легче доспехов воина,
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13.02.2022 10:27 Відповісти
Те, що Кривоноса не допустили до територіальної оборони - дуже погано. Це свідчить про те, що шмаркля й надалі не захищатиме країну, а лише гадитиме.
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13.02.2022 12:04 Відповісти
Дуже поважаю генерала Кривоноса. Саме звістка про те, що Зеленський звільнив пана генерала через те, що він був незгодний з тим, як Зеленський ставився до необхідності створення ТО. У мене ще тоді виникло відчуття, що Зеленському взагалі вся безпека країни по- барабану. Воно себе дуже тішило, що як кажуть довелося з грязі у князі вилізти, але невігластво дало свої плоди, як кажуть. Так хоч би зараз вже визнав Зеленський, що нездатний, так хоч чесно б склав повноваження та дав можливість створення команди національного порятунку. Ось що зараз потрібно!!! Навіть мінометні обстріли які були у Краматорську у 14 році, а також удари " Ураганів"- то дуже страшно, я вже не кажу про авіаудари.
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13.02.2022 12:27 Відповісти
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