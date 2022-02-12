В Харькове был подтвержден провал создания теробороны, - Кривонос

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос раскритиковал процесс создания территориальной обороны в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Провал создания территориальной обороны Украины был подтвержден вчера в Харькове. Чрезмерная централизация процесса привела к тому, что гражданская компонента ТРО вместо руководящей роли в процессе безопасности общин и страны в целом по желанию военно-политического руководства оценивается, как послушный оловянный солдатик.

Но так оно не будет играть никогда. Нельзя рассматривать систему ТРО как гегемонию военных. В обществе тебя будут воспринимать, когда ты ведешь себя с людьми как с равными.

Моя позиция была и будет: территориальная оборона нужна для поддержания безопасности, семей, сел, поселков общин, городов, районов, областей, Украины", - подчеркнул он.

Смотрите также: Массовая военная подготовка резервистов и сил теробороны начнется с марта, - Залужный. ВИДЕО

Кривонос продолжил: "Рассказы о возможном сепаратизме руководителей на местах лишь подчеркивают несостоятельность центральной власти к контролю за ситуацией в областях Украины.

Принятый закон "Об основах национального сопротивления" был и остается сырым и несовершенным. И подавался он не для, а вопреки правильным вещам, которые подтверждены на практике в других странах и наш опыт 2014-2015 годов. Господин Машовец, заместитель Андрея Ермака, приложил максимум усилий, чтобы законопрект 4504 не прошел, а его больные идеи были представлены в принятом законе, что мы имеем сейчас.

А ничего нет. Ни территориальной обороны, ни движения сопротивления. Я больше, чем назначенные руководители, знаю реальное состояние на местах по вопросам создания ТРО и РО. И главное, нет понимания и поддержки на местах со стороны руководителей регионов разного уровня. Оркестр есть, но дирижера музыканты не воспринимают, сомневаются в его профессионализме".

Читайте также: Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов

Он продолжил: "Проблема заключается в том, что руководят те, кто не имеет ни опыта, ни соответствующего образования, не говоря об их уклонизме в 2014 году. Неучи порождают неучей. А теперь все будем переделывать, если успеем, или позволит сделать наш враг с пятой колонной.

А могли уже иметь результат. А пока результат таков, что король нагой, а его свита говорит ему другое через Power Point. Хотелось бы услышать от президента, кого он там считает профессионалами в создании ТРО, по каким критериям.

Сочувствую главнокомандующему генерал-лейтенанту Залужному, получившему в руководство процесс, который не он создавал и не он подбирал команду. Готов ему помогать в укреплении безопасности страны, но ему это не разрешают".

Читайте также: Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

"На Банковой боятся самостоятельности мэров и общин, но без их поддержки ТРО не станет системой безопасности государственного уровня, а останется обычными Силами ТРО в составе Вооруженных сил, как компонента поставки военнообязанных на покрытие потерь. И еще одна проблема, которую игнорирует власть, это добровольческие формирования территориальных общин. Мотивированное, вооруженное население. То, кого боится наша власть и армия РФ.

Не нужно бояться собственных граждан, процессы нужно возглавлять. Хочу напомнить, что четыре вещи являются движущей силой процесса создания системы территориальной обороны страны. Политическая воля (а не хотелка), время, люди и деньги. Что у нас есть?" - резюмировал Кривонос.

Читайте также: Зеленский поручил главам ряда ОГА доукомплектовать силы территориальной обороны за 2 недели