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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Харькове был подтвержден провал создания теробороны, - Кривонос

В Харькове был подтвержден провал создания теробороны, - Кривонос

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос раскритиковал процесс создания территориальной обороны в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Провал создания территориальной обороны Украины был подтвержден вчера в Харькове. Чрезмерная централизация процесса привела к тому, что гражданская компонента ТРО вместо руководящей роли в процессе безопасности общин и страны в целом по желанию военно-политического руководства оценивается, как послушный оловянный солдатик.

Но так оно не будет играть никогда. Нельзя рассматривать систему ТРО как гегемонию военных. В обществе тебя будут воспринимать, когда ты ведешь себя с людьми как с равными.

Моя позиция была и будет: территориальная оборона нужна для поддержания безопасности, семей, сел, поселков общин, городов, районов, областей, Украины", - подчеркнул он.

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Кривонос продолжил: "Рассказы о возможном сепаратизме руководителей на местах лишь подчеркивают несостоятельность центральной власти к контролю за ситуацией в областях Украины.

Принятый закон "Об основах национального сопротивления" был и остается сырым и несовершенным. И подавался он не для, а вопреки правильным вещам, которые подтверждены на практике в других странах и наш опыт 2014-2015 годов. Господин Машовец, заместитель Андрея Ермака, приложил максимум усилий, чтобы законопрект 4504 не прошел, а его больные идеи были представлены в принятом законе, что мы имеем сейчас.

А ничего нет. Ни территориальной обороны, ни движения сопротивления. Я больше, чем назначенные руководители, знаю реальное состояние на местах по вопросам создания ТРО и РО. И главное, нет понимания и поддержки на местах со стороны руководителей регионов разного уровня. Оркестр есть, но дирижера музыканты не воспринимают, сомневаются в его профессионализме".

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Он продолжил: "Проблема заключается в том, что руководят те, кто не имеет ни опыта, ни соответствующего образования, не говоря об их уклонизме в 2014 году. Неучи порождают неучей. А теперь все будем переделывать, если успеем, или позволит сделать наш враг с пятой колонной.

А могли уже иметь результат. А пока результат таков, что король нагой, а его свита говорит ему другое через Power Point. Хотелось бы услышать от президента, кого он там считает профессионалами в создании ТРО, по каким критериям.

Сочувствую главнокомандующему генерал-лейтенанту Залужному, получившему в руководство процесс, который не он создавал и не он подбирал команду. Готов ему помогать в укреплении безопасности страны, но ему это не разрешают".

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"На Банковой боятся самостоятельности мэров и общин, но без их поддержки ТРО не станет системой безопасности государственного уровня, а останется обычными Силами ТРО в составе Вооруженных сил, как компонента поставки военнообязанных на покрытие потерь. И еще одна проблема, которую игнорирует власть, это добровольческие формирования территориальных общин. Мотивированное, вооруженное население. То, кого боится наша власть и армия РФ.

Не нужно бояться собственных граждан, процессы нужно возглавлять. Хочу напомнить, что четыре вещи являются движущей силой процесса создания системы территориальной обороны страны. Политическая воля (а не хотелка), время, люди и деньги. Что у нас есть?" - резюмировал Кривонос.

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Автор: 

Кривонос Сергей (97) тероборона (337)


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Топ комментарии
+69
С учётом избранного зедолбнями в 2019 году фигляра на роль Верховнейшего из верховнийших Главно из Говнокоманандующих, членограя, труса, вора, лжеца и просто подонка, этого и следовало ожидать.
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12.02.2022 18:15
+48
Какой он актёр? Да вы чего с утра кушали то? Актёр это тот кто УЧИЛСЯ в театральном или в цирковом и имеет соответствующий диплом. А это мелкое чмо из подворотни, которое с детства развлекало дворовую братву, что бы не получить саечку или пендаля с лещом. И НЕ БОЛЕЕ,
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12.02.2022 18:34
+32
Поставте Кривоноса хай цим питанням займається, а такий спец сидить без роботи.
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12.02.2022 18:17
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Я не чув від Машовця українсьої і цим вже достатньо сказано.
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12.02.2022 18:25 Ответить
Ситуація виглядає так: коли почнеться, у трупака (вибачаюсь, свого чи ворожого) забираємо зброю (вона йому вже не потрібна) і намагаємось хоча б одного ворога вбити. Ото і буте тероборона.
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12.02.2022 18:28 Ответить
А чего Порох Кривоноса не выносит в первые ряды? -- чисто, я не в полном курсе, ваших внутренних патриотических интриг...
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12.02.2022 18:28 Ответить
А чого ти ''лічиш'' нас-українців язиком окупанта з Німеччини?
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12.02.2022 18:33 Ответить
Коли твої рідні німецькі керівники заоронили продавати Україні оборонну зброю і не дають дозвіл прибалтам надавати нам зброю німецького виробництва?!
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12.02.2022 18:36 Ответить
Организатор теробороны - мэр Славянска пророссийский коллаборант Лях. Что может быть еще чудеснее?!
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12.02.2022 18:32 Ответить
Керувати процесом має тільки армія і центральні структури, під контролем СБУ і контррозвідки!! А служити в армії мають не по місцю проживання, а екстериторіально. Солдати зі Сходу і Півдня- на Заході і в Центрі, і навпаки...?! Крим тому приклад!
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12.02.2022 22:03 Ответить
ага, нехай щастить із центральним контролем. успіхи є вже? чи ще почекати?
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13.02.2022 00:21 Ответить
стьопа, бінокль купив, хйлу загладати в очко?
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12.02.2022 18:48 Ответить
кацапа,ты бы хоть календарь за 2014 взял,и посмотрел,когда госдура расейская разрешила ***** использовать армию,когда началось вторжение и когда порох стал президентом...
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12.02.2022 18:51 Ответить
вступают в должность после инаугурации, которая состоялась 7 июня 2014 года.
и дай мне ссылку на февралькие минские,где есть слова про капитуляцию .
я понимаю,что вяличие глаза застит...но оно тебе еще и мозг выело.ну,или мамка забыла тебя таким органом обдарить
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12.02.2022 19:08 Ответить
Cмажені буряти -відмінні на вигляд!
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12.02.2022 19:26 Ответить
Навіть Кобзон був рад.
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12.02.2022 19:59 Ответить
не изрекай.чего не знаешь,недоучка

- в международном праве - способ прекращения военных действий в виде полного и окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты равенства с победителем. При К., как правило, вся военная http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/16018 техника и военное имущество переходят к победителю, а личный состав вооруженных сил переходит в http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11169 положение военнопленных победителя. К. формально не прекращает состояния войны между воюющими сторонами.
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12.02.2022 19:28 Ответить
Дух мінських - з душком...Але зараз не на часі розбиратися,- тому тхне провокацією...
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12.02.2022 19:28 Ответить
А оно там рядышком, не отрывается
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12.02.2022 18:52 Ответить
Які б там не виникли проблеми з дилетантським підходом до формування загонів тероборони, вважаю що більшість сил самооборони міст і містечок будуть складати добровольчі формування. Сподіваюсь командування ЗСУ знайде спосіб координації спільних зусиль регулярних та добровільчих формувань по завданням захисту населенних пунктів і важливих об'єктів( шоб не було хаосу і бардаку - коли можна запросто попасти під "дружній вогонь") від спроб їх захоплення рашистами.
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12.02.2022 18:41 Ответить
когда жареный петух клюнет-все образуется силами добровольцев и волонтеров...
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12.02.2022 18:48 Ответить
зелене підріло відсторонило Кривоноса
розробника та організатора тероборони.
А ХТО СКАЖЕ, ЧОМУ?????
а тому що спеціальність клована, говорити та показувати одне
а насправді це зовсім друге.
хто вірить кловану.
не лайкайте.
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12.02.2022 18:50 Ответить
"...розробника та організатора тероборони" - Та невже? І коли ж це почалося?
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12.02.2022 20:08 Ответить
Кривонос в РНБО взагалі нічим крім критиканства не займався... Великий спец по дачі інтерв"ю....
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13.02.2022 11:13 Ответить
Зачем этот фигурный пистёж? Есть опыт и желание? Есть правильное видение ситуации и понимание нужд обороны? Так прямо и скажи: Хочу возглавить ТРО Харькова или вообще всей Украины! Щас никто не откажет, зелёным крысам не до противлений, они вещички пакуют.
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12.02.2022 18:53 Ответить
Згоден...і не тільки зелені -там райдуга професійних патріотів...
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12.02.2022 19:30 Ответить
Усрались держиморды...
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12.02.2022 18:56 Ответить
Респект Генералу!!! Все от первого до последнего слова - истинная правда! В своих лучших традициях "зелёная власть" превратила тероборону и национальное сопротивление в профанацию и имитацию имитации! Более того, в восточных и южных областях в структуре (штатной) ТРО огромный процент потенциальных колаборантов, приспособленцев и просто конкретных предателей. Не говорю обо всех, нормальные люди тоже есть. Но увы, зная вопрос, могу утверждать, что в случае большой войны в указанных регионах на ТРО (государственное, т.е. от зеленского) не стоит рассчитывать.
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12.02.2022 18:57 Ответить
А от кого можно ожидать нормальную ТО?
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13.02.2022 07:35 Ответить
Но я абсолютно уверен, что те украинцы, которые действительно хотят свободы, будут биться и без формальных организаций от нынешней мафиозной верхушки.
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12.02.2022 19:03 Ответить
Вочевидь так. Ще вони можуть поступово в будь який час вступати у вже створений такий підрозділ, науку бою й навички також можна довчити поступово за бажанням.
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12.02.2022 19:48 Ответить
Вспоминая комедь оперетку под названием *Гражданская оборона*, когда старые отставники капитаны по дембелю после 8-месячных курсов стали младшими лЭйтенантами и по дембелю дали капитана из-за пенсии, и с партбилетом конечно, сидели полу-бухие в подвалах с плакатами про атомную бомбу---и сегодня говорить о тер-обороне? Это сложная многомесячная работа, готовить подобное. Связь первым делом и рации только, генераторы, вентиляция, первичная медицина, контроль за оружием, и конечно жёсткая дисциплина и много чего иного. Этого и близко не могло быть в Харькове. где последние 20 лет правили уголовники, мошенники и гос-преступники и банальные прокацапленные твари, и просто комуняки, ненавидевшие на подсознательном уровне всё украинское! Тому пример днями в который раз был опять залит памятный знак УПА.
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12.02.2022 19:03 Ответить
народ Украины будет сопротивляться, это то, чего не ожидает щибздик кабаев..
главное, чтобы украинцы не жалели орков!
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12.02.2022 19:07 Ответить
когда я прочитал исторические книги про бой под Крутами, появились сомнения, кинули ребят молодых и ни кто на подмогу не прибыл. История повторяется?
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12.02.2022 19:44 Ответить
По себе ни суди, товарищ Жуков
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12.02.2022 20:52 Ответить
кто бы говорил, газ из трубы, только из зада. Поменяй ник, физдец полный
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13.02.2022 00:33 Ответить
хотя чего там судить, тогда молодежь по факту кинули, а остальные исчезли
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13.02.2022 00:36 Ответить
Не "слух'яний", а слухняний, не "на містах", а "на місцях".
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12.02.2022 19:10 Ответить
Теперь каждый решает за себя, будет он сопротивляться или нет. И как он будет взаимодействовать с соседями и горожанами. И, боюсь, для Зеленского это будет неприятный сюрприз. Тероборона не будет опираться на власть.

Только сам!
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12.02.2022 19:17 Ответить
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер перед загрозою нападу Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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12.02.2022 19:17 Ответить
Ще у 2014-2015 для мене рОськи з родичів, друзів, однокласників, просто знайомих як зникли. Не знаю, де вони зараз, що роблять - байдуже та хай і не попадають на очі.
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12.02.2022 19:59 Ответить
Професіонали зе-дурнику не протрібні.
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12.02.2022 19:24 Ответить
Централизация это святое! А то мало ли что, патриотически настроенные граждане с автоматами попрут против членограя и его шайки😁
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12.02.2022 19:28 Ответить
Олігархи не дозволять...
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12.02.2022 19:35 Ответить
що саме? вони не наші володарі й ми не їхні підвладні, то хто їх питатиме?
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12.02.2022 20:04 Ответить
Не володарі а доять вони нас та державу через ціни на газ, єлектрику ,а не ми їх.....
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12.02.2022 21:01 Ответить
Кто из них? Неужели тот который на лугандоне все свое майно проср@л и сбежал оттуда😁😁
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12.02.2022 20:36 Ответить
У власти сейчас совок,ты начальник я дурак - я начальник ты дурак,и рабское почитание начальника.
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12.02.2022 19:35 Ответить
Згоден з паном Сергійєм Кривонос.
Все як він каже, на жаль так і є
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12.02.2022 19:38 Ответить
Ну що харків'яни, готові прийняти та сприйняти...

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12.02.2022 19:39 Ответить
Готові! За собою хоч пару окупантів заберу. Більше здоров'я не зможе дати. Старий й хворий.
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12.02.2022 19:47 Ответить
Дякую брате, ми разом.
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12.02.2022 19:52 Ответить
ЭТА ПРИКОЛЬНЕЙ !)
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13.02.2022 00:55 Ответить
Зеленский считающий себя продвинутым челом, на деле видит управление типично по старому по советски, как безусловное подчинение руководителю. В наше время руководитель должен объединять людей на выполнение главной задачи, а не подчинять их своей команде, своему капризу и настроению.
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12.02.2022 19:59 Ответить
Терробороной нужно просто плотно заниматься, что б она была. Профинансировать, обеспечить руководящими документами, зданиями, техникой, людьми и прочим. За что сейчас и взялись, насколько я понял.
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12.02.2022 20:01 Ответить
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12.02.2022 20:03 Ответить
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12.02.2022 20:07 Ответить
Да, при Порохе Кривонос в СНБО был, готовил Закон о теробороне,
но пришло тупое, вороватое, трусливое и зрадлывое чмо---и выгнало Кривоноса, а вместо его Закона , моносброд принял фигню от дерьмака----ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, зебилы??????
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12.02.2022 20:14 Ответить
Кривонос міг бути причетним до розробки закону про тероборону лише з 12.03.2019, але виписану в проекті закону про ТрО коцепцію почали втілювати в життя ще в 2018. Це було спершу створення експериментальної 119 бригади ТрО, а потім, створення командування ТрО, в тому ж 2018 році, в складі Сухопутних військ ЗС України. Перебування Кривоноса на посаді першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗС України не передбачало можливості в розробці ні проекту закону, ні його концепції.
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12.02.2022 21:16 Ответить
То 2 барыжных сабутылника - сабатажника с мардвой чипковым из нии ваарушениев.
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13.02.2022 01:24 Ответить
в Одессе ТРО - вообще нет......
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12.02.2022 20:19 Ответить
Иными словами некоторые кренделя хотят сделать свои бандформирования никому не подчиняющиеся и при первой возможности поднять триколор.Поэтому так упорно проваливают создание теробороны.
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12.02.2022 20:34 Ответить
Мы узнали грустпую правду, и шо дальше, и кто верит, шо акробат способен создать тероборону, где он полный профан и саботажник. Надежда только на с ену головнокомандувача. Ярош - президеет Украины!
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12.02.2022 21:18 Ответить
Шесть лет толкли воду в ступе,а теперь винь - да полож! Много знать и ничего не делать 5 с лишним лет -преступление!Защитнички1
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12.02.2022 21:54 Ответить
КОГДА ВЫ СЦУКИ НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО !!!???
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13.02.2022 00:33 Ответить
Кривоноса обошли в приглашении участвовать и руководить...нашлись другие профессональные кадры.да.не всё гладко,но при "эксах" Кривоноса и Порошенко вообще ничего такого не предпринималось.Украина ещё никогда не имела дела с таким агрессором как россия и с таким количеством внутренних коллаборационистов,засевших в местных властях.такие тоже тихонько сидели в донецкой и луганской областях до прихода врагаЮа только потом проявили себя.так обстоит дело не только с Харьковщиной.опасность коллаборационизма и недобитков "русской весны" есть в Одессе.Херсоне,Николаеве..И тут очень важно не проморгать момент этих вражьих "ждунов" и в меру сил предупреждать заменой кадров.И.да.любая тероборона должна взаимодействовать с ВСУ и иметь с ней командованиеЯ,а не с "местными элитами" из разношёрстных политических клубков.как предлагает Кривонос..
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13.02.2022 03:29 Ответить
Ну не знаю, я смотрю они до сих пор бегают с макетами.....как клоуны с квартала. У них что, вообще снайперов не будет??? Вы же списываете СВД! Пусть хоть с ними бегают. А РПГ шников, что тоже не будет? Что у всех будут Мухи??
Странная конфигурация......!!?
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13.02.2022 08:29 Ответить
Сокири видадуть !
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13.02.2022 08:56 Ответить
Кривонос міг би бути у нас міністром оборони.
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13.02.2022 08:55 Ответить
Украинцы всегда думают ,, задним умом , по доброте и наивности- их жестоко ,, парят ,, и имеют. Все что русское и российское должно было исчезнуть навсегда из Украины ( вместе с не согласными ) лет 15 назад. Еду на работу и нахожусь в состоянии которое не могу обьяснить - не справедливость, возмущение, недоумение , удивление, шок - слушая поFM ,, Русское радио , Украина,, Представляю себе в Москве ,, Героям Слава , Россия,,??????? Из за столетий геноцида украинцев 40 млн , хотя , по данным учёных должно было бы быть 100млн. Свинособак в Украине 15 % - они хотят как и раньше , что бы нас не было вообще - а мы им ,, Русское радио,, Какое нахер радио- ни одного слова нигде по русски - все кого не устраивает , на Родину ,- депортация и уголовная (лет10) ответственностью не уважение к языку. Не нужно бояться зверолюдей - они понимают только палку. Лучше умереть за свободу - чем иметь дело с вырожденцами. ,, Ошейник раба- легче доспехов воина,
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13.02.2022 10:27 Ответить
Те, що Кривоноса не допустили до територіальної оборони - дуже погано. Це свідчить про те, що шмаркля й надалі не захищатиме країну, а лише гадитиме.
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13.02.2022 12:04 Ответить
Дуже поважаю генерала Кривоноса. Саме звістка про те, що Зеленський звільнив пана генерала через те, що він був незгодний з тим, як Зеленський ставився до необхідності створення ТО. У мене ще тоді виникло відчуття, що Зеленському взагалі вся безпека країни по- барабану. Воно себе дуже тішило, що як кажуть довелося з грязі у князі вилізти, але невігластво дало свої плоди, як кажуть. Так хоч би зараз вже визнав Зеленський, що нездатний, так хоч чесно б склав повноваження та дав можливість створення команди національного порятунку. Ось що зараз потрібно!!! Навіть мінометні обстріли які були у Краматорську у 14 році, а також удари " Ураганів"- то дуже страшно, я вже не кажу про авіаудари.
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13.02.2022 12:27 Ответить
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