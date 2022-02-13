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Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким польоти над Україною триватимуть, - ОП

Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким польоти над Україною триватимуть, - ОП

Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небо відкрите, Європейська агенція авіабезпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти над Україною, - ОП

Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - написав він.

Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також читайте: SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Автор: 

польоти (206) авіасполучення (3065) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+33
Oleg

Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
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13.02.2022 19:41
+28
Дебилы ЗЕленые.

Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
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13.02.2022 19:42
+23
Маріуполь сьогодні
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13.02.2022 19:45
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Oleg

Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
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13.02.2022 19:41 Відповісти
а италии они, на вилле.. в окружении вилл, хозяева которых кацапы
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13.02.2022 19:44 Відповісти
Ну а ці ще збираються. https://uainfo.org/blognews/1644771275-goncharenko-vryot-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy-poka-ego.html
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13.02.2022 19:51 Відповісти
Где ж он врёт ,зесрань,если нас все самолёты облетают...небо закрылось автоматически ,как бы твоя зекрыса не визжала-пусть теперь оденет куртку с ещё большими подплечниками,в знак протеста
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13.02.2022 20:11 Відповісти
uainfo.org -дуже контраверсійний сайт, таке враження, що на ньому новини про Україну для росії
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13.02.2022 20:12 Відповісти
и такое говорят Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Причем не просто так… очевидно, вспомнив "боевое прошлое", для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - рассказал он.Но, по словам Гаврилечко, планам Порошенко воспрепятствовали СБУ и ОП.Порошенко, по его информации, удалось оперативно договориться с Ахметовым о предоставлении четырех инкассаторских автобусов банку ПУМБ.
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13.02.2022 19:58 Відповісти
Кому шо а зебилу порошеко снится. По факту сейчас половина моносброда сидит заграницей и не хочет возвращаться сюда. Свинья стефанчук хочет протянуть загон разрешающий голосовать удаленно.
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13.02.2022 20:03 Відповісти
Зебил, ну ты и фантаст. Наверное в 95м квартале работаешь.
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13.02.2022 20:03 Відповісти
мужик, подоляк уже *****.

Уже денег платить не будут.
Не напрягайся.

Лучше пакуй чемодан - зебуины все разбежались, тебя бросили, и спасаться тебе придется самому.
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13.02.2022 20:05 Відповісти
Та все так і є,тільки не бронеавтомобілі а бронепоїзди і не 2 а 22, і не гривні з монетного а долари США і пресікли не СБУ і ОПа а особисто баканов і зеля героїчно відбили в кровавому бою.Оце правда,а ти,зелений дурню якісь фейки кнопаєш.
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13.02.2022 21:17 Відповісти
Говорят, что кур доят !
Твой "блохер"гаврилечко также вещает, что у нас "гражданская" война!
Тупые боты постят кремлевские фейки---КТО ВАМ ВЕРИТ?
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13.02.2022 22:14 Відповісти
вот ты и есть тупой бот.Своим постом я ответил на пост твоего коллеги который начал со слова ГОВОРЯТ.Поищи в спаме должен валяться его пост.
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13.02.2022 22:21 Відповісти
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13.02.2022 23:44 Відповісти
Дебилы ЗЕленые.

Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
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13.02.2022 19:42 Відповісти
Значит нужно принять решения что армии рф не существует, тогда и нет проблем
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13.02.2022 19:45 Відповісти
Ах ну да... Я забыл, что клоуны любят простые решения.

Но КЛМ, например, насрать на наш КМ и ОП.
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13.02.2022 19:49 Відповісти
Не лише КЛМ, а й іншим теж.
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Мендель півтора твітами може це зробити
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13.02.2022 19:43 Відповісти
А если вдруг собьют пассажирский борт Шмыгаль будет отвечать за такие решения?
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13.02.2022 19:43 Відповісти
Не-не-не. У ЗЕ никто ни за что не отвечает.
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13.02.2022 19:56 Відповісти
все президенты, знач все виноваты!
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13.02.2022 20:03 Відповісти
не кажи гоп. нужны твои гарантии для приватных страховиков. это по ходу зеля опять решил ободрать народ: госгарантии за счет налогоплательщиков. а потом- почему так не любят евреев.
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13.02.2022 19:43 Відповісти
саме так, в цьому чиста правда!
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13.02.2022 19:50 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit

Что не так с вторжением в Украину?

Продолжаю тему вторжения в Украину, а именно, почему оно не состоялось в обещанное 24 декабря 2021 года, почему оно не состоялось в январе 2022 года и почему его не следует ожидать с 15 на 16 февраля 2022 года, постараюсь объяснить максимально кратко и предельно доходчиво.



Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину, с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тыс сухопутных войск. В настоящее время у границ с Украиной чуть больше 140 тыс личного состава ВС РФ.




Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта. Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.



Разумеется, для России цена человеческой жизни - копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для неё на вес золота - это для Кремля не приемлемо!



Вторжение в ближайшее время маловероятно ещё и потому, что на следующей неделе будет весьма неблагоприятная переменная погода для подобного рода боевых действий, а именно - морозные ночи и теплые дни. То есть, ночью ударяет "минус" и всё промерзает, а с утра бьёте "плюс" и всё это течёт и мокнет. В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колёсной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько - болото.



Важно понимать, что в ближайшее время серьёзного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тыс человек, то и тут будет фальстарт. Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнёт радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать.



Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.



К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде - очень даже. Например, в области экономики.



Увы, но те угрозы которые имеются на сегодняшний день у наших границ создают крайне негативный эффект для нашей экономики. И, на мой взгляд, партнёры Украины, вместо того, чтобы лишний раз агонизировать в эфире, вполне бы могли уже ввести те или иные санкции против России.



А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это конечно хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть - агрессия уже осуществляется.



Но, это уже другая тема для разговора.
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13.02.2022 19:45 Відповісти
Только посмотрел видеоблог одного американца (3млн просмотров) в котором он рассказывает в деталях нахера путину Украина на понятном в цивилизованном мире языке с фактами. Так вот, он говорит, что большой войны не будет еще по причине того, что кремлевская пропаганда не обработала ватников как следует, поэтому ватаны не понимают нахера им война с Украиной. Для сравнения в марте 2014-го, кацапские мозги были полностью отформатированы киселевым.
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13.02.2022 20:12 Відповісти
Дело в том, что Россия в принципе не верит в войну с Украиной, ведь это братский народ. Тут никакой обработкой не поможешь.
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13.02.2022 20:27 Відповісти
Маріуполь сьогодні
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13.02.2022 19:45 Відповісти
Малиновка вчера.

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13.02.2022 19:49 Відповісти
У вас на Роисе лето?
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13.02.2022 19:57 Відповісти
Малиновка недалеко от Мариуполя. Но там теплее, с моря не поддувает.
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13.02.2022 20:02 Відповісти
Малиновка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Алейском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заринском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
Малиновка - исчезнувший посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Суетском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Шелаболихинском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия .
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13.02.2022 20:05 Відповісти
У нас своя Малиновка, а у вас - ваши.
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13.02.2022 20:10 Відповісти
Вчера ваша "победоносная" армия выглядела вот так:
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13.02.2022 20:01 Відповісти
Не имею к ваши фантазиям никакого отношения.
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13.02.2022 20:03 Відповісти
Это Ростовская область, совсем не фантазии.
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13.02.2022 20:12 Відповісти
Это кацапское говно все прекрасно знает.

Просто оно типа в Украине и считает себя типа украинцем.
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13.02.2022 20:20 Відповісти
Я - украинец и живу в Украине.
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13.02.2022 20:22 Відповісти
Ты зебил, этим все сказано.
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13.02.2022 20:25 Відповісти
Да хоть в Зимбабве. Все равно ты кацапское говно.
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13.02.2022 20:28 Відповісти
Хорошие будут мишени когда увязнут на украинской земле
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13.02.2022 20:03 Відповісти
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13.02.2022 20:06 Відповісти
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13.02.2022 20:42 Відповісти
А це що, правда? https://uainfo.org/blognews/1644771275-goncharenko-vryot-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy-poka-ego.html
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13.02.2022 19:50 Відповісти
ЗЕбил, а где ссылка на пост Гончаренко? Кроме слов такого же п#здуна-ЗЕбила Шнайдера ничего.
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13.02.2022 20:01 Відповісти
Бубочка видав указ який забороняє наступ московитських військ?
Шож він так довго думав...
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13.02.2022 19:54 Відповісти
да уж.. Слуги ипонулись полностью.. То закрыли небо - то открыли !?
...ромашка *** и путь к хаосу который на руку только кацапам...
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Уточните, когда закрыли?
И когда открыли?
Или я что-то пропустил?
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13.02.2022 19:58 Відповісти
хорошо .. для очень тупых и дотошливых ..
Зелень думает - ЗАКРЫВАТЬ небо, то - не закрывать небо .. думают дауны !?
думать то можно но нах все в сми вываливать их роздумы идиотов !?
решат что-то окончательно - вот тогда и говорите в сми..
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13.02.2022 20:03 Відповісти
Вот теперь правильно.
Сам придумал, сам соврал, сам увидел в этом зраду.
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13.02.2022 20:07 Відповісти
ЗЕбеня побрынчит писюном по клавишам?
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13.02.2022 19:57 Відповісти
Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким схід сонця відбудеться приблизно о сьомій годині ранку (с)
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13.02.2022 19:59 Відповісти
Зелені хочуть взяти на Україну страхову відповідальність, якщо буде збитий громадянський літак
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13.02.2022 20:00 Відповісти
ну,то есть,если кацапня собьет очередной боинг или любой другой самолет,страховку будут платить из бюджета.за кошты платныкив податкив.
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13.02.2022 20:00 Відповісти
Літатиме виключно МАУ !
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13.02.2022 20:02 Відповісти
У МАУ все самолеты в лизинге и тоже застрахованы в Лондоне.
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13.02.2022 20:15 Відповісти
Х#йлу не впервой сбивать гражданские самолеты...
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13.02.2022 20:03 Відповісти
Ухваліть, щоб Байрактари працювали ! Люди гинуть!
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13.02.2022 20:14 Відповісти
Під час війни надаватиметься супровід з винищувачів... і створюватиметься коридор за допомогою ППО.
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13.02.2022 20:17 Відповісти
Каждому пассажирскому самолету 24/7?

Шо ты куришь?
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13.02.2022 20:24 Відповісти
Я? Взагалі не палю. То "шмиґаль" зі своїм КМ
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13.02.2022 20:50 Відповісти
Лучшим решением будет блокада Приднестровья!
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13.02.2022 20:27 Відповісти
я так понимаю ОПа хочет взять на себя обязательства по страхованию авиарейсов.
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13.02.2022 20:27 Відповісти
І знову про армію ні слова.
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13.02.2022 20:36 Відповісти
Ну, правильно, из бюджета деньги пойдут не на армию, а на доп. страховку авиакампашкам, которые вывозят на Запад семьи слуг нарида!
Как мудро...
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13.02.2022 22:21 Відповісти
Господи, зебилы тупорылые своими действиями всю игру портят... Даннинг-Крюгер...
Вова, просто отойди тихонечко в сторонку и не мешай взрослым... А еще лучше тихонечко в лес уйди.
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13.02.2022 22:53 Відповісти
 
 