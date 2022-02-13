Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким польоти над Україною триватимуть, - ОП
Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.
Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - написав він.
Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.
Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.
"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.
Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.
Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.
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Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
Уже денег платить не будут.
Не напрягайся.
Лучше пакуй чемодан - зебуины все разбежались, тебя бросили, и спасаться тебе придется самому.
Твой "блохер"гаврилечко также вещает, что у нас "гражданская" война!
Тупые боты постят кремлевские фейки---КТО ВАМ ВЕРИТ?
Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
Но КЛМ, например, насрать на наш КМ и ОП.
Что не так с вторжением в Украину?
Продолжаю тему вторжения в Украину, а именно, почему оно не состоялось в обещанное 24 декабря 2021 года, почему оно не состоялось в январе 2022 года и почему его не следует ожидать с 15 на 16 февраля 2022 года, постараюсь объяснить максимально кратко и предельно доходчиво.
Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину, с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тыс сухопутных войск. В настоящее время у границ с Украиной чуть больше 140 тыс личного состава ВС РФ.
Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта. Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.
Разумеется, для России цена человеческой жизни - копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для неё на вес золота - это для Кремля не приемлемо!
Вторжение в ближайшее время маловероятно ещё и потому, что на следующей неделе будет весьма неблагоприятная переменная погода для подобного рода боевых действий, а именно - морозные ночи и теплые дни. То есть, ночью ударяет "минус" и всё промерзает, а с утра бьёте "плюс" и всё это течёт и мокнет. В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колёсной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько - болото.
Важно понимать, что в ближайшее время серьёзного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тыс человек, то и тут будет фальстарт. Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнёт радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать.
Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.
К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде - очень даже. Например, в области экономики.
Увы, но те угрозы которые имеются на сегодняшний день у наших границ создают крайне негативный эффект для нашей экономики. И, на мой взгляд, партнёры Украины, вместо того, чтобы лишний раз агонизировать в эфире, вполне бы могли уже ввести те или иные санкции против России.
А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это конечно хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть - агрессия уже осуществляется.
Но, это уже другая тема для разговора.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заринском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
Малиновка - исчезнувший посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Суетском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Шелаболихинском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия .
Просто оно типа в Украине и считает себя типа украинцем.
Шож він так довго думав...
...ромашка *** и путь к хаосу который на руку только кацапам...
И когда открыли?
Или я что-то пропустил?
Зелень думает - ЗАКРЫВАТЬ небо, то - не закрывать небо .. думают дауны !?
думать то можно но нах все в сми вываливать их роздумы идиотов !?
решат что-то окончательно - вот тогда и говорите в сми..
Сам придумал, сам соврал, сам увидел в этом зраду.
Шо ты куришь?
Как мудро...
Вова, просто отойди тихонечко в сторонку и не мешай взрослым... А еще лучше тихонечко в лес уйди.