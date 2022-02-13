Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким польоти над Україною триватимуть, - ОП

Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.

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Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - написав він.

Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

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Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.