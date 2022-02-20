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фальсифікація (14) провокація (765) фейк (649) Цаплієнко (36)

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найближчим часом Російська Федерація запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення "casus belli" та звинувачення українських військових в геноциді.

Про це у Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що російська військова розвідка фальсифікує "докази геноциду російськомовних" на Донбасі.

"За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального ) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова. Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія організовує провокації та шукає привід для вторгнення до України. Загроза дуже вірогідна , - глава МЗС Канади Жолі

Для реалізації вказаної операції в липні-жовтні 2021 на території ОРЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський та Сергій Рожков.

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 02
Виконавець та координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 03
Виконавець та координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України

Двоє офіцерів розвідки, Рожков та Перковський, із залученням "заступника міністра МЗС ЛНР" Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади та членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків, загиблих у ході бойових дій у 2014 році, які були оголошені мирними мешканцями. Ці ексгумації проводились в населених пунктах Славяносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, Видне-1. Вказані дії широко висвітлювались в інформаційних ресурсах "ЛНР" та Росії, як ініціатива "місцевої влади", але без розшифровки причетності військової розвідки Російської Федерації. В реальності, вказані поховання дійсно були зроблені в 2014 році, однак, в більшості випадків, є могилами бойовиків "ЛНР", загиблих в 2014-15 рр. В цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природньою смертю. Або були вбиті навіть самими бойовиками.

Та для того, щоб оформлювати всі 290 тіл потрібним для Москви чином, до групи був включений співробітник Слідчого Комітету РФ Артем Артьомов. Він був потрібен для того, щоб оформляти документи на загиблих бойовиків, як на мирних мешканців.

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 04
Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 05
Артем Артьомов, співробітник Слідчого Комітету РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО

Також Артем Артьомов опитав осіб, яких йому підсунула представник "Генеральної прокуратури ЛНР" І.Семенова, як "очевидців загибелі мирних мешканців від рук ЗС України".

При цьому, факти причетності бойовиків "ЛНР" до загибелі цих людей взагалі не документувались. А список "потерпілих" був наданий Артьомову "співробітниками Генпрокуратури ЛНР".

Роль співробітників ГУ ГШ ЗС РФ Д.Перковського та С.Рожкова в цій операції полягала у координації "представників ЛНР", надання "правильної" інформації про "геноцид з боку України" та ефективному контролі за діяльністю слідчого Артьомова в потрібному руслі.

В листопаді 2021 року "заступник міністра МЗС ЛНР" Ганна Сороки зустрічалась у Москві в ТЦ "Авіапарк" з куратором операції Андрієм Ільченком та звітувала йому про роботу Д.Перковського та С.Рожкова. Мабуть, добре настучала шефу на підлеглих, бо Ільченко тут же в ТЦ купив "провідному дипломату ЛНР" куртку за 30000 рублів.

Отак, за дрібні подарунки українським зрадникам Москва отримує сфальсифікований пропагандистський кейс, бо розуміє, що тема Холокоста та Сребрениці це історичні рани, які досі болять цивілізованій Європі", - написав Цаплієнко.

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 06
Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко 07
Будні та відпочинок фальсифікаторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти РФ готують фейковий сюжет про те, як ЗСУ "бомблять" людей з БПЛА, - розвідка

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+67
ето гєноцит, формєнний же ж гєноцит..!

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20.02.2022 23:05
+31
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20.02.2022 23:08
+27
но чащє всьо наоборот

Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash

Друзі!!!

Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482

Дякую!
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20.02.2022 23:11
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ето гєноцит, формєнний же ж гєноцит..!

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20.02.2022 23:05 Відповісти
это просто какой-то геноцит мозга, которого нет
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20.02.2022 23:11 Відповісти
но чащє всьо наоборот

Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash

Друзі!!!

Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482

Дякую!
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20.02.2022 23:11 Відповісти
olele

Лавру надо проверить и все церкви МП там может быть оружие и диверсанты рф.
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21.02.2022 03:39 Відповісти
Гениально
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20.02.2022 23:20 Відповісти
Ну а после возвращения этого типа назад в бучанскую квартиру его уже должен ждать воронок.
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20.02.2022 23:28 Відповісти
русняві "миротворці" на дамбасі. готуємось.
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20.02.2022 23:08 Відповісти
В Беларуси выключили все дорожные веб-камеры , чтобы они не снимали вторжение в Украину!?
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21.02.2022 00:51 Відповісти
Едине ударне угруповування, яке здане кудись вторгатись на даний момент - на домбасі. В інших регіонах пиня війська просто накопичує і возить туди-сюди створючи нагнітання. Поцікався що там з вебкамерами на інших ділянках кордону.
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21.02.2022 09:20 Відповісти
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20.02.2022 23:08 Відповісти
геноциді кого? тих, кого евакуювали з дири та перебувають в суцільній безпеці на шляху до золотих пісків анадирю?...
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20.02.2022 23:10 Відповісти
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20.02.2022 23:11 Відповісти
танунах...
а в нас танці з зірками...
там вчать як захищатися
... від осадчей та горбунова
з потаповими мозгами
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20.02.2022 23:11 Відповісти
тану нах яке 22.02.2022 ?
на "голосі країни" там теж все тільки про "захіст"...
там тіна кароль захищає потапа від дорофеєвої ...
під дружні оплиски усього залу
та неймовірні усмішки...
що, не вірите?
та подівиться !
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20.02.2022 23:30 Відповісти
неее не проконает после подробностей кто как фальсифицировал то надо только ПУТИНА УБИВАТЬ ЗАКОПАТЬ И ВЫКОПАТЬ НА БИС 666 РАЗ И то вряд ли поверят... главное чтобы Визитку Яроша не забыли подложить ...к каждому трупу...
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20.02.2022 23:43 Відповісти
то ж скільки тре випити, щоб на отеє дивитися
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21.02.2022 07:50 Відповісти
Тю. Тут кожен день: "Casus belli" в світі. І всі сидять з язиками в жопі.
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20.02.2022 23:11 Відповісти
Падлюка! Ганьбить наше прізвище. Щоб ти здох до ранку.
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20.02.2022 23:11 Відповісти
Украинским разведчика уважение и поклон. Их информация о провокациях российских негодяях сейчас просто жизненно необходима.
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20.02.2022 23:15 Відповісти
как там гіркинд в интервью говорив :

- Украинские военные говорили нам - выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями...
Ну выйти в поле , чтобы нас уничтожили ? Я всё таки не дон кихот ламанческий ...
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20.02.2022 23:16 Відповісти
Та там у 2014 постійно перевдягали загиблих бойовиків у футболку та трєнікі, і демонстрували по рашаТВ та ОБСЄ як "мирних", яких "вбили" ЗСУ.
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20.02.2022 23:16 Відповісти
Это еще в те пластиковые треники адидасы в которых они в Мариинском парке в 14 году апсирались.
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20.02.2022 23:30 Відповісти
перший "постановочные кадрі" я помітив ще у фильмі цього рашиста, кацапського гімнюка бортка
у фільмі "Тарас Бульба" який він знімав в Україні у 2007-09 роках...
там він Ступку заставляв майже кожні півгодини кричати "Пусть навеки славится руSSкая земля"...
а бортко вмів знимати, особливо " по заказу правительства" ...
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20.02.2022 23:39 Відповісти
Постановочные кадры антиукраинской направленности были задолго до 2007. Они начались еще со времен создания совкино. В любом фильме от военного боевика до производственного романа были какие нибудь туповато-дурноватые персонажи с яркими украинскими фамилиями и рафинированые интеллигенты и интеллектуалы от русской сохи Сидоровы, Ивановы и прочие ваньки.
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21.02.2022 00:04 Відповісти
Советую скрепным жителям Лугандона держаться подальше от шпилей и ничем не вилять:
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20.02.2022 23:19 Відповісти
Росія займається фальсифікаціями історії й війн на свою користь вже більше 200 років, нічого дивного!
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20.02.2022 23:23 Відповісти
В проекте "Глайвиц -2022" ?
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20.02.2022 23:34 Відповісти
Да в эту чушь не то что европейцы, а даже россияне не поверят.
Сейчас уровень доверия к словам мордора находится нв нулевом уровне.
Всё, что будет сказано мордором - будет использовано против него.
Бред с геноцидом русскоговорящих не выдерживает никакой критики. Полстраны говорит и на русском. Половина ВСУ русскоговорящие.
Половина тех же донецкой и луганской областей свободны от оккупации.
А вот маниакальная тяга к убийствам очень и очень отчётлива видна по скоплениям войск вокруг мирной страны.
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20.02.2022 23:36 Відповісти
Не думаю, что кацапам нужно, что бы в это поверили на Западе. Им нужна картинка для внутреннего охлоса. Там и так одурманенные пропагандой но ее надо постоянно повышать что бы не выходили из скрепной комы. Все постановки для каналов росТВ предназначены.
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20.02.2022 23:42 Відповісти
Ни для внутреннего, ни для внешнего потребления это не годится.
Эффект явно будет сильный, но прямо противоположный.
Минимум серого вещества надо, чтобы это осознать.
Впрочем ничто не мешает мордору проводить все новые и новые попытки поиска " эффективного" казус белли.
Это конечно то еще испытание.
Учения могут начинаться и заканчиваться. Часть войск в виде "доброй воли" отводиться, потом вовращаться из- за чего то.
У мордора куча времени - санкции же введут только после вторжения и у мордора куча времени и возможностей состряпать в режиме реального времени "убедительный" казус белли.
Скорей всего нас ждут еще несколько раундов качелей ужаса
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21.02.2022 00:22 Відповісти
Пуйло має план Б - теракти на російській території, що якимось чином ФСБ прив'яже до України. Якісь "підриви будинків в Москві і Волгодонську". Так він почав другу чеченську війну, сподівається тепер, що буде привід для атаки України.
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21.02.2022 00:38 Відповісти
Взрывать дома уже было.
Да и поверить в украинский терроризм может только упоротое существо.
Идею террора должна поддерживать открыто значииельная часть украинцев. Должны звучать призывы публично.
А когда такого явления нет как такового - этот план Б бессмысленен
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21.02.2022 00:52 Відповісти
именно для этого делается массовый завоз с Доонбасса украинок и их детей, чтобы они и заложниками были, и рождаемость нароссии поднимали и конечно же среди них есть коварные украинские диверсанты!
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21.02.2022 06:47 Відповісти
Оцим грушним виродкам(як і всім рашистам) треба пам'ятати одне слово : ГААГА! І це у НАЙКРАЩОМУ для них випадку!
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20.02.2022 23:42 Відповісти
Надо умертвлять пуйла. Не верю что нет способа его достать у сильных мира сего.
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20.02.2022 23:45 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 23:46 Відповісти
Скоріш за все старт цієї інформаційної операції буде 21 лютого.
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20.02.2022 23:49 Відповісти
Они уже 8 лет запускают свои кровавые цирковые представления, в которых уже убиты тысячи людей, чтобы доказать,что во всем виновата Украина. Все это блеф, "путинские деревни" и это видит весь мир.
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20.02.2022 23:50 Відповісти
В этот кацапский казус бели , не поверят даже сами кацапы , не говоря о всех остальных на планете.
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20.02.2022 23:52 Відповісти
Якщо когось критикують, то забирають його погані якості.
Москалі так багато кричали на нацистів та фашистів, що повністю перебрали всі їхні вади.
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20.02.2022 23:55 Відповісти
апять трусы пришпиленные гвоздем
распятым ветром будут веять на ветру ...
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21.02.2022 00:14 Відповісти
А вдовы рыдающие будут? Или их тоже всех убили?
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21.02.2022 00:15 Відповісти
Как говорят умные люди в германии - ввести войска не проблема. Проблема в том, что выбрать потом, сидя в бункере, цианистый калий или Нюрнбергский процесс , Латинскую Америку, Антарктиду или Луну !?.... Видимо выбор сеть.
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21.02.2022 00:18 Відповісти
Это в ООН надо а не на Цензор.
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21.02.2022 00:30 Відповісти
А мирных там не убило? Ни одного? Читаю коменты и думаю, люди, в вас хоть что то человеческое осталось?
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек. По подсчётам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (ноябрь 2019), за шесть лет войны в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан, было ранено до 9 тыс. человек, внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек, нуждаются в помощи 3,5 млн человек.
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21.02.2022 00:36 Відповісти
И кто их убил?
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21.02.2022 08:00 Відповісти
Ну сами себя. Очевидно же( Провокация. Да? Как обычно. Укр армия вообще никогда не стреляет, нападать не собирается. А кучу оружия партнеры прислали чисто декоративное, муляжи.
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21.02.2022 10:29 Відповісти
Они сначала просто сидели и наблюдали как захватывают админздания завезенные титушки и казачки. Потом дружно побежали на референдум организованный русней. Потом 8 лет кормились с нашего бюждета и получали двойные пенсии. За что их жалеть? Все кто был адекватный - давно выехали из того гетто.
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21.02.2022 09:23 Відповісти
И за это их нужно убивать или радоваться их смерти? И дети тоже ходили на референдум и пенсии получали? Их тоже желательно убить, потому что их родители не таких политических взглядов? Или радоваться их смерти? Это точно нормально?
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21.02.2022 10:27 Відповісти
На них уже фиолетово. Они просто заслужили то что сейчас имеют.
И на жалость не дави, не пытайся из нас, украинцев, сделать виновных. Хватит этой руснявой пропаганды.
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21.02.2022 12:58 Відповісти
"Есть такой сериал по ТВ в рф - постоянный, «Лживые твари» называется. Но то что показывают пиплу сейчас, раньше ещё не видели."(с)
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21.02.2022 00:36 Відповісти
Википедия
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21.02.2022 00:37 Відповісти
Свыкнитесь с мыслью, что пока эти мрази не умоются собственной кровью и не утрутся собственными кишками - дiла не буде!
А потом начнётся вой - "Ой да за что ж вы так нас нинавидити, ой да зачем вы в нас стриляити"...
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21.02.2022 00:49 Відповісти
Сценарий Косово Итак, это сценарий Косово (как НАТО принуждало Сербию к миру). Сразу замечу, что пока Путин повторяет этот сценарий буквально под копирку. То есть, он хочет, чтобы Запад увидел и поверил в то, что Путин идет по этому сценарию буквально. Путин очень любит говорить - раз НАТО можно было в Косово…, раз США можно было в Ираке…, и тд, то почему России нельзя точно так же? Итак, какова калька? Геноцид косовских албанцев сербами. Есть. На Донбассе Россия уже раскапывает фейковые захоронения русских и т.д. Поток косовских албанцев-беженцев из Косово в Албанию, спасаясь от геноцида. Есть. Поток русских с Донбасса в Россию хотят показать по ТВ. Далее. Удары по беженцам. Сербы - по косовским албанцам. Украина - по донбасским русским (мы здесь). Что было далее? Далее НАТО (без санкции ООН, т.к. у России там право вето, а ситуация была плохая и не постановочная, как сегодня, а реальная) наносит удары по Белграду ракетами и с воздуха, принуждая к миру. Удары наносятся по столице Белграду (в нашем случае это должен быть Киев) и по объектам инфраструктуры (мосты, военные объекты, электростанции). Несколько дней ударов и Белград капитулирует (искандеры и ударную авиацию Путин сосредоточил уже вокруг Украины). Тогда Косово стало отдельным государством.
Вот это калька Косово, по которой пока идет Путин и которую имеет в виду Байден, говоря, что Путин скорее всего уже принял решение.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-imeet-v-vidu-bajden-pod-udarami-po-kievu/
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21.02.2022 01:00 Відповісти
Чому Київ не поспішає знищувати виявлену ворожу агентуру РФ: аналіз британського центру RUSI

Редакція Defense Express, у свою чергу, вирішила виділити з британського дослідження той розділ, що стосується роботи закамуфльованиих сил ворога - спецслужб РФ - проти нашої країни.
У дослідженні RUSI наголощується, що загроза з боку спецслужб РФ посилюється проникненням в українську політику та державні установи агентів, якими взаємодіють з ФСБ та СЗР.

Британці говорять, що в Україні діє мережа з приблизно 30 агентів, пов'язаних з СЗР та ФСБ, уже залучена до розбудови фінансових механізмів для штучного роздування протестів, демонстрацій, пов'язаних з тарифами на енергоносії, податковою реформою та іншими приводами для стурбованості. Із зустрічей з українськими силовиками виходить, що існує усвідомлення, що чимало з їхніх колег - навіть на деяких достатньо високих посадах - співпрацюють з Росією, або є її симпатиками. Тож всередині українського уряду є тіньова структура, яка обмінюється інформацією в обхід відомих кремлівських агентів", наголощується у дослідженні RUSI (ред. - тут слід додати, що дослідження "План знищення України" базується на численних інтерв'ю з представниками українських силових структур, без розголошення їхніх прізвищ).
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21.02.2022 01:08 Відповісти
Українська оцінка спроможностей російського ГРУ неоднозначна, але не виключається, що у Києві присутні приблизно дві групи російських підпільних спецпризначенців.

Чистку нужно сделать в церквях московском патриархате. Не удевлюсь есть там найдут схрон оружия.
Полностью. читать тут --

https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_kijiv_ne_pospishaje_znischuvati_vijavlenu_vorozhu_agenturu_analiz_britanskogo_tsentru_rusi-6167.html
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21.02.2022 01:11 Відповісти
Эта байка не прокатит Там у всех 290 жертв должны быть практически идентичные ранения как в той же Катыне,все они должны иметь русские фамилии,должны быть пули одного калибра итд итп.Любой эксперт по криминалистике из ООН разобьет этот фальшак на раз два.
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21.02.2022 02:42 Відповісти
Вот если б они ***** ради Casus Bellі грохнули!
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21.02.2022 03:37 Відповісти
Мобілізованим в Лугандоні всім видають протигази. Хімічна атака.
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21.02.2022 06:18 Відповісти
Mein Kampf = Моя борьба (нем.)
Плагиат не только названия книги, но и мозгов.
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21.02.2022 07:16 Відповісти
Как расследовали советы расстрел поляков в Катыни знает весь мир. Как расследовали руськие сбитый самолет правительства Польши, тоже ни кто не забыл. И кто им поверит сейчас?
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21.02.2022 08:46 Відповісти
Состряпать по любую ложь можно, да вот не верит кремлевским башням никто.
Как не стараются пропагандисты - не верит население, хоть в лепешку расшибись.
И детский садик то расстреляли, и "ДРГ украинская" в ЛРН народ убила-замучила, и "снаряд украинский" на территорию РФ пальнул - и ни-че-го.
Только злость на "эвакуированных" за 10 тысяч рублей с Донбасса.
Комментарии на российских форумах по этому поводу огонь.
"Я живу в РФ и плачи налоги. Не хотите мне дать 10 тысяч рублей?" - пишет одна.
"Принесли беженцам вещи б/у - так они нос воротят" - пишет другая.
(Это она лоханулась, айфон последний надо было приносить.)

Никакой жалости, никакого сочувствия, кличут "эвакуированных" паразитами.
И где только у российкого населения совесть теперь совесть?
Эдак вместо псвобождения Донбасса они Кремль от тамошних сидельцев пойдут освобождать.
Что с 2014 года пошло не так?

Неужто пенсионная реформа так подкузьмила и тот факт, что в РФ 11 миллионов саксаульных беженцев (которые уже начали убивать и калечить русских), а бИндер за все эти 8 лет россиянам показывали лишь в кисельвизоре?
Неужто нажрались жители ЛДНР ссср-а образца военного коммунизма, а точнее, образца братков уголовных?
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21.02.2022 09:14 Відповісти
 
 