Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді, - журналіст Цаплієнко. ФОТОрепортаж
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Найближчим часом Російська Федерація запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення "casus belli" та звинувачення українських військових в геноциді.
Про це у Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що російська військова розвідка фальсифікує "докази геноциду російськомовних" на Донбасі.
"За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального ) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова. Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.
Для реалізації вказаної операції в липні-жовтні 2021 на території ОРЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський та Сергій Рожков.
Виконавець та координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.
Виконавець та координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.
Двоє офіцерів розвідки, Рожков та Перковський, із залученням "заступника міністра МЗС ЛНР" Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади та членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків, загиблих у ході бойових дій у 2014 році, які були оголошені мирними мешканцями. Ці ексгумації проводились в населених пунктах Славяносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, Видне-1. Вказані дії широко висвітлювались в інформаційних ресурсах "ЛНР" та Росії, як ініціатива "місцевої влади", але без розшифровки причетності військової розвідки Російської Федерації. В реальності, вказані поховання дійсно були зроблені в 2014 році, однак, в більшості випадків, є могилами бойовиків "ЛНР", загиблих в 2014-15 рр. В цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природньою смертю. Або були вбиті навіть самими бойовиками.
Та для того, щоб оформлювати всі 290 тіл потрібним для Москви чином, до групи був включений співробітник Слідчого Комітету РФ Артем Артьомов. Він був потрібен для того, щоб оформляти документи на загиблих бойовиків, як на мирних мешканців.
Артем Артьомов, співробітник Слідчого Комітету РФ.
Також Артем Артьомов опитав осіб, яких йому підсунула представник "Генеральної прокуратури ЛНР" І.Семенова, як "очевидців загибелі мирних мешканців від рук ЗС України".
При цьому, факти причетності бойовиків "ЛНР" до загибелі цих людей взагалі не документувались. А список "потерпілих" був наданий Артьомову "співробітниками Генпрокуратури ЛНР".
Роль співробітників ГУ ГШ ЗС РФ Д.Перковського та С.Рожкова в цій операції полягала у координації "представників ЛНР", надання "правильної" інформації про "геноцид з боку України" та ефективному контролі за діяльністю слідчого Артьомова в потрібному руслі.
В листопаді 2021 року "заступник міністра МЗС ЛНР" Ганна Сороки зустрічалась у Москві в ТЦ "Авіапарк" з куратором операції Андрієм Ільченком та звітувала йому про роботу Д.Перковського та С.Рожкова. Мабуть, добре настучала шефу на підлеглих, бо Ільченко тут же в ТЦ купив "провідному дипломату ЛНР" куртку за 30000 рублів.
Отак, за дрібні подарунки українським зрадникам Москва отримує сфальсифікований пропагандистський кейс, бо розуміє, що тема Холокоста та Сребрениці це історичні рани, які досі болять цивілізованій Європі", - написав Цаплієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash
Друзі!!!
Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482
Дякую!
Лавру надо проверить и все церкви МП там может быть оружие и диверсанты рф.
а в нас танці з зірками...
там вчать як захищатися
... від осадчей та горбунова
з потаповими мозгами
на "голосі країни" там теж все тільки про "захіст"...
там тіна кароль захищає потапа від дорофеєвої ...
під дружні оплиски усього залу
та неймовірні усмішки...
що, не вірите?
та подівиться !
- Украинские военные говорили нам - выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями...
Ну выйти в поле , чтобы нас уничтожили ? Я всё таки не дон кихот ламанческий ...
у фільмі "Тарас Бульба" який він знімав в Україні у 2007-09 роках...
там він Ступку заставляв майже кожні півгодини кричати "Пусть навеки славится руSSкая земля"...
а бортко вмів знимати, особливо " по заказу правительства" ...
Сейчас уровень доверия к словам мордора находится нв нулевом уровне.
Всё, что будет сказано мордором - будет использовано против него.
Бред с геноцидом русскоговорящих не выдерживает никакой критики. Полстраны говорит и на русском. Половина ВСУ русскоговорящие.
Половина тех же донецкой и луганской областей свободны от оккупации.
А вот маниакальная тяга к убийствам очень и очень отчётлива видна по скоплениям войск вокруг мирной страны.
Эффект явно будет сильный, но прямо противоположный.
Минимум серого вещества надо, чтобы это осознать.
Впрочем ничто не мешает мордору проводить все новые и новые попытки поиска " эффективного" казус белли.
Это конечно то еще испытание.
Учения могут начинаться и заканчиваться. Часть войск в виде "доброй воли" отводиться, потом вовращаться из- за чего то.
У мордора куча времени - санкции же введут только после вторжения и у мордора куча времени и возможностей состряпать в режиме реального времени "убедительный" казус белли.
Скорей всего нас ждут еще несколько раундов качелей ужаса
Да и поверить в украинский терроризм может только упоротое существо.
Идею террора должна поддерживать открыто значииельная часть украинцев. Должны звучать призывы публично.
А когда такого явления нет как такового - этот план Б бессмысленен
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
Москалі так багато кричали на нацистів та фашистів, що повністю перебрали всі їхні вади.
распятым ветром будут веять на ветру ...
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек. По подсчётам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (ноябрь 2019), за шесть лет войны в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан, было ранено до 9 тыс. человек, внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек, нуждаются в помощи 3,5 млн человек.
И на жалость не дави, не пытайся из нас, украинцев, сделать виновных. Хватит этой руснявой пропаганды.
А потом начнётся вой - "Ой да за что ж вы так нас нинавидити, ой да зачем вы в нас стриляити"...
Вот это калька Косово, по которой пока идет Путин и которую имеет в виду Байден, говоря, что Путин скорее всего уже принял решение.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-imeet-v-vidu-bajden-pod-udarami-po-kievu/
Редакція Defense Express, у свою чергу, вирішила виділити з британського дослідження той розділ, що стосується роботи закамуфльованиих сил ворога - спецслужб РФ - проти нашої країни.
У дослідженні RUSI наголощується, що загроза з боку спецслужб РФ посилюється проникненням в українську політику та державні установи агентів, якими взаємодіють з ФСБ та СЗР.
Британці говорять, що в Україні діє мережа з приблизно 30 агентів, пов'язаних з СЗР та ФСБ, уже залучена до розбудови фінансових механізмів для штучного роздування протестів, демонстрацій, пов'язаних з тарифами на енергоносії, податковою реформою та іншими приводами для стурбованості. Із зустрічей з українськими силовиками виходить, що існує усвідомлення, що чимало з їхніх колег - навіть на деяких достатньо високих посадах - співпрацюють з Росією, або є її симпатиками. Тож всередині українського уряду є тіньова структура, яка обмінюється інформацією в обхід відомих кремлівських агентів", наголощується у дослідженні RUSI (ред. - тут слід додати, що дослідження "План знищення України" базується на численних інтерв'ю з представниками українських силових структур, без розголошення їхніх прізвищ).
Чистку нужно сделать в церквях московском патриархате. Не удевлюсь есть там найдут схрон оружия.
Полностью. читать тут --
https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_kijiv_ne_pospishaje_znischuvati_vijavlenu_vorozhu_agenturu_analiz_britanskogo_tsentru_rusi-6167.html
Плагиат не только названия книги, но и мозгов.
Как не стараются пропагандисты - не верит население, хоть в лепешку расшибись.
И детский садик то расстреляли, и "ДРГ украинская" в ЛРН народ убила-замучила, и "снаряд украинский" на территорию РФ пальнул - и ни-че-го.
Только злость на "эвакуированных" за 10 тысяч рублей с Донбасса.
Комментарии на российских форумах по этому поводу огонь.
"Я живу в РФ и плачи налоги. Не хотите мне дать 10 тысяч рублей?" - пишет одна.
"Принесли беженцам вещи б/у - так они нос воротят" - пишет другая.
(Это она лоханулась, айфон последний надо было приносить.)
Никакой жалости, никакого сочувствия, кличут "эвакуированных" паразитами.
И где только у российкого населения совесть теперь совесть?
Эдак вместо псвобождения Донбасса они Кремль от тамошних сидельцев пойдут освобождать.
Что с 2014 года пошло не так?
Неужто пенсионная реформа так подкузьмила и тот факт, что в РФ 11 миллионов саксаульных беженцев (которые уже начали убивать и калечить русских), а бИндер за все эти 8 лет россиянам показывали лишь в кисельвизоре?
Неужто нажрались жители ЛДНР ссср-а образца военного коммунизма, а точнее, образца братков уголовных?