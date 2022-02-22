Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні
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На конкурсі Євробачення-2022 Україну представить Kalush Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.
Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст Kalush Orchestra Олег Псюк.
Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.
Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.
Згідно із жеребкуванням, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня.
Цьогоріч Євробачення відбуватиметься в італійському місті Турин. У конкурсі своїх учасників представить 41 країна.
Будь ласка, зачекайте...
Їхній виступ точно не гірший, ніж у ватяної подружки Зєлі.
Ватяний якраз той хто поїде на Євробачення. Тільки у нього проблема. Калуш не зможе за нього проголосувати.
А для себе прочитайте тексти пісень і порівняйте. До таких текстів вашому фавориту рости не дорости.
Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і Перун і Дажбог
Віче формувало код етнічних спільнот
Моя Батьківщина як дівчина молода
Буде проростати як пшениця золота
Гей, вийди доле із води
Визволь моє серденько з біди
Тіні забутих предків моїх і твоїх
У літописах, серцях, очах, крові віків на вік...
"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Дискредитация Государственных органов Украины (ДПСУ) в сговоре с неустановленными лицами путем подделки документов о пересечении Государственной границы Украины."
https://myrotvorets.center/criminal/pash-alina-ivanovna/
"У колективі запевнили, що поїздку до Росії музикант здійснив ще до початку агресії - у 2013-му."
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-merezhi-znajshli-kompromat-na-uchasnika-kalush-orchestra-pro-poizdku-do-rosii-muziki-vidpovili-na-skandal.htm
В "Калуша" прямого порушення закону немає.
Це буде черговим уроком кожному із зграї Какая-разніца.
Порушив закон, принаймі, сиди тихо і не відсвічуй, не претендуй на те,що будеш обличчям України на міжнародній сцені.
если честно - пофик на обоих ,я не фанат их творчества
Я також не є їхнім палким фанатом. Але для Євробачення їхня пісня досить пристойна.
В чому тут "бред" ?
https://www.youtube.com/watch?v=foqgjD_SNss
"Пісня «Шум» гурту Go_A стала найпопулярнішою у Spotify. Композиція також потрапила у чарти iTunes і Apple Music"
https://hromadske.ua/posts/pisnya-shum-gurtu-goa-stala-najpopulyarnishoyu-u-spotify-kompoziciya-takozh-potrapila-u-charti-itunes-i-apple-music
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-merezhi-znajshli-kompromat-na-uchasnika-kalush-orchestra-pro-poizdku-do-rosii-muziki-vidpovili-na-skandal.htm