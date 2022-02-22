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Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні

На конкурсі Євробачення-2022 Україну представить Kalush Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.

Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст Kalush Orchestra Олег Псюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra запропонували представити Україну на Євробаченні

Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш не змогла отримати офіційну довідку про в'їзд до окупованого Криму. ДОКУМЕНТ

Згідно із жеребкуванням, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня.

Цьогоріч Євробачення відбуватиметься в італійському місті Турин. У конкурсі своїх учасників представить 41 країна.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
І це правильно.
Їхній виступ точно не гірший, ніж у ватяної подружки Зєлі.
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22.02.2022 14:52
+7
кому-то еще есть дело до этого фрикшоу? странно.
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22.02.2022 14:51
+7
мені подобається. Дуже своєрідно і круто
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22.02.2022 14:56
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кому-то еще есть дело до этого фрикшоу? странно.
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22.02.2022 14:51 Відповісти
І це правильно.
Їхній виступ точно не гірший, ніж у ватяної подружки Зєлі.
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22.02.2022 14:52 Відповісти
Треба орієнтуватись на краще, а не на гірше. Ви ж як купуєте сукню орієнтуєтесь на модель з глянцевих журналів, а не бабу Галю, яка продає насіння біля метро. А Україну чогось на ваш погляд має представляти гурт, рівень якого районний будинок культури чи маршрутка міжміського сполучення.
Ватяний якраз той хто поїде на Євробачення. Тільки у нього проблема. Калуш не зможе за нього проголосувати.
А для себе прочитайте тексти пісень і порівняйте. До таких текстів вашому фавориту рости не дорости.

Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і Перун і Дажбог
 Віче формувало код етнічних спільнот
 Моя Батьківщина як дівчина молода
 Буде проростати як пшениця золота

Гей, вийди доле із води
 Визволь моє серденько з біди

Тіні забутих предків моїх і твоїх
 У літописах, серцях, очах, крові віків на вік...

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22.02.2022 23:38 Відповісти
Я не збираюсь вибачати брехливу ватницю, порушницю законів України за її злочин та брехню тільки тому, що в її пісні цього разу гарні слова.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Дискредитация Государственных органов Украины (ДПСУ) в сговоре с неустановленными лицами путем подделки документов о пересечении Государственной границы Украины."

https://myrotvorets.center/criminal/pash-alina-ivanovna/
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23.02.2022 00:03 Відповісти
Всі ці слова не мають жодного значення поки президентом Зеленський, який і в Москві виступав у 2014 році, і для терористів Гіркіна в окупованій Горлівці концерт давав. Так само і соліст Калуша куролісив на Москві. Тут вже питання подвійних стандартів. Комусь дуже хочеться щоб Україна зганьбилась, хоч би на Євробаченні. Шкода, що патріоти цього не розуміють.
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Велика різниця бути на росії ДО окупації Криму і після того.

"У колективі запевнили, що поїздку до Росії музикант здійснив ще до початку агресії - у 2013-му."

https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-merezhi-znajshli-kompromat-na-uchasnika-kalush-orchestra-pro-poizdku-do-rosii-muziki-vidpovili-na-skandal.htm
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23.02.2022 12:20 Відповісти
Насмішили. Поїхав чувак на росію, сфоткався і нікому не показував, а як почалась війна і почали гинути його земляки і однолітки, у знак солідарності, він виставив себе в інстаграмі на фоні Ісаакіївського собору. Тут напрощуються слова класика: або хрестик зніміть, або труси одягніть.
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23.02.2022 12:29 Відповісти
Паш зняли за реальне порушення законодавства України, перетин кордону України в незаконний спосіб. Не може бути й мови про таку представницю від нашої країни на міжнародному конкурсі.
В "Калуша" прямого порушення закону немає.
Це буде черговим уроком кожному із зграї Какая-разніца.
Порушив закон, принаймі, сиди тихо і не відсвічуй, не претендуй на те,що будеш обличчям України на міжнародній сцені.
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23.02.2022 12:59 Відповісти
мені подобається. Дуже своєрідно і круто
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22.02.2022 14:56 Відповісти
бред,необычно,одноразово.
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22.02.2022 15:06 Відповісти
Кацапка без голосу в інвалідному візку була кращою?
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22.02.2022 15:13 Відповісти
эта та о которой скандал был? хз, я что ее до момента скандала незнал, что этих до сегодня
если честно - пофик на обоих ,я не фанат их творчества
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Але не полінувались зайти в тему і написати коментар...
Я також не є їхнім палким фанатом. Але для Євробачення їхня пісня досить пристойна.
В чому тут "бред" ?

https://www.youtube.com/watch?v=foqgjD_SNss
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22.02.2022 15:38 Відповісти
репскороговорка - незаходит без норм. бита (как у маршала) , многим фольклер внутри страны не заходит, за рубежом так вообще пальцем в небо,смешали все,но в нет зацепа, они не фрики - шоу не будет, тоесть хайпа тоже.По сути - еще одни гринджолы - одна песня,выступление,и забыли.
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Пісню Go A із фольклором дуже нормально сприйняли.

"Пісня «Шум» гурту Go_A стала найпопулярнішою у Spotify. Композиція також потрапила у чарти iTunes і Apple Music"

https://hromadske.ua/posts/pisnya-shum-gurtu-goa-stala-najpopulyarnishoyu-u-spotify-kompoziciya-takozh-potrapila-u-charti-itunes-i-apple-music
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22.02.2022 15:52 Відповісти
Порівняти Go_A (хоч я їх і не люблю) з Калушем - це як, вибачте Алло, порівняти один орган (знаєте який) з пальцем.
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22.02.2022 23:45 Відповісти
Выкрутылы соби--- место на Евровидении
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Тільки на Євробаченні у них проблема. Там місто Калуш не зможе за них проголосувати.
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22.02.2022 23:46 Відповісти
Тобто продавати наркотики це краще ніж нібито приїхати в Крим з РОсії в обхід України?
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22.02.2022 15:13 Відповісти
У нас президент їздив у 2014 в Росію і на фоні Моква-ріки відосик знімав, як рускіє войска пєрєдвігают граніцу впєрьод. І перед Гіркіним та його терористами в окупованій Горлівці виступав. Але це йому не завадило стати президентом України. Тому поки у нас прЗЕдент всі претензії, що хтось там кудись їздив мають бути закриті.
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22.02.2022 23:51 Відповісти
Группа хорошая, а конкурс дерьмо
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22.02.2022 15:29 Відповісти
Не пустили брехуху, наркоманку і фальсифікаторку довідок, зате поїдуть наркомани і наркоторгівці! Обов"язково напишу петицію до ОП, щоб перевірили керівництво НСТУ на наркозалежність!
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Так і сопілкар Калуша виступав у Москві. Зараз розказує, що це був 2013-й рік, але пояснили не зміг, чого це фото він виставив у 2015, коли вже ішла війна з парашою не зміг.


https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-merezhi-znajshli-kompromat-na-uchasnika-kalush-orchestra-pro-poizdku-do-rosii-muziki-vidpovili-na-skandal.htm
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23.02.2022 00:00 Відповісти
Де доказ, що він виступав після 2014р.? Юля Юріна підтвердила, що вони там були раніше разом і що на фото він в її шапці
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23.02.2022 00:04 Відповісти
Не доказ. Але хіба не дивно, тримав, тримав хлопець фотографію кілька років, а як почалась війна з парашою, коли почали гинути українці, його земляки то він взяв і виставив цю фотографію у себе в інстаграмі. Як такі дії ви оцінюєте з моральної точки зору?
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23.02.2022 00:47 Відповісти
Не знаю. Можливо, Інстаграму в нього раніше не було... У будь-якому разі, не враховуючи Паш, найкращою з точки зору результатів на ** кандидатурою був би Вельбой, а не Калуш
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23.02.2022 08:25 Відповісти
Велбой не був би кращий за неї, але з піснею "Гуси" мав шанси перемогти. На жаль він поспішив випустити кліп раніше, ніж це дозволяють умови Євробачення. За умовами конкурсу до участі допускаються пісні які почали звучати в етерах з 1 вересня.
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23.02.2022 11:51 Відповісти
Бидло реперство, це ж несмак.
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Оце так новина дня! Я аж підскочив. Ще трохи - і ми всі поїдемо на Євробачення, з тривожними валізами...
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22.02.2022 16:23 Відповісти
К сожалению это не евровидение, а ************ ...так что пусть отправляют кого хотят
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23.02.2022 08:29 Відповісти
 
 