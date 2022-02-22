Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні

На конкурсі Євробачення-2022 Україну представить Kalush Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.

Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст Kalush Orchestra Олег Псюк.

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Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.

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Згідно із жеребкуванням, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня.

Цьогоріч Євробачення відбуватиметься в італійському місті Турин. У конкурсі своїх учасників представить 41 країна.