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Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова

Посольство Фінляндії в Україні переїжджає до Львова, місцевий персонал посольства залишився у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МВС Фінляндії.

"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у повідомленні.

Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.

МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.

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Нагадаємо, посольства Нідерландів, Великої Британії, Ізраілю та Канади також тимчасово переїхали до Львова.
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Топ коментарі
+4
Львів це еліта. Взагалі захід Ураїни це топ і завжди ним був, а в Києві кишить бандюками. Столиця має бути спокійна, як в США Вашингтон.
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23.02.2022 19:08
+2
голосуйте як львів і все буде топ
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23.02.2022 21:31
+1
Львов сейчас просто в шоколаде.
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23.02.2022 19:16
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Львів це еліта. Взагалі захід Ураїни це топ і завжди ним був, а в Києві кишить бандюками. Столиця має бути спокійна, як в США Вашингтон.
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23.02.2022 19:08 Відповісти
голосуйте як львів і все буде топ
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23.02.2022 21:31 Відповісти
на заході такі самі як і всюди. у львові на пів клепки більше
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23.02.2022 21:39 Відповісти
За Яника західні області не голосували.А за Зєлю проголосували,ніби зазомбовані.Це для мене був шок.Полована армії проголосувала також за Зєлю,молодь також за нього голосувала.Це був момент істини.По виборах можна було зробити висновки.
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23.02.2022 21:46 Відповісти
я тоді аналізував як взяв голоси другий шоумен Вакарчук по цілій Україні. Виявилося що той мудак тільки по західній зібрав голоси. в центрі на сході і півночі він взяв дулю з маком. і це для мене стало неприємним відкриттям.
Виявилося що западенці навіть тупіші за всіх інших по великій Україні. Бо западенці віддали голоси тому пустому місцю в той час як за вакарчука рускоязична молодь голосів не дала бо свій москалисько ближче.
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Вакарчук хоча би реально грамотніший.Має хорошу освіту і вміє правильно говорити.А що б..ть це? Зараз мої знайомі,які за нього голосували,ходять обгажені.Хоча,в Зеленського рейтинг за останніми даними,виріс.Люди продовжують вірити просто в слова.
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23.02.2022 22:12 Відповісти
Львов сейчас просто в шоколаде.
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23.02.2022 19:16 Відповісти
Чому саме Львів? Що інших міст нема.
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23.02.2022 20:36 Відповісти
Тому що до Польского кордону година-півтори , в Польщі буде зв'язок , там НАТО
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23.02.2022 20:47 Відповісти
Діпломати їдуть туди де патріоти.
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23.02.2022 21:50 Відповісти
 
 