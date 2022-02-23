1 960 11
Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посольство Фінляндії в Україні переїжджає до Львова, місцевий персонал посольства залишився у Києві
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МВС Фінляндії.
"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у повідомленні.
Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.
МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.
Нагадаємо, посольства Нідерландів, Великої Британії, Ізраілю та Канади також тимчасово переїхали до Львова.
Топ коментарі
+4 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар23.02.2022 19:08
+2 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар23.02.2022 21:31
+1 Аллоизий
показати весь коментар23.02.2022 19:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Виявилося що западенці навіть тупіші за всіх інших по великій Україні. Бо западенці віддали голоси тому пустому місцю в той час як за вакарчука рускоязична молодь голосів не дала бо свій москалисько ближче.