На Чернігівщині введено комендантську годину з 21:00 до 06:00

У рамках воєнного стану на Чернігівщині з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

"Зараз своїм розпорядженням я встановлюю комендантську годину на території усієї області з 21:00 до 06:00", - заявив він.

Своєю чергою Чаус закликав громадян зберігати спокій.

"Ми маємо бути на сторожі, маємо очікувати будь-якого розвитку подій. Але хочу, щоб ви знали: ЗСУ захищають Чернігів, інші населені пункти і гідно приймають виклики від російських ворогів", - додав він.

Також Чаус зазначив, що у випадку надходження інформації із суспільного телебачення, офіційних джерел, необхідно довіряти і реагувати адекватно.

"Не довіряйте недостовірним джерелам", - резюмував голова Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині,Харківщині, Київщині, Черкащині, у Миколаєві та Запоріжжі.