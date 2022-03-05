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Брюссель (130) Боррель (292) Запорізька АЕС (40)

Російська армія має поважати зону безпеки навколо атомних об’єктів, – Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська армія має поважати зону безпеки навколо атомних об’єктів, – Боррель

Цілеспрямований обстріл найбільшої в Україні Запорізької АЕС, який минулої ночі здійснили російські загарбники, - дуже небезпечний інцидент, який загрожує всій Європі.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі ми бачили атаку російських військ на українську атомну станцію. Найбільша атомна станція України була атакована, і це неприйнятно, тому що може призвести до катастрофічних наслідків, спровокувати екологічну та гуманітарну катастрофу для всієї Європи. Російська армія має поважати зону безпеки навколо ядерних об’єктів. Нам потрібно забезпечити безпеку цих зон, тому що під ударом може опинитися безпека усієї Європи", - сказав Боррель.

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Як повідомлялося, у ніч на 4 березня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Пожежу, яка виникла, ліквідували. Однак ситуація на найбільшій у Європі АЕС, куди вдерлися російські війська, загрожує катастрофою світового масштабу.

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знову цей дядько настрій портить...

Російська армія має поважати зону безпеки....
Нам потрібно забезпечити безпеку цих зон....

так забезпечте, кто не дає?
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05.03.2022 00:40 Відповісти
а зону над містами не поважати . благословитель ти наш
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05.03.2022 00:50 Відповісти
Але не поважае..... Ваши действия?
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Borelj , to nepravilno - rosiska armija dolzhna sdohnutj i uiti ***** iz Ukraini.
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Боррель мудак?
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05.03.2022 01:22 Відповісти
російська армія і має поважати два взаимоисключающие понятия, этих ************* жизнь должна еще научить
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05.03.2022 01:37 Відповісти
Чи вони сліпі та глухі, невже не розуміють досі. від божевільного не дочекаєшся розумних дій. Путлер - скажений, людожер. Заклики там безсилі, тільки його знищення врятує світ
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05.03.2022 03:11 Відповісти
 
 