Активісти закликали ООН розпочати процедуру еxtraction щодо українських воїнів у Маріуполі

Низка активістів, громадських та неурядових організацій збирають підписи під петицією із закликом до ООН щодо визволення захисників обложеного Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті із петицією.

У тексті петиції зазначається: "Ми, активісти, що вказані нижче, неурядові та некомерційні організації, політики та знаменитості, закликаємо Організацію Об'єднаних Націй і особливо Генерального секретаря ООН та регіональних лідерів з усього світу розпочати невідкладну процедуру Еxtraction, а саме:

1. Відновити засідання одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, для розгляду гуманітарної ситуації у м. Маріуполь, що склалась у зв’язку з агресією проти України.

2. Ми вимагаємо від Генеральної асамблеї прийняти резолюцію, якою зобов'язати Російську Федерацію, країну агресора, забезпечити евакуацію усіх осіб із "Азовсталі" на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третіх безпечних країн.

3. Закликаємо усіх світових лідерів вжити всіх необхідних заходів для забезпечення та виконання резолюції, та виступити гарантами безпеки.

Цивільне населення, а також військовослужбовці, які захищають Маріуполь, виживають у нелюдських умовах: низка світових лідерів вже визнала дії країни агресора геноцидом українського народу. Збройні сили Російської Федерації продовжують порушувати правила ведення війни, що частково вже відображено в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 7 квітня 2022 року "Про призупинення прав членства Російської Федерації в раді з прав людини". Противник порушує правила ведення війни, вдається до нетрадиційної зброї, регулярно та цілеспрямовано атакує місця перебування мирного населення, поранених військовослужбовців, тіл загиблих військовослужбовців.

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Незважаючи на нелюдські умови, українські військові контролюють територію заводу "Азовсталь", який, зокрема, служить укриттям для мирних жителів та поранених. Такі умови є справжньою гуманітарною катастрофою, яка штучно створена Російською Федерацією. У місті суттєва нестача продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни та засобів індивідуального захисту. Через тотальну шкоду інфраструктурі та житловому фонду, міста Маріуполь більше не існує.

Наразі час йде на лічені години, окупанти частково прорвались на територію заводу "Азовсталь". Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх хто знайшов укриття на території заводу.

Ми закликаємо Організацію Об’єднаних Націй, Генерального секретаря ООН, а також регіональних лідерів з усього світу, розпочати негайну процедуру Еxtraction евакуації цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя.

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За умови негайної допомоги міжнародних діячів у нас все ще є можливість врятувати життя людей. Ми закликаємо до рішучих дій міжнародної спільноти, щоб:

забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у м. Маріуполі;

організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

•організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника".

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