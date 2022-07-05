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Новини
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Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

нато

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 5 липня підписано протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Свої підписи поставили представники всіх 30 країн-членів НАТО і Швеції з Фінляндією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

У своїх виступах генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і глави МЗС Фінляндії і Швеції, які підписали документ, назвали сьогоднішній день "історичним". Вони зазначили, що вступ двох країн до Альянсу сприятиме не тільки зміцненню їх безпеки, але і посилить безпеку НАТО в цілому.

Росія сьогодні на засіданні прямо не згадувалася, проте саме російське повномасштабне вторгнення в Україну стало головним аргументом для того, щоб дві традиційно нейтральні країни вирішили вступити в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція після вступу в НАТО підтримуватиме членство України, - прем’єрка Швеції Андерссон

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Політичне керівництво Туреччини заблокувало розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів". 

Автор: 

НАТО (6392) Фінляндія (1290) членство в НАТО (1710) Швеція (947)


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Топ коментарі
+21
Якби не вибір мудрого наріда в 19 році Україна могла б зараз також вступити в НАТО
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05.07.2022 12:06
+16
Так раша пропагандисты верещали, что они затеяли войну чтобы Украина не вступила в НАТО и НАТО не приблизилось к границам Четвертого Рейха. А вот люди вступили в НАТО и границы подвинули аж до Петербурга, а в ответ тишина. Поэтому единственная причина войны - это слабость Украины. Все, как в школе было, если ты слаб, пацифист, тебе будут все пи...ть, или пока не забьют или пока не станешь сильным.
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05.07.2022 12:16
+12
После них следующая страна - Украина.
Я так мечтаю.
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05.07.2022 12:04
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Грац сусдів) кодло кацапське повіситься..
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05.07.2022 12:02 Відповісти
Стара плішива міль, борючись з поширенням НАТО, знов "всіх переграла"...
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05.07.2022 14:44 Відповісти
После них следующая страна - Украина.
Я так мечтаю.
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05.07.2022 12:04 Відповісти
На жаль поки в Україні буде 73% тупоголового населення,а не відповідальних громадян-НАТО для України залишиться мрією.....
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05.07.2022 12:21 Відповісти
Что мешало это сделать сразу после развала СССР?
Плохие украинские президенты ?
Сколько из них под судом ?
Только один ?
Ну и чего тогда на зеркало пенять, коли рожи кривые ???
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05.07.2022 12:29 Відповісти
А хто вибирав поганих президентів?
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05.07.2022 12:55 Відповісти
Что отработал мививинку - кажется сколько тех 27процентов проплачених порохоботов а вони от них как от стаи перепуганных скунсов - да угомонитесь хоть на время войны
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05.07.2022 12:42 Відповісти
пiшли на рашi пердаки зриватися...
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05.07.2022 12:05 Відповісти
Якби не вибір мудрого наріда в 19 році Україна могла б зараз також вступити в НАТО
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05.07.2022 12:06 Відповісти
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05.07.2022 13:33 Відповісти
НАТО-це мир,тому мої вітання!
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05.07.2022 12:15 Відповісти
Так раша пропагандисты верещали, что они затеяли войну чтобы Украина не вступила в НАТО и НАТО не приблизилось к границам Четвертого Рейха. А вот люди вступили в НАТО и границы подвинули аж до Петербурга, а в ответ тишина. Поэтому единственная причина войны - это слабость Украины. Все, как в школе было, если ты слаб, пацифист, тебе будут все пи...ть, или пока не забьют или пока не станешь сильным.
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05.07.2022 12:16 Відповісти
"Это не нато подступило к границам России, это Россия подступила к границам нато, при этом не потеряв на этом направлении ни одного солдата! виликей путен апять фсех пирииграл!!!"
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05.07.2022 12:16 Відповісти
ось так - тільки-но забажали - а заходьте..., тому що люди готувались, а не вели розмови за мир, за припинення вогню..., виконували ймовірно річний військовий бюджет, розвивали власне військове виробництво, а не різали його, як тільки треба було переходити до масового
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05.07.2022 12:18 Відповісти
Добрим людям - в добру путь!

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05.07.2022 12:23 Відповісти
НАТО наближається, НАТО наближається…
Це вам, москалі, не реклама кока-коли!
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05.07.2022 12:25 Відповісти
Грёбанная ЗЕшобла собирается подавать заявку на ПДЧ?????
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05.07.2022 12:26 Відповісти
з'являться варіанти, якщо пристрілити дЄрьмака, котрий узурпував Ваву та подарувати Беню бабломойського американцям.
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05.07.2022 12:36 Відповісти
У дЄрьмака інші настанови. Гундосий неголений обмудок нічого не вирішує.
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05.07.2022 12:38 Відповісти
Если Эрдоган ничего не намутит и турки ратифицируют все будет топ
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05.07.2022 12:29 Відповісти
Україна - наступна.

в Україні зараз одна із сільнейших армій мира і НАТО це знае
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05.07.2022 12:32 Відповісти
сільнейших- це від слова сіль, напевно???
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05.07.2022 12:37 Відповісти
Не пойму. Швеция и Финляндия теперь официальные члены НАТО, или еще какие-то процедуры? Финнов поздравлять можно, чи ще не на часі?
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05.07.2022 12:43 Відповісти
ратификация парламентами стран НАТО осталась.
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05.07.2022 12:53 Відповісти
Дякую. Але ж парламенти країн теоретично могли делегувати повноваження своїм представникам, які і підписали протокол. Зараз у парламентах будуть канікули, прийняття може затягнутися до осені. За цей час нароссія може натиснути на Турцію, чи Угорщину, і прийняття не відбудеться. Зараз якраз чим швидше, тим краще...
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05.07.2022 13:05 Відповісти
браво!хочется поздравить нормальные страны с вступлением в нато!пусть рашисты сдохнут от злобы!
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05.07.2022 12:53 Відповісти
Украина без всякого НАТО показала всему Миру...что РабZZeя не вторая армия...а ящики с грузом "200"...,одних Бурятов подохло больше 5000...и ещё не вечер...
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05.07.2022 13:03 Відповісти
i ? shto sakazatj hotel to ?
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05.07.2022 13:10 Відповісти
його прорвало, тобто випорожнився нарешті.
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05.07.2022 14:20 Відповісти
Печально, что западный демократический расизм не позволяет нам ни НАТО, ни ядерное оружие. Другой внятной причины нет.
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05.07.2022 13:08 Відповісти
sto u vas v golove tvoritsa?
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05.07.2022 13:11 Відповісти
Oikein hyvä. Mycket bra
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05.07.2022 14:51 Відповісти
 
 