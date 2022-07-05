Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 5 липня підписано протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Свої підписи поставили представники всіх 30 країн-членів НАТО і Швеції з Фінляндією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

У своїх виступах генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і глави МЗС Фінляндії і Швеції, які підписали документ, назвали сьогоднішній день "історичним". Вони зазначили, що вступ двох країн до Альянсу сприятиме не тільки зміцненню їх безпеки, але і посилить безпеку НАТО в цілому.

Росія сьогодні на засіданні прямо не згадувалася, проте саме російське повномасштабне вторгнення в Україну стало головним аргументом для того, щоб дві традиційно нейтральні країни вирішили вступити в НАТО.

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Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Політичне керівництво Туреччини заблокувало розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".