Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

5 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подписавшие документ главы МИД Финляндии и Швеции назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в Альянс будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.

Россия сегодня на заседании прямо не упоминалась, однако самое российское полномасштабное вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в НАТО.

Читайте: Швеция после вступления в НАТО будет поддерживать членство Украины, - премьер Швеции Андерссон

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Политическое руководство Турции заблокировало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".