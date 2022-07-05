Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
5 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.
Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подписавшие документ главы МИД Финляндии и Швеции назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в Альянс будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.
Россия сегодня на заседании прямо не упоминалась, однако самое российское полномасштабное вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в НАТО.
Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Политическое руководство Турции заблокировало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".
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Я так мечтаю.
Плохие украинские президенты ?
Сколько из них под судом ?
Только один ?
Ну и чего тогда на зеркало пенять, коли рожи кривые ???
Це вам, москалі, не реклама кока-коли!
в Україні зараз одна із сільнейших армій мира і НАТО це знае