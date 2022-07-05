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Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

нато

5 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подписавшие документ главы МИД Финляндии и Швеции назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в Альянс будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.

Россия сегодня на заседании прямо не упоминалась, однако самое российское полномасштабное вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в НАТО.

Читайте: Швеция после вступления в НАТО будет поддерживать членство Украины, - премьер Швеции Андерссон

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Политическое руководство Турции заблокировало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

НАТО (9931) Финляндия (950) членство в НАТО (1501) Швеция (996)


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Топ комментарии
+21
Якби не вибір мудрого наріда в 19 році Україна могла б зараз також вступити в НАТО
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05.07.2022 12:06
+16
Так раша пропагандисты верещали, что они затеяли войну чтобы Украина не вступила в НАТО и НАТО не приблизилось к границам Четвертого Рейха. А вот люди вступили в НАТО и границы подвинули аж до Петербурга, а в ответ тишина. Поэтому единственная причина войны - это слабость Украины. Все, как в школе было, если ты слаб, пацифист, тебе будут все пи...ть, или пока не забьют или пока не станешь сильным.
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05.07.2022 12:16
+12
После них следующая страна - Украина.
Я так мечтаю.
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05.07.2022 12:04
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Грац сусдів) кодло кацапське повіситься..
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05.07.2022 12:02 Ответить
Стара плішива міль, борючись з поширенням НАТО, знов "всіх переграла"...
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05.07.2022 14:44 Ответить
После них следующая страна - Украина.
Я так мечтаю.
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05.07.2022 12:04 Ответить
На жаль поки в Україні буде 73% тупоголового населення,а не відповідальних громадян-НАТО для України залишиться мрією.....
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05.07.2022 12:21 Ответить
Что мешало это сделать сразу после развала СССР?
Плохие украинские президенты ?
Сколько из них под судом ?
Только один ?
Ну и чего тогда на зеркало пенять, коли рожи кривые ???
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05.07.2022 12:29 Ответить
А хто вибирав поганих президентів?
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05.07.2022 12:55 Ответить
Что отработал мививинку - кажется сколько тех 27процентов проплачених порохоботов а вони от них как от стаи перепуганных скунсов - да угомонитесь хоть на время войны
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05.07.2022 12:42 Ответить
пiшли на рашi пердаки зриватися...
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05.07.2022 12:05 Ответить
Якби не вибір мудрого наріда в 19 році Україна могла б зараз також вступити в НАТО
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05.07.2022 12:06 Ответить
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05.07.2022 13:33 Ответить
НАТО-це мир,тому мої вітання!
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05.07.2022 12:15 Ответить
Так раша пропагандисты верещали, что они затеяли войну чтобы Украина не вступила в НАТО и НАТО не приблизилось к границам Четвертого Рейха. А вот люди вступили в НАТО и границы подвинули аж до Петербурга, а в ответ тишина. Поэтому единственная причина войны - это слабость Украины. Все, как в школе было, если ты слаб, пацифист, тебе будут все пи...ть, или пока не забьют или пока не станешь сильным.
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05.07.2022 12:16 Ответить
"Это не нато подступило к границам России, это Россия подступила к границам нато, при этом не потеряв на этом направлении ни одного солдата! виликей путен апять фсех пирииграл!!!"
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05.07.2022 12:16 Ответить
ось так - тільки-но забажали - а заходьте..., тому що люди готувались, а не вели розмови за мир, за припинення вогню..., виконували ймовірно річний військовий бюджет, розвивали власне військове виробництво, а не різали його, як тільки треба було переходити до масового
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05.07.2022 12:18 Ответить
Добрим людям - в добру путь!

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05.07.2022 12:23 Ответить
НАТО наближається, НАТО наближається…
Це вам, москалі, не реклама кока-коли!
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05.07.2022 12:25 Ответить
Грёбанная ЗЕшобла собирается подавать заявку на ПДЧ?????
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05.07.2022 12:26 Ответить
з'являться варіанти, якщо пристрілити дЄрьмака, котрий узурпував Ваву та подарувати Беню бабломойського американцям.
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05.07.2022 12:36 Ответить
У дЄрьмака інші настанови. Гундосий неголений обмудок нічого не вирішує.
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05.07.2022 12:38 Ответить
Если Эрдоган ничего не намутит и турки ратифицируют все будет топ
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05.07.2022 12:29 Ответить
Україна - наступна.

в Україні зараз одна із сільнейших армій мира і НАТО це знае
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05.07.2022 12:32 Ответить
сільнейших- це від слова сіль, напевно???
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05.07.2022 12:37 Ответить
Не пойму. Швеция и Финляндия теперь официальные члены НАТО, или еще какие-то процедуры? Финнов поздравлять можно, чи ще не на часі?
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05.07.2022 12:43 Ответить
ратификация парламентами стран НАТО осталась.
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05.07.2022 12:53 Ответить
Дякую. Але ж парламенти країн теоретично могли делегувати повноваження своїм представникам, які і підписали протокол. Зараз у парламентах будуть канікули, прийняття може затягнутися до осені. За цей час нароссія може натиснути на Турцію, чи Угорщину, і прийняття не відбудеться. Зараз якраз чим швидше, тим краще...
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05.07.2022 13:05 Ответить
браво!хочется поздравить нормальные страны с вступлением в нато!пусть рашисты сдохнут от злобы!
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05.07.2022 12:53 Ответить
Украина без всякого НАТО показала всему Миру...что РабZZeя не вторая армия...а ящики с грузом "200"...,одних Бурятов подохло больше 5000...и ещё не вечер...
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05.07.2022 13:03 Ответить
i ? shto sakazatj hotel to ?
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05.07.2022 13:10 Ответить
його прорвало, тобто випорожнився нарешті.
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05.07.2022 14:20 Ответить
Печально, что западный демократический расизм не позволяет нам ни НАТО, ни ядерное оружие. Другой внятной причины нет.
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05.07.2022 13:08 Ответить
sto u vas v golove tvoritsa?
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05.07.2022 13:11 Ответить
Oikein hyvä. Mycket bra
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05.07.2022 14:51 Ответить
 
 