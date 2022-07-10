Спартц озвучила питання до президента, які турбували вже давно, - Олексій Гриценко
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Громадський активіст Олексій Гриценко закликає президента Володимира Зеленського посадити трьох своїх друзів.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Victoria Spartz озвучила ті питання, які турбували вже давно і без відповіді на які довіра до влади точно не збільшиться і тільки збільшується ризик провалів та втрат людей", - написав він.
Гриценко радить Зеленському згадати крилату фразу сінгапурського реформатора Лі Куан Ю: "Щоб подолати корупцію, посадіть для початку трьох своїх друзів. Ви знаєте напевно - за що, і вони знають - за що".
"Поки що жоден з друзів не сидить... А тут не тільки про корупцію, а ще й про національну безпеку і взагалі про існування краіни..." - додав Гриценко.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
Будь ласка, зачекайте...
В первый раз что-ли президенту и чинушам строить из себя дурочку....
Вспомним по быстрому - предупреждение о нападении рашки, 0 реакции на санкции на Деркача, 0 реакции на косяки конкурсов в антикор службах...
Про це він пише у фейсбуці Джерело: https://censor.net/ua/n3353212
Демченко, Баканов, Таран, Верещук, ....
Угрупування, що зібрало разом таке лайно як єрмак, ковальов, арахамія, арестович, шевченко, тищенко, подоляк, безугла, таран, баканов, навряд чи цікавить Україна!
І все це на совісті зеленського, бо ці люди в його шоблі не випадкові: він їх туди притяг!
Вся гидота в одному кублі зібралася!
Татарова и еще кого нибудь по мелочи
Еще у 10-20 отобрать наворованное.
Нет? Ну так тогда не нойте что охлократия вас имеют цены за газ и отсутствие патронного и арт завода...
Однако в соцсети Facebook уже отреагировали на такие слова кандидата в Президенты и напомнили, как он в 2014 году снимался для "Студии Квартал 95" на Красной площади в Москве.
В комментариях к публикации написали, что, возможно, Зеленский не знает, когда в Украине началась война с Россией.
Невтікнеперевершений...
реформина Сінгапур тим більше Україну не зробив схожою)
Жена одного из кандидатов в президенты Украины попала в базу сайта "Миротворец"
Женщина в 2014 году предлагала отправлять на российский сайт информацию о передвижении военных за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, передает "ДС" со ссылкой на "Миротворец".
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в публикации.
После того, как в сети начало распространяться возмущение репостом, публикация Зеленской за 2014 год была удалена с ее страницы, однако осталась в архиве.
Малансько-гебістсько-кацапський кодляк,це таке варево...,повірте мені. Тільки смерть розлучить їх
Eсли у ермака с татаренко иликакего там, на счетах сотни миллионов не гривен, их не просто проверить надо, но и раскулачить!
Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.
"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.
Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його ма
- Збираєш дєрьмака, бєню, хламідію, подляка та всіх інших уйопків в одній будівлі.
- Підриваєш.
- Знаходиш уламки іскандерів.
- Нагороджуєш посмертно.
Не дякуйте...