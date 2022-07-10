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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Гриценко Олексій (34) Єрмак Андрій (1238) Спартц Вікторія (39)

Спартц озвучила питання до президента, які турбували вже давно, - Олексій Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

гриценко,алексей

Громадський активіст Олексій Гриценко закликає президента Володимира Зеленського посадити трьох своїх друзів.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Victoria Spartz озвучила ті питання, які турбували вже давно і без відповіді на які довіра до влади точно не збільшиться і тільки збільшується ризик провалів та втрат людей", - написав він.

Гриценко радить Зеленському згадати крилату фразу сінгапурського реформатора Лі Куан Ю: "Щоб подолати корупцію, посадіть для початку трьох своїх друзів. Ви знаєте напевно - за що, і вони знають - за що".

"Поки що жоден з друзів не сидить... А тут не тільки про корупцію, а ще й про національну безпеку і взагалі про існування краіни..." - додав Гриценко.

Також читайте: Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Зеля как император с абсолютной властью, ни за что не отвечает. Сдал Херсон - ну и ладно, никто не спросил. Не готовился к войне - ерунда, держит в офисе пособников рф - тоже ничего страшного. Джонсон куда за меньшее ушел, а этот непотопляемый как Людовик 15.
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10.07.2022 13:19
+49
Ви читали,що здача Херсона початок трагедії Азова. Думаєте,що це можна забути і простити? 2500 в полоні. Буча або Краматорськ із за не бачення війни з боку розвідки ,дипломатів і особисто оп СБУ за кордоном....щабути не вийде.
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10.07.2022 13:23
+47
Неоціненну справу зробила. Дяка
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10.07.2022 13:17
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Неоціненну справу зробила. Дяка
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10.07.2022 13:17 Відповісти
Коломойський без питань, фірташ с ахметовим друзі чи вороги? Стріляєм чи задарма кормимо?
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10.07.2022 13:45 Відповісти
Оманському треба застрелитися, інший вихід це позор на віки.
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10.07.2022 16:01 Відповісти
Ой... Не смешите мои тапочки...
В первый раз что-ли президенту и чинушам строить из себя дурочку....
Вспомним по быстрому - предупреждение о нападении рашки, 0 реакции на санкции на Деркача, 0 реакции на косяки конкурсов в антикор службах...
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10.07.2022 20:17 Відповісти
Вони ж в долі.
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10.07.2022 13:18 Відповісти
Громадський активіст Олексій Гриценко закликає президента Володимира Зеленського посадити трьох своїх друзів.

Про це він пише у фейсбуці Джерело: https://censor.net/ua/n3353212

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10.07.2022 13:19 Відповісти
Тільки разом із собою!
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10.07.2022 13:39 Відповісти
Блин. Меньше 4 не получается. Ермак-Татаров-Арахамия-Коломойский.
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10.07.2022 13:40 Відповісти
Останнього в списку зразу депортувати в США. Залишається якраз трійка основна. А ще запасна:дємченко-верещучка-подляк.
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10.07.2022 13:49 Відповісти
А ще один де??
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10.07.2022 13:51 Відповісти
Нулевому даем шанс, посадить остальных четырех .
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10.07.2022 13:55 Відповісти
А Демченко
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10.07.2022 13:57 Відповісти
список неповний!
Демченко, Баканов, Таран, Верещук, ....
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10.07.2022 14:01 Відповісти
Коломойша не друг, він крьостний атєц
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10.07.2022 14:46 Відповісти
Зеля как император с абсолютной властью, ни за что не отвечает. Сдал Херсон - ну и ладно, никто не спросил. Не готовился к войне - ерунда, держит в офисе пособников рф - тоже ничего страшного. Джонсон куда за меньшее ушел, а этот непотопляемый как Людовик 15.
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10.07.2022 13:19 Відповісти
Ви читали,що здача Херсона початок трагедії Азова. Думаєте,що це можна забути і простити? 2500 в полоні. Буча або Краматорськ із за не бачення війни з боку розвідки ,дипломатів і особисто оп СБУ за кордоном....щабути не вийде.
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10.07.2022 13:23 Відповісти
Сподіваюсь, воно закінчить як Людовік 16-й…
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10.07.2022 13:24 Відповісти
а й дійсно, коли шановний пан Джонсон пішов з високої посади за таку дрібницю, так би мовити, то наш верховний відеокльоп заробив уже на 5 пожитьєвих як мінімум.
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10.07.2022 13:25 Відповісти
Коней на переправі міняють, а деяких пристрелюють!
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10.07.2022 13:20 Відповісти
Так! Не міняють. Пристрілюють.
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10.07.2022 13:40 Відповісти
Зелених мавп це не турбує.
Угрупування, що зібрало разом таке лайно як єрмак, ковальов, арахамія, арестович, шевченко, тищенко, подоляк, безугла, таран, баканов, навряд чи цікавить Україна!
І все це на совісті зеленського, бо ці люди в його шоблі не випадкові: він їх туди притяг!
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10.07.2022 13:23 Відповісти
Верещук (Мери ВПопинс) забыли для полного комплекта
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10.07.2022 13:31 Відповісти
Там для повного комплекта, ще повно кого треба внести.
Вся гидота в одному кублі зібралася!
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10.07.2022 13:42 Відповісти
можно даже четырёх, себя включая. старый рекламный трюк на основе психологии - "посади троих и четвёртого бонусом" ))
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10.07.2022 13:25 Відповісти
Ермака
Татарова и еще кого нибудь по мелочи
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10.07.2022 13:26 Відповісти
это не мелочи.....
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10.07.2022 13:31 Відповісти
Какие смотрящие... это речь не про область а государство: значит Коломойский, Фирташ, Ахметов. Отобрать ВСЕ и в тюрьму на 10 лет.
Еще у 10-20 отобрать наворованное.

Нет? Ну так тогда не нойте что охлократия вас имеют цены за газ и отсутствие патронного и арт завода...
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10.07.2022 13:43 Відповісти
"В отношении Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным... Я не был в России с начала войны", - сказал Зеленский.

Однако в соцсети Facebook уже отреагировали на такие слова кандидата в Президенты и напомнили, как он в 2014 году снимался для "Студии Квартал 95" на Красной площади в Москве.

В комментариях к публикации написали, что, возможно, Зеленский не знает, когда в Украине началась война с Россией.
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10.07.2022 13:27 Відповісти
Бо воно тупе і інікчемне: типовий жлоб і більше за все, нагадує мені бандита 90-х років.
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10.07.2022 13:30 Відповісти
Оманське,неперевершене перед ка-диркіним вибачалося, членограй боневтікний... Чом не втік? На Запад?? На схід?? А,нащо кацапи дивом незахопили Київ,власне входили!!
Невтікнеперевершений...
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10.07.2022 14:44 Відповісти
Скільки там послів звільнили? Все збігаеться.
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10.07.2022 13:28 Відповісти
Без члена єрмака у дупі найвеличнішого боневтіка, він не виживе, бо голова впаде.
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10.07.2022 13:30 Відповісти
Оманський з напругою відосики читає з бігучої строки над камерою. Й тужиться,аж всерається...
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10.07.2022 14:47 Відповісти
Зеленський вже посадив і пересадив купу друзів, але у владні кабінети, він знає за що і вони знають за що. Так що Лі Куан Ю він вже переплюнував, правда на Південну Корею Україна не стала схожою)
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10.07.2022 13:30 Відповісти
Лі Куан Ю-це Сінгапур
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10.07.2022 13:53 Відповісти
Але що до Кореї що до Сінгапура ,Україні дуже далеко....
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10.07.2022 13:55 Відповісти
Помилився, наш Лі Х*й Вам реформи на Сінгапур тим більше Україну не зробив схожою)
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10.07.2022 14:04 Відповісти
Воно конкурує з лукадрижчем,й ревнує
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10.07.2022 14:48 Відповісти
В 2019 році 73% дуже замучені були конфліктом на Сході та вибрали "спасителя" Бубу та зграю агентури ФСБ та ГРУ МО РФ... Ермак -це лише один із сотень і сотень агентури ...Війна накрила всіх і 73% і тих хто розумів чим закінчиться ця комедія яку під сценарій Бені розіграли ...Провал Ермака -це провал всієї структури Zеагентури ..
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10.07.2022 13:31 Відповісти
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10.07.2022 13:31 Відповісти
Перші два Азовці "Фокс" і "Фрост" дістали вироки смерті у динири. А це все похідна тих дій верхівки, які просить пояснити Вікторія Спартц. Які будуть ваші дії зараз пане Зеленський?
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10.07.2022 13:33 Відповісти
Як морпіха Журавля спас то так і з азовцями поступить...
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10.07.2022 13:42 Відповісти
В мене великі питання до недій по деблокаді Маріуполя. Також по операції незвільнення Херсону
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10.07.2022 14:50 Відповісти
Дермак та Агрохолдінг тут поза конкуренцією, а от третя посадка може буде розіграна серед неймовірної кількості претендентів у якості призу
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10.07.2022 13:33 Відповісти
я слышал,чтопапенька алексея очень дружит с зеленским, начнем с него
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10.07.2022 13:35 Відповісти
Принишкли єрмак і його команда:
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10.07.2022 13:35 Відповісти
суббота, 20 апреля 2019, 18:13

Жена одного из кандидатов в президенты Украины попала в базу сайта "Миротворец"

Женщина в 2014 году предлагала отправлять на российский сайт информацию о передвижении военных за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, передает "ДС" со ссылкой на "Миротворец".

"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в публикации.

После того, как в сети начало распространяться возмущение репостом, публикация Зеленской за 2014 год была удалена с ее страницы, однако осталась в архиве.

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10.07.2022 13:38 Відповісти
Давні зв'язки нерозривні зв'язки...
Малансько-гебістсько-кацапський кодляк,це таке варево...,повірте мені. Тільки смерть розлучить їх
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10.07.2022 14:54 Відповісти
Якщо Зеля найближчим часом не вирішить питання з Єрмаком та іншими агентами кремля у своєму оточенні - потрібно відправляти його у відставку, нехай той самий Залужний на час війни очолить країну. Інакше Україна залишиться без необхідного озброєння.
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10.07.2022 13:43 Відповісти
А краще буде Ярош
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10.07.2022 13:53 Відповісти
Вже один кіношний вчитель керує країною. Хочете ще справжнього вчителя?
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10.07.2022 14:34 Відповісти
Ярош причетний до вбивства Лісника
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10.07.2022 14:55 Відповісти
ти причетний до вбивства військових
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10.07.2022 16:44 Відповісти
Риба гниє з голови...Зелена жабориба вже смердить на весь світ....
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10.07.2022 13:44 Відповісти
Зелені гниють звідусіль, бо гниль була в них з самого початку.
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10.07.2022 13:53 Відповісти
зе забыл правило - ""не хочешь быть куклой, не позволяй никому засовывать тебе руку в жопу" (С) ))
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10.07.2022 13:50 Відповісти
У зелі проблема інша, як зі своєї дупи ту руку витягти, бо руки змінюються і він не встигає всім догоджати)
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10.07.2022 14:08 Відповісти
Йому через анус защемили простату. Безнадійний
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10.07.2022 14:57 Відповісти
зкліщились )))
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10.07.2022 14:59 Відповісти
А я думав для чого зеленський пожав руку Порошенко і сказав що сваритися не на часі і треба дружити. Зараз вся зрозуміло для чого
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10.07.2022 13:52 Відповісти
Олексій Гриценко. Нове покоління чесногопАлковніка йде у політику?
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10.07.2022 14:00 Відповісти
Коли його в 2014 визвали в воєнкомат, кричав "опозіцію щемлять!"
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10.07.2022 14:36 Відповісти
Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.

Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його ма
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10.07.2022 15:56 Відповісти
И ермак -дерьмак и Зеленский и весь 95-перекрашенный квартал это агенты путина!! Мы скоро в этом все убедимся, как зеля и дерьмак подпишут пакт о сдаче Украины!!!!
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10.07.2022 14:06 Відповісти
Прошу некаркати,в нас є сподівання на ЗСУ, несправдяться:- лінч
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10.07.2022 14:59 Відповісти
І як же він посадить себе улюбленого?
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10.07.2022 14:11 Відповісти
Пятый месяц идет война. ЦРУ, MI6 понятия не имеют кто такой Ермак. Знает только Спартц и тролли Цензора. Смешно. Я не ЦРУ и тем более не тролль Цензора. Нет суда. Нет обвинения. Идет атака на Зеленского. Если ,что то мне похер на Ермака. Хотя очень напоминает атаку на Разумкова. Он мне также параллелен. Но тактика та же.
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10.07.2022 15:07 Відповісти
Ну накінець то, підтягнулись зелені боти. Антоша Борзенко, це раз! А хто ще на підхваті?
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10.07.2022 15:30 Відповісти
Антон Борзенко, якщо дотримуватися твоєї логіки, то й Гіркін (Стрєлков) не винуватий - нема суду, немає звинувачення? Так? Які ви примітивні зєбобіки!
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10.07.2022 15:33 Відповісти
Антон Борзенко з якого миру прилізло до нас? У нас 8-й рік війна. В Спартц це не верещук, а представниця найвищого органу США, де 330 мільйонів населення. Йде захист України, чи можливо хтось вибирав лакея Ельбруса Тадєєва - дєрмака? Ні, ми такого не знаємо, відомий по злочинним справам проти України - здача "вагнерівців", сдача півдня, підписання форми штаймайєра, перетягування в ОП бувшої команди януковича та інше і головне - папаша то в ГРУ московії. А як хтось колись говорив про яблуко, яке далеко не котиться від яблуні, чи батяня служивший московії читав проповіді сину про Україну?
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10.07.2022 15:43 Відповісти
Лайфхак для зєнєлоха:

- Збираєш дєрьмака, бєню, хламідію, подляка та всіх інших уйопків в одній будівлі.

- Підриваєш.

- Знаходиш уламки іскандерів.

- Нагороджуєш посмертно.

Не дякуйте...
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10.07.2022 15:33 Відповісти
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10.07.2022 17:09 Відповісти
Який конкурс пройшов єрмак, щоб очолити ОП?
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10.07.2022 17:53 Відповісти
После победы Зеломойским не куда будет прятаться- везде посадят. Лет по 500 дадут. Быстрее всего дойдёт до наших героев воинов - они заставят их жрать асфальт- уже сейчас планируют велыкэ крадивныцтво два. В этот раз подавятся. Ответят сколько им заплатил Путлер за полную сдачу Украины- по договорняку планировали через неделю быть во Львове-отвод частей непонятно куда от границ, разминирование. Хлеб-соль , наверное пекли на Банковой. На Зе лично висят десятки тысяч гражданских- прийдется отвечать. Прошло более 3 месяцев войны - ни слова , почему встречали Путлера цветами,почему все помощники либо никто, либо регионалы душители Майдана, либо смотрящие Коломоича
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10.07.2022 17:54 Відповісти
 
 