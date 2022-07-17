УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10963 відвідувача онлайн
Новини
6 894 22

США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів, - Держдепартамент США

андреа,калан

Вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційної представниці Держдепу США Андреа Калан під час телемарафону.

"Хочу підкреслити, це оголошення (заклик залишити Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з Росії. Як ми бачимо, Росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США продовжуватимуть працювати з Україною, підтримуватимуть Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", - підкреслила Калан.

При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.

Читайте також: США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

Як повідомлялося, раніше посольство США в Україні випустило реліз, в якому закликало своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, попросило негайно її залишити. Пізніше у Держдепі США пояснили, що реліз був одним із регулярних оповіщень про ситуацію в країнах світу в режимі реального часу.

Автор: 

безпека (932) ракети (4021) США (22737)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
А на любую агрессию надо отвечать ТОЛЬКО агрессией. Это закон Природы. Иначе сожрут.
показати весь коментар
17.07.2022 21:08
+9
США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів
===============
а не краще для захисту громадян надати Україні системи ппо і про з своїми спеціалістами? Ми ж не проти.Могли б і випробувати свої технології проти кацапофашистів.
показати весь коментар
17.07.2022 21:08
+8
можу навіть продовжити :
не нагнєтайтє !!! біля кордонів військо русні виключно для провокації... ой проє**лі південь....
показати весь коментар
17.07.2022 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Американці дуже дипломатичні. Вони нічого не кажуть про Єрмака.
показати весь коментар
17.07.2022 21:03 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 21:04 Відповісти
причина поважна... безпека своїх громадян - перше що має турбувати дипломатів...
показати весь коментар
17.07.2022 21:06 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 21:07 Відповісти
можу навіть продовжити :
не нагнєтайтє !!! біля кордонів військо русні виключно для провокації... ой проє**лі південь....
показати весь коментар
17.07.2022 21:10 Відповісти
Зато тепер бюджет і економіка на висоті
показати весь коментар
17.07.2022 21:11 Відповісти
"вивезли людей"?! скажі це закатованним та вбитим людям з Гостоміля, Бучи та Ірпеня! сукі зелені думали виключно про свої дупи
показати весь коментар
17.07.2022 21:31 Відповісти
Усьо панятна. Донт панік!
показати весь коментар
17.07.2022 21:07 Відповісти
США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів
===============
а не краще для захисту громадян надати Україні системи ппо і про з своїми спеціалістами? Ми ж не проти.Могли б і випробувати свої технології проти кацапофашистів.
показати весь коментар
17.07.2022 21:08 Відповісти
А на любую агрессию надо отвечать ТОЛЬКО агрессией. Это закон Природы. Иначе сожрут.
показати весь коментар
17.07.2022 21:08 Відповісти
Подяка всім, чемні панове американці!!! До речі, ще в Україні є отака славетна парасоля від усіх бід-лих - зветься Український Борщик. Можна вживати від душі й із салком, часничком, сметанкою, пампушками та, звісно, добреньким наливончиком у келишочок. Тож, можде, трішечки пригальмуйте, шановні, та спочатку посмакуйте НА КОНЯ. Все буде Україно!
показати весь коментар
17.07.2022 21:14 Відповісти
Видимо не зря Лука картошку вдоль границе на танках перевозит.
показати весь коментар
17.07.2022 21:14 Відповісти
Нет, думаю, на стол президента США в последнее время ложаться доклады о повышении вероятности применения ядерного оружия москалькими орками!
показати весь коментар
17.07.2022 21:23 Відповісти
Зе снова решил "не создавать паники" вместо того, чтоб потребывать от США как гаранта по "будапештскому меморандуми", если не ответить агрессору симметрично на ядерный удар по Укране, так хотя бы частично вернуть ядерный потенциал (поделясь с ней своим арсеналом, если сами боитесь выполнять обещания)!
показати весь коментар
17.07.2022 21:28 Відповісти
Угу, ты ещё скажи такой бред. Типа ***** кинет две бомбы ватан и боярышник на Львов и Тернополь, как самые большие логова "бандеровцев" шоли? Тем самым вынудив капитулировать Киев. Как в 45 американцы киланули толстяка с малышом на Хиросиму с Нагасаки и тем самым вынудив Токио капитулировать.
показати весь коментар
17.07.2022 21:38 Відповісти
Чому "бред"??Загроза реальна.Відповісти в України нічим...Тактичну ЯЗ особої складності щоб застосувати немає...Кацапи якщо почнуть програвати,можуть піти на такий крок!Що їм втрачати...
показати весь коментар
17.07.2022 21:52 Відповісти
Мировая политика-вырожаем обеспокоенность,но думаем о своей ж...в первую очередь. Много людей на планете ....ресурсов земли и т.д. надо чтоб хватило на подольше... Ленд -лиз показуху запустили, 5мес.войны 10процентов только пришло...чтоб побольше "сдохло "с двух сторон...выход для УКРАИНЫ:мы можем создавать своё ЯО:не просить,унижаться,а ******* эрэфию именно ******* не жалея этих существ свиномордых ...
показати весь коментар
17.07.2022 21:34 Відповісти
Свою ЯЗ ти в своєму розумі , у нас в опі агентури вагон
показати весь коментар
17.07.2022 22:19 Відповісти
Спасибо, конечно. Так мило. Только нам-то некуда ехать. Давайте ПВО, ковбойцы озабоченные.
показати весь коментар
17.07.2022 21:47 Відповісти
Либо что-то знают

Либо одно из двух
показати весь коментар
18.07.2022 03:01 Відповісти
 
 