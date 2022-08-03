ЗСУ відбили всі спроби ворожих штурмів, - Генштаб
Триває сто шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдав авіаудару неподалік Прудянки.
Вів повітряну розвідку БпЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.
Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.
На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.
На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.
Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад.
На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.
Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Ворог завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.
Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.
Завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка.
Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.
Ворог не припиняє ведення повітряної розвідки БпЛА.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.
Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні.
Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - йдеться в повідомленні.
- Обходит с флангов.
- Кого?
- Всех.
Мобик луганды: С нуля можно уйти или 200-м , или тяжёлым 300-м, лёгкие ранения не катят Вырваться невозможно, две линии заградотрядов - чеки и гру
хоча я сама читала на ютьюбі, що вони бояться. їх там залякали, що мовляв ЗСУ негуманно поводяться з полоненими.
Хай Бог береже вас і усіх озброєних українців та їх іноземних братів і сестер!
🇺🇦💙💛💪🔱❤️❤️❤️
Успех-неудача
истина-ложь
ноль-один
А "частичный успех" - полтора землекопа. Таких единиц и терминов нет.
Источники в ОП рассказали , что Зеленский ведёт переговоры с Аваковым, который в ближайшее время может возглавить Офис Президента. Планируется, что Ермак не покинет команду Президента и займёт пост в Кабинете Министров. Какую именно должность может занять Ермак источник не сообщает, этот вопрос еще обсуждается
дешево й сердито)
Оце є правда, а не оці зведення Генштабу.
До речі, після Барабаша ведуча Власта розпитувала і Бутусова... Може підтвердити слова Барабаша.
і цаплієнко писав, що там жопа і втрати.
ну от як, якщо уже не так багато напрямків, де наступають орки, не поставити якусь артилерію, хоч щось... може, якось з флангів заходити, чи ще якось по-хитрому, якщо оця тактика (рашисти випалюють, ми тримаємся, втрати, тоді відступаєм) не спрацьовує...
Піски і Марїнка вже практично втрачені. Під загрозою Авдіівка.
Перевага росіян в артилерії колосальна. У нас дуже важкі втрати.