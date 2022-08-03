УКР
ЗСУ відбили всі спроби ворожих штурмів, - Генштаб

Триває сто шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдав авіаудару неподалік Прудянки.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.

Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Ворог завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка.

Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.

Ворог не припиняє ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні.

Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗС
+45
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
03.08.2022 18:29 Відповісти
+36
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
03.08.2022 18:29 Відповісти
+26
українські війська звільнили населений пункт Костянтинівка та трохи наблизилися до окупованого опорного пункту Пологи.
03.08.2022 18:37 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
03.08.2022 18:29 Відповісти
03.08.2022 19:14 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
03.08.2022 18:29 Відповісти
Дивлюся підерарії новини. Не розповсюджую порнографію.
03.08.2022 18:31 Відповісти
Не надоело?Опять же погонят с сайта.
03.08.2022 18:39 Відповісти
Верим ЗСУ!
03.08.2022 18:32 Відповісти
- А где наша гвардия?
- Обходит с флангов.
- Кого?
- Всех.
03.08.2022 18:32 Відповісти
Идут артдуэли и фронтальные атаки орков.Это лугандонов гонят под пулеметы.

Мобик луганды: С нуля можно уйти или 200-м , или тяжёлым 300-м, лёгкие ранения не катят Вырваться невозможно, две линии заградотрядов - чеки и гру
03.08.2022 18:35 Відповісти
ну хай би в полон здавалися...
хоча я сама читала на ютьюбі, що вони бояться. їх там залякали, що мовляв ЗСУ негуманно поводяться з полоненими.
03.08.2022 20:15 Відповісти
українські війська звільнили населений пункт Костянтинівка та трохи наблизилися до окупованого опорного пункту Пологи.
03.08.2022 18:37 Відповісти
так наче ж костянтинівка була наша
03.08.2022 20:16 Відповісти
то місто , а то село між Гуляй-Полем і Пологами.
03.08.2022 20:48 Відповісти
ГШ ЗСУ - найкращі мізки планети!
Хай Бог береже вас і усіх озброєних українців та їх іноземних братів і сестер!
🇺🇦💙💛💪🔱❤️❤️❤️
03.08.2022 18:39 Відповісти
Что с населенным пунктом Пески????
показати весь коментар
ГШ написав про частковий успіх орків. Втратим Пескі відкотимось за Селідове.
03.08.2022 18:49 Відповісти
Это и плохо. Нет такого термина "частичный успех", это вранье и и попытка скрыть провал.
Успех-неудача
истина-ложь
ноль-один
А "частичный успех" - полтора землекопа. Таких единиц и терминов нет.
03.08.2022 18:53 Відповісти
Пески под контролем ВСУ. Ещё есть вопросы?
03.08.2022 20:39 Відповісти
Зато утрачена шахта Бутовка
03.08.2022 20:52 Відповісти
Усе ок читайте зверху
03.08.2022 18:55 Відповісти
Аваков возможно возглавит Офис Президента!
Источники в ОП рассказали , что Зеленский ведёт переговоры с Аваковым, который в ближайшее время может возглавить Офис Президента. Планируется, что Ермак не покинет команду Президента и займёт пост в Кабинете Министров. Какую именно должность может занять Ермак источник не сообщает, этот вопрос еще обсуждается
03.08.2022 18:47 Відповісти
И хорошо это или плохо? если это дёрьмачье будет командовать министрами?
03.08.2022 18:54 Відповісти
Вр всяком случае дучше, чем сейчас.
показати весь коментар
03.08.2022 19:14 Відповісти
Чем?...
03.08.2022 19:19 Відповісти
Чем сейчас.
03.08.2022 22:29 Відповісти
Мусор і зрадник - то ідентичні створіння.
03.08.2022 19:15 Відповісти
Русня лезет на Пески, как тараканы. Волна за волной. Ни мобиков, ни ванек из сызраней не жалеют. ВСУ разбирают тварей на молекулы. С 5 часов утра арта не замолкает
03.08.2022 18:47 Відповісти
Розбирайте їх і пускайте по вітру, тримайтесь і залишайтесь живими.
03.08.2022 19:23 Відповісти
а напалмом їх не пробували?

дешево й сердито)
03.08.2022 19:55 Відповісти
А потом сверху дихлофосом еще.
03.08.2022 20:40 Відповісти
Как же нам не хвататет своих аналогов химарсов, или хоть собственного запаса арты, что бы крыть эти волны бесперебойно.
03.08.2022 21:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
03.08.2022 18:52 Відповісти
Дякуємо,що відстояли Піски і Авдіївку. Разом до Перемоги
03.08.2022 18:56 Відповісти
щойно була передача на Еспресо, арендований ефір "Радіо Свобода". Брали в'ю в голови військової адміністрації міста Авдіївки Віталій Барабаш підтвердив, що "по-сусідству" в селищі Піски йдуть вуличні бої; і ворог вже атакує позиції ЗСУ в Авдіївці на шахті Бутівка.

Оце є правда, а не оці зведення Генштабу.
До речі, після Барабаша ведуча Власта розпитувала і Бутусова... Може підтвердити слова Барабаша.
03.08.2022 18:58 Відповісти
Вибачте,але передача не була прямим включанням і іменно зараз. Вчорашній захисник прописав,що допомога є і що арта працює. Перевірте, будь ласка, від якого часу новини. Іменно вчора був Бутусов, я його читала
03.08.2022 19:12 Відповісти
якраз Радіо Свобода прцює виключно приямим ефіром...
03.08.2022 19:13 Відповісти
До речі, ось тут наш колега юзер якось признався, що він - арта з передка. Прочитайте його комент. Можливо, він набрав його в перерві своєї "роботи".
03.08.2022 19:17 Відповісти
Прочитала,що орки лізуть, а їх розбирають на молекули, арта працює. Як раз після цього і запитала вас,знову прохання подивитися ,бо новини одні і ті передають цілий день
03.08.2022 19:21 Відповісти
господи....
і цаплієнко писав, що там жопа і втрати.
ну от як, якщо уже не так багато напрямків, де наступають орки, не поставити якусь артилерію, хоч щось... може, якось з флангів заходити, чи ще якось по-хитрому, якщо оця тактика (рашисти випалюють, ми тримаємся, втрати, тоді відступаєм) не спрацьовує...
03.08.2022 20:23 Відповісти
Фронт - это одно целое. Успех на одном участке фронта сказывается на всем фронте. Н
показати весь коментар
03.08.2022 19:10 Відповісти
Фронт - это одно целое. Успех на одном участке фронта сказывается на всем фронте. Нужен удар там , где они не ждут, где у них самые слабые деморализованные подразделения. Именно там можно прорвать фронт и организовать максимально быстрые наступательные действия направленные на окружение противника. Окруженные войска врага теряют в боеспособности в разы. Да это рискованно, да там могут "стрелять" и еще как, но на такой войне без риска не будет успеха. Только такие действия могут действительно принести нам победу и не через год, как нам здесь предрекают, а в ближайшее время.
03.08.2022 19:11 Відповісти
Ты ж понимаешь, что для того чтоб орки не ждали на каком-то направлении удар, тебе не будут говорить о нём? 93-я молча и массово ипашит орков под Изюмом уже неделю почти.
03.08.2022 20:46 Відповісти
"Ипашить" их можно сколько угодно, но это никак не отразиться на общем состоянии фронта. Эта война еще во многом и психологическая. Окружение врага и его уничтожение на каком -нибудь участке фронта с освобождением территории Украины уже российской пропаганде не спрятать за дебиловатой фразой перед российским населением, это будет победа ВСУ перед всем миром. Такой разгром надломит врага и скажется на всем фронте. Молчаливое перемалывание врага не принесет нам победы. Надо окружать врага и уничтожать его новым западным оружием.
04.08.2022 09:56 Відповісти
Вертухай бросает придурков как солому в огонь. Какие ещё нужны переговоры. Только утилизация орков!
03.08.2022 19:16 Відповісти
Это их единственная тактика - забрасывать трупами. Больше ничего.
03.08.2022 21:19 Відповісти
03.08.2022 19:36 Відповісти
ВСУ отразили все попытки вражеских штурмов, - Генштаб
------------------------------------------------------------------------------
Піски і Марїнка вже практично втрачені. Під загрозою Авдіівка.
Перевага росіян в артилерії колосальна. У нас дуже важкі втрати.
03.08.2022 20:37 Відповісти
Це тобі хто розповів таку історію?
03.08.2022 20:47 Відповісти
03.08.2022 21:04 Відповісти
Ти дату дивився? Ситуація змінилася.
03.08.2022 21:27 Відповісти
Знаешь Бэрримор, хотелось бы чтоб твои слова были истиной, вот только уже столько раз был "частичный успех", (какой ЗЕбил такой термин придумал), а потом выяснялось что пришлось войскам пришлось отступать. К войскам вопросов нет, они действуют по ситуации. А вот к лживой пропаганде вопросов много. Ты можешь себе представить чтоб в 1941 в сводках Совинформбюро передавали о "частичном успехе" вермахта? Увы, говорили правду "Войска после тяжелых боев оставили город ****.
03.08.2022 21:05 Відповісти
И столько же раз было, когда после "частичного успеха" бежать, теряя портки приходилось оркам. Вы просто не представляете себе картину, как происходит бой за село или пгт, поэтому и додумываете за счет своей фантазии. За день таких "часткових успіхів" может быть по 5 штук в одном и том же селе с обеих сторон. Одно и то же село может переходить из рук в руки семь раз за неделю. Кацапы, кстати, не парятся в таких случаях и по семь раз одно село анашенков обьявляет в своих заявлениях. Вот что такое пропаганда. А "частковий успіх", это как раз означает, что бои идут и какая-то часть пгт/села под огневым контролем орков.
03.08.2022 21:33 Відповісти
а в 1941 сраньинформбюро просто не имело такой realtime информации, чтоб такие детали сообщать. Там голубь прилетел с запиской, что "после тяжелых боев оставили", они и сообщили.
03.08.2022 21:37 Відповісти
Вчора в Марьянці героїчно загинув наші замкомбата та комбриг,вічна слава і пам'ять героям!!! Тримаеся далі там...
04.08.2022 06:53 Відповісти
 
 