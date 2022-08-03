ВСУ отразили все попытки вражеских штурмов, - Генштаб

Идут сто шестьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Старая Гнилица, Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодовая и Великая Бабка. Нанес авиаудар неподалеку от Прудянки.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Петровки, Федоровки и Дементиевки.

Задействовал средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенко, Василенко и Гетмановки.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чеполь, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье. Новопавловка, Довгенькое, Дубровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Родное, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка, Белое. Также враг нанес авиационных ударов вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледарь, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили назад.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Малая Токмачка, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожева, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

Все попытки кафиров продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибужское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Зоря, Андреевка, Красная , Галициново, Любомировка и Красная Долина.

Нанес авиационный удар возле урочища Андреевка.

Вел наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имел, отошел.

Враг не прекращает ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной им бессмысленной войне.

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Потому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию", - говорится в сообщении.

