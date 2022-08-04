УКР
Загострення в Нагірному Карабаху: Вірменія хоче розширити мандат російських "миротворців"

карабах,нагірний

Події в Нагірному Карабаху викликали у вірменського громадськості низку питань до російського військового контингенту, розташованого в регіоні.

Про це прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на News.am.

Він назвав присутність російських "миротворців" ключовим фактором забезпечення безпеки карабахських вірменів.

"Але низка подій, що відбулися в Нагірному Карабаху з листопада 2020 року, у тому числі події останніх днів, викликали у вірменської громадськості питання щодо змісту та характеру миротворчої операції у Нагірному Карабаху", - сказав Пашинян.

Дивіться: Удари по вірменських гарматах на території азербайджанського Карабаху. ВIДЕО

Він наголосив, що вкрай необхідним стає коригування деталей "миротворчої операції" в Нагірному Карабаху.

"І необхідність була від початку. Але цьому перешкоджав Азербайджан, відмовляючись підписувати мандат миротворчого контингенту, тоді як Вірменія підписала. Очікуємо, що підписаний у двосторонньому форматі цей мандат діятиме у повному форматі", - сказав Нікол Пашинян.

Він сказав, що для повної реалізації "миротворчого мандату" достатньо підписів Єревана та Москви. І запропонував вжити заходів для міжнародного затвердження цього мандату або наділити "миротворців" "ширшим міжнародним мандатом".

Також читайте: Нове загострення в Нагірному Карабасі: Повідомляється про загиблих та поранених

Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів. Держдеп США закликав негайно знизити напруженість у регіоні.

Вірменія (749) миротворці (876) росія (67301) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (138)
Топ коментарі
+32
карабах отжимала не армения, это сделали кацапы ... ну а пока существует хоть один кацап, никто в мире жить спокойно не будет !
показати весь коментар
04.08.2022 14:13 Відповісти
+22
мандати,Пашинян
показати весь коментар
04.08.2022 14:03 Відповісти
+18
Давно пора там все эти мандаты сменить. Отдать тот Карабах, открыть границы и жить спокойно.
показати весь коментар
04.08.2022 14:00 Відповісти
Давно пора там все эти мандаты сменить. Отдать тот Карабах, открыть границы и жить спокойно.
показати весь коментар
04.08.2022 14:00 Відповісти
карабах отжимала не армения, это сделали кацапы ... ну а пока существует хоть один кацап, никто в мире жить спокойно не будет !
показати весь коментар
04.08.2022 14:13 Відповісти
We are travelers. But fascist Russia attacked Ukraine and started killing Ukrainians and occupying our lands. https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM&fbclid=IwAR1jJwTwW8ZEX15vPv-lxbu_qrFIkirqn-dCMvjmjLNg_3ei2m5kQYLxc14 https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
показати весь коментар
04.08.2022 14:33 Відповісти
мандати,Пашинян
показати весь коментар
04.08.2022 14:03 Відповісти
У Вас помилка в написанні слова "*****ти".Правильно-***** ти,Пашинян.
показати весь коментар
04.08.2022 14:16 Відповісти
ары отгребли по-полной при попустительстве кацапни... и поделом. они нам никогда не были союзниками.
показати весь коментар
04.08.2022 14:04 Відповісти
Судячи з численних представникiв " армянськоi громадськостi", якi завзято i iстерично пропагандонять на кацапТВ, то всiх цих кавказських ромiв ще дуже довго будут вертiти , й не тiльки на шампурах , тi ,кому вони так ретельно вилизують *ОПИ...
показати весь коментар
04.08.2022 15:31 Відповісти
До вірмен починає доходить, що кацапи не миротворці, а окупанти. І тепер так просто їх не виженеш.)
показати весь коментар
04.08.2022 14:06 Відповісти
Ти олігофрен або прикидпєшся? ари хотять розширити мандат расєйськмим "миротворцям" до міжнародного, пашинян расейська підстилка, як і вірменія загалом...
показати весь коментар
04.08.2022 14:13 Відповісти
Заголовок не отражает смысл статьи. Речь идет о приобретении руснявыми "миротворцами" международного мандата и полномочий. Пашинян понимает, что его совковая армия ничего не сможет сделать против модерновой армии азеров. А русня разводит руками, мол без мандата никак...
показати весь коментар
04.08.2022 14:06 Відповісти
А як же ж ОДКБ, союзницькі зобов'язання?
показати весь коментар
04.08.2022 17:21 Відповісти
Крадене, ніколи не стане твоїм... дурнику, щоб ти не робив у людини вкрасти можна і ховати під ковдрою, у народу не вдастся....
показати весь коментар
04.08.2022 14:09 Відповісти
Де там "миротворці"? Пашинян зовсім став больний, після того як врізався макітрою в дуб.
Правильно азербайджанці роблять. Тільки починати потрібно якраз з цих макшанських уе*пків.
показати весь коментар
04.08.2022 14:11 Відповісти
Какие миротворцы? Вам азербайджанцы дали 1,5 года, чтоб свалить. Вы ж сами документы подписали. 24 часа на выход с вещами.
показати весь коментар
04.08.2022 14:11 Відповісти
***** ти, Пашинян
показати весь коментар
04.08.2022 14:11 Відповісти
зміти мандат на манду...
показати весь коментар
04.08.2022 14:13 Відповісти
змінити, чи замінити
показати весь коментар
04.08.2022 14:14 Відповісти
Когда армяшки поддержали ***** в войне против Украины они наверное не задумывались что ***** заберет войска с нагороного карабах в Украину? Ну теперь себя пальцем****
показати весь коментар
04.08.2022 14:14 Відповісти
Вiн би ще й самiх носорогiв забрав сюди,так iх там майже не залишилось- частина загинула,бiльшiсть втекла по дiаспорам,а тi хто залишився сцяться в памперси..
показати весь коментар
04.08.2022 15:38 Відповісти
Домовленості треба ВИКОНУВАТИ,а не брати за вірець московію!
Добре що в Азербайджану є можливість ЗМУСИТИ ДО ВИКОНАНЯ!
показати весь коментар
04.08.2022 14:14 Відповісти
Хитрій армянин думал, что кацапі будут воевать за Арцах, а они там привычным делом занимаются, крадут баранов и продают всё что смогут в части свиздить, от солярки до боеприпасов.
показати весь коментар
04.08.2022 14:15 Відповісти
Ніт, пане Пашинян. Договір має в собі дві сторони, два головних підписанта, це одна сторона Вірменія і інша сторона Азербайджан і як посередник третя сторона Цапія. Але якщо одна сторона не підписала договір, то це не договір, а фількіна грамота, в надії що Цапію всі злякаються і будуть виконувати те, що вона побажає. Час в Україні показав, що Цапія слабенька, як резинка від старих дідовських трусів, а потнів, як міць двох американських армій.
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
Носорогів нехай відпердолять у сраку.
За дрюжбу з кацапами
показати весь коментар
04.08.2022 14:27 Відповісти
Призовите боброедку и её мужа-носорога.
показати весь коментар
04.08.2022 14:33 Відповісти
ПОЧЕМУ МАНДАТ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТРАНЕ. ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ. КАРАБАХ ЭТО АЗЕРБАЙЖАН. ВЕРНУТЬ ЕГО И ЖИТЬ МИРНО ПОКА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ООН. ДУМАЮ ВСЕ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ КРОМЕ ОДНОЙ СТРАНЫ ИЗГОЯ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
04.08.2022 14:33 Відповісти
Ильхам Алиев замочил в сортире типа миратворцев рабZeи Байрактарами...передайот сайт Самый сок 2...видео этого праздника есть в Ютьюбе...
показати весь коментар
04.08.2022 14:39 Відповісти
Вот армянам не иметься , Оркам сейчас будет не до вас . Так не долго и Ереван потерять
показати весь коментар
04.08.2022 14:44 Відповісти
Не далі як пів години тому, говорив з азербайджанцем (давній мій знайомий). Спитав що там коїться.
Він сказав, що Ердоган попередив Путіна, щоб забирав свої війська, бо в противному разі Туреччина втрутиться і такого поняття як Нагірний Карабах просто не буде. Території відвоюють, вірмен з їх анклаву виселять до Вірменії.
Десь воно до того іде.
Азербайджану успіхів! Звільняйте свою землю.
показати весь коментар
04.08.2022 14:46 Відповісти
Если ***** это проглотит - создастся прецедент. Там и Финляндия и Япония подтянутся и Кенигсберг тоже заберут
показати весь коментар
04.08.2022 14:51 Відповісти
А еще Грузия и Молдова их тоже сраным веником погонят
показати весь коментар
04.08.2022 14:53 Відповісти
не смеши на счет Грузия и Молдова погонят.. Грузия помогает цапам санкции обходить. а на счет Карабаха, то там путлер с Эрдоганом уже давно все порешали.. Кароч, путлер тупо слил армян, чтобы проучить зарвавшегося Пашиняна.
показати весь коментар
04.08.2022 15:16 Відповісти
Жопу себе пусть расширят вместе с русней
показати весь коментар
04.08.2022 14:49 Відповісти
російські миротворці відгрібають ***** в Україні, якщо вони хочуть щє відгрісти пізди від Азербайджану, велкам
показати весь коментар
04.08.2022 14:56 Відповісти
Верю что азерам хватит ума довести дело до логичного конца.
показати весь коментар
04.08.2022 14:57 Відповісти
+1.
показати весь коментар
04.08.2022 16:15 Відповісти
там рулит Турція
показати весь коментар
04.08.2022 15:02 Відповісти
Якось дивно. Ці території Вірменії вже не належать. Вони капітулювали. Про які мандати з їхнього боку може бути мова?
показати весь коментар
04.08.2022 15:14 Відповісти
Це нам руку зараз. Бажано, щоб цей конфлікт набрав обертів. Азербайджан міг би відтягнути на себе значну кількість війська окупантів.
показати весь коментар
04.08.2022 15:18 Відповісти
Армяне, вон из Карабаха!

Идите смокчите писульку у йула.
показати весь коментар
04.08.2022 15:26 Відповісти
В колечко цепочку и якорь )
показати весь коментар
04.08.2022 15:59 Відповісти
Еще одни необучаемые -- Армения...
показати весь коментар
04.08.2022 16:13 Відповісти
Не понимаю. Может, потому что я гражданская.

Итак. Армия непризнанного образования Нагорный Карабах капитулировала в 2020, но ей дали время выйти, ещё и под прикрытием орков. Время по договору вышло.

В чем проблема? Кому там что расширять надо?
показати весь коментар
04.08.2022 16:17 Відповісти
А шо.... Рашинские ещё остались? Не всех на удобрения к нам отправили?
показати весь коментар
04.08.2022 16:19 Відповісти
росссия в Карабахе может расширить только свою манду. Пока что из-за обстоятельств кацапы нужны там, нужны армянам, но не нам. Но это пока. Скоро они покинут и Карабах, скоро покинут и Донецк с Луганском, и Крым. Это вопрос времени. Дай Бог нам всем терпения. Мы ещё увидим гражданскую войну в кацапии.
показати весь коментар
04.08.2022 17:18 Відповісти
Арменія- а це за непорозуміння на мапі! Вам би краще приписатись до кого, а не пискувати. А про те, підпишете6сь, за звичкою до московії, тут вам і швах! Думайте, як є кому!
показати весь коментар
04.08.2022 18:15 Відповісти
 
 