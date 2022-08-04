Загострення в Нагірному Карабаху: Вірменія хоче розширити мандат російських "миротворців"

Події в Нагірному Карабаху викликали у вірменського громадськості низку питань до російського військового контингенту, розташованого в регіоні.

Про це прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на News.am.

Він назвав присутність російських "миротворців" ключовим фактором забезпечення безпеки карабахських вірменів.

"Але низка подій, що відбулися в Нагірному Карабаху з листопада 2020 року, у тому числі події останніх днів, викликали у вірменської громадськості питання щодо змісту та характеру миротворчої операції у Нагірному Карабаху", - сказав Пашинян.

Він наголосив, що вкрай необхідним стає коригування деталей "миротворчої операції" в Нагірному Карабаху.

"І необхідність була від початку. Але цьому перешкоджав Азербайджан, відмовляючись підписувати мандат миротворчого контингенту, тоді як Вірменія підписала. Очікуємо, що підписаний у двосторонньому форматі цей мандат діятиме у повному форматі", - сказав Нікол Пашинян.

Він сказав, що для повної реалізації "миротворчого мандату" достатньо підписів Єревана та Москви. І запропонував вжити заходів для міжнародного затвердження цього мандату або наділити "миротворців" "ширшим міжнародним мандатом".

Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів. Держдеп США закликав негайно знизити напруженість у регіоні.