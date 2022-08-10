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Новини Війна
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Позбавлення Корбана громадянства не послабило оборону Дніпра, - Єрмак

дніпро

Ситуація в Дніпрі та області контрольована.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в постійному контакті з головою обладміністрації. Наскільки я розумію, ситуація перебуває під контролем. І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Значна кількість жителів міста бере участь в організації його оборони. Місто захищають підрозділи ЗСУ й інших силових структур. І на сьогодні пов'язувати міцність наших оборонних позицій з однією людиною, напевно, було б неправильно", - вказав посадовець.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня, - Корбан

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Автор: 

Дніпро (3297) Корбан Геннадій (189) оборона (4820) Єрмак Андрій (1382) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+137
Більш ніж впевнений, що позбавлення громадянства Єрмака ніяким чином не послабить оборону України...
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10.08.2022 23:38 Відповісти
+104
Ба більше,навіть посилить!
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10.08.2022 23:39 Відповісти
+72
Хто за те щоб позбавити громадянства Ермака, вподобайку!
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10.08.2022 23:44 Відповісти
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Спочатку писав ЗЄрмак. Але вже час писати ЄЗрмак. Бо ЯЖНЕВТІК повністю поступився місцем Завгоспу.
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11.08.2022 11:55 Відповісти
"Ми в постійному контакті з головою обладміністрації." вам, мразям з ОПи ніхто не може дозвонитися з регіонів, ніхто не відповідає, в постійному вони контакті, ***
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11.08.2022 12:00 Відповісти
Ви не зрозумiли, так, вiн у постiйному контактi, тiльки з головою росiйськоi адмiнiстрацii!
Нiде ж в Законi не написано, що воно таке "ОП"!
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11.08.2022 12:35 Відповісти
Його не позбавили громадянства, а начхали на Констітуцію.
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11.08.2022 12:53 Відповісти
А що там з "обороною" Чонгару, Херсонської та Запорізької областей трапилось він не хоче розтлумачити?
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11.08.2022 13:06 Відповісти
Пахан из ОПГ СН, насрал на Конституцию Украины и что-то там варнякает по поводу обороны Украины. Этим тварям не удалось сдать Украину врагу - вот воно и быкует. Спасибо 73% за войну, и предателей во власти.
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11.08.2022 13:31 Відповісти
Що завхоз може знати про оборону Дніпра та про позбавлення громадянства?
На якій підстві дерьмак це коментує?
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11.08.2022 13:35 Відповісти
Так він же сам себе нарікає віцепрезидентом України.
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Єрмак.
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11.08.2022 13:39 Відповісти
Дивлюсь на Ермака, та й думку гадаю, чи воно тупе, чи рамок не має! Нікого часом не турбує, що людина, яку ніхто не обирав, якому за посадою належить лише організовувати супровід візитів президента та до президента, практично завхоз, за фактом виконує обов'язки президента, вирішує кого позбавити громадянства у той час як президент сконцентрувався виключно на публічних виступах, ніби він продовжує бути актором естрадного шоу, та відосіках у стилі Дон-Дона Кадирова?! Гей, 73% виборців, ви саме за це голосували?!
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11.08.2022 13:41 Відповісти
Таки, за це. Спілкувався на передодні виборів з одним, він розумів що Зеленський - лялька, керуватимуть ті, хто за ним стоїть.
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11.08.2022 14:05 Відповісти
Таки з формулюванням "позбавити". А ще юрист з міжнародного приватного права. Недарма указ непублікують, щоб не дати оскаржити. Це нова юридична секта "правознавців" і всі як на підбір дохтура наук. Позбавити можна Стефанчука Їжі, Порткова звання профессора та дохтура наук, татарова звання полковник поліції, Деркача свободи за шпіонаж. А набуте природнє право людини на громадянство за принципо крові та території ніколи.
тут ще і злоба Єрмака другого штибу, Він як тат не визнається євреєм, як і караїми. тати це народність хозарського походження. Йому на початку війни в Ізраїлі дали от ворот поворот, хоча і вимагав від Ізраїлю стати гарантом. І недаремно в рашці почали "душити" Сохнут, вони на банковій працюють по аналогії з службою безпеки Кремля. Але це буде тривати недовго.
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11.08.2022 13:49 Відповісти
До речі, якось прочитав, що, генетично, за гаплогрупами, караїми - те ж саме що ашкенази.
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11.08.2022 14:19 Відповісти
Из уст Ермака это звучит как «Вот блин! Лишение гражданства Корбана почему-то не ослабило оборону Днепра! Засада!»
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11.08.2022 13:50 Відповісти
Да, агент Ермак вместе с Портновым и Татаровым возможно сдали бы и Днепропетровскую область но к счастью не успели, но за сдачу Юга Украины вы сядете в СИЗО.
Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
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11.08.2022 13:52 Відповісти
Дивно, коли оцінки обороноздатності ключового прифронтового регіону дає особа, під орудою якої, як не крути, була "пройобана" оборона країни 24 лютого 2022року.
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11.08.2022 14:01 Відповісти
І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Джерело: https://censor.net/ua/n3359902

Справді?!
Так це стосується і Боневтіка, і тебе!
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11.08.2022 14:14 Відповісти
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Коли сотні тисяч українців подадуть на відмову від українського громадянства, бо переїхали у цивілізовані країни - побачимо чи влада буде такою ж оперативною з припинення громадянства
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11.08.2022 14:32 Відповісти
https://postimg.cc/9D4Czgjz
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11.08.2022 14:48 Відповісти
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11.08.2022 14:51 Відповісти
Чи щезне цей ХРЯК-єрмак із публічного простору? Займася побутом ОФ. А за Вагнергейт і здачу Півдня - треба відповідати. Скинути вину на гвинтиків на місцях НЕ ВИЙДЕ.
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11.08.2022 14:54 Відповісти
А лишение Украины Ермака не ослабит оборону страны!
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11.08.2022 16:51 Відповісти
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