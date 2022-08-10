Позбавлення Корбана громадянства не послабило оборону Дніпра, - Єрмак
Ситуація в Дніпрі та області контрольована.
Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми в постійному контакті з головою обладміністрації. Наскільки я розумію, ситуація перебуває під контролем. І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Значна кількість жителів міста бере участь в організації його оборони. Місто захищають підрозділи ЗСУ й інших силових структур. І на сьогодні пов'язувати міцність наших оборонних позицій з однією людиною, напевно, було б неправильно", - вказав посадовець.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
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Нiде ж в Законi не написано, що воно таке "ОП"!
На якій підстві дерьмак це коментує?
тут ще і злоба Єрмака другого штибу, Він як тат не визнається євреєм, як і караїми. тати це народність хозарського походження. Йому на початку війни в Ізраїлі дали от ворот поворот, хоча і вимагав від Ізраїлю стати гарантом. І недаремно в рашці почали "душити" Сохнут, вони на банковій працюють по аналогії з службою безпеки Кремля. Але це буде тривати недовго.
Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
Справді?!
Так це стосується і Боневтіка, і тебе!