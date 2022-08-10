Позбавлення Корбана громадянства не послабило оборону Дніпра, - Єрмак

Ситуація в Дніпрі та області контрольована.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в постійному контакті з головою обладміністрації. Наскільки я розумію, ситуація перебуває під контролем. І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Значна кількість жителів міста бере участь в організації його оборони. Місто захищають підрозділи ЗСУ й інших силових структур. І на сьогодні пов'язувати міцність наших оборонних позицій з однією людиною, напевно, було б неправильно", - вказав посадовець.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня, - Корбан

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.