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Новости Война
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Лишение Корбана гражданства не ослабило оборону Днепра, - Ермак

дніпро

Ситуация в Днепре и в области контролируемая.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы в постоянном контакте с главой обладминистрации. Насколько я понимаю, ситуация находится под контролем. И, вообще, было бы несправедливым на сегодняшний день привязываться к одному человеку. Значительное количество жителей города участвует в организации его обороны. Город защищают подразделения ВСУ и других силовых структур. И на сегодняшний день связывать прочность наших оборонных позиций с одним человеком, наверное, было бы неправильно", - указал чиновник.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

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22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Днепр (4439) Корбан Геннадий (548) оборона (5230) Ермак Андрей (1269) Днепропетровская область (4063)


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Топ комментарии
+137
Більш ніж впевнений, що позбавлення громадянства Єрмака ніяким чином не послабить оборону України...
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10.08.2022 23:38 Ответить
+104
Ба більше,навіть посилить!
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10.08.2022 23:39 Ответить
+72
Хто за те щоб позбавити громадянства Ермака, вподобайку!
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10.08.2022 23:44 Ответить
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Спочатку писав ЗЄрмак. Але вже час писати ЄЗрмак. Бо ЯЖНЕВТІК повністю поступився місцем Завгоспу.
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11.08.2022 11:55 Ответить
"Ми в постійному контакті з головою обладміністрації." вам, мразям з ОПи ніхто не може дозвонитися з регіонів, ніхто не відповідає, в постійному вони контакті, ***
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11.08.2022 12:00 Ответить
Ви не зрозумiли, так, вiн у постiйному контактi, тiльки з головою росiйськоi адмiнiстрацii!
Нiде ж в Законi не написано, що воно таке "ОП"!
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11.08.2022 12:35 Ответить
Його не позбавили громадянства, а начхали на Констітуцію.
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11.08.2022 12:53 Ответить
А що там з "обороною" Чонгару, Херсонської та Запорізької областей трапилось він не хоче розтлумачити?
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11.08.2022 13:06 Ответить
Пахан из ОПГ СН, насрал на Конституцию Украины и что-то там варнякает по поводу обороны Украины. Этим тварям не удалось сдать Украину врагу - вот воно и быкует. Спасибо 73% за войну, и предателей во власти.
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11.08.2022 13:31 Ответить
Що завхоз може знати про оборону Дніпра та про позбавлення громадянства?
На якій підстві дерьмак це коментує?
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11.08.2022 13:35 Ответить
Так він же сам себе нарікає віцепрезидентом України.
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11.08.2022 13:53 Ответить
Єрмак.
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11.08.2022 13:39 Ответить
Дивлюсь на Ермака, та й думку гадаю, чи воно тупе, чи рамок не має! Нікого часом не турбує, що людина, яку ніхто не обирав, якому за посадою належить лише організовувати супровід візитів президента та до президента, практично завхоз, за фактом виконує обов'язки президента, вирішує кого позбавити громадянства у той час як президент сконцентрувався виключно на публічних виступах, ніби він продовжує бути актором естрадного шоу, та відосіках у стилі Дон-Дона Кадирова?! Гей, 73% виборців, ви саме за це голосували?!
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11.08.2022 13:41 Ответить
Таки, за це. Спілкувався на передодні виборів з одним, він розумів що Зеленський - лялька, керуватимуть ті, хто за ним стоїть.
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11.08.2022 14:05 Ответить
Таки з формулюванням "позбавити". А ще юрист з міжнародного приватного права. Недарма указ непублікують, щоб не дати оскаржити. Це нова юридична секта "правознавців" і всі як на підбір дохтура наук. Позбавити можна Стефанчука Їжі, Порткова звання профессора та дохтура наук, татарова звання полковник поліції, Деркача свободи за шпіонаж. А набуте природнє право людини на громадянство за принципо крові та території ніколи.
тут ще і злоба Єрмака другого штибу, Він як тат не визнається євреєм, як і караїми. тати це народність хозарського походження. Йому на початку війни в Ізраїлі дали от ворот поворот, хоча і вимагав від Ізраїлю стати гарантом. І недаремно в рашці почали "душити" Сохнут, вони на банковій працюють по аналогії з службою безпеки Кремля. Але це буде тривати недовго.
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11.08.2022 13:49 Ответить
До речі, якось прочитав, що, генетично, за гаплогрупами, караїми - те ж саме що ашкенази.
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11.08.2022 14:19 Ответить
Из уст Ермака это звучит как «Вот блин! Лишение гражданства Корбана почему-то не ослабило оборону Днепра! Засада!»
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11.08.2022 13:50 Ответить
Да, агент Ермак вместе с Портновым и Татаровым возможно сдали бы и Днепропетровскую область но к счастью не успели, но за сдачу Юга Украины вы сядете в СИЗО.
Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
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11.08.2022 13:52 Ответить
Дивно, коли оцінки обороноздатності ключового прифронтового регіону дає особа, під орудою якої, як не крути, була "пройобана" оборона країни 24 лютого 2022року.
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11.08.2022 14:01 Ответить
І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Джерело: https://censor.net/ua/n3359902

Справді?!
Так це стосується і Боневтіка, і тебе!
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11.08.2022 14:14 Ответить
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11.08.2022 14:31 Ответить
Коли сотні тисяч українців подадуть на відмову від українського громадянства, бо переїхали у цивілізовані країни - побачимо чи влада буде такою ж оперативною з припинення громадянства
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11.08.2022 14:32 Ответить
https://postimg.cc/9D4Czgjz
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11.08.2022 14:48 Ответить
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11.08.2022 14:51 Ответить
Чи щезне цей ХРЯК-єрмак із публічного простору? Займася побутом ОФ. А за Вагнергейт і здачу Півдня - треба відповідати. Скинути вину на гвинтиків на місцях НЕ ВИЙДЕ.
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11.08.2022 14:54 Ответить
А лишение Украины Ермака не ослабит оборону страны!
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11.08.2022 16:51 Ответить
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