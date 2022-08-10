Лишение Корбана гражданства не ослабило оборону Днепра, - Ермак
Ситуация в Днепре и в области контролируемая.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы в постоянном контакте с главой обладминистрации. Насколько я понимаю, ситуация находится под контролем. И, вообще, было бы несправедливым на сегодняшний день привязываться к одному человеку. Значительное количество жителей города участвует в организации его обороны. Город защищают подразделения ВСУ и других силовых структур. И на сегодняшний день связывать прочность наших оборонных позиций с одним человеком, наверное, было бы неправильно", - указал чиновник.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Нiде ж в Законi не написано, що воно таке "ОП"!
На якій підстві дерьмак це коментує?
тут ще і злоба Єрмака другого штибу, Він як тат не визнається євреєм, як і караїми. тати це народність хозарського походження. Йому на початку війни в Ізраїлі дали от ворот поворот, хоча і вимагав від Ізраїлю стати гарантом. І недаремно в рашці почали "душити" Сохнут, вони на банковій працюють по аналогії з службою безпеки Кремля. Але це буде тривати недовго.
Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
Справді?!
Так це стосується і Боневтіка, і тебе!