Лишение Корбана гражданства не ослабило оборону Днепра, - Ермак

Ситуация в Днепре и в области контролируемая.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы в постоянном контакте с главой обладминистрации. Насколько я понимаю, ситуация находится под контролем. И, вообще, было бы несправедливым на сегодняшний день привязываться к одному человеку. Значительное количество жителей города участвует в организации его обороны. Город защищают подразделения ВСУ и других силовых структур. И на сегодняшний день связывать прочность наших оборонных позиций с одним человеком, наверное, было бы неправильно", - указал чиновник.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

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22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.