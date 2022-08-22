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Новини
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США поки не дають оцінки підриву Дугіної, - Держдепартамент

прайс,нед

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс не став озвучувати позицію США щодо того, хто стояв за вибухом автомобіля, внаслідок якого загинула пропагандистка Дар’я Дугіна.

Виступаючи на брифінгу у Держдепартаменті, Прайс сказав, що США "беззастережно засуджують напади на цивільних осіб", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання CNN, чи відкидає Держдепартамент звинувачення Москви в тому, що Київ стоїть за нападом, Прайс сказав, що у нього "немає сумнівів у тому, що росіяни розслідують це", і він також "не сумнівається, що росіяни зроблять певні висновки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія потролила ФСБ після "розкриття" вбивства Дугіної. ФОТО

"Все, що я можу сказати зараз, це те, що Україна заперечує будь-яку причетність", – сказав він, додавши, що "зі свого боку, ми засуджуємо навмисні напади на мирних жителів будь-де".

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Дугін Олександр (32) США (23618) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+12
Да хто це така? У тому узлусі як не гвалтують то вбивають кожного дня, і чому усім повинно бути цікаво, що якусь там шльондру підірвали у автівці?
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22.08.2022 23:58 Відповісти
+8
Про якесь російське лайно стільки розмов! Поки ми говороми про них , вони нас вбивать! Кацапів тільки фізично треба знищувати, інакше вже їм не дійде, там нема з ким говорити!
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23.08.2022 00:11 Відповісти
+4
США должны оценивать и комментировать каждый хлопок на орде?
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23.08.2022 00:51 Відповісти
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США поки не дають оцінки підриву Дугіної

Можуть сміливо ставити "відмінно"!
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22.08.2022 23:54 Відповісти
Да хто це така? У тому узлусі як не гвалтують то вбивають кожного дня, і чому усім повинно бути цікаво, що якусь там шльондру підірвали у автівці?
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22.08.2022 23:58 Відповісти
Про якесь російське лайно стільки розмов! Поки ми говороми про них , вони нас вбивать! Кацапів тільки фізично треба знищувати, інакше вже їм не дійде, там нема з ким говорити!
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23.08.2022 00:11 Відповісти
США должны оценивать и комментировать каждый хлопок на орде?
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23.08.2022 00:51 Відповісти
Це ж не вбиттті рашистами сотні українських малят.
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23.08.2022 07:44 Відповісти
Хтось самовільно міг і бажати помститися. Але виглядає це все як кцпська операція і звинувачення випадкових перехожих, навіть невідомо чи мертва та фашистка. "Випадково" та жінка з Маріуполя, а очевидно захоплених документів і навіть людей у Маріуполі було вдосталь для фабрикування чого завгодно.
Але як фсбшну іпсо на заході то нажаль можна вважати вдалою. Тому хотілося б більш переконливих коментарів з нашої сторони. Якщо були якісь жінки то очевидно їх можна допитати що вони робили у московії і якого біса
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23.08.2022 06:26 Відповісти
Шариков..ты зачем тетьку замочил,да еще на такой тщательно охраняемой стоянке...,?
Она с папиком придумала рюZkий мир...Взять все и поделить...єто не наш метод...єто все путлер придумав...
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23.08.2022 06:43 Відповісти
Старанно одно ...камеры видеонаблюдения на стоянке были отключены...точно так было во время убийства Бориса Немцова...
Совпадение?не думаю...
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23.08.2022 06:54 Відповісти
Интересная реакция на этот беспредел ФСБ Ксении Собчак...
Уже детей убивают...
30 летняя тетка оказалось дитем...
Логика железная ...Собчак так и не поумнела...отца которой кстати тоже убили в гостинице...помазав специальным ядом его телефон в номере отеля...
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23.08.2022 07:16 Відповісти
Скідьки в Україні дугінська сволота вбила і покачалічила дітей!!!
А тут грохнули одну скажену сволоту і стільки кіпішу.
Прогнив цей світ до самих корінців.
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23.08.2022 07:42 Відповісти
щось я дуже хвилююся за життя авто Ольги ********** та Маргарити симоньян...іхні авто теж багато грошенят коштуют...😁
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23.08.2022 08:36 Відповісти
А им эта шмара с какого боку?
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23.08.2022 08:37 Відповісти
Ну... вони й досі не дали оцінку вбивству Кеннеді...
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23.08.2022 09:38 Відповісти
Пропагандисти війни це гірше ніж орк в окопі. Мають ліквідовуватись у першу чергу. Одна з несправедливостей війни, що за манії ідеологів і пропагандонів мусять розплачуватись інші.
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23.08.2022 09:57 Відповісти
Дугін це Осама бін Ладен монголоідно-деспотичного оркостану.
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23.08.2022 10:12 Відповісти
 
 