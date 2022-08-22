США поки не дають оцінки підриву Дугіної, - Держдепартамент
Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс не став озвучувати позицію США щодо того, хто стояв за вибухом автомобіля, внаслідок якого загинула пропагандистка Дар’я Дугіна.
Виступаючи на брифінгу у Держдепартаменті, Прайс сказав, що США "беззастережно засуджують напади на цивільних осіб", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На запитання CNN, чи відкидає Держдепартамент звинувачення Москви в тому, що Київ стоїть за нападом, Прайс сказав, що у нього "немає сумнівів у тому, що росіяни розслідують це", і він також "не сумнівається, що росіяни зроблять певні висновки".
"Все, що я можу сказати зараз, це те, що Україна заперечує будь-яку причетність", – сказав він, додавши, що "зі свого боку, ми засуджуємо навмисні напади на мирних жителів будь-де".
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можуть сміливо ставити "відмінно"!
Але як фсбшну іпсо на заході то нажаль можна вважати вдалою. Тому хотілося б більш переконливих коментарів з нашої сторони. Якщо були якісь жінки то очевидно їх можна допитати що вони робили у московії і якого біса
Она с папиком придумала рюZkий мир...Взять все и поделить...єто не наш метод...єто все путлер придумав...
Совпадение?не думаю...
Уже детей убивают...
30 летняя тетка оказалось дитем...
Логика железная ...Собчак так и не поумнела...отца которой кстати тоже убили в гостинице...помазав специальным ядом его телефон в номере отеля...
А тут грохнули одну скажену сволоту і стільки кіпішу.
Прогнив цей світ до самих корінців.