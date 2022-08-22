США поки не дають оцінки підриву Дугіної, - Держдепартамент

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс не став озвучувати позицію США щодо того, хто стояв за вибухом автомобіля, внаслідок якого загинула пропагандистка Дар’я Дугіна.

Виступаючи на брифінгу у Держдепартаменті, Прайс сказав, що США "беззастережно засуджують напади на цивільних осіб", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання CNN, чи відкидає Держдепартамент звинувачення Москви в тому, що Київ стоїть за нападом, Прайс сказав, що у нього "немає сумнівів у тому, що росіяни розслідують це", і він також "не сумнівається, що росіяни зроблять певні висновки".

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"Все, що я можу сказати зараз, це те, що Україна заперечує будь-яку причетність", – сказав він, додавши, що "зі свого боку, ми засуджуємо навмисні напади на мирних жителів будь-де".

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".