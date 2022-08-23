РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7428 посетителей онлайн
Новости
3 044 15

США пока не дают оценки подрыва Дугиной, - Госдепартамент

прайс,нед

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс не стал озвучивать позицию США относительно того, кто стоит за подрывом автомобиля, в результате которого погибла пропагандистка Дарья Дугина.

Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "безоговорочно осуждают нападения на гражданских лиц", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос CNN, отвергает ли Госдепартамент обвинение Москвы в том, что Киев стоит за нападением, Прайс сказал, что у него "нет сомнений в том, что россияне расследуют это", и он также "не сомневается, что россияне сделают определенные выводы".

Смотрите также: Нацгвардия потролила ФСБ после "раскрытия" убийства Дугиной. ФОТО

"Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность", – сказал он, добавив, что "со своей стороны, мы осуждаем умышленные нападения на мирных жителей где угодно".

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

Автор: 

Госдепартамент США (1857) Дугин Александр (46) США (27336) Прайс Нед (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Да хто це така? У тому узлусі як не гвалтують то вбивають кожного дня, і чому усім повинно бути цікаво, що якусь там шльондру підірвали у автівці?
показать весь комментарий
22.08.2022 23:58 Ответить
+8
Про якесь російське лайно стільки розмов! Поки ми говороми про них , вони нас вбивать! Кацапів тільки фізично треба знищувати, інакше вже їм не дійде, там нема з ким говорити!
показать весь комментарий
23.08.2022 00:11 Ответить
+4
США должны оценивать и комментировать каждый хлопок на орде?
показать весь комментарий
23.08.2022 00:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США поки не дають оцінки підриву Дугіної

Можуть сміливо ставити "відмінно"!
показать весь комментарий
22.08.2022 23:54 Ответить
Да хто це така? У тому узлусі як не гвалтують то вбивають кожного дня, і чому усім повинно бути цікаво, що якусь там шльондру підірвали у автівці?
показать весь комментарий
22.08.2022 23:58 Ответить
Про якесь російське лайно стільки розмов! Поки ми говороми про них , вони нас вбивать! Кацапів тільки фізично треба знищувати, інакше вже їм не дійде, там нема з ким говорити!
показать весь комментарий
23.08.2022 00:11 Ответить
США должны оценивать и комментировать каждый хлопок на орде?
показать весь комментарий
23.08.2022 00:51 Ответить
Це ж не вбиттті рашистами сотні українських малят.
показать весь комментарий
23.08.2022 07:44 Ответить
Хтось самовільно міг і бажати помститися. Але виглядає це все як кцпська операція і звинувачення випадкових перехожих, навіть невідомо чи мертва та фашистка. "Випадково" та жінка з Маріуполя, а очевидно захоплених документів і навіть людей у Маріуполі було вдосталь для фабрикування чого завгодно.
Але як фсбшну іпсо на заході то нажаль можна вважати вдалою. Тому хотілося б більш переконливих коментарів з нашої сторони. Якщо були якісь жінки то очевидно їх можна допитати що вони робили у московії і якого біса
показать весь комментарий
23.08.2022 06:26 Ответить
Шариков..ты зачем тетьку замочил,да еще на такой тщательно охраняемой стоянке...,?
Она с папиком придумала рюZkий мир...Взять все и поделить...єто не наш метод...єто все путлер придумав...
показать весь комментарий
23.08.2022 06:43 Ответить
Старанно одно ...камеры видеонаблюдения на стоянке были отключены...точно так было во время убийства Бориса Немцова...
Совпадение?не думаю...
показать весь комментарий
23.08.2022 06:54 Ответить
Интересная реакция на этот беспредел ФСБ Ксении Собчак...
Уже детей убивают...
30 летняя тетка оказалось дитем...
Логика железная ...Собчак так и не поумнела...отца которой кстати тоже убили в гостинице...помазав специальным ядом его телефон в номере отеля...
показать весь комментарий
23.08.2022 07:16 Ответить
Скідьки в Україні дугінська сволота вбила і покачалічила дітей!!!
А тут грохнули одну скажену сволоту і стільки кіпішу.
Прогнив цей світ до самих корінців.
показать весь комментарий
23.08.2022 07:42 Ответить
щось я дуже хвилююся за життя авто Ольги ********** та Маргарити симоньян...іхні авто теж багато грошенят коштуют...😁
показать весь комментарий
23.08.2022 08:36 Ответить
А им эта шмара с какого боку?
показать весь комментарий
23.08.2022 08:37 Ответить
Ну... вони й досі не дали оцінку вбивству Кеннеді...
показать весь комментарий
23.08.2022 09:38 Ответить
Пропагандисти війни це гірше ніж орк в окопі. Мають ліквідовуватись у першу чергу. Одна з несправедливостей війни, що за манії ідеологів і пропагандонів мусять розплачуватись інші.
показать весь комментарий
23.08.2022 09:57 Ответить
Дугін це Осама бін Ладен монголоідно-деспотичного оркостану.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:12 Ответить
 
 