США пока не дают оценки подрыва Дугиной, - Госдепартамент
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс не стал озвучивать позицию США относительно того, кто стоит за подрывом автомобиля, в результате которого погибла пропагандистка Дарья Дугина.
Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "безоговорочно осуждают нападения на гражданских лиц", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
На вопрос CNN, отвергает ли Госдепартамент обвинение Москвы в том, что Киев стоит за нападением, Прайс сказал, что у него "нет сомнений в том, что россияне расследуют это", и он также "не сомневается, что россияне сделают определенные выводы".
"Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность", – сказал он, добавив, что "со своей стороны, мы осуждаем умышленные нападения на мирных жителей где угодно".
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".
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Можуть сміливо ставити "відмінно"!
Але як фсбшну іпсо на заході то нажаль можна вважати вдалою. Тому хотілося б більш переконливих коментарів з нашої сторони. Якщо були якісь жінки то очевидно їх можна допитати що вони робили у московії і якого біса
Она с папиком придумала рюZkий мир...Взять все и поделить...єто не наш метод...єто все путлер придумав...
Совпадение?не думаю...
Уже детей убивают...
30 летняя тетка оказалось дитем...
Логика железная ...Собчак так и не поумнела...отца которой кстати тоже убили в гостинице...помазав специальным ядом его телефон в номере отеля...
А тут грохнули одну скажену сволоту і стільки кіпішу.
Прогнив цей світ до самих корінців.