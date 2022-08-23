США пока не дают оценки подрыва Дугиной, - Госдепартамент

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс не стал озвучивать позицию США относительно того, кто стоит за подрывом автомобиля, в результате которого погибла пропагандистка Дарья Дугина.

Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "безоговорочно осуждают нападения на гражданских лиц", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос CNN, отвергает ли Госдепартамент обвинение Москвы в том, что Киев стоит за нападением, Прайс сказал, что у него "нет сомнений в том, что россияне расследуют это", и он также "не сомневается, что россияне сделают определенные выводы".

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"Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность", – сказал он, добавив, что "со своей стороны, мы осуждаем умышленные нападения на мирных жителей где угодно".

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".