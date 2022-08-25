Блінкен про удар по Чаплиному: Це звірство, вимагатимемо відповідальності для російських офіційних осіб

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ракетний удар РФ по станції Чаплино на Дніпропетровщині звірством.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський ракетний удар по залізничній станції, повній цивільних жителів, в Україні відповідає зразкам звірств. Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та вимагати відповідальності для російських офіційних осіб", - наголосив він.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

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