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Новини За кордоном
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Угорщина (1317) Єврокомісія (940) фінансування (989) Євросоюз (6998)

В уряді Орбана переконують, що Угорщина виконає всі зобов’язання та отримає фінансування від ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угорщина,наврачич

Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити через проблеми з верховенством права у державі.

Про це заявив міністр уряду Угорщини, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на vg.hu.

За його словами, якщо угорська сторона виконає свої обіцянки, санкції не буде реалізовано.

"Втрата ресурсів може статися лише у тому випадку, якщо Угорщина не виконає. Але вона виконає, ми хочемо виконати зобов'язання, тому що вони добрі", - переконаний Наврачич.

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Він висловив сподівання, що заходів Угорщини буде достатньо, аби переконати Єврокомісію у достатніх кроках для захисту фондів ЄС.

Міністр зазначив, що рішення Єврокомісії - рекомендація Раді ЄС зупинити виділення коштів - є важливим кроком уперед, оскільки тепер розпочався етап виконання зобов’язань, який може призвести до того, що у листопаді Єврокомісія зможе позитивно оцінити зусилля Угорщини.

Наврачич зазначив, що реалізація зобов'язань почалася вже наприкінці серпня. Очікується, що перші два пакети законів будуть подані до парламенту в понеділок і в п'ятницю.

Найважливішим заходом має стати створення органу доброчесності, який буде контролювати проєкти, реалізовані за кошти ЄС. Наступної п'ятниці законопроєкт про установу внесуть до парламенту, а запрацювати вона може вже в листопаді.

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Також Угорщина має створити оперативну групу з питань корупції, яка не буде в структурі уряду, а буде пов’язана з новим органом доброчесності.

Нагадаємо, Європейська комісія 18 вересня рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Водночас, уточнює Європейська правда, Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.

Угорщина зобов’язалася повністю поінформувати Єврокомісію про виконання ключових кроків імплементації до 19 листопада.

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Єврокомісія також блокує близько 6 мільярдів євро коштів, передбачених для Угорщини в рамках окремого пакету відновлення економіки після пандемії COVID-19 через ті самі проблеми з корупцією.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Украина будет отличной заменой Венгрии в ЕС
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18.09.2022 17:58
+25
Хитрят, мядьярский пи...сы.
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18.09.2022 17:57
+24
Я хер.ею, если честно...
Венгрия в открытую говорит о развале ЕС, блокирует большинство решений ЕС, не скрываясь работает на врага, правительство признано недемократическим - по умолчанию дотации на 12 млрд в год и только только начинают разговоры об их сокращении...
Украина жертвует тысячами своих героев ради безопасности стран ЕС и за демократические ценности - еле еле выпросили 1.5 млрд на поддержание рушащейся экономики...
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18.09.2022 18:04
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Хитрят, мядьярский пи...сы.
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18.09.2022 17:57 Відповісти
Урсула сказала в морг, значит в морг !

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18.09.2022 19:51 Відповісти
тобто, в тайожний союз, на землі праотцов !
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18.09.2022 19:52 Відповісти
Так про які втрачені ресурси потрібно хвилюватися? З рашки чи таки допомогу Євросоюзу....
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18.09.2022 17:57 Відповісти
Украина будет отличной заменой Венгрии в ЕС
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18.09.2022 17:58 Відповісти
жаль только что там уродов на красавицу (Украину) не меняют... там свои законы...
но Украина , действительно, более достойна и главное предсказуема..
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Там питання корупції, Україна може бути, але уряд України має туж проблему
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Туж проблему, що й уряд Германіі...
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18.09.2022 18:18 Відповісти
Німеччини, та ні
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18.09.2022 18:21 Відповісти
ЕС и НАТО.
Как оказывается легко и быстро можно поставить на место венгерских нищебродов, у которых полбюджета-дотации да заимствования
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18.09.2022 18:15 Відповісти
А Угорщині видно слабо спробувати без допомоги ЄС, бо брякати про вихід з неї , то одне, а провести навіть репетицію, то виходить інше)
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18.09.2022 17:59 Відповісти
Таки да, им слабо, им кусять хтца. На халяву.
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18.09.2022 18:11 Відповісти
А що територію України передумали ділити, ******* довбані?
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18.09.2022 17:59 Відповісти
чарівна піздюліна подіяла? цікаво чи надовго
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18.09.2022 18:01 Відповісти
А пока бабло ЕС в госбанк ******** не зайдёт.
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18.09.2022 18:12 Відповісти
денег не давать!!! завертелись как ужи на сковородке))))
а вот как выполните все что обещали...тогда только...возможно...и то еще надо посмотреть )))))
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18.09.2022 18:01 Відповісти
Петушня подкацапская-что случилось? В нашем мире всем правят деньги,не так ли?..Твари мадьярские
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18.09.2022 18:02 Відповісти
Им бункерный упырь компенсирует. У него денег много, особенно сейча
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Що всралися? Чи знов щось задумали. Ой дограються.
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18.09.2022 18:04 Відповісти
Я хер.ею, если честно...
Венгрия в открытую говорит о развале ЕС, блокирует большинство решений ЕС, не скрываясь работает на врага, правительство признано недемократическим - по умолчанию дотации на 12 млрд в год и только только начинают разговоры об их сокращении...
Украина жертвует тысячами своих героев ради безопасности стран ЕС и за демократические ценности - еле еле выпросили 1.5 млрд на поддержание рушащейся экономики...
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18.09.2022 18:04 Відповісти
Эпоха либерализма уже заканчивается, к счастью. Ну, я , по крайней мере, так надеюсь.
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18.09.2022 18:05 Відповісти
Эпоху либерализма сейчас пытается атаковать эпоха фашизма. Эпоха либерализма может закончиться только в эфемерном случае победы русни.
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18.09.2022 18:24 Відповісти
Наверное, я не очень точно сформулировал, sorry...имелся в виду крайне левый либерализм
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18.09.2022 18:28 Відповісти
ну то так і кажи Максе, ліберастизму !

Селям, друже !
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18.09.2022 19:54 Відповісти
Ва-Селям брате. Ну так, этих формулировок зара столько, шо запутаться в них - как два пальца...
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18.09.2022 19:57 Відповісти
важко там у вас, в Штатах, з цими "цвєтнимі революціями" -

особливо жаль за знесеними памятниками військовим Конфедерації, бо то була Громадянська війна і люди робили свою військову справу
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18.09.2022 20:13 Відповісти
Тут с историей не все просто. Многие, особенно из южных штатов, до сих пор считают бывшие Конфедеративные штаты оккупированными янками. Янки - это те, которые живут севернее линии Диксон-Мейсон.
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18.09.2022 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
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18.09.2022 20:24 Відповісти
дякую, Максе!
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19.09.2022 01:37 Відповісти
"и это хорошо, и это правильно...!"
М.С. Горбачьов
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18.09.2022 19:56 Відповісти
Наврачич сказал, говорите? Точно не наврал Наврачич?
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18.09.2022 18:04 Відповісти
Сапер Водичка таки был прав
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18.09.2022 18:04 Відповісти
100%
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18.09.2022 22:45 Відповісти
"як **** на пательні". в переводі з хранцузської ))
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18.09.2022 18:14 Відповісти
Мадярія універсальна курва, смокче расєї а фінансування хоче отримати від ЄС...
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18.09.2022 18:20 Відповісти
7,5 млрд куев у ваші хитрожопі мадярскі сраки
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18.09.2022 18:27 Відповісти
враховуючи .як Україна обороняє ЄС від рашиста і як би зустрічали венгерські ****** рашиста ,ЄС варто Угорщині сказати -"menj az orosz szamárhoz"
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18.09.2022 18:28 Відповісти
Хай санкції підтримає. Тоді вона виконає всі зобовязання.
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18.09.2022 18:30 Відповісти
Орбан хоче своїм очком на двох **** сидіть.
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18.09.2022 18:31 Відповісти
срака у него "резиновая" (то что кое-кому очень по вкусу)!
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18.09.2022 19:49 Відповісти
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18.09.2022 18:42 Відповісти
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18.09.2022 19:57 Відповісти
Хер їм собачий ...а не гроші...
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18.09.2022 18:44 Відповісти
П*здять...
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18.09.2022 18:53 Відповісти
ЄС не довіряйте цим угорцям, вони підлі, обманювати людей це їхня сутність.
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18.09.2022 18:54 Відповісти
чем мадьяры отличаются от русских? Быть русским стало стыдно, а потом и опасно. Быть мадьяром-пока только стыдно
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18.09.2022 18:57 Відповісти
На двух табуретках сидеть можно... но не долго
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18.09.2022 19:05 Відповісти
Как говорят французы: , как запахло жареным---сразу жрать захотелось, .
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18.09.2022 19:06 Відповісти
Мутна заява,як і ті,хто її висрав.
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18.09.2022 19:18 Відповісти
Спочатку ******* треба заткнути писок орбану, а потім вже вести розмову...
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18.09.2022 20:18 Відповісти
Жду когда Америка или Англия рассекретят разведданные на сколько спонсировал путлер избирательную компанию орбана.
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18.09.2022 20:29 Відповісти
Евросоюзу пора устроить показательную порку агенту ***** орбану
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18.09.2022 20:41 Відповісти
****** твою маммік!
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18.09.2022 21:18 Відповісти
а ты явно мудак
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19.09.2022 00:00 Відповісти
Короче, пид*расы эти мадяры - типичные пи*арасы. И никакие они Украине не друзья - как пиз*ел коля "котлета".
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19.09.2022 01:00 Відповісти
Тоже мне нашел эксперта в области международных отношений))
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19.09.2022 09:50 Відповісти
Очередное подтверждение мифическому равенству сильного и слабого в каком либо союзе.
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19.09.2022 06:08 Відповісти
 
 