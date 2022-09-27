Україна розірвала угоду із Сирією про повітряне сполучення

Договір між країнами було підписано 2 квітня 1993 року у Києві. Тепер він розірваний рішенням Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав він..

Нагадаємо, 30 червня, МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією після визнання Дамаском "незалежності" самопроголошених "ЛДНР".

У відповідь Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною.

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