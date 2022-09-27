5 004 11
Україна розірвала угоду із Сирією про повітряне сполучення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Договір між країнами було підписано 2 квітня 1993 року у Києві. Тепер він розірваний рішенням Кабміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав він..
Нагадаємо, 30 червня, МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією після визнання Дамаском "незалежності" самопроголошених "ЛДНР".
У відповідь Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною.
Топ коментарі
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар27.09.2022 19:22
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.09.2022 19:35
+4 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар27.09.2022 19:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Іронізую, звичайно.