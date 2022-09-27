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Новини Політика України
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Сирія (1668) угода (242) авіасполучення (597)

Україна розірвала угоду із Сирією про повітряне сполучення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

боїнг,літак

Договір між країнами було підписано 2 квітня 1993 року у Києві. Тепер він розірваний рішенням Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав він..

Нагадаємо, 30 червня, МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією після визнання Дамаском "незалежності" самопроголошених "ЛДНР".

У відповідь Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Дуже своєчасно. Бо, коли Сирія піддакувала рашці в ООН, це не можна було робити...
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27.09.2022 19:22
+7
І зерно українське заборонити їм продавати
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27.09.2022 19:35
+4
мощно! главное вовремя! А шо Египет?
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27.09.2022 19:26
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Дуже своєчасно. Бо, коли Сирія піддакувала рашці в ООН, це не можна було робити...
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27.09.2022 19:22 Відповісти
"Не все так однозначно" ©
Іронізую, звичайно.
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27.09.2022 19:32 Відповісти
"Не на часі" ... але стоп "на часі кофе пити"?)
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27.09.2022 20:50 Відповісти
Україна поставляє зерно в Сирію?
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27.09.2022 19:24 Відповісти
то другоє..діти голодують..та зернова угода бісить до білих очей..
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27.09.2022 19:32 Відповісти
мощно! главное вовремя! А шо Египет?
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27.09.2022 19:26 Відповісти
А на рівні з Єгиптом - Іран. У світлі збиття цивільного українського літака на зльоті іранською ППО (по суті - терактом чорножопих чурок під керівництвом орків), та після продажу Іраном ударних дронів-камікадзе "Шахід" мордору.
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27.09.2022 19:31 Відповісти
І зерно українське заборонити їм продавати
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27.09.2022 19:35 Відповісти
В Сирии работали очень много женщин из Украины медперсонал и прочие хирурги стоматологи,моя жена тоже медик,с ними часто общалась в Ютьюбе...
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27.09.2022 19:44 Відповісти
Де тільки цих "женщин"з України немає....Так що через це з цією сірією дип.відносини не можно розірвати?Чи торгову блокаду не можливо зробити?
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27.09.2022 19:50 Відповісти
Патрушев абидицца...Оманский чувак тоже...
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27.09.2022 19:55 Відповісти
 
 