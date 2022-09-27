Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении

Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 г. в Киеве. Теперь он расторгнут решением Кабмина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении, подписанного 02.04.1993 г. в Киеве", - написал он.

Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР".

В ответ Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.

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