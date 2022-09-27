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Новости Политика Украины
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Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

боїнг,літак

Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 г. в Киеве. Теперь он расторгнут решением Кабмина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении, подписанного 02.04.1993 г. в Киеве", - написал он.

Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР".

В ответ Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.

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Топ комментарии
+11
Дуже своєчасно. Бо, коли Сирія піддакувала рашці в ООН, це не можна було робити...
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27.09.2022 19:22
+7
І зерно українське заборонити їм продавати
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27.09.2022 19:35
+4
мощно! главное вовремя! А шо Египет?
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27.09.2022 19:26
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Дуже своєчасно. Бо, коли Сирія піддакувала рашці в ООН, це не можна було робити...
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27.09.2022 19:22 Ответить
"Не все так однозначно" ©
Іронізую, звичайно.
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27.09.2022 19:32 Ответить
"Не на часі" ... але стоп "на часі кофе пити"?)
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27.09.2022 20:50 Ответить
Україна поставляє зерно в Сирію?
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27.09.2022 19:24 Ответить
то другоє..діти голодують..та зернова угода бісить до білих очей..
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27.09.2022 19:32 Ответить
мощно! главное вовремя! А шо Египет?
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27.09.2022 19:26 Ответить
А на рівні з Єгиптом - Іран. У світлі збиття цивільного українського літака на зльоті іранською ППО (по суті - терактом чорножопих чурок під керівництвом орків), та після продажу Іраном ударних дронів-камікадзе "Шахід" мордору.
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27.09.2022 19:31 Ответить
І зерно українське заборонити їм продавати
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27.09.2022 19:35 Ответить
В Сирии работали очень много женщин из Украины медперсонал и прочие хирурги стоматологи,моя жена тоже медик,с ними часто общалась в Ютьюбе...
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27.09.2022 19:44 Ответить
Де тільки цих "женщин"з України немає....Так що через це з цією сірією дип.відносини не можно розірвати?Чи торгову блокаду не можливо зробити?
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27.09.2022 19:50 Ответить
Патрушев абидицца...Оманский чувак тоже...
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27.09.2022 19:55 Ответить
 
 