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Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 г. в Киеве. Теперь он расторгнут решением Кабмина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении, подписанного 02.04.1993 г. в Киеве", - написал он.
Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР".
В ответ Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.
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